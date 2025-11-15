Мои заказы

Экскурсии Феса об истории и архитектуре

Найдено 4 экскурсии в категории «История и архитектура» в Фесе на русском языке, цены от $150. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Фес - первая столица Марокко
Пешая
3.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Фес - первая столица Марокко
Погрузитесь в атмосферу древнего Феса: медина, старейший университет, ремесленные кварталы и секреты берберской аптеки ждут вас
Сегодня в 14:00
13 дек в 09:00
$170 за всё до 10 чел.
Колоритный город Фес
Пешая
4 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Колоритный город Фес
Познакомьтесь с колоритным Фесом, его культурой и традициями. Посетите знаковые места, попробуйте чай в риаде и насладитесь видом на город
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Фес
Пешая
3.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Добро пожаловать в Фес
Фес - это уникальный город, где время остановилось. Узнайте о его культуре, традициях и ремёслах через посещение главных достопримечательностей
Завтра в 10:30
11 дек в 10:00
$190 за всё до 8 чел.
Фес - любовь с первого взгляда
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Фес - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Фес - город, где средневековые традиции живут и сегодня. Исследуйте его улочки, ремесленные мастерские и исторические памятники вместе с профессиональным гидом
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
от €320 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    15 ноября 2025
    Фес - первая столица Марокко
    Отличная экскурсия с Алиной!!! Узнали много нового об истории города и страны, о текущей жизни. Алина очень позитивный и коммуникабельный
    читать дальше

    человек, ответила на все наши вопросы, дала рекомендации, показала лучшие локации для фото. Очень благодарны Алине за прекрасно проведенное время. Если хотите прочувствовать атмосферу Феса - тогда точно к этому гиду!

  • Е
    Евгения
    11 ноября 2025
    Фес - первая столица Марокко
    Прекрасная экскурсия по Фесу, насыщенная информацией, которую Алина преподносит легко и непринужденно, так что не замечаешь, как проходит 3 часа.
    читать дальше

    Посмотрели все важные места: от различных ремесленных рядов Медины, скрытых мечетей, красильни до мест съемки сериала "Клон".

    Большое спасибо Алине и нашему стражу безопасности - Саиду!

  • В
    Владимир
    4 ноября 2025
    Фес - первая столица Марокко
    Отличная экскурсия! Очень интересно и познавательно. Алина классный экскурсовод - 3-х часовая прогулка по медине Феса прошла легко и непринужденно - 10 из 5!
  • М
    Мария
    2 ноября 2025
    Фес - первая столица Марокко
    Одна из лучших экскурсий в моей жизни. Алина - потрясающий рассказчик, экскурсия получилась живой, яркой и невероятно информативной. Наш гид
    читать дальше

    подробно ответила на все вопросы, касающиеся не только Феса, но также истории и современной жизни Марокко. Я вынуждена признать, что за свои 45 лет узнала Россию хуже, чем Алина узнала Марокко за 13… Отдельно хочу отметить, что Алина великолепно умеет общаться с детьми: с нами мой девятилетний племянник, и ему тоже очень понравилась экскурсия, он с удовольствием задавал гиду вопросы. Словом, я рекомендую экскурсии Алины туристам любого возраста. Мы все в восторге и очень благодарны за такой потрясающий опыт!

    Одна из лучших экскурсий в моей жизни. Алина - потрясающий рассказчик, экскурсия получилась живой, яркой и
  • А
    Алексей
    28 октября 2025
    Фес - первая столица Марокко
    Потрясающая экскурсия! Очень насыщенно, ничего лишнего
    Большое спасибо Алине!
  • Н
    Нелля
    7 октября 2025
    Фес - первая столица Марокко
    Потрясающая экскурсия. Алина предложила время пораньше, чтоб избежать жары и толп. Это было верное решение, потому что к концу туристов
    читать дальше

    стало очень много. Мы осмотрели все знаковые места без суеты и очередей. С Алиной работают сопровождающий, который бдит за нашей безопасностью и легко ориентируется в городе. Постоянно нас считал, чтоб никто не затерялся. Экскурсия не утомляющая, но насыщенная, даже дети не устали, а в аптеке были особенно вовлечены в рассказы Алины. Спокойно останавливались для фото или покупок. Без экскурсии самому, конечно, в Фес лучше не ехать: не поймешь и потеряешься))) Большое спасибо Алине и Саиду, нам все очень понравилось!

  • О
    Ольга
    5 октября 2025
    Колоритный город Фес
    Спасибо Алине за проведенную экскурсию (вместо Умайамы). Все четко, по делу, ответила на все вопросы в том числе вообще про жизнь марокканцев. Без экскурсовода и "охраны" в виде местного жителя точно плутали бы в медине…
  • А
    Анастасия
    2 сентября 2025
    Колоритный город Фес
    Очень понравилась эксурсия с Умаймой - она показала все грани Старого города Феса, рассказывая про быт и историю местных жителей.
    читать дальше

    С ней удалось увидеть по-настоящему чарующие места, которые самостоятельно было бы сложно найти - берберскую аптеку, традиционные пекарни, много ремесленных мастерских. В берберской аптеке даже был включен небольшой спа-ритуал! Отдельно хочу отметить отзывчивость Умаймы - при построении маршрута она учитывает интересы и особенности своих туристов.

