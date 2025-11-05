Фес - это город, который удивляет своей атмосферой и богатой историей.
На экскурсии можно увидеть мечеть Аль-Карауин, являющуюся духовным центром исламского мира, и кожевенную фабрику, где до сих пор применяются старинные технологии.
Посещение медресе Аль-Аттарин откроет тайны мусульманского образования, а берберская аптека расскажет о традиционных методах лечения.
Мавзолей султана Идриса II станет финальной точкой маршрута, где можно почтить память основателя первого марокканского города
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Уникальные мечети
- 📚 Исторические медресе
- 🕌 Мавзолей султана
- 🧴 Берберская аптека
- 👞 Кожевенная фабрика
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Феса - март, сентябрь и ноябрь. В это время погода наиболее комфортная, нет изнуряющей жары, и город не переполнен туристами. В апреле, мае и октябре также можно насладиться экскурсиями, хотя количество посетителей может быть больше. Летом, в июне, июле и августе, из-за высокой температуры прогулки могут быть менее комфортными, но для тех, кто не боится жары, это время тоже подходит.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Что можно увидеть
- Мечеть Аль-Карауин
- Кожевенная фабрика
- Медресе Аль-Аттарин
- Берберская аптека
- Мавзолей султана Идриса II
Описание экскурсии
Мечеть Аль-Карауин. Один из духовных и образовательных центров исламского мира.
Кожевенная фабрика. Место, где все ещё используются старинные технологии покраски кожи.
Медресе Аль-Аттарин. Здесь я расскажу о системе образования в мусульманском мире.
Берберская аптека. Вы услышите о традиционных методах лечения, которые используют берберы.
Мавзолей султана Идриса II. Место почитания основателя первого марокканского города.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет в медресе — 20 дирхам за чел, обед (по желанию) — от 160 дирхам
- Остаток оплаты за экскурсию принимается только в долларах нового образца или дирхамах
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фатима — ваш гид в Фесе
Провела экскурсии для 29 туристов
Привет из Марокко! Меня зовут Фатима, я родилась и живу в Фесе. 6 лет училась в России на факультете журналистики и стажировалась на телевизионном канале. Я полюбила эту страну за богатую культуру и духовные ценности. Сейчас я гид — и с удовольствием раскрою вам секреты моего родного сказочного города.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 7 отзывах
К
Ксения
5 ноя 2025
Спасибо большое Фатиме за интересную и насыщенную экскурсию. Фатима замечательный рассказчик любящая свой город. Показала нам не банальный маршрут старого Феса увлекательно рассказав о жизни его обитателей.
Елена
18 окт 2025
Прекрасный гид Фатима, за несколько часов познакомила нас с Фесом. Всё очень понравилось. Говорили, что в красильни ужасный запах. Нам так не показалось. Купила там несколько кожаных бабуши. Мечтала именно в Там купить их. Вообщем все желания наши Фатима учла) благодарим за знакомство с Фесом ❤️
Алексей
6 окт 2025
Начало экскурсии в 17:00 окончание в 19:00, в реальности была 1,5 часа -тк из этого времени 25 минут с завышенными ценами магазин(который Фатима назвала берберской аптекой и очень рекомендовала), хамам
Фатима
Ответ организатора:
Здравствуйте, Алексей.
Спасибо за ваш отзыв. Я ценю, что вы нашли время поделиться своим мнением.
Мне жаль, что экскурсия не полностью оправдала
Спасибо за ваш отзыв. Я ценю, что вы нашли время поделиться своим мнением.
Мне жаль, что экскурсия не полностью оправдала
Ирина
4 окт 2025
Здравствуйте,
заказывали экскурсию с Фатимой, у нас были пожелания в замене заявленной программе на другой маршрут, Фатима без проблем заменила на то что нам было интереснее. Так же организовала нам мастер-класс
заказывали экскурсию с Фатимой, у нас были пожелания в замене заявленной программе на другой маршрут, Фатима без проблем заменила на то что нам было интереснее. Так же организовала нам мастер-класс
А
Андрей
17 авг 2025
Забронировали экскурсию у Фатимы «Добро пожаловать в Фес», пешая прогулка 3,5 часа.
Нас попросили подъехать к точке у входа в Медину. Нам было очень неудобно парковаться, в итоге мы запарковались где-то,
Нас попросили подъехать к точке у входа в Медину. Нам было очень неудобно парковаться, в итоге мы запарковались где-то,
Фатима
Ответ организатора:
Здравствуйте! Благодарю вас за обратную связь и за то, что поделились впечатлениями.
Мне очень жаль, что у вас остались неприятные моменты
Мне очень жаль, что у вас остались неприятные моменты
k
kaipa
27 июл 2025
Фатима (или Фати) выросла и живет в Фесе, но несколько лет училась в России, поэтому довольно неплохо говорит и рассказывает по-русски. Так как она местная, то может показать необычные места,
Ю
Юлия
17 июн 2025
Нам понравился Фес и однозначно экскурсия с Фатимой была ценной для понимания и лучшего ощущения города. На контрасте, нам не так повезло с гидом в Марракеше и несмотря на то что Фес не так наполнен красотой как Марракеш, мы глубже и интимнее познакомились с городом и получили больше удовольствия от нахождения там.
Входит в следующие категории Феса
