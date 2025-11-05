Мои заказы

Добро пожаловать в Фес

Фес - это уникальный город, где время остановилось. Узнайте о его культуре, традициях и ремёслах через посещение главных достопримечательностей
Фес - это город, который удивляет своей атмосферой и богатой историей.

На экскурсии можно увидеть мечеть Аль-Карауин, являющуюся духовным центром исламского мира, и кожевенную фабрику, где до сих пор применяются старинные технологии.

Посещение медресе Аль-Аттарин откроет тайны мусульманского образования, а берберская аптека расскажет о традиционных методах лечения.

Мавзолей султана Идриса II станет финальной точкой маршрута, где можно почтить память основателя первого марокканского города
4.3
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Уникальные мечети
  • 📚 Исторические медресе
  • 🕌 Мавзолей султана
  • 🧴 Берберская аптека
  • 👞 Кожевенная фабрика

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Феса - март, сентябрь и ноябрь. В это время погода наиболее комфортная, нет изнуряющей жары, и город не переполнен туристами. В апреле, мае и октябре также можно насладиться экскурсиями, хотя количество посетителей может быть больше. Летом, в июне, июле и августе, из-за высокой температуры прогулки могут быть менее комфортными, но для тех, кто не боится жары, это время тоже подходит.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Ближайшие даты:
21
ноя22
ноя23
ноя24
ноя25
ноя28
ноя29
ноя
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30

Что можно увидеть

  • Мечеть Аль-Карауин
  • Кожевенная фабрика
  • Медресе Аль-Аттарин
  • Берберская аптека
  • Мавзолей султана Идриса II

Описание экскурсии

Мечеть Аль-Карауин. Один из духовных и образовательных центров исламского мира.

Кожевенная фабрика. Место, где все ещё используются старинные технологии покраски кожи.

Медресе Аль-Аттарин. Здесь я расскажу о системе образования в мусульманском мире.

Берберская аптека. Вы услышите о традиционных методах лечения, которые используют берберы.

Мавзолей султана Идриса II. Место почитания основателя первого марокканского города.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билет в медресе — 20 дирхам за чел, обед (по желанию) — от 160 дирхам
  • Остаток оплаты за экскурсию принимается только в долларах нового образца или дирхамах

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фатима
Фатима — ваш гид в Фесе
Провела экскурсии для 29 туристов
Привет из Марокко! Меня зовут Фатима, я родилась и живу в Фесе. 6 лет училась в России на факультете журналистики и стажировалась на телевизионном канале. Я полюбила эту страну за богатую культуру и духовные ценности. Сейчас я гид — и с удовольствием раскрою вам секреты моего родного сказочного города.
Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
1
2
1
1
К
Ксения
5 ноя 2025
Спасибо большое Фатиме за интересную и насыщенную экскурсию. Фатима замечательный рассказчик любящая свой город. Показала нам не банальный маршрут старого Феса увлекательно рассказав о жизни его обитателей.
Елена
Елена
18 окт 2025
Прекрасный гид Фатима, за несколько часов познакомила нас с Фесом. Всё очень понравилось. Говорили, что в красильни ужасный запах. Нам так не показалось. Купила там несколько кожаных бабуши. Мечтала именно в Там купить их. Вообщем все желания наши Фатима учла) благодарим за знакомство с Фесом ❤️
Алексей
Алексей
6 окт 2025
Начало экскурсии в 17:00 окончание в 19:00, в реальности была 1,5 часа -тк из этого времени 25 минут с завышенными ценами магазин(который Фатима назвала берберской аптекой и очень рекомендовала), хамам
читать дальше

