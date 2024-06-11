1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Колоритный город Фес
Погрузиться в местную культуру и выпить чай в традиционном марокканском доме
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
€150 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Марокко для своих. Фес: да, так бывает
Начало: По договоренности
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
$350 за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Марокко для своих. Фес: да, так бывает (5,5 часов)
Начало: По договоренности
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
$525 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Фесу в категории «Необычные»
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