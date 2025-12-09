Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Валлетта
История и главные достопримечательности столицы Мальты на прогулке с профессиональным гидом
Начало: Напротив фонтана Тритон
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Валлетта - город рыцарей
Погулять по столице Мальты, шаг за шагом раскрывая разные этапы её истории
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€195 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Мдина и Валлетта за 1 день
Исследовать средневековую и современную столицы Мальты на авто-пешеходной экскурсии
Начало: В круизном терминале или у вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€380 за всё до 6 чел.
