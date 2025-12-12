Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборФес - первая столица Марокко
Погрузитесь в атмосферу древнего Феса: медина, старейший университет, ремесленные кварталы и секреты берберской аптеки ждут вас
15 дек в 09:00
17 дек в 09:00
$170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Таинственный Фес, похититель сердец: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Медину Феса, посетите мечети, медресе и дворцы. Узнайте о жизни города и его истории, прогуляйтесь по саду султана и посетите красильню Шуара
18 дек в 09:00
19 дек в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Фес - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Фес - город, где средневековые традиции живут и сегодня. Исследуйте его улочки, ремесленные мастерские и исторические памятники вместе с профессиональным гидом
14 дек в 09:00
15 дек в 09:00
от €320 за всё до 10 чел.
