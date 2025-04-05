От Атлантики до Сахары и вглубь страны — отправляемся в насыщенную экспедицию по Марокко в формате роуд-трип. Мы проедем более 2300 км, чтобы исследовать многоликое королевство, его культуру и традиции.

Мы покажем вам, как живут настоящие кочевники почти на границе с Алжиром и как они ведут быт. Познакомим с разными народами — от арабов до берберов, туарегов и племени гнауа. За две ночи в пустыне вам удастся почувствовать её атмосферу и насладиться спокойствием, сидя на песчаной дюне и разглядывая идеальные формы барханов. Мы побываем в ущелье Тодра и долине Дадес, заглянем в знаменитые красильни и мастерскую керамики. Увидим, как контрастна природа от севера до юга — оазисы сменяются горами и ущельями, садами и океаном. А ещё вас ждут яркие эмоции от катания на джипах и верблюдах, уникальный кулинарный мастер-класс и много красивых кадров с улочек Феса, Шефшауэна и Марракеша. Не откладывайте мечты на потом — с нами поездка в Марокко будет душевной и комфортной!

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Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Дресс-кода в Марокко нет, это светское государство. Покрывать голову и полностью закрывать руки и ноги не требуется. Одеваться можно как угодно, но не откровенно, т. к. это мусульманская страна.

Пример — городской стиль весной и летом в любой стране (Россия, Европа и т. д.). В крупных городах рекомендуем немного сдержанные образы. Девушкам рекомендуем взять летящие платья для красивых фото на фоне мечетей и пустыни. Также обязательно с собой необходимо взять тёплую одежду на вечер и ночь. Мы обязательно пришлём вам список того, что взять.

Средняя температура в Сахаре зимой — +10… +20 °C, ночью может быть холодно. Рекомендуем взять удобную одежду для переездов, тёплый свитер для вечеров в пустыне и солнцезащитные очки.

Валюта — марокканский дирхам. Наличные доллары и евро можно поменять в аэропорту и в городе. Расплатиться в стране можно только дирхамами.