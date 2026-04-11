Описание тура
Марокко — это не просто страна, а целый калейдоскоп ощущений, который меняется каждый день. Сегодня вы стоите у Атлантического океана, слушаете шум волн и чувствуете соленый ветер, а уже завтра — идете по теплому песку Сахары, где вокруг только бескрайние дюны и тишина, от которой перехватывает дыхание.
Это путешествие — как погружение в восточную сказку, только настоящую. Узкие улочки медин, где легко потеряться и не хочется возвращаться, рынки с ароматом специй, шум Марракеша, спокойствие голубого Шефшауэна, старинные крепости среди гор и дороги, которые ведут через Атлас прямо в сердце пустыни. За 12 дней вы увидите Марокко таким, каким его редко показывают — живым, контрастным, многослойным.
А главное — это история про ощущения. Про закаты, которые окрашивают песок в золотой цвет. Про чай с мятой, который вдруг становится самым вкусным в жизни. Про момент, когда ночью в Сахаре вы поднимаете глаза вверх и понимаете: таких звезд вы еще не видели никогда.
Маршрут тура: Касабланка — Эль-Джадида — Эс-Сувейра — Марракеш — Айт-Бен-Хадду — Мерзуга (пустыня Сахара) — Фес — Шефшауэн — Танжер — Асила — Рабат — Касабланка
Тур пройдёт в мини-группе до 12 человек с проживанием в комфортабельных отелях 35 без ночных переездов.
Это один из лучших маршрутов по Марокко!
10 самых красивых городов страны
Атлантический океан + пустыня Сахара в одном туре
Продуманная логистика (без хаоса и переутомления)
Программа созданная профессиональными фотографами
Комфортный формат
Этот тур для вас, если:
— вы хотите увидеть Марокко полностью, от Гибралтара до Сахары
— любите яркие, контрастные страны
— цените комфорт и внимание к деталям
— хотите атмосферу, а не поток туристов
Количество мест ограничено и группы обычно заполняются заранее лучше уточнить наличие мест сейчас. Напишите нам — расскажем детали и поможем понять, подойдёт ли вам этот маршрут.
Программа тура по дням
Касабланка
Встреча группы - Прогулка по центральной набережной - Мечеть Хасана Ii
12:00 - 13:00 Встреча участников путешествия с гидом в аэропорту Касабланки (зона прилета). Покупка и активация местных сим-карт. Трансфер на комфортабельном микроавтобусе в отель. Обмен валюты в обменнике по выгодному курсу. Небольшой отдых.
15:00 Прогулка по центральной набережной. К вечеру Атлантический океан раскрывается во всей своей красоте: мягкий свет окрашивает воду в золотые оттенки, волны накатывают на берег, а воздух наполняется ритмом и ароматом прибоя.
Вы увидите и посетите главную архитектурную жемчужину города — Мечеть Хасана Ii. Ее величественный минарет, устремляющийся на высоту 210 метров, словно соединяет небо и океан. Просторная площадь перед мечетью, открытые горизонты и игра света создают идеальные условия для атмосферных фотографий, которые передают масштаб и настроение этого места.
19:00 Возвращение в отель. Отдых.
указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.
Касабланка - Эль-Джадида - Эссувейра
Осмотр медины Эль-Джадида - Обзорная прогулка по Эс-Сувейра
8:30 Завтрак. Отправление в сторону атмосферного Эс-Сувейра — одного из самых колоритных городов на Атлантическом побережье, где в воздухе ощущаются свобода, ветер и особая легкость жизни.
По пути сделаем остановку в уютном Эль-Джадида — городе с европейским настроением и спокойным, почти медитативным ритмом. Вы прогуляетесь по его старой части: узкие улочки, светлые фасады домов, аккуратные ставни и тихая повседневная жизнь создают редкое для Марокко ощущение гармонии. Здесь не хочется спешить — только идти, заглядывать в укромные дворики, замечать детали и просто наслаждаться моментом.
13:00 Обед в приятном кафе: время немного выдохнуть, попробовать местную кухню и настроиться на дальнейшее путешествие.
Далее нас ждет живописная дорога вдоль Атлантического океана. Мы будем останавливаться в самых красивых местах — там, где захочется задержаться чуть дольше, вдохнуть соленый воздух и сделать кадр, который невозможно повторить. К вечеру мы прибываем в Эс-Сувейру и размещаемся в отеле.
