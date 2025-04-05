Описание тура
Организационные детали
Дресс-кода в Марокко нет, это светское государство. Покрывать голову и полностью закрывать руки и ноги не требуется. Одеваться можно как угодно, но не откровенно, т. к. это мусульманская страна.
Пример — городской стиль весной и летом в любой стране (Россия, Европа и т. д.). В крупных городах рекомендуем немного сдержанные образы. Девушкам рекомендуем взять летящие платья для красивых фото на фоне мечетей и пустыни. Также обязательно с собой необходимо взять тёплую одежду на вечер и ночь. Мы обязательно пришлём вам список того, что взять.
Средняя температура в Сахаре зимой — +10… +20 °C, ночью может быть холодно. Рекомендуем взять удобную одежду для переездов, тёплый свитер для вечеров в пустыне и солнцезащитные очки.
Валюта — марокканский дирхам. Наличные доллары и евро можно поменять в аэропорту и в городе. Расплатиться в стране можно только дирхамами.
Проживание. В 2-местных номерах в комфортабельных отелях, марокканских риадах и люксовом кемпинге в Сахаре.
Питание. В стоимость включены 9 завтраков и 3 ужина (в Сахаре и в Фесе). Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Комфортный минивэн с кондиционером, удобными креслами и usb-входами, чтобы все телефоны были заряжены.
Уровень сложности. Тур пройдёт в формате роуд-трип, 9 дней мы будем перемещаться на минивэне.
В некоторые дни нас ждут длительные переезды между городами (от 3 до 5 часов) и один длинный переезд в Сахару (около 7-8 часов с остановками). В течение переездов мы делаем остановки, гуляем, пьём кофе, отдыхаем.
Дети. Без детей.
Виза. Для граждан РФ не нужна.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, прогулка по Касабланке, праздничный ужин
Встречаемся и едем в отель. Вечером прогуляемся по городу и пройдёмся по знаменитой набережной Корниш. Вы увидите, насколько Касабланка большой, живой и романтичный город! Затем отметим начало нашего путешествия за праздничным ужином в ресторане.
Мечеть Хасана II, переезд в Шефшауэн, встреча заката
Сегодня встанем пораньше и после завтрака продолжим знакомство с достопримечательностями Касабланки: посмотрим на белоснежную мечеть Хасана II, поражающую величием и красотой архитектуры.
Затем отправимся в Шефшауэн, голубую жемчужину Марокко, куда прибудем во второй половине дня. Встретим закат с видом на весь город и прогуляемся по уютным улочкам. А на ночь остановимся в традиционном отеле — риаде.
Прогулка по улочкам Шефшауэна, знакомство с Фесом
Утром вас ждёт главная достопримечательность Шефшауэна — средневековые улочки, дома на которых выкрашены в синий и голубой цвета, и почти в каждом — уникальные красивые двери, которыми можно долго любоваться.
После едем в Фес, старейший имперский город Марокко и духовный центр страны. Атмосфера здесь просто невероятная: это город, в котором легко заплутать на лабиринтах улиц, город с древнейшей историей, город-сказка, город из сериала «Клон». Мы прогуляемся по его исторической части, побываем в мастерской ремесленников, которые делают керамику, ткани из агавы и шёлка, увидим красильни по выделке кожи, известные на весь мир. Попробуем местную кухню и насладимся панорамным видом на Фес и королевский дворец.
Достопримечательности Феса, кулинарный мастер-класс
Этот день полностью посвятим Фесу. Посетим мечеть, мавзолей Мулай Идриса II, медресе Бу Инания, площадь Неджарин с мозаичным фонтаном, медресе Аттарин. Побываем в первом университете мира, который действует до сих пор.
А вечером поучаствуем в мастер-классе по марокканской кухне.
Переезд в Сахару, катание на верблюдах, традиционный вечер у костра, ночь в шатрах
Сегодня отправляемся в сторону Сахары! Проедем горы и серпантины, а затем картинка сменится на большой пальмовый оазис. По пути увидим контрасты Марокко: самые большие по площади кедровые леса в Африке и «марокканскую Швейцарию» — город Ифран, где складывается ощущение, что находишься в Европе.
