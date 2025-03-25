Индивидуальная
до 6 чел.
Таинственный Фес, похититель сердец: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Медину Феса, посетите мечети, медресе и дворцы. Узнайте о жизни города и его истории, прогуляйтесь по саду султана и посетите красильню Шуара
«Королевский дворец — грандиозная постройка в арабском стиле, она идеальна для знакомства с восточной архитектурой»
10 апр в 09:00
11 апр в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Добро пожаловать в Фес
Фес - это уникальный город, где время остановилось. Узнайте о его культуре, традициях и ремёслах через посещение главных достопримечательностей
«Я покажу вам его главные достопримечательности: мечети, медресе, мавзолей султана, берберскую аптеку и многое другое»
10 апр в 09:00
11 апр в 09:00
$150 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Фес - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Фес - город, где средневековые традиции живут и сегодня. Исследуйте его улочки, ремесленные мастерские и исторические памятники вместе с профессиональным гидом
«Вы увидите всё самое главное: крепостные укрепления, медресе Бу-Инания и Аль-Аттарин, мозаичный фонтан на площади Нежарин и украшенный искусной резьбой караван-сарай»
2 апр в 09:00
3 апр в 09:00
от €320 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий25 марта 2025Благодарим гида Фатиму, за чудесное путешествие по Медине Феса. Было невероятно интересно и волшебно оказаться в средневековом Фесе с его
- ЛЛюбава11 марта 2025Экскурсию проводила Фатима. Милая девушка, очень хорошо знающая русский язык. Фатима марокканка, но училась и какое-то время жила в России,
- ВВиктор31 января 2025Спасибо Лубне. Показала Медину Феса, получили удовольствие от города и общения
Ответы на вопросы от путешественников по Фесу в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Фесу в марте 2025
Сейчас в Фесе в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 320. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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