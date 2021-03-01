Как добраться до Хошимина на самолёте
В Хошимине 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Tan Son Nhat International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Хошимина
- Хошимин SGNTan Son Nhat International Airport
Самые дешёвые билеты в Хошимин из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|01.03.2021
|из 🇻🇳Куинён
|1 598
|1ч
|20.10.2020
|из 🇻🇳Буонметхуот
|1 611
|1ч
|02.11.2020
|из 🇻🇳Туихоы
|1 647
|1ч 10м
|25.01.2021
|из 🇻🇳Дананга
|1 669
|1ч 35м
|10.02.2021
|из 🇻🇳Ханоя
|1 692
|2ч 10м
|24.01.2021
|из 🇻🇳Вини
|1 697
|1ч 50м
|16.10.2020
|из 🇻🇳Нячанга
|1 720
|55м
|15.10.2020
|из 🇻🇳Хюэ
|1 720
|1ч 25м
|28.10.2020
|из 🇻🇳Фукуока
|1 720
|1ч 5м
|14.10.2020
|из 🇻🇳Тханьхоы
|1 792
|2ч
|20.10.2020
|из 🇻🇳Тамков
|1 802
|1ч 20м
|20.10.2020
|из 🇻🇳Плейку
|1 802
|1ч 10м
|16.10.2020
|из 🇻🇳Далата
|1 819
|50м
|27.10.2020
|из 🇻🇳Донгхоя
|1 839
|1ч 35м
|18.10.2020
|из 🇻🇳Хайфона
|2 069
|2ч
|21.07.2021
|из 🇵🇭Манилы
|2 441
|3ч
|20.10.2020
|из 🇻🇳Вана Дона
|2 459
|2ч 10м
|08.11.2020
|из 🇻🇳Кантхо
|3 775
|14ч 30м (⇵1)
|27.01.2021
|из 🇹🇭Бангкока
|4 075
|1ч 40м
|13.10.2020
|из 🇻🇳Ратьзи
|4 190
|55м
|14.11.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|4 665
|2ч 5м
|19.02.2021
|из 🇸🇬Сингапура
|5 527
|2ч 5м
|02.12.2020
|из Сеула
|5 541
|5ч 55м
|09.01.2021
|из 🇹🇭Пхукета
|5 645
|11ч 30м (⇵1)
|20.07.2021
|из 🇹🇼Тайбэй
|6 613
|14ч 55м (⇵1)
|26.01.2021
|из 🇹🇼Гаосюн
|7 031
|3ч 5м
|15.10.2020
|из 🇰🇭Пномпени
|7 224
|50м
|04.12.2020
|из 🇲🇾Джохора-Бару
|7 366
|7ч 5м (⇵1)
|28.01.2021
|из Гонконга
|7 677
|2ч 50м
|02.03.2021
|из 🇰🇭Сиемреапа
|7 682
|12ч 5м (⇵1)
|06.12.2020
|из 🇹🇭Чиангмая
|8 264
|23ч 5м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇮🇩Джакарты
|10 476
|11ч 15м (⇵1)
|31.12.2020
|из 🇮🇳Дели
|10 536
|15ч 10м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇮🇳Калькутты
|12 088
|33ч 20м (⇵2)
|15.01.2021
|из Пусана
|12 741
|39ч 30м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|16 669
|13ч 50м (⇵1)
|14.01.2021
|из 🇦🇪Дубая
|17 197
|18ч 40м (⇵1)
|29.11.2020
|из 🇯🇵Фукуоки
|17 480
|38ч 30м (⇵2)
|22.11.2020
|из 🇱🇰Коломбо
|19 268
|21ч 40м (⇵2)
|01.02.2021
|из 🇷🇺Иркутска
|19 285
|23ч 50м (⇵1)
|07.04.2021
|из 🇷🇺Москвы
|19 776
|9ч 30м
|14.01.2021
|из 🇦🇪Шарджи
|20 209
|43ч 55м (⇵2)
|02.02.2021
|из 🇷🇺Новосибирска
|21 190
|53ч 55м (⇵1)
|02.12.2020
|из 🇷🇺Южно-Сахалинска
|21 593
|17ч 35м (⇵2)
|08.06.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|21 791
|33ч 45м (⇵1)
|23.11.2020
|из 🇱🇦Паксе
|23 490
|9ч 40м (⇵2)
|02.02.2021
|из 🇷🇺Хабаровска
|24 127
|15ч 15м (⇵1)
|20.06.2021
|из 🇷🇺Казани
|24 146
|35ч (⇵1)
|15.01.2021
|из 🇦🇺Брисбена
|25 183
|31ч 50м (⇵2)
|28.12.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|25 307
|31ч 35м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇨🇿Праги
|26 452
|19ч 45м (⇵1)
|25.12.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|26 493
|34ч (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇧🇾Минска
|26 695
|38ч 25м (⇵2)
|03.02.2021
|из 🇦🇺Аделаиды
|26 917
|18ч 5м (⇵2)
|08.02.2021
|из 🇨🇭Цюриха
|28 015
|15ч 40м (⇵1)
|10.03.2021
|из 🇹🇷Стамбула
|28 393
|42ч 45м (⇵2)
|27.05.2021