  • О
    Осипова
    19 августа 2025
    Колоритный город Фес
    Умайма отличный гид, очень харизматичная и профессиональная. Мы получили огромное удовольствие от экскурсии и много интересной информации помимо заявленной программы. Можем с уверенностью рекомендовать!
  • М
    Мария
    15 августа 2025
    Колоритный город Фес
    Наверное, без гида обойтись и можно, но вы точно потратите кучу времени (да и нервов), так что рекомендую эту экскурсию
    читать дальше

    — быстро, по делу, безопасно и очень интересно. Экскурсия прошла на одном дыхании, и мы даже забыли про жару +43. Да, и ресторан замечательный.

  • А
    Анна
    30 июля 2025
    Колоритный город Фес
    Спасибо Умайме за отличную экскурсию! прекрасно провела нас по закоулкам старого Феса, так, что мы даже не заметили ни жару, ни пройденные шаги. Выполнила наши просьбы (очень хотелось посмотреть реальную "квартиру" внутри Феса). Ответила на бесконечные вопросы дочери-подростка.
  • М
    Максим
    13 июня 2025
    Колоритный город Фес
    Отличная обзорная экскурсия по лабиринту Медины города Фес: увидели все основные достопримечательности, прогулялись по узким улочкам старого города и заглянули
    читать дальше

    в мастерские ремесленников. Медина - лабиринт, в котором легко потеряться в первые дни пребывания в городе, поэтому эта экскурсия отличная опция для того, чтобы сориентироваться. Умайма - очень интересный рассказчик и собеседник, мы получили наслаждение от совместной прогулки.

  • П
    Пётр
    12 июня 2025
    Колоритный город Фес
    У нас была замена гида. Экскурсию вела Лубна, которая в первую очередь сообщила, что она не гид, а просто помогает))
    На самом деле нас ждали отличный русский, интереснейший рассказ о городе и просто приятное общение.
    Огромное спасибо за экскурсию!
  • Д
    Дарья
    1 июня 2025
    Колоритный город Фес
    Всей нашей семье очень понравилась экскурсия с Умаймой по Фесу. Я не смотрела бесконечно в навигатор, а просто расслабленно гуляла,
    читать дальше

    слушая интересные рассказы о Фесе и местах, которые мы посещали. Взять эту экскурсию было лучшим решением, сами мы бы не обратили внимание на те детали, которые нам показывала Умайма. Спасибо большое!

  • E
    Evgeniia
    2 мая 2025
    Колоритный город Фес
    Восхищение. Потрясающая экскурсия. Влюбили в город навсегда
  • Е
    Екатерина
    1 мая 2025
    Колоритный город Фес
    Алина провела замечательную экскурсию! Посетили все интересные места Медины, самостоятельное передвижение по которой просто невозможно, заблудиться очень просто. Узнали основные исторические факты и то как устроен быт обычных жителей. Спасибо!!
  • Е
    Екатерина
    12 апреля 2025
    Колоритный город Фес
    спасибо за чудесный день и супер экскурсию
  • Е
    Елена
    28 марта 2025
    Колоритный город Фес
    Мы к сожалению, попали в Фес на один день во время Рамадана и в сильный дождь. Но экскурсия нам понравилась.
    читать дальше

    Проводила ее Умайма. Все было хорошо и интересно. В Фес без гида соваться - это безумие. Никогда оттуда не выйдите сами. У нас все прошло без происшествий. С нами еще ходил молчаливый местный житель в качестве сопровождающего. Поэтому впечатления только положительные. Рекомендую!

  • е
    елена
    22 марта 2025
    Колоритный город Фес
    Медина в городе Фес-это город в городе,другой мир,другая планета и Умайма преподнесла нам этот мир очень интересно и познавательно,с очень интересными бытовыми деталями. Спасибо
  • Е
    Елена
    13 марта 2025
    Колоритный город Фес
    Отличная познавательная экскурсия! К нас была гид Алина, все показала и рассказала про историю Феса и Марокко, показали городскую печку,
    читать дальше

    старейший университет, улочки, где снимался сериал Клон, все ключевые ремесленные площади, ненавязчиво показали места с торговцами. Без них было бы невозможно, это часть культуры и местный колорит. Покупать - не покупать, это уже личное решение каждого. Мы с удовольствием купили специи, масло, сборы в берберской аптеке. В Фесе всем рекомендую обязательно брать экскурсовода, чтобы не заблудиться и не пройти мимо достопримечательностей. Город уникальный. Интернет к слову, внутри медины не стабилен

