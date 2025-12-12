Найдено 3 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Фесе на русском языке, цены от $170. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3.5 часа 6 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Лучший выбор Фес - первая столица Марокко Погрузитесь в атмосферу древнего Феса: медина, старейший университет, ремесленные кварталы и секреты берберской аптеки ждут вас $170 за всё до 10 чел. Пешая 5 часов 70 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Таинственный Фес, похититель сердец: индивидуальная экскурсия Исследуйте Медину Феса, посетите мечети, медресе и дворцы. Узнайте о жизни города и его истории, прогуляйтесь по саду султана и посетите красильню Шуара €180 за всё до 6 чел. Пешая 3.5 часа Индивидуальная до 10 чел. Фес - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия Фес - город, где средневековые традиции живут и сегодня. Исследуйте его улочки, ремесленные мастерские и исторические памятники вместе с профессиональным гидом от €320 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Феса

