Шарм городов, знакомство с берберами и 2 ночи в Сахаре: душевный тур в Марокко

Погрузиться в быт кочевников, освоить марокканскую кухню и погулять по древним улочкам
От Атлантики до Сахары и вглубь страны — отправляемся в насыщенную экспедицию по Марокко в формате роуд-трип. Мы проедем более 2300 км, чтобы исследовать многоликое королевство, его культуру и традиции.
читать дальше

Мы покажем вам, как живут настоящие кочевники почти на границе с Алжиром и как они ведут быт. Познакомим с разными народами — от арабов до берберов, туарегов и племени гнауа.

За две ночи в пустыне вам удастся почувствовать её атмосферу и насладиться спокойствием, сидя на песчаной дюне и разглядывая идеальные формы барханов. Мы побываем в ущелье Тодра и долине Дадес, заглянем в знаменитые красильни и мастерскую керамики.

Увидим, как контрастна природа от севера до юга — оазисы сменяются горами и ущельями, садами и океаном.

А ещё вас ждут яркие эмоции от катания на джипах и верблюдах, уникальный кулинарный мастер-класс и много красивых кадров с улочек Феса, Шефшауэна и Марракеша. Не откладывайте мечты на потом — с нами поездка в Марокко будет душевной и комфортной!

Шарм городов, знакомство с берберами и 2 ночи в Сахаре: душевный тур в Марокко
Шарм городов, знакомство с берберами и 2 ночи в Сахаре: душевный тур в Марокко
Шарм городов, знакомство с берберами и 2 ночи в Сахаре: душевный тур в Марокко
Ближайшие даты:
5
апр26
апр1
мая24
мая6
сен27
сен18
окт
Время начала: 08:00, 17:00

Описание тура

Организационные детали

Дресс-кода в Марокко нет, это светское государство. Покрывать голову и полностью закрывать руки и ноги не требуется. Одеваться можно как угодно, но не откровенно, т. к. это мусульманская страна.

Пример — городской стиль весной и летом в любой стране (Россия, Европа и т. д.). В крупных городах рекомендуем немного сдержанные образы. Девушкам рекомендуем взять летящие платья для красивых фото на фоне мечетей и пустыни. Также обязательно с собой необходимо взять тёплую одежду на вечер и ночь. Мы обязательно пришлём вам список того, что взять.

Средняя температура в Сахаре зимой — +10… +20 °C, ночью может быть холодно. Рекомендуем взять удобную одежду для переездов, тёплый свитер для вечеров в пустыне и солнцезащитные очки.

Валюта — марокканский дирхам. Наличные доллары и евро можно поменять в аэропорту и в городе. Расплатиться в стране можно только дирхамами.

Проживание. В 2-местных номерах в комфортабельных отелях, марокканских риадах и люксовом кемпинге в Сахаре.

Питание. В стоимость включены 9 завтраков и 3 ужина (в Сахаре и в Фесе). Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Комфортный минивэн с кондиционером, удобными креслами и usb-входами, чтобы все телефоны были заряжены.

Уровень сложности. Тур пройдёт в формате роуд-трип, 9 дней мы будем перемещаться на минивэне.
В некоторые дни нас ждут длительные переезды между городами (от 3 до 5 часов) и один длинный переезд в Сахару (около 7-8 часов с остановками). В течение переездов мы делаем остановки, гуляем, пьём кофе, отдыхаем.

Дети. Без детей.

Виза. Для граждан РФ не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, прогулка по Касабланке, праздничный ужин

Встречаемся и едем в отель. Вечером прогуляемся по городу и пройдёмся по знаменитой набережной Корниш. Вы увидите, насколько Касабланка большой, живой и романтичный город! Затем отметим начало нашего путешествия за праздничным ужином в ресторане.

Встреча, размещение в отеле, прогулка по Касабланке, праздничный ужинВстреча, размещение в отеле, прогулка по Касабланке, праздничный ужинВстреча, размещение в отеле, прогулка по Касабланке, праздничный ужинВстреча, размещение в отеле, прогулка по Касабланке, праздничный ужин
2 день

Мечеть Хасана II, переезд в Шефшауэн, встреча заката

Сегодня встанем пораньше и после завтрака продолжим знакомство с достопримечательностями Касабланки: посмотрим на белоснежную мечеть Хасана II, поражающую величием и красотой архитектуры.

Затем отправимся в Шефшауэн, голубую жемчужину Марокко, куда прибудем во второй половине дня. Встретим закат с видом на весь город и прогуляемся по уютным улочкам. А на ночь остановимся в традиционном отеле — риаде.