10 минут, риад с билетами, риад-отель, каждый минут на 5-10! Да, посмотреть ремесло - хотелось, мы обозначили пожелание про красильни и самые аутентичные места, хотелось увидеть быт и рынок во всех его красках, а в итоге нам, как школьникам рассказывали базовые вещи…
Стало неуютно, обидно и хотелось уйти. В красильни Фатима нас отвела, за это благодарим, самим найти было бы сложно. Но помощи в торге не получилось, сообщила что натуральная кожа шлепки стоят минимум 170 дирхам, а все остальное подделка. В это слабо верится, учитывая что мы посетили 7 городов в Марокко и цены от 50… отношение Фатимы к нам: с ней был «помощник» какая функция не ясно, они были постоянно в диалоге, общались с местными, перекусывали на ходу, в телефоне много, своими вопросами отвлекали, ощущение, что мы мы не купили услугу, а нам одолжение сделали, извините.
У нас было огромное желание познакомиться с Фес ближе, мало времени, тк на утро выдвигались дальше, в итоге упущенная возможность и общение, что город упустили.
Фатима говорила что любит Фес, училась в Нижнем Новгороде, ожидания были очень хорошие, а в итоге она заказала нам такси, бросила вскользь «Вам все понравилось?» на что пытались уточнить разве это вся экскурсия? Она быстро ретировалась с акцентировав внимание, что она великодушно оплатила нам такси до нижней части Медины…
Ужасное впечатление и грустно, лучше бы взяли гида на Английском.
Таким образом - совершенно не показан старейший город Фес! Очень жаль, для нас была важная точка нашего маршрута.

Фатима
Фатима
Ответ организатора:
Здравствуйте, Алексей.

Спасибо за ваш отзыв. Я ценю, что вы нашли время поделиться своим мнением.

Мне жаль, что экскурсия не полностью оправдала
читать дальше

ваши ожидания. Хотела бы пояснить несколько моментов, чтобы избежать недопонимания.

Изначально мы договаривались о начале в 17:00, и я предупреждала, что в это время многие достопримечательности могут быть уже закрыты. По вашему запросу мы сфокусировались на прогулке по городу и посещении кожевенных мастерских, так как вы упомянули, что музеи вас не интересуют.

Остановка в берберской аптеке была запланирована, и это было указано в описании. Обычно такие места, как магазины и риады, мы посещаем, чтобы туристы могли почувствовать атмосферу медины изнутри.

По поводу покупок — я не хотела отвлекать вас от процесса и дала вам время осмотреться самостоятельно, но если бы вы сказали, что нужна моя помощь, я бы с радостью помогла с торгом.

Я обязательно учту ваши замечания, чтобы в будущем еще подробнее обсуждать ожидания гостей перед экскурсией.

С уважением,
Фатима

Ирина
Ирина
4 окт 2025
Здравствуйте,
заказывали экскурсию с Фатимой, у нас были пожелания в замене заявленной программе на другой маршрут, Фатима без проблем заменила на то что нам было интереснее. Так же организовала нам мастер-класс
читать дальше

по кулинарии и поездку на квадроциклах. Отвечала на вотсап быстро, была очень внимательна ко всем просьбам, сомнениям и вопросам. Однозначно рекомендую Фатиму, именно с ее помощью наша поездка в Фес прошла идеально.
Спасибо огромное!

А
Андрей
17 авг 2025
Забронировали экскурсию у Фатимы «Добро пожаловать в Фес», пешая прогулка 3,5 часа.

Нас попросили подъехать к точке у входа в Медину. Нам было очень неудобно парковаться, в итоге мы запарковались где-то,
читать дальше

и пошли пешком до точки.

Мы опоздали на экскурсию на 40 минут, потому что не могли не доехать до точки, не дойти до неё. Фатима была с нами на связи, но навстречу нам подошла сильно позже.
К концу экскурсии Фатима призналась, что встречаться на точке - было ошибкой, и нужно было забирать нас из отеля.

Когда мы встретились, она была с мужчиной. Представила его «помощником», но по факту они просто разговаривали на арабском друг с другом достаточно длительное время.
В нашей экскурсии он никакой роли не играл.

Мы начали экскурсию с музея, по словам Фатимы, он открылся совсем недавно, и мы первые, кому она проводит тут экскурсию. Музей нормальный, но на мой взгляд, не стоит времени посещения.
(Мы заплатили 160 дирхам на двоих, о чём не было указано на сайте)

Нас попросили купить билет в музей, и мы его купили.
На мой взгляд, билеты в музеи должен оплачивать экскурсовод, а не я. Я оплачиваю стоимость экскурсии, и мне нужна итоговая сумма. Очень неудобно доплачивать постоянно за что-то. (А если бы у меня не было лишних дирхам?)

В программе было заявлено:
1. Мечеть Аль-Карауин
2. Кожевенная фабрика
3. Медресе Аль-Аттарин
4. Берберская аптека
5. Мавзолей султана Идриса II

А теперь по порядку:

1. Мечеть Аль-Карауин
Мечеть была закрыта.

