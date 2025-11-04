Посещение медины Феса - это уникальная возможность окунуться в атмосферу прошлого.



Туристы смогут увидеть старейший университет Аль-Карауин, кораническую школу Аль-Аттарин и мавзолеи основателей города.



Знакомство с ремесленниками в красильнях и мастерских меди позволит понять традиции, которые не меняются веками.



В завершение экскурсии - визит в берберскую аптеку, где раскроются секреты марокканской косметики и специй

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Феса - март, сентябрь и ноябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а туристов меньше, что позволяет насладиться атмосферой города. В апреле, мае и октябре также можно посетить Фес, но стоит учитывать, что в это время больше туристов. В остальные месяцы возможно посещение, но стоит быть готовым к жаре летом и прохладе зимой.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.