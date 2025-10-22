Валлетта — живописный древний город, заложенный рыцарями-госпитальерами в 1566 году.
Гуляя по его улицам, мы будем останавливаться около интересных старинных зданий, каждое из которых имеет свою историю. Я обязательно ей поделюсь.
Не пропустим мы и символ города — собор Святого Иоанна, знаменитый мозаичным полом, роскошными сводами и картинами Караваджо.
Гуляя по его улицам, мы будем останавливаться около интересных старинных зданий, каждое из которых имеет свою историю. Я обязательно ей поделюсь.
Не пропустим мы и символ города — собор Святого Иоанна, знаменитый мозаичным полом, роскошными сводами и картинами Караваджо.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- фонтан Тритон
- верхние сады Барракка
- рыцарские подворья
- Дворец магистров
- собор Св. Иоанна
- здания парламента и оперы
Вы узнаете:
- откуда открывается самый захватывающий вид на большую гавань и три города
- что такое орден госпитальеров и почему сегодня его называют мальтийским
- кто такие рыцари и почему они пришли на Мальту
- какой шедевр Караваджо находится на острове
- каким образом строились укрепления Валлетты
- где снимали известные фильмы «Гладиатор» и «Граф Монте-Кристо»
Организационные детали
Билеты в собор Святого Иоанна оплачиваются дополнительно (посещение по желанию) — €15 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Валлетте
Провела экскурсии для 97 туристов
Меня зовут Алёна, и уже много лет я живу на этом чудесном острове. В Москве я окончила факультет журналистики МГУ, на Мальте — Институт туризма. Получив в 1997 году лицензию гида, с удовольствием показываю Мальту путешественникам из разных стран.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Natalia
22 окт 2025
Алена замечательно рассказывала о городе и истории страны. Интересно и познавательно. Очень советую!
А
Анна
15 окт 2025
Большое спасибо Алёне за экскурсию! Очень информативно, структурированно, интересно рассказано. Профессиональное знание вопроса и интересная подача материала.
R
Rinat
2 окт 2025
Замечательный гид. В столь скромное время спокойно вливает огромное количество информации. Не могу промолчать про рекомендацию рыбного ресторана после экскурсии- Просто ЧУДО))) Настоятельно рекомендую!
В
Владимир
13 сен 2025
Мы очень довольны. Организация. Помощь в посещение собора. Всё хорошо. Замечательно. Спасибо большое…!!!
Olga
13 авг 2025
Несмотря на то, что мы опаздывали на экскурсию и у нас было мало времени, Алёна успела показать нам и рассказать самое интересное. Алёна отлично и не скучно рассказывает об истории. Детям тоже было интересно. Спасибо
Н
Надежда
13 авг 2025
Прекрасная экскурсия. Рекомендую Алену.
V
Vladimir
31 мая 2025
Провели великолепную экскурсию по Валетте с гидом Алёной — и это стало настоящим украшением нашего путешествия! 🌞
Алёна — не просто гид, а настоящий рассказчик с душой и любовью к Мальте.
Алёна — не просто гид, а настоящий рассказчик с душой и любовью к Мальте.
Елизавета
12 мая 2025
Мы с братом имели удовольствие иметь Алену в качестве нашего гида по Валетте. Мы остались очень довольны им. Объяснения были понятными и интересными. Она также дала много личных советов и рекомендаций, которым мы обязательно воспользуемся на протяжении всей нашей поездки. Очень рекомендую!
Гарри
31 мар 2025
Добрый день, друзья! Экскурсия с Алёной это чудо! Алена, искреннее и человеческое спасибо за внимательность, знания, рекомендации и Ваше время. Вы лучшая. С прекрасным чувством юмора и знаниями своего дела. Рекомендую Всем!
Спасибо ещё раз за впечатление и прекрасные виды с рассказом.
Спасибо ещё раз за впечатление и прекрасные виды с рассказом.
Анна
24 мар 2025
Спасибо Алёне за чудесную познавательную экскурсию, узнали много нового и интересного об ордене госпитальеров, открыли для себя Валетту. Два часа экскурсии пролетели
как один миг.
как один миг.
Похожие экскурсии из Валлетты
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Валлетта
История и главные достопримечательности столицы Мальты на прогулке с профессиональным гидом
Начало: Напротив фонтана Тритон
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Мдина и Валлетта за 1 день
Исследовать средневековую и современную столицы Мальты на авто-пешеходной экскурсии
Начало: В круизном терминале или у вашего отеля
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
€380 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Мальта: прогулка на пароме и «город рыцарей» Биргу
Пересечь на пароме Великую гавань, погулять по древнему Биргу и узнать о рыцарях-госпитальерах
Начало: На набережной Валетты
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:00
€160 за всё до 5 чел.