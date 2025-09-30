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1000 и 1 сказка Марокко с фотографом: полёт на шаре, берберское шоу и 2 ночи в Сахаре

Встретить рассвет и закат в пустыне, прокатиться по дюнам на доске и расслабиться в хаммаме
Приглашаем в незабываемое путешествие по яркому и колоритному Марокко.

Вы прогуляетесь по старинным улочкам Марракеша, посетите музей Ива Сен-Лорана и заглянете на бранч в место, где когда-то пили кофе Уинстон Черчилль
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и Чарли Чаплин.

Увидите, как рассветные лучи раскрасят в розовые цвета Атласские горы, паря в небе на воздушном шаре. Попробуете сэндбординг — катание на доске по дюнам.

А ещё почувствуете себя настоящими бедуинами, идя по пустыне верхом на верблюдах, сидя у костра в берберском лагере и танцуя под музыку барабанов.

Вечера будем встречать расслабленно — то в хаммаме у стильного риада, то под звёздным небом среди песков. По завершении тура вы получите множество профессиональных фото.

5
3 отзыва
1000 и 1 сказка Марокко с фотографом: полёт на шаре, берберское шоу и 2 ночи в Сахаре
1000 и 1 сказка Марокко с фотографом: полёт на шаре, берберское шоу и 2 ночи в Сахаре
1000 и 1 сказка Марокко с фотографом: полёт на шаре, берберское шоу и 2 ночи в Сахаре

Описание тура

Организационные детали

Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и заселение

Встретим вас в аэропорту Касабланки и отправимся в Марракеш. Переезд займёт около 2,5 часов. По прибытии заселимся в риад (традиционную двухэтажную виллу с закрытым садом) в историческом центре. Поднимемся на крышу, выпьем мятного чая с сухофруктами и отдохнём после дороги. Вечером насладимся коктейлями в баре на крыше.

Прибытие и заселениеПрибытие и заселениеПрибытие и заселение
2 день

Прогулки по Марракешу и музей Ив Сен-Лорана

Позавтракаем, сделаем стильные фотографии. Каждый уголок риада — настоящая фотозона! Погуляем по улочкам Марракеша, пройдёмся по шумным базарным рядам, увидим лавки ремесленников, многочисленные кафе и хаммамы. На обед заглянем в ресторан Le Jardin, где очень советуем попробовать салат из жареной моркови. А ещё зайдём в бутик Norya Ayron прямо над кафе.

Побываем на главной площади города Джамаа-эль-Фна. Прогуляемся по старинным базарам и ремесленным лавкам, а затем отправимся в музей Ив Сен-Лорана. А заодно увидим, как преображается Марракеш с наступлением темноты.

Прогулки по Марракешу и музей Ив Сен-ЛоранаПрогулки по Марракешу и музей Ив Сен-ЛоранаПрогулки по Марракешу и музей Ив Сен-ЛоранаПрогулки по Марракешу и музей Ив Сен-ЛоранаПрогулки по Марракешу и музей Ив Сен-ЛоранаПрогулки по Марракешу и музей Ив Сен-ЛоранаПрогулки по Марракешу и музей Ив Сен-ЛоранаПрогулки по Марракешу и музей Ив Сен-Лорана
3 день

Рассвет на воздушном шаре, закат на верблюде и ночь в пустыне

Проснёмся рано, ещё до восхода солнца. Сядем в джипы и помчим за пределы города, чтобы застать рассвет в небе — пролетая над Атласскими горами на воздушном шаре. Затем нам подадут свежеприготовленный берберский завтрак из кукурузного хлеба, блинов и других угощений.

Потом полетим в пустыню. Будем наслаждаться прогулкой на верблюдах и чувствовать себя настоящими берберами. Ночевать будем в традиционных бедуинских шатрах, но со всеми удобствами. Вас ждут танцы у костра под барабаны, волшебный закат и миллионы звёзд на небе.