2. Кожевенная фабрика
В целом, Фатима нас провела туда, мы посмотрели на эти красильни с балкона. Был короткий рассказ о том, что там все натуральные краски. Но ожидалось больше подробностей.

3. Медресе Аль-Аттарин
Мы самостоятельно осмотрели это помещение, Фатима подниматься не стала, ссылаясь на боль в ноге (если не ошибаюсь).
Также был небольшой короткий рассказ про эту достопримечательность.

4. Берберская аптека
Про неё не было ни слова.

5. Мавзолей султана Идриса II
Было разрешено заходить только мусульманам, поэтому мы просто 1 минуту посмотрели как молятся мусульмане, не заходя внутрь.

После всей экскурсии, чтобы добраться до нашей машины, Фатима вызвала такси. Мы сели, и доехали за 5 минут.
Она сказала оплатить 50 дирхам уже ПОСЛЕ того, как мы приехали.
Нужно было это оговорить заранее, чтобы это не было для нас сюрпризом.
Этот момент был неприятен: возвращаясь к ситуации с покупкой билетов:
Экскурсовод должен сам оплачивать всё, чтобы экскурсия была комфортной.
А если бы у меня был завтра вылет, и на экскурсию я специально оставил 200 дирхам, и не было лишних?
Всё должно быть включено в стоимость экскурсии, без неоговоренных доплат.

Ну, и закончить хотелось бы на хорошем:
Фатима рассказала историю про Идриса и Кензу, что действительно увлекательно.
Подробно рассказала про дверь: кто в какой «стучок» стучится, и так далее.

Это единственное, что стоит отметить, как положительное.

В целом, мне не очень понравилась экскурсия. Есть к чему стремиться.

Но также хочется отметить, что скорее всего, из трёх экскурсоводов, которые есть в Фесе, Фатима - лучшая.
Возможно, это лишь мои догадки.
Но 200 баксов такая экскурсия точно не стоит)

Фатима
Фатима
Ответ организатора:
Здравствуйте! Благодарю вас за обратную связь и за то, что поделились впечатлениями.
Мне очень жаль, что у вас остались неприятные моменты
читать дальше

во время экскурсии.

По поводу встречи у входа в Медину — я заранее предлагала забрать вас из отеля, но, к сожалению, не получила ответа. Обычно я всегда забираю гостей прямо из отеля, и в будущем буду стараться, чтобы это было удобно для всех.

Что касается билетов и такси — обычно в Фесе входные билеты оплачиваются отдельно туристами, так как кто-то хочет зайти внутрь, а кто-то нет. Но я понимаю, что для гостей удобнее иметь «всё включено». Спасибо за замечание — я учту это в своей программе.

Отдельно хочу отметить, что оплата была произведена старым долларом, который у нас не принимается для обмена, и, к сожалению, я ничего не заработала. Это создало для меня дополнительную сложность, о чём важно знать туристам заранее.

Экскурсия в Фесе непростая, так как часть объектов закрыта для немусульман, но я всегда стараюсь подобрать интересные альтернативы. Жаль, что в этот раз впечатления не оправдали ваших ожиданий.

Отдельно благодарю за то, что отметили мои рассказы про Идриса и Кензу и традиции в Медине — для меня это важно.

Спасибо ещё раз за ваш отзыв. Я обязательно сделаю выводы, чтобы мои будущие экскурсии были более комфортными и насыщенными.

k
kaipa
27 июл 2025
Фатима (или Фати) выросла и живет в Фесе, но несколько лет училась в России, поэтому довольно неплохо говорит и рассказывает по-русски. Так как она местная, то может показать необычные места,
читать дальше

в которые просто так туристам не придет в голову зайти. В мединах Феса приезжим ориентироваться затруднительно, и без проводника что-то увидеть кроме общеизвестных исторических локаций было бы невозможно.

Фати подстроилась под наш непростой график, и даже съездила с нами в древнеримский Воллюбилис.

Ю
Юлия
17 июн 2025
Нам понравился Фес и однозначно экскурсия с Фатимой была ценной для понимания и лучшего ощущения города. На контрасте, нам не так повезло с гидом в Марракеше и несмотря на то что Фес не так наполнен красотой как Марракеш, мы глубже и интимнее познакомились с городом и получили больше удовольствия от нахождения там.

