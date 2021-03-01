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Летим в Хошимин

Как добраться до Хошимина на самолёте

В Хошимине 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Tan Son Nhat International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Хошимина

  1. Хошимин SGN
    Tan Son Nhat International Airport

Самые дешёвые билеты в Хошимин из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
01.03.2021из 🇻🇳Куинён1 598
20.10.2020из 🇻🇳Буонметхуот1 611
02.11.2020из 🇻🇳Туихоы1 6471ч 10м
25.01.2021из 🇻🇳Дананга1 6691ч 35м
10.02.2021из 🇻🇳Ханоя1 6922ч 10м
24.01.2021из 🇻🇳Вини1 6971ч 50м
16.10.2020из 🇻🇳Нячанга1 72055м
15.10.2020из 🇻🇳Хюэ1 7201ч 25м
28.10.2020из 🇻🇳Фукуока1 7201ч 5м
14.10.2020из 🇻🇳Тханьхоы1 792
20.10.2020из 🇻🇳Тамков1 8021ч 20м
20.10.2020из 🇻🇳Плейку1 8021ч 10м
16.10.2020из 🇻🇳Далата1 81950м
27.10.2020из 🇻🇳Донгхоя1 8391ч 35м
18.10.2020из 🇻🇳Хайфона2 069
21.07.2021из 🇵🇭Манилы2 441
20.10.2020из 🇻🇳Вана Дона2 4592ч 10м
08.11.2020из 🇻🇳Кантхо3 77514ч 30м (⇵1)
27.01.2021из 🇹🇭Бангкока4 0751ч 40м
13.10.2020из 🇻🇳Ратьзи4 19055м
14.11.2020из 🇲🇾Куала-Лумпура4 6652ч 5м
19.02.2021из 🇸🇬Сингапура5 5272ч 5м
02.12.2020из Сеула5 5415ч 55м
09.01.2021из 🇹🇭Пхукета5 64511ч 30м (⇵1)
20.07.2021из 🇹🇼Тайбэй6 61314ч 55м (⇵1)
26.01.2021из 🇹🇼Гаосюн7 0313ч 5м
15.10.2020из 🇰🇭Пномпени7 22450м
04.12.2020из 🇲🇾Джохора-Бару7 3667ч 5м (⇵1)
28.01.2021из Гонконга7 6772ч 50м
02.03.2021из 🇰🇭Сиемреапа7 68212ч 5м (⇵1)
06.12.2020из 🇹🇭Чиангмая8 26423ч 5м (⇵2)
12.11.2020из 🇮🇩Джакарты10 47611ч 15м (⇵1)
31.12.2020из 🇮🇳Дели10 53615ч 10м (⇵2)
08.11.2020из 🇮🇳Калькутты12 08833ч 20м (⇵2)
15.01.2021из Пусана12 74139ч 30м (⇵2)
02.12.2020из 🇷🇺Владивостока16 66913ч 50м (⇵1)
14.01.2021из 🇦🇪Дубая17 19718ч 40м (⇵1)
29.11.2020из 🇯🇵Фукуоки17 48038ч 30м (⇵2)
22.11.2020из 🇱🇰Коломбо19 26821ч 40м (⇵2)
01.02.2021из 🇷🇺Иркутска19 28523ч 50м (⇵1)
07.04.2021из 🇷🇺Москвы19 7769ч 30м
14.01.2021из 🇦🇪Шарджи20 20943ч 55м (⇵2)
02.02.2021из 🇷🇺Новосибирска21 19053ч 55м (⇵1)
02.12.2020из 🇷🇺Южно-Сахалинска21 59317ч 35м (⇵2)
08.06.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга21 79133ч 45м (⇵1)
23.11.2020из 🇱🇦Паксе23 4909ч 40м (⇵2)
02.02.2021из 🇷🇺Хабаровска24 12715ч 15м (⇵1)
20.06.2021из 🇷🇺Казани24 14635ч (⇵1)