|из 🇲🇩Кишинёва
|29 142
|29ч 55м (⇵2)
|09.08.2021
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|29 202
|38ч 20м (⇵1)
|02.12.2020
|из 🇷🇺Благовещенска
|29 215
|40ч 50м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇯🇵Токио
|29 320
|24ч 25м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇪🇬Каира
|29 401
|21ч 35м (⇵2)
|01.03.2021
|из 🇺🇦Киева
|29 456
|48ч 5м (⇵2)
|25.01.2021
|из Ялты
|29 514
|27ч 40м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇨🇳Даляни
|30 152
|27ч 20м (⇵2)
|30.06.2021
|из 🇮🇱Тель-Авива
|30 389
|16ч 20м (⇵1)
|30.12.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|30 469
|39ч 20м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇨🇳Ухани
|31 144
|23ч 40м (⇵2)
|05.01.2021
|из 🇰🇿Алматы
|33 043
|15ч 20м (⇵1)
|09.08.2021
|из 🇺🇸Онтарио
|33 619
|24ч 56м (⇵2)
|01.02.2021
|из 🇷🇺Новокузнецка
|33 792
|30ч 50м (⇵2)
|11.01.2021
|из 🇧🇬Софии
|34 702
|16ч 55м (⇵1)
|26.01.2021
|из 🇸🇪Стокгольм
|36 501
|28ч 40м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇨🇦Виктории
|38 080
|26ч 55м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|38 438
|47ч 25м (⇵2)
|14.12.2020
|из 🇷🇺Перми
|38 557
|22ч 35м (⇵2)
|22.01.2021
|из 🇪🇬Шарм-Эль-Шейха
|39 217
|32ч 20м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇨🇳Гуанчжоу
|39 424
|42ч 5м (⇵2)
|08.02.2021
|из 🇺🇸Лонгвью
|40 032
|34ч 15м (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇨🇦Торонто
|40 585
|28ч 50м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|40 645
|30ч 5м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇺🇸Орландо
|40 733
|29ч 20м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|41 887
|48ч 50м (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|41 890
|24ч 5м (⇵2)
|15.01.2021
|из 🇮🇪Корка
|43 537
|24ч 10м (⇵2)
|18.12.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|44 487
|25ч 15м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|45 682
|47ч 5м (⇵2)
|22.12.2020
|из 🇨🇦Ванкувера
|48 025
|56ч 15м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|49 052
|26ч 5м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Уфы
|51 132
|47ч 5м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇰🇼Кувейт
|66 431
|25ч 15м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|70 063
|26ч 25м (⇵2)
|18.12.2020
|из 🇺🇸Ньюбурга
|84 489
|38ч 39м (⇵2)
|24.11.2020
|из 🇺🇸Рочестера
|85 858
|29ч (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇺🇸Сан-Франциско
|87 341
|33ч (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇿🇦Йоханнесбурга
|95 425
|34ч 30м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Сочи
|95 599
|47ч 45м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇨🇭Женевы
|120 051
|27ч (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇺🇸Сиэтла
|124 950
|31ч 15м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇺🇸Майами
|173 902
|56ч 40м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇨🇦Калгари
|184 663
|24ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Хошимина
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Хошимина, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дананг, Далат, Ханой, Хюэ и Москва
- 04.11.202006.11.2020
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