Рассвет на воздушном шаре, закат на верблюде и ночь в пустынеРассвет на воздушном шаре, закат на верблюде и ночь в пустынеРассвет на воздушном шаре, закат на верблюде и ночь в пустынеРассвет на воздушном шаре, закат на верблюде и ночь в пустынеРассвет на воздушном шаре, закат на верблюде и ночь в пустыне
4 день

Сэндбординг в Сахаре и шоу под звёздным небом

Встретим рассвет и сядем на джипы, чтобы отправиться в самое сердце Сахары. Весь день проведём в пустыне, исследуя её удивительные дюны. Попробуем покататься на доске по песчаным дюнам и посмотрим, как живут местные. Вечером снова состоится шоу под звёздным небом.

Сэндбординг в Сахаре и шоу под звёздным небомСэндбординг в Сахаре и шоу под звёздным небомСэндбординг в Сахаре и шоу под звёздным небом
5 день

Перелёт в Марракеш, расслабленный день с хаммамом

Вновь встретим невероятный рассвет. Затем перелетим до современного мира на небольшом самолёте. Сегодня нас ждёт расслабленный день в уже знакомом нам риаде Марракеша: вкусный обед, бассейн, хаммам.

Перелёт в Марракеш, расслабленный день с хаммамомПерелёт в Марракеш, расслабленный день с хаммамомПерелёт в Марракеш, расслабленный день с хаммамомПерелёт в Марракеш, расслабленный день с хаммамомПерелёт в Марракеш, расслабленный день с хаммамомПерелёт в Марракеш, расслабленный день с хаммамом
6 день

Прогулки по Касабланке и возвращение домой

Сегодня гуляем по Касабланке (добираться 2,5 часа). Осмотрим мечеть Хасана II, медины, старинные крепости, арт-деко кварталы. Пообедаем в местном ресторане, а вечером отвезём вас в аэропорт.

Прогулки по Касабланке и возвращение домойПрогулки по Касабланке и возвращение домойПрогулки по Касабланке и возвращение домойПрогулки по Касабланке и возвращение домой

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник€3050
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту
  • Трансферы из/в аэропорт
  • 2 внутренних перелёта (или переезды по земле)
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Полёт на воздушном шаре на рассвете
  • Посещение хаммама
  • Поездка на джипах и верблюдах по пустыне Сахара
  • Сэндбординг (катание на доске в пустыне)
  • Сопровождение гида
  • Сопровождение профессионального фотографа
Что не входит в цену
  • Билеты до Касабланки и обратно
  • Обеды и ужины
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Касабланки, время прибытия вашего рейса
Завершение: Аэропорт Касабланки, время вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Касабланке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 42 туристов
Я активный самостоятельный путешественник, в моей копилке более 60 стран. Обожаю океан и горы и все, что с ними связано. Плаваю и ныряю с китами, катаю фрирайд в Альпах, живу в Красной Поляне, Сочи. Люблю путешествия, приключения и знакомства с новыми людьми. Ценю комфорт и яркие эмоции.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
Уже почти пятый раз отправляюсь в поездку с этой компанией. Все продумано до мелочей, учитываются твои пожелания, так что об организации вообще не думаешь. Вокруг всегда отличные ребята, с которыми здорово общаться и знакомиться. Места для проживания и еды на высоте, а развлечения кайф, особенно баня и массаж. Кстати, уже подумываю забронировать следующее путешествие, на Курилы, оно близко!
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Д
Недавно отправлялась в поездки с подругами — сначала в Каш, а затем в Марокко. Это были одни из самых запоминающихся путешествий. Всё было тщательно организовано: от детально проработанной программы до
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отличного сервиса. Особенное удовольствие доставляло то, что с нами всегда был профессиональный фотограф, а на виллах нас кормили личным поваром, который заботился о завтраках и ужинах. Перед каждым новым днём в общем чате появлялась программа с подсказками по стилю одежды, что помогало заранее подготовиться. Это действительно впечатляющий опыт!

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Д
Отпуск в Марокко получился просто замечательным благодаря отличной команде. Неделя была очень насыщена эмоциями, мы побывали в красивейших местах, жили в уютных отелях прямо в центре Маракеша и даже ночевали
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в палатках в Сахаре! Особенно запомнился гид на киностудии, где снимались фильмы, и классные моменты у костра с барабанами - эти воспоминания точно останутся со мной надолго. Ребята помогли быстро с выбором билетов и всегда решали все вопросы на ходу. Очень благодарна и с нетерпением жду новых путешествий!

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