15.01.2021из 🇦🇺Брисбена25 18331ч 50м (⇵2)
28.12.2020из 🇷🇺Краснодара25 30731ч 35м (⇵1)
01.11.2020из 🇨🇿Праги26 45219ч 45м (⇵1)
25.12.2020из 🇷🇺Челябинска26 49334ч (⇵2)
20.12.2020из 🇧🇾Минска26 69538ч 25м (⇵2)
03.02.2021из 🇦🇺Аделаиды26 91718ч 5м (⇵2)
08.02.2021из 🇨🇭Цюриха28 01515ч 40м (⇵1)
10.03.2021из 🇹🇷Стамбула28 39342ч 45м (⇵2)
27.05.2021из 🇲🇩Кишинёва29 14229ч 55м (⇵2)
09.08.2021из 🇺🇸Лос-Анджелеса29 20238ч 20м (⇵1)
02.12.2020из 🇷🇺Благовещенска29 21540ч 50м (⇵2)
15.11.2020из 🇯🇵Токио29 32024ч 25м (⇵2)
04.11.2020из 🇪🇬Каира29 40121ч 35м (⇵2)
01.03.2021из 🇺🇦Киева29 45648ч 5м (⇵2)
25.01.2021из Ялты29 51427ч 40м (⇵2)
03.12.2020из 🇨🇳Даляни30 15227ч 20м (⇵2)
30.06.2021из 🇮🇱Тель-Авива30 38916ч 20м (⇵1)
30.12.2020из 🇷🇺Екатеринбурга30 46939ч 20м (⇵2)
11.11.2020из 🇨🇳Ухани31 14423ч 40м (⇵2)
05.01.2021из 🇰🇿Алматы33 04315ч 20м (⇵1)
09.08.2021из 🇺🇸Онтарио33 61924ч 56м (⇵2)
01.02.2021из 🇷🇺Новокузнецка33 79230ч 50м (⇵2)
11.01.2021из 🇧🇬Софии34 70216ч 55м (⇵1)
26.01.2021из 🇸🇪Стокгольм36 50128ч 40м (⇵2)
10.11.2020из 🇨🇦Виктории38 08026ч 55м (⇵2)
10.11.2020из 🇫🇮Хельсинки38 43847ч 25м (⇵2)
14.12.2020из 🇷🇺Перми38 55722ч 35м (⇵2)
22.01.2021из 🇪🇬Шарм-Эль-Шейха39 21732ч 20м (⇵1)
09.11.2020из 🇨🇳Гуанчжоу39 42442ч 5м (⇵2)
08.02.2021из 🇺🇸Лонгвью40 03234ч 15м (⇵2)
04.12.2020из 🇨🇦Торонто40 58528ч 50м (⇵2)
25.10.2020из 🇬🇧Лондона40 64530ч 5м (⇵2)
19.11.2020из 🇺🇸Орландо40 73329ч 20м (⇵2)
01.12.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону41 88748ч 50м (⇵2)
04.12.2020из 🇰🇬Бишкека41 89024ч 5м (⇵2)
15.01.2021из 🇮🇪Корка43 53724ч 10м (⇵2)
18.12.2020из 🇺🇸Нью-Йорка44 48725ч 15м (⇵1)
07.11.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне45 68247ч 5м (⇵2)
22.12.2020из 🇨🇦Ванкувера48 02556ч 15м (⇵2)
02.11.2020из 🇭🇺Будапешта49 05226ч 5м (⇵2)
01.12.2020из 🇷🇺Уфы51 13247ч 5м (⇵2)
27.10.2020из 🇰🇼Кувейт66 43125ч 15м (⇵2)
11.11.2020из 🇩🇪Мюнхена70 06326ч 25м (⇵2)
18.12.2020из 🇺🇸Ньюбурга84 48938ч 39м (⇵2)
24.11.2020из 🇺🇸Рочестера85 85829ч (⇵2)
03.11.2020из 🇺🇸Сан-Франциско87 34133ч (⇵2)
03.11.2020из 🇿🇦Йоханнесбурга95 42534ч 30м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Сочи95 59947ч 45м (⇵2)
08.11.2020из 🇨🇭Женевы120 05127ч (⇵2)
15.10.2020из 🇺🇸Сиэтла124 95031ч 15м (⇵2)
20.10.2020из 🇺🇸Майами173 90256ч 40м (⇵2)
08.11.2020из 🇨🇦Калгари184 66324ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Хошимина