Мечеть Хасана II, переезд в Шефшауэн, встреча закатаМечеть Хасана II, переезд в Шефшауэн, встреча закатаМечеть Хасана II, переезд в Шефшауэн, встреча закатаМечеть Хасана II, переезд в Шефшауэн, встреча заката
3 день

Прогулка по улочкам Шефшауэна, знакомство с Фесом

Утром вас ждёт главная достопримечательность Шефшауэна — средневековые улочки, дома на которых выкрашены в синий и голубой цвета, и почти в каждом — уникальные красивые двери, которыми можно долго любоваться.

После едем в Фес, старейший имперский город Марокко и духовный центр страны. Атмосфера здесь просто невероятная: это город, в котором легко заплутать на лабиринтах улиц, город с древнейшей историей, город-сказка, город из сериала «Клон». Мы прогуляемся по его исторической части, побываем в мастерской ремесленников, которые делают керамику, ткани из агавы и шёлка, увидим красильни по выделке кожи, известные на весь мир. Попробуем местную кухню и насладимся панорамным видом на Фес и королевский дворец.

Прогулка по улочкам Шефшауэна, знакомство с ФесомПрогулка по улочкам Шефшауэна, знакомство с ФесомПрогулка по улочкам Шефшауэна, знакомство с ФесомПрогулка по улочкам Шефшауэна, знакомство с Фесом
4 день

Достопримечательности Феса, кулинарный мастер-класс

Этот день полностью посвятим Фесу. Посетим мечеть, мавзолей Мулай Идриса II, медресе Бу Инания, площадь Неджарин с мозаичным фонтаном, медресе Аттарин. Побываем в первом университете мира, который действует до сих пор.

А вечером поучаствуем в мастер-классе по марокканской кухне.

Достопримечательности Феса, кулинарный мастер-классДостопримечательности Феса, кулинарный мастер-классДостопримечательности Феса, кулинарный мастер-классДостопримечательности Феса, кулинарный мастер-класс
5 день

Переезд в Сахару, катание на верблюдах, традиционный вечер у костра, ночь в шатрах

Сегодня отправляемся в сторону Сахары! Проедем горы и серпантины, а затем картинка сменится на большой пальмовый оазис. По пути увидим контрасты Марокко: самые большие по площади кедровые леса в Африке и «марокканскую Швейцарию» — город Ифран, где складывается ощущение, что находишься в Европе.

На закате доберёмся до пустыни, где переночуем в комфортных и аутентичных шатрах: в них есть электричество, двухспальные кровати, душ и туалет внутри. Но сначала встретим закат на верблюдах посреди дюн, поужинаем среди песков и тишины и проведём традиционный вечер у костра в компании бедуинов, которые сыграют нам национальную музыку под барабаны.

Переезд в Сахару, катание на верблюдах, традиционный вечер у костра, ночь в шатрахПереезд в Сахару, катание на верблюдах, традиционный вечер у костра, ночь в шатрахПереезд в Сахару, катание на верблюдах, традиционный вечер у костра, ночь в шатрахПереезд в Сахару, катание на верблюдах, традиционный вечер у костра, ночь в шатрахПереезд в Сахару, катание на верблюдах, традиционный вечер у костра, ночь в шатрах
6 день

Сафари на джипах, знакомство с кочевниками и их жизнью, ещё одна ночь в пустыне

Проснёмся на рассвете, чтобы встретить первые лучи солнца, восходящие над песками Сахары. После позавтракаем и отправимся в сафари на джипах по дюнам.

Затем вас ждёт интересный маршрут по окрестностям и знакомство с жизнью кочевников и их обычаями. Вы увидите народы, которые проживают почти у границы с Алжиром. Как они ведут быт? Как рожают детей? Как готовят? — Кочевники расскажут о себе, угостят вас свежим хлебом из глиняной печи и чаем. Вы узнаете, кто такие туареги, и побываете в племени гнауа!

К вечеру вернёмся в глэмпинг. Поужинаем, отдохнём и проведём ещё одну ночь в пустыне.

Сафари на джипах, знакомство с кочевниками и их жизнью, ещё одна ночь в пустынеСафари на джипах, знакомство с кочевниками и их жизнью, ещё одна ночь в пустынеСафари на джипах, знакомство с кочевниками и их жизнью, ещё одна ночь в пустынеСафари на джипах, знакомство с кочевниками и их жизнью, ещё одна ночь в пустыне
7 день

Атласские горы, ущелье Тодра, город Уарзазат

Утром отправляемся в Уарзазат. По пути полюбуемся живописными видами и побываем на финиковом рынке: продегустируем финики и выпьем свежего апельсинового сока. Проедем через Атласские горы и прогуляемся по ущелью Тодра, окружённому красноватыми скалами.

