Обзорные и познавательные экскурсии Феса

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Фесе на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Таинственный Фес, похититель сердец
Пешая
5 часов
48 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Таинственный Фес, похититель сердец: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Медину Феса, посетите мечети, медресе и дворцы. Узнайте о жизни города и его истории, прогуляйтесь по саду султана и посетите красильню Шуара
«Королевский дворец — грандиозная постройка в арабском стиле, она идеальна для знакомства с восточной архитектурой»
10 апр в 09:00
11 апр в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Добро пожаловать в Фес
Пешая
5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Добро пожаловать в Фес
Фес - это уникальный город, где время остановилось. Узнайте о его культуре, традициях и ремёслах через посещение главных достопримечательностей
«Я покажу вам его главные достопримечательности: мечети, медресе, мавзолей султана, берберскую аптеку и многое другое»
10 апр в 09:00
11 апр в 09:00
$150 за всё до 8 чел.
Фес - любовь с первого взгляда
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Фес - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Фес - город, где средневековые традиции живут и сегодня. Исследуйте его улочки, ремесленные мастерские и исторические памятники вместе с профессиональным гидом
«Вы увидите всё самое главное: крепостные укрепления, медресе Бу-Инания и Аль-Аттарин, мозаичный фонтан на площади Нежарин и украшенный искусной резьбой караван-сарай»
2 апр в 09:00
3 апр в 09:00
от €320 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    25 марта 2025
    Таинственный Фес, похититель сердец
    Благодарим гида Фатиму, за чудесное путешествие по Медине Феса. Было невероятно интересно и волшебно оказаться в средневековом Фесе с его
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    Медресе и мастерскими, «постоять в пробке» с осликами, заглянуть в общественную пекарню и хамам, посетить Берберскую аптеку и ювелирный магазин. Рассказы Фатимы о легендарном правителе Искандере и первом в мире Университете Карауин перенесли нас в 859 г. совершенно незаметно и увлекательно. Надо заметить, что обед организованный Фатимой был очень вкусным и разнообразным.

  • Л
    Любава
    11 марта 2025
    Таинственный Фес, похититель сердец
    Экскурсию проводила Фатима. Милая девушка, очень хорошо знающая русский язык. Фатима марокканка, но училась и какое-то время жила в России,
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    поэтому рассказывала всё понятно, чётко и структурированно. Маршрут продуман до мелочей, много интересной информации, интересных людей. Колорит Феса чувствуешь в полной мере. Фес - это настоящее Марокко, и Фатима дала нам это почувствовать. С нами ходил также местный житель, обеспечивающий нам безопасность в этом непростом городе) Фатима, спасибо, нам было очень интересно с тобой, как с гидом и как с человеком!

  • В
    Виктор
    31 января 2025
    Таинственный Фес, похититель сердец
    Спасибо Лубне. Показала Медину Феса, получили удовольствие от города и общения

Ответы на вопросы от путешественников по Фесу в категории «Обзорные»

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Сколько стоит экскурсия по Фесу в марте 2025
Сейчас в Фесе в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 320. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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