Индивидуальная
до 6 чел.
Таинственный Фес, похититель сердец: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Медину Феса, посетите мечети, медресе и дворцы. Узнайте о жизни города и его истории, прогуляйтесь по саду султана и посетите красильню Шуара
«Мечеть-университет Аль-Карауин — древнейшее учебное заведение всех арабских государств, которое продолжает работать и сегодня (внесено в список ЮНЕСКО)»
18 дек в 09:00
19 дек в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Добро пожаловать в Фес
Фес - это уникальный город, где время остановилось. Узнайте о его культуре, традициях и ремёслах через посещение главных достопримечательностей
«Я покажу вам его главные достопримечательности: мечети, медресе, мавзолей султана, берберскую аптеку и многое другое»
Завтра в 10:30
11 дек в 10:00
$190 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Фес - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Фес - город, где средневековые традиции живут и сегодня. Исследуйте его улочки, ремесленные мастерские и исторические памятники вместе с профессиональным гидом
«Кроме того, мы покажем древнейший университет мира, кожевенные красильни, мечеть и мавзолей султана Мулая Идриса»
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
от €320 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения5 ноября 2025Спасибо большое Фатиме за интересную и насыщенную экскурсию. Фатима замечательный рассказчик любящая свой город. Показала нам не банальный маршрут старого Феса увлекательно рассказав о жизни его обитателей.
- ЕЕлена18 октября 2025Прекрасный гид Фатима, за несколько часов познакомила нас с Фесом. Всё очень понравилось. Говорили, что в красильни ужасный запах. Нам
- ИИрина4 октября 2025Здравствуйте,
заказывали экскурсию с Фатимой, у нас были пожелания в замене заявленной программе на другой маршрут, Фатима без проблем заменила на
- kkaipa27 июля 2025Фатима (или Фати) выросла и живет в Фесе, но несколько лет училась в России, поэтому довольно неплохо говорит и рассказывает
- ЮЮлия17 июня 2025Нам понравился Фес и однозначно экскурсия с Фатимой была ценной для понимания и лучшего ощущения города. На контрасте, нам не
