Natalia Алена замечательно рассказывала о городе и истории страны. Интересно и познавательно. Очень советую!

А Анна Большое спасибо Алёне за экскурсию! Очень информативно, структурированно, интересно рассказано. Профессиональное знание вопроса и интересная подача материала.

R Rinat Замечательный гид. В столь скромное время спокойно вливает огромное количество информации. Не могу промолчать про рекомендацию рыбного ресторана после экскурсии- Просто ЧУДО))) Настоятельно рекомендую!

В Владимир Мы очень довольны. Организация. Помощь в посещение собора. Всё хорошо. Замечательно. Спасибо большое…!!!

Olga Несмотря на то, что мы опаздывали на экскурсию и у нас было мало времени, Алёна успела показать нам и рассказать самое интересное. Алёна отлично и не скучно рассказывает об истории. Детям тоже было интересно. Спасибо

Н Надежда Прекрасная экскурсия. Рекомендую Алену.

Алёна — профессионал с огромным багажом знаний, при этом очень тёплый и внимательный человек. Экскурсия прошла на одном дыхании, мы получили море удовольствия и полезной информации. Если вы планируете знакомство с Валеттой — от души рекомендуем Алёну. Это будет не просто прогулка, а настоящее путешествие в историю, культуру и сердце Мальты.



💛 Провели великолепную экскурсию по Валетте с гидом Алёной — и это стало настоящим украшением нашего путешествия! 🌞Алёна — не просто гид, а настоящий рассказчик с душой и любовью к Мальте.

Елизавета Мы с братом имели удовольствие иметь Алену в качестве нашего гида по Валетте. Мы остались очень довольны им. Объяснения были понятными и интересными. Она также дала много личных советов и рекомендаций, которым мы обязательно воспользуемся на протяжении всей нашей поездки. Очень рекомендую!

Гарри Добрый день, друзья! Экскурсия с Алёной это чудо! Алена, искреннее и человеческое спасибо за внимательность, знания, рекомендации и Ваше время. Вы лучшая. С прекрасным чувством юмора и знаниями своего дела. Рекомендую Всем!

Спасибо ещё раз за впечатление и прекрасные виды с рассказом.