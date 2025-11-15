Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборФес - первая столица Марокко
Погрузитесь в атмосферу древнего Феса: медина, старейший университет, ремесленные кварталы и секреты берберской аптеки ждут вас
Сегодня в 14:00
13 дек в 09:00
$170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Колоритный город Фес
Познакомьтесь с колоритным Фесом, его культурой и традициями. Посетите знаковые места, попробуйте чай в риаде и насладитесь видом на город
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Добро пожаловать в Фес
Фес - это уникальный город, где время остановилось. Узнайте о его культуре, традициях и ремёслах через посещение главных достопримечательностей
Завтра в 10:30
11 дек в 10:00
$190 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Фес - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Фес - город, где средневековые традиции живут и сегодня. Исследуйте его улочки, ремесленные мастерские и исторические памятники вместе с профессиональным гидом
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
от €320 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина15 ноября 2025Отличная экскурсия с Алиной!!! Узнали много нового об истории города и страны, о текущей жизни. Алина очень позитивный и коммуникабельный
- ЕЕвгения11 ноября 2025Прекрасная экскурсия по Фесу, насыщенная информацией, которую Алина преподносит легко и непринужденно, так что не замечаешь, как проходит 3 часа.
- ВВладимир4 ноября 2025Отличная экскурсия! Очень интересно и познавательно. Алина классный экскурсовод - 3-х часовая прогулка по медине Феса прошла легко и непринужденно - 10 из 5!
- ММария2 ноября 2025Одна из лучших экскурсий в моей жизни. Алина - потрясающий рассказчик, экскурсия получилась живой, яркой и невероятно информативной. Наш гид
- ААлексей28 октября 2025Потрясающая экскурсия! Очень насыщенно, ничего лишнего
Большое спасибо Алине!
- ННелля7 октября 2025Потрясающая экскурсия. Алина предложила время пораньше, чтоб избежать жары и толп. Это было верное решение, потому что к концу туристов
- ООльга5 октября 2025Спасибо Алине за проведенную экскурсию (вместо Умайамы). Все четко, по делу, ответила на все вопросы в том числе вообще про жизнь марокканцев. Без экскурсовода и "охраны" в виде местного жителя точно плутали бы в медине…
- ААнастасия2 сентября 2025Очень понравилась эксурсия с Умаймой - она показала все грани Старого города Феса, рассказывая про быт и историю местных жителей.
- ООсипова19 августа 2025Умайма отличный гид, очень харизматичная и профессиональная. Мы получили огромное удовольствие от экскурсии и много интересной информации помимо заявленной программы. Можем с уверенностью рекомендовать!
- ММария15 августа 2025Наверное, без гида обойтись и можно, но вы точно потратите кучу времени (да и нервов), так что рекомендую эту экскурсию
- ААнна30 июля 2025Спасибо Умайме за отличную экскурсию! прекрасно провела нас по закоулкам старого Феса, так, что мы даже не заметили ни жару, ни пройденные шаги. Выполнила наши просьбы (очень хотелось посмотреть реальную "квартиру" внутри Феса). Ответила на бесконечные вопросы дочери-подростка.
- ММаксим13 июня 2025Отличная обзорная экскурсия по лабиринту Медины города Фес: увидели все основные достопримечательности, прогулялись по узким улочкам старого города и заглянули
- ППётр12 июня 2025У нас была замена гида. Экскурсию вела Лубна, которая в первую очередь сообщила, что она не гид, а просто помогает))
На самом деле нас ждали отличный русский, интереснейший рассказ о городе и просто приятное общение.
Огромное спасибо за экскурсию!
- ДДарья1 июня 2025Всей нашей семье очень понравилась экскурсия с Умаймой по Фесу. Я не смотрела бесконечно в навигатор, а просто расслабленно гуляла,
- EEvgeniia2 мая 2025Восхищение. Потрясающая экскурсия. Влюбили в город навсегда
- ЕЕкатерина1 мая 2025Алина провела замечательную экскурсию! Посетили все интересные места Медины, самостоятельное передвижение по которой просто невозможно, заблудиться очень просто. Узнали основные исторические факты и то как устроен быт обычных жителей. Спасибо!!
- ЕЕкатерина12 апреля 2025спасибо за чудесный день и супер экскурсию
- ЕЕлена28 марта 2025Мы к сожалению, попали в Фес на один день во время Рамадана и в сильный дождь. Но экскурсия нам понравилась.
- еелена22 марта 2025Медина в городе Фес-это город в городе,другой мир,другая планета и Умайма преподнесла нам этот мир очень интересно и познавательно,с очень интересными бытовыми деталями. Спасибо
- ЕЕлена13 марта 2025Отличная познавательная экскурсия! К нас была гид Алина, все показала и рассказала про историю Феса и Марокко, показали городскую печку,