После обеда прибудем в город, знаменитый расположенной здесь киностудией «Атлас». При её участии снимались такие фильмы как «Мумия», «Гладиатор», «Александр» и многие другие. Вечер и ночь проведём в отеле близ Уарзазата.

Атласские горы, ущелье Тодра, город УарзазатАтласские горы, ущелье Тодра, город УарзазатАтласские горы, ущелье Тодра, город УарзазатАтласские горы, ущелье Тодра, город Уарзазат
8 день

Крепость Айт-Бен-Хадду, переезд в Марракеш, прогулка по площади

Утром вас ждёт экскурсия по городу-крепости Айт-Бен-Хадду, который уже почти тысячу лет стоит на склоне холма под палящим марокканским солнцем. Здесь также снималось множество фильмов, в том числе, «Игра престолов». Раньше в крепости жили берберские семьи, и по сей день осталось около девяти семей, проживающих там, как в давние времена. Мы зайдём внутрь дома прямо на территории крепости и увидим современный быт его жителей.

Затем переедем в Марракеш. Путь лежит через горы Высокого Атласа — мы окажемся на высоте 2260 метров над уровнем моря — самом высоком горном перевале в Северной Африке. Виды тут потрясающие! По прибытии разместимся в традиционном риаде. А на закате прогуляемся по главной площади города Джема-эль-Фна.

Крепость Айт-Бен-Хадду, переезд в Марракеш, прогулка по площадиКрепость Айт-Бен-Хадду, переезд в Марракеш, прогулка по площадиКрепость Айт-Бен-Хадду, переезд в Марракеш, прогулка по площадиКрепость Айт-Бен-Хадду, переезд в Марракеш, прогулка по площади
9 день

Главные места Марракеша, отъезд в аэропорт

Сегодня исследуем основные локации Марракеша. Посмотрим на самую большую мечеть города Аль-Кутубия и дворец Бахия 19 века — прогуляемся по нему и узнаем детали истории того времени.

Пройдёмся по саду Мажорель — настоящему тропическому оазису в центре жаркого Марракеша. Вы узнаете о происхождении его названия и то, как он связан со знаменитым модельером Ивом Сеном-Лораном. Заглянем и в музей Ива Сена-Лорана. После у вас будет свободное время на покупку сувениров и самостоятельную прогулку.

Затем отметим завершение нашего путешествия обедом с вином и поедем в аэропорт.

Главные места Марракеша, отъезд в аэропортГлавные места Марракеша, отъезд в аэропортГлавные места Марракеша, отъезд в аэропортГлавные места Марракеша, отъезд в аэропорт

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1790
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 9 завтраков, 3 ужина
  • Групповой трансфер от аэропорта Касабланки и обратно
  • Трансферы по всей программе тура
  • Экскурсии по программе в каждой локации тура от гида на русском языке
  • Прогулка в караване на верблюде по пустыне
  • Вечер у костра с бедуинами и музыкой с барабанами в Сахаре
  • Сафари на джипе по пустыне
  • Экскурсия в племена кочевников на границе с Алжиром
  • Мастер-класс по марокканской кухне в Фесе
  • Билеты во все туристические объекты по программе
  • Забота организатора 24/7
Что не входит в цену
  • Перелёт до Касабланки и обратно (поможем подобрать рейс)
  • Обеды и ужины в ресторанах и кафе (кроме 3 ужинов) - около €15 за 1 приём с человека
  • Страховка (подскажем, как сделать её бесплатно)
  • Личные расходы, сувениры и т. д
  • Внимание: стоимость тура рассчитывается в рублях по курсу ЦБ РФ + 3%
Где начинаем и завершаем?
Начало: Касабланка, аэропорт, 17:00
Завершение: Касабланка, аэропорт, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Касабланки

Молодёжный роуд-трип в Марокко: более 10 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
На машине
10 дней
4 отзыва
Молодёжный роуд-трип в Марокко: более 10 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
Провести ночь в Сахаре, побывать в винодельческом регионе и отдохнуть на берегу океана
Начало: Аэропорт Касабланки, 10:00
23 мар в 12:00
4 апр в 12:00
$1799 за человека
8 городов Марокко
На машине
9 дней
2 отзыва
8 городов Марокко
Погулять по древним улочкам, провести ночь в пустыне и побывать на устричной ферме
Начало: Касабланка, аэропорт, время - по договорённости
4 мая в 08:00
18 мая в 08:00
148 000 ₽ за человека
Калейдоскоп марокканских городов
На автобусе
10 дней
1 отзыв
Калейдоскоп марокканских городов
Посетить топовые достопримечательности страны, провести ночь в пустыне и полюбоваться океаном
Начало: Касабланка, аэропорт, утро
4 мая в 12:00
28 дек в 12:00
€1990 за человека