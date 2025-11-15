читать дальше

стало очень много. Мы осмотрели все знаковые места без суеты и очередей. С Алиной работают сопровождающий, который бдит за нашей безопасностью и легко ориентируется в городе. Постоянно нас считал, чтоб никто не затерялся. Экскурсия не утомляющая, но насыщенная, даже дети не устали, а в аптеке были особенно вовлечены в рассказы Алины. Спокойно останавливались для фото или покупок. Без экскурсии самому, конечно, в Фес лучше не ехать: не поймешь и потеряешься))) Большое спасибо Алине и Саиду, нам все очень понравилось!