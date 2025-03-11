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10%
Свадебное путешествие с церемонией на берегу океана (индивидуальный тур)
Разделить впечатления с любимым человеком, поплавать с черепахами и получить на память видео и фото
Начало: Мале, время по договорённости
28 июл в 08:00
29 июл в 08:00
от $2601
$2890 за всё до 2 чел.
Райские Мальдивы: индивидуальный отпуск
Насладиться пляжным отдыхом, поплавать с акулами-няньками и исследовать затонувший корабль
Начало: Мале, 9:20
28 июл в 08:00
29 июл в 08:00
$1200 за человека
Перезагрузка на Мальдивах: океан, снорклинг и фитнес
Укрепить тело, поучаствовать в экваториальной рыбалке и поплавать со скатами-манта
Начало: Мале, аэропорт, 11:00
125 000 ₽ за человека
Райский отдых на Мальдивах
Райский отдых на Мальдивах: тур «Всё включено» под ключ! Представьте себе
30 ноя в 10:00
7 дек в 10:00
от 150 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мале в категории «7-дневные туры»
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