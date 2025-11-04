Посещение медины Феса - это уникальная возможность окунуться в атмосферу прошлого.
Туристы смогут увидеть старейший университет Аль-Карауин, кораническую школу Аль-Аттарин и мавзолеи основателей города.
Знакомство с ремесленниками в красильнях и мастерских меди позволит понять традиции, которые не меняются веками.
В завершение экскурсии - визит в берберскую аптеку, где раскроются секреты марокканской косметики и специй
Туристы смогут увидеть старейший университет Аль-Карауин, кораническую школу Аль-Аттарин и мавзолеи основателей города.
Знакомство с ремесленниками в красильнях и мастерских меди позволит понять традиции, которые не меняются веками.
В завершение экскурсии - визит в берберскую аптеку, где раскроются секреты марокканской косметики и специй
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Уникальная медина Феса
- 📚 Старейший университет мира
- 🎨 Ремесленные мастерские
- 🕌 Исторические мавзолеи
- 🌿 Секреты берберской аптеки
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Феса - март, сентябрь и ноябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а туристов меньше, что позволяет насладиться атмосферой города. В апреле, мае и октябре также можно посетить Фес, но стоит учитывать, что в это время больше туристов. В остальные месяцы возможно посещение, но стоит быть готовым к жаре летом и прохладе зимой.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Университет Аль-Карауин
- Кораническая школа Аль-Аттарин
- Мавзолеи основателей города
- Красильни
- Берберская аптека
Описание экскурсии
Погружение в аутентичный Фес: пешая прогулка по медине с узкими улочками, скрытыми двориками и атмосферой старины.
Исторические достопримечательности: вы увидите старейший университет Аль-Карауин, кораническую школу Аль-Аттарин, мавзолеи основателей города.
Знакомство с ремесленниками: посетите знаменитые красильни, мастерские меди, ткачества и улицу красильщиков нитей.
Живая культура: узнаете о традициях марокканцев, их повседневной жизни, праздниках и обычаях.
Берберская аптека: раскроете секреты марокканской косметики, специй и натуральных средств.
Нетуристические маршруты: я проведу вас по скрытым уголкам медины, чтобы вы увидели настоящий, живой Фес. А также покажу, где снимали сериал «Клон».
Организационные детали
Отдельно оплачиваются входные билеты — €2 с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваш гид в Фесе
Провела экскурсии для 38 туристов
Меня зовут Алина и я 12 лет живу в самом историческом городе Марокко. Я влюблена в Фес и с удовольствием покажу вам старую медину своими глазами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Владимир
4 ноя 2025
Отличная экскурсия! Очень интересно и познавательно. Алина классный экскурсовод - 3-х часовая прогулка по медине Феса прошла легко и непринужденно - 10 из 5!
Мария
2 ноя 2025
Одна из лучших экскурсий в моей жизни. Алина - потрясающий рассказчик, экскурсия получилась живой, яркой и невероятно информативной. Наш гид подробно ответила на все вопросы, касающиеся не только Феса, но
А
Алексей
28 окт 2025
Потрясающая экскурсия! Очень насыщенно, ничего лишнего
Большое спасибо Алине!
Большое спасибо Алине!
Н
Нелля
7 окт 2025
Потрясающая экскурсия. Алина предложила время пораньше, чтоб избежать жары и толп. Это было верное решение, потому что к концу туристов стало очень много. Мы осмотрели все знаковые места без суеты
Входит в следующие категории Феса
Похожие экскурсии из Феса
Индивидуальная
до 6 чел.
Таинственный Фес, похититель сердец: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Медину Феса, посетите мечети, медресе и дворцы. Узнайте о жизни города и его истории, прогуляйтесь по саду султана и посетите красильню Шуара
1 дек в 09:00
2 дек в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Колоритный город Фес
Познакомьтесь с колоритным Фесом, его культурой и традициями. Посетите знаковые места, попробуйте чай в риаде и насладитесь видом на город
Завтра в 10:00
12 ноя в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Добро пожаловать в Фес
Фес - это уникальный город, где время остановилось. Узнайте о его культуре, традициях и ремёслах через посещение главных достопримечательностей
21 ноя в 10:30
22 ноя в 10:30
$190 за всё до 8 чел.