17:00 Знакомство с городом: прогулка по медине, выход к порту с его знаменитыми синими лодками, крики чаек и ленивые силуэты котов на фоне океана. С заходом солнца город меняется — загораются огни, открываются уютные кафе, мастерские и галереи. Здесь приятно потеряться среди улочек, впитывая атмосферу, и найти что-то особенное — будь то украшение, керамика или просто ощущение, которое захочется увезти с собой.
20:00 Возвращение в отель. Отдых.
указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.
Эссувейра
Сегодня мы весь день проведем в Эс-Сувейра. Очень советуем встать пораньше и на рассвете полюбоваться жизнью порта. В это время не будет туристов, машин и праздных зевак. Рыбаки заняты своими делами, а солнце нежно поглаживает знаменитые синие лодки у причала. Абсолютный контраст с вечерним и бурлящим жизнью городом.
9:00 Завтрак. Прогулка по улочкам старой Медины. Неспешно и с любопытством загляните в каждый двор, арку, творческую мастерскую. В Эс-Сувейре есть очень аутентичные дизайнерские кафе, где приятно посидеть и попить кофе. Не отказывайте себе в удовольствии!
13:00 Свободное время. Советуем ближе к закату взять с собой любимых напитков и проводить уходящее солнце сидя на побережье. Поймайте себя на мысли, что счастье оно здесь и сейчас: в шуме прибоя, крике чаек и теплом морском бризе.
указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.
Эссувейра - Марракеш
Переезд в Марракеш - Музей и сад Ив-Сен-Лорана - Дворец Бахия - Площадь Джамаа-эль-Фна
8:30 Завтрак. Отправляемся в Марракеш — город, где восточная роскошь переплетается с живой, почти театральной атмосферой улиц.
13:00 По желанию вы сможете посетить музей и сад Ив Сен-Лорана (вход 100325 дирхам). Это не просто экспозиция, а личное пространство великого кутюрье: здесь собраны его культовые работы, аксессуары, предметы быта и место, где он обрел покой. Сад, наполненный цветами и светом, создает особое настроение — тихое, эстетичное, почти медитативное. Место, куда стремятся ценители моды со всего мира.
15:00 Далее — посещение Дворца Бахия (вход 80 дирхам). Этот дворец в мавританском стиле был создан как символ роскоши и утонченности для одной из жен гарема правителя. Внутри — изящные дворики, резные потолки, мозаики и богатое убранство, которое погружает в атмосферу восточной сказки.
17:00 Ближе к вечеру мы отправимся на главную площадь города — Джамаа-эль-Фна, включенную в список наследия Юнеско. Это сердце Марракеша — шумное, яркое, живое. Здесь все смешивается в едином ритме: торговцы, уличные артисты, укротители змей, смех, музыка, ароматы специй и огни лавок.
На закат мы поднимемся в одно из панорамных кафе. В мягком свете уходящего солнца площадь превращается в бесконечное движение — настоящий живой организм, который захватывает и не отпускает.
19:30 Возвращение в отель. Отдых.
указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.
Марракеш - Айт-Бен-Хадду
Киностудия Атлас - Крепость Айт-Бен-Хадду
8:30 Завтрак. Посещение киностудии Atlas Studios — одной из крупнейших в мире, где создавались масштабные сцены для голливудских проектов.
11:30 Переезд к одному из самых узнаваемых символов Марокко — Айт-Бен-Хадду. Это древний берберский ксар, словно выросший из земли: глинобитные дома, тесно прижатые друг к другу, поднимаются по склону холма и окружены крепостной стеной. Здесь время будто остановилось — фактура стен, теплые оттенки глины и игра света создают ощущение декорации, в которой оживает история.
Именно эта выразительная текстура сделала Айт-Бен-Хадду культовой кинолокацией: здесь снимались такие фильмы, как Гладиатор, Мумия, Принц Персии: Пески времени и сериал Игра престолов.
17:00 После размещения в отеле — знакомство с самим ксаром. Прогуляйтесь по его узким улочкам, загляните в старинные дома, поднимитесь на вершину холма. Отсюда открывается тот самый вид, ради которого сюда приезжают со всего мира: бескрайние пейзажи, мягкий свет и ощущение, что вы находитесь внутри фильма.
