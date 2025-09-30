Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.
Программа тура по дням
1 день
Прибытие и заселение
Встретим вас в аэропорту Касабланки и отправимся в Марракеш. Переезд займёт около 2,5 часов. По прибытии заселимся в риад (традиционную двухэтажную виллу с закрытым садом) в историческом центре. Поднимемся на крышу, выпьем мятного чая с сухофруктами и отдохнём после дороги. Вечером насладимся коктейлями в баре на крыше.
2 день
Прогулки по Марракешу и музей Ив Сен-Лорана
Позавтракаем, сделаем стильные фотографии. Каждый уголок риада — настоящая фотозона! Погуляем по улочкам Марракеша, пройдёмся по шумным базарным рядам, увидим лавки ремесленников, многочисленные кафе и хаммамы. На обед заглянем в ресторан Le Jardin, где очень советуем попробовать салат из жареной моркови. А ещё зайдём в бутик Norya Ayron прямо над кафе.
Побываем на главной площади города Джамаа-эль-Фна. Прогуляемся по старинным базарам и ремесленным лавкам, а затем отправимся в музей Ив Сен-Лорана. А заодно увидим, как преображается Марракеш с наступлением темноты.
3 день
Рассвет на воздушном шаре, закат на верблюде и ночь в пустыне
Проснёмся рано, ещё до восхода солнца. Сядем в джипы и помчим за пределы города, чтобы застать рассвет в небе — пролетая над Атласскими горами на воздушном шаре. Затем нам подадут свежеприготовленный берберский завтрак из кукурузного хлеба, блинов и других угощений.
Потом полетим в пустыню. Будем наслаждаться прогулкой на верблюдах и чувствовать себя настоящими берберами. Ночевать будем в традиционных бедуинских шатрах, но со всеми удобствами. Вас ждут танцы у костра под барабаны, волшебный закат и миллионы звёзд на небе.
4 день
Сэндбординг в Сахаре и шоу под звёздным небом
Встретим рассвет и сядем на джипы, чтобы отправиться в самое сердце Сахары. Весь день проведём в пустыне, исследуя её удивительные дюны. Попробуем покататься на доске по песчаным дюнам и посмотрим, как живут местные. Вечером снова состоится шоу под звёздным небом.
5 день
Перелёт в Марракеш, расслабленный день с хаммамом
Вновь встретим невероятный рассвет. Затем перелетим до современного мира на небольшом самолёте. Сегодня нас ждёт расслабленный день в уже знакомом нам риаде Марракеша: вкусный обед, бассейн, хаммам.
6 день
Прогулки по Касабланке и возвращение домой
Сегодня гуляем по Касабланке (добираться 2,5 часа). Осмотрим мечеть Хасана II, медины, старинные крепости, арт-деко кварталы. Пообедаем в местном ресторане, а вечером отвезём вас в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Участник
€3050
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансферы по маршруту
Трансферы из/в аэропорт
2 внутренних перелёта (или переезды по земле)
Экскурсии по программе
Входные билеты на объекты экскурсий
Полёт на воздушном шаре на рассвете
Посещение хаммама
Поездка на джипах и верблюдах по пустыне Сахара
Сэндбординг (катание на доске в пустыне)
Сопровождение гида
Сопровождение профессионального фотографа
Что не входит в цену
Билеты до Касабланки и обратно
Обеды и ужины
Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Касабланки, время прибытия вашего рейса
Завершение: Аэропорт Касабланки, время вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Касабланке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 42 туристов
Я активный самостоятельный путешественник, в моей копилке более 60 стран.
Обожаю океан и горы и все, что с ними связано. Плаваю и ныряю с китами, катаю фрирайд в Альпах, живу в Красной Поляне, Сочи.
Люблю путешествия, приключения и знакомства с новыми людьми. Ценю комфорт и яркие эмоции.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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4
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3
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2
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1
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М
Максим
Уже почти пятый раз отправляюсь в поездку с этой компанией. Все продумано до мелочей, учитываются твои пожелания, так что об организации вообще не думаешь. Вокруг всегда отличные ребята, с которыми здорово общаться и знакомиться. Места для проживания и еды на высоте, а развлечения кайф, особенно баня и массаж. Кстати, уже подумываю забронировать следующее путешествие, на Курилы, оно близко!
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Д
Даша
Недавно отправлялась в поездки с подругами — сначала в Каш, а затем в Марокко. Это были одни из самых запоминающихся путешествий. Всё было тщательно организовано: от детально проработанной программы до читать дальшеуменьшить
отличного сервиса. Особенное удовольствие доставляло то, что с нами всегда был профессиональный фотограф, а на виллах нас кормили личным поваром, который заботился о завтраках и ужинах. Перед каждым новым днём в общем чате появлялась программа с подсказками по стилю одежды, что помогало заранее подготовиться. Это действительно впечатляющий опыт!
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Д
Дарья
Отпуск в Марокко получился просто замечательным благодаря отличной