На закате доберёмся до пустыни, где переночуем в комфортных и аутентичных шатрах: в них есть электричество, двухспальные кровати, душ и туалет внутри. Но сначала встретим закат на верблюдах посреди дюн, поужинаем среди песков и тишины и проведём традиционный вечер у костра в компании бедуинов, которые сыграют нам национальную музыку под барабаны.
Сафари на джипах, знакомство с кочевниками и их жизнью, ещё одна ночь в пустыне
Проснёмся на рассвете, чтобы встретить первые лучи солнца, восходящие над песками Сахары. После позавтракаем и отправимся в сафари на джипах по дюнам.
Затем вас ждёт интересный маршрут по окрестностям и знакомство с жизнью кочевников и их обычаями. Вы увидите народы, которые проживают почти у границы с Алжиром. Как они ведут быт? Как рожают детей? Как готовят? — Кочевники расскажут о себе, угостят вас свежим хлебом из глиняной печи и чаем. Вы узнаете, кто такие туареги, и побываете в племени гнауа!
К вечеру вернёмся в глэмпинг. Поужинаем, отдохнём и проведём ещё одну ночь в пустыне.
Атласские горы, ущелье Тодра, город Уарзазат
Утром отправляемся в Уарзазат. По пути полюбуемся живописными видами и побываем на финиковом рынке: продегустируем финики и выпьем свежего апельсинового сока. Проедем через Атласские горы и прогуляемся по ущелью Тодра, окружённому красноватыми скалами.
После обеда прибудем в город, знаменитый расположенной здесь киностудией «Атлас». При её участии снимались такие фильмы как «Мумия», «Гладиатор», «Александр» и многие другие. Вечер и ночь проведём в отеле близ Уарзазата.
Крепость Айт-Бен-Хадду, переезд в Марракеш, прогулка по площади
Утром вас ждёт экскурсия по городу-крепости Айт-Бен-Хадду, который уже почти тысячу лет стоит на склоне холма под палящим марокканским солнцем. Здесь также снималось множество фильмов, в том числе, «Игра престолов». Раньше в крепости жили берберские семьи, и по сей день осталось около девяти семей, проживающих там, как в давние времена. Мы зайдём внутрь дома прямо на территории крепости и увидим современный быт его жителей.
Затем переедем в Марракеш. Путь лежит через горы Высокого Атласа — мы окажемся на высоте 2260 метров над уровнем моря — самом высоком горном перевале в Северной Африке. Виды тут потрясающие! По прибытии разместимся в традиционном риаде. А на закате прогуляемся по главной площади города Джема-эль-Фна.
Главные места Марракеша, отъезд в аэропорт
Сегодня исследуем основные локации Марракеша. Посмотрим на самую большую мечеть города Аль-Кутубия и дворец Бахия 19 века — прогуляемся по нему и узнаем детали истории того времени.
Пройдёмся по саду Мажорель — настоящему тропическому оазису в центре жаркого Марракеша. Вы узнаете о происхождении его названия и то, как он связан со знаменитым модельером Ивом Сеном-Лораном. Заглянем и в музей Ива Сена-Лорана. После у вас будет свободное время на покупку сувениров и самостоятельную прогулку.
Затем отметим завершение нашего путешествия обедом с вином и поедем в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1790
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Что включено
- Проживание
- 9 завтраков, 3 ужина
- Групповой трансфер от аэропорта Касабланки и обратно
- Трансферы по всей программе тура
- Экскурсии по программе в каждой локации тура от гида на русском языке
- Прогулка в караване на верблюде по пустыне
- Вечер у костра с бедуинами и музыкой с барабанами в Сахаре
- Сафари на джипе по пустыне
- Экскурсия в племена кочевников на границе с Алжиром
- Мастер-класс по марокканской кухне в Фесе
- Билеты во все туристические объекты по программе
- Забота организатора 24/7
Что не входит в цену
- Перелёт до Касабланки и обратно (поможем подобрать рейс)
- Обеды и ужины в ресторанах и кафе (кроме 3 ужинов) - около €15 за 1 приём с человека
- Страховка (подскажем, как сделать её бесплатно)
- Личные расходы, сувениры и т. д
- Внимание: стоимость тура рассчитывается в рублях по курсу ЦБ РФ + 3%