19:30 Возвращение в отель.
указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.
Айт-Бен-Хадду - Мерзуга
Переезд в Сахару - Вечер берберского фольклора
8:30 Завтрак. Сегодняшний день — история про дорогу, которая постепенно уводит нас в самое сердце пустыни. Мы направляемся в сторону города Мерзуга — ворота в Сахару. Пейзажи будут меняться на глазах: от привычных марокканских ландшафтов к бескрайним просторам песков. По пути — остановки на обед и в самых красивых местах, где захочется выйти, вдохнуть сухой воздух и просто посмотреть вокруг.
18:00 К закату мы прибываем в Мерзугу и пересаживаемся с микроавтобуса на джипы. Дальше — настоящее приключение: путь по золотым дюнам Сахара.
Вечером мы прибываем в лагерь посреди пустыни. Размещение — в комфортабельных шатрах со всеми удобствами, где уют сочетается с полной тишиной вокруг. После заселения — время немного оглядеться, почувствовать пространство и тишину пустыни.
20:00 Ужин.
21:00 Вечер берберского фольклора. Для тех у кого останутся силы, крайне рекомендуем, отойти от лагеря метров на сто, и полюбоваться фантастическим звездным небом. Купол из звезд и Млечного пути прямо над головой. И кажется, что до них можно дотянуться рукой, так близко. Загадайте желание!
указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.
Пустыня Сахара
День в пустыне. Наслаждаемся оранжевым безумием. Дюны, дюны, много дюн, очень много дюн. По желанию можно взять экскурсию на джипах (около 35 евро с человека). Вы увидите различные формы пустыни, быт берберов и ряд местных достопримечательностей. Берите с собой красивую одежду, фотографии сделанные в Сахаре, это топ, это разрыв соцсетей. Караваны верблюдов, игра теней и света на гребнях песчаных дюн, геометрия созданная ветром на песке. И вы в окружении этой красоты. Отличный день наполненный позитивом и эмоциями!
Пустыня Сахара - Фес
Поездка на верблюдах - Посещение города Ифран - Знакомство с бесхвостыми обезьянками - Прибытие в Фес
8:00 После завтрака садимся на караван верблюдов и примерно 1,5 часа едем до Мерзуги, где нас будет ждать микроавтобус и вещи. Необычный опыт, но очень забавный. Одногорбые корабли пустыни, неспешно и грациозно провезут вас через дюны и вы по настоящему ощутите себя кочевниками. Посадка в автобус и начало движения в сторону города Фес.
14:00 Вторая половина дня произведет на вас впечатление. Пустыня сменится зелеными альпийскими лугами. Это точно Марокко? - станет самым популярным вопросом. Проездом мы посетим городок Ифран, или маленькую Швейцарию. Абсолютно европейская архитектура и благоустройство.
17:00 Далее вас будет ждать приятная встреча - мы пообщаемся в лесу с дикими бесхвостыми обезьянками - маготами. Их можно будет покормить и сделать забавные снимки.
19:30 Приезд в Фес. Заселение в отель. Отдых.
указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.
Фес
Медина Феса - Красильни кожи - Панорамная площадка
9:00 Завтрак. Прогулка по лабиринту улочек в Медине Феса с экскурсоводом. Это действительно настоящий лабиринт, ибо состоит медина из примерно 9400 улиц. Многие карты и навигаторы просто не находят их, или путаются в названиях. Но сколько интересного тут кроется! Рынки оливок и мяса, чеканные ряды, кожаные изделия, стрит-фуд, сувениры. Среди бесчисленного множества магазинчиков скрываются и настоящие памятники архитектуры. Побродить среди всего этого, окунувшись в ритмы местной жизни, очень круто!
12:00 И конечно же мы посетим знаменитые красильни кожи Шуара. Это самые известные и старинные красильни. При входе каждому посетителю дают веточку мяты для смягчения запаха от производства. Стоит отметить, что вход на смотровые площадки будет лежать через магазины ремесленников. Покупать у них что-то или нет дело каждого. Вход свободный.
15:00 Свободное время на посещение галерей, мастерских, покупку сувениров.
указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.
Фес - Шефшауэн
8:30 Завтрак. Отправляемся из Феса в самый необычный синий город Шефшауэн. Пожалуй его можно назвать самым синим городом в мире. Дома здесь практически все, полностью или частично покрашены в синий цвет. Конечно же, мы расскажем зачем и почему так делают местные жители. Запаситесь терпением;) Вся тематика нашего пребывания здесь будет связана с колористикой. Хотя Шефшауэн еще и мировая столица запрещенного зелья. Но мы против этого! Так что смотрим на красоту и наслаждаемся;).
14:00 Осмотр Шефшауэна. Гуляем по улочкам, посещаем сувенирные магазины, делаем тысячи кадров.
17:00 Свободное время.
указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.
Шефшауэн - Танжер - Асила
Прогулка по Танжеру - Мыс Скарпель - Медина Асилы
8:30 Завтрак. Сегодня мы направляемся на север Марокко — туда, где встречаются континенты и меняется характер страны. Наш путь лежит к побережью Гибралтарский пролив.
11:30 Первой остановкой станет Танжер — крупный портовый город с особым настроением. Здесь Африка почти соприкасается с Европой, и в ясную погоду с обзорных точек можно увидеть берега Испании. Прогулка по исторической части Танжера подарит ощущение легкой небрежности, ветра с моря и той самой атмосферы перекрестка культур.
14:30 Далее мы продолжим путь к мысу Мыс Скарпель — одному из самых впечатляющих видовых мест страны. Именно здесь воды Средиземного моря встречаются с Атлантическим океаном. Пространство, ветер и мощь стихий создают по-настоящему сильное ощущение масштаба.
16:00 Во второй половине дня мы доберемся до Асилa — белоснежного города у океана, который часто называют тихой сестрой Шефшауэна. После размещения в отеле отправимся на прогулку: узкие улочки, белые стены с художественными росписями, мягкий свет заката и спокойная, почти камерная атмосфера.
19-00 Свободное время.
указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.
Асила - Рабат - Касабланка
9:00 Завтрак. Выезд в направлении Касабланки. Ненадолго посетим столицу Марокко — Рабат. Осмотр минарета Хасана и мавзолея Мухаммеда V. Также вы увидите одно из архитектурных творений знаменитой Захи Хадид — Великий театр Рабата. Прибытие в аэропорт Касабланки ориентировочно 18:00-19-00. Окончание программы.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча участников гидом в аэропорту Касабланки
- Трансфер из аэропорта Касабланки в отель
- Трансфер из Асилы в аэропорт Касабланки
- Перемещение группы на комфортабельном микроавтобусе туристического класса по всему маршруту
- Проживание в отелях 4 и риадах, а также юртовом лагере со всеми удобствами в пустыне Сахара
- Завтраки в отелях
- Экскурсионное обслуживание
- Трансфер на джипах до лагеря в пустыне Сахара
- Прогулка на верблюдах в пустыне
- Посещение киностудии Атлас
- Работа гидов, сопровождающего и водителей
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Касабланки и обратно - от 45 000 руб
- Обеды и ужины - от 40 евро в день
- Доплата за одноместное размещение - по желанию, 710 евро
- Билеты в музей Ив-Сен-Лорана - по желанию, 100-325 дирхам
- Билеты в дворец Бахия - по желанию, 80 дирхам
- Поездка на джипах/квадроциклах по пустыне - по желанию, от 35 евро
- Расходы личного характера (сувениры, алкоголь, дополнительное питание)
- Чаевые водителю микроавтобуса (в Марокко считаются обязательными) - 20 долларов по окончанию тура
О чём нужно знать до поездки
Отель в Касабланке: Courtyard by Marriott Casablanca Downtown 4
Отель в Марракеше: Kenzi Rose Garden 5
Отель в Фесе: Royal Mirage Fes Hotel 4
Отель в Асиле: Asilah 32 4
Отель в Айт-Бен-Хадду: Htel Lakasbah Ait Ben Haddou 3
Отель в Мерзуге (пустыня Сахара): Merzouga Luxury Camp
Организатор имеет право заменить отель на аналогичный, той же категории и уровня комфорта.
Визы
Для посещения Марокко гражданам России виза не требуется.