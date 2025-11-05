читать дальше

и пошли пешком до точки.



Мы опоздали на экскурсию на 40 минут, потому что не могли не доехать до точки, не дойти до неё. Фатима была с нами на связи, но навстречу нам подошла сильно позже.

К концу экскурсии Фатима призналась, что встречаться на точке - было ошибкой, и нужно было забирать нас из отеля.



Когда мы встретились, она была с мужчиной. Представила его «помощником», но по факту они просто разговаривали на арабском друг с другом достаточно длительное время.

В нашей экскурсии он никакой роли не играл.



Мы начали экскурсию с музея, по словам Фатимы, он открылся совсем недавно, и мы первые, кому она проводит тут экскурсию. Музей нормальный, но на мой взгляд, не стоит времени посещения.

(Мы заплатили 160 дирхам на двоих, о чём не было указано на сайте)



Нас попросили купить билет в музей, и мы его купили.

На мой взгляд, билеты в музеи должен оплачивать экскурсовод, а не я. Я оплачиваю стоимость экскурсии, и мне нужна итоговая сумма. Очень неудобно доплачивать постоянно за что-то. (А если бы у меня не было лишних дирхам?)



В программе было заявлено:

1. Мечеть Аль-Карауин

2. Кожевенная фабрика

3. Медресе Аль-Аттарин

4. Берберская аптека

5. Мавзолей султана Идриса II



А теперь по порядку:



1. Мечеть Аль-Карауин

Мечеть была закрыта.



2. Кожевенная фабрика

В целом, Фатима нас провела туда, мы посмотрели на эти красильни с балкона. Был короткий рассказ о том, что там все натуральные краски. Но ожидалось больше подробностей.



3. Медресе Аль-Аттарин

Мы самостоятельно осмотрели это помещение, Фатима подниматься не стала, ссылаясь на боль в ноге (если не ошибаюсь).

Также был небольшой короткий рассказ про эту достопримечательность.



4. Берберская аптека

Про неё не было ни слова.



5. Мавзолей султана Идриса II

Было разрешено заходить только мусульманам, поэтому мы просто 1 минуту посмотрели как молятся мусульмане, не заходя внутрь.



После всей экскурсии, чтобы добраться до нашей машины, Фатима вызвала такси. Мы сели, и доехали за 5 минут.

Она сказала оплатить 50 дирхам уже ПОСЛЕ того, как мы приехали.

Нужно было это оговорить заранее, чтобы это не было для нас сюрпризом.

Этот момент был неприятен: возвращаясь к ситуации с покупкой билетов:

Экскурсовод должен сам оплачивать всё, чтобы экскурсия была комфортной.

А если бы у меня был завтра вылет, и на экскурсию я специально оставил 200 дирхам, и не было лишних?

Всё должно быть включено в стоимость экскурсии, без неоговоренных доплат.



Ну, и закончить хотелось бы на хорошем:

Фатима рассказала историю про Идриса и Кензу, что действительно увлекательно.

Подробно рассказала про дверь: кто в какой «стучок» стучится, и так далее.



Это единственное, что стоит отметить, как положительное.



В целом, мне не очень понравилась экскурсия. Есть к чему стремиться.



Но также хочется отметить, что скорее всего, из трёх экскурсоводов, которые есть в Фесе, Фатима - лучшая.

Возможно, это лишь мои догадки.

Но 200 баксов такая экскурсия точно не стоит)