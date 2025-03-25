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поэтому рассказывала всё понятно, чётко и структурированно. Маршрут продуман до мелочей, много интересной информации, интересных людей. Колорит Феса чувствуешь в полной мере. Фес - это настоящее Марокко, и Фатима дала нам это почувствовать. С нами ходил также местный житель, обеспечивающий нам безопасность в этом непростом городе) Фатима, спасибо, нам было очень интересно с тобой, как с гидом и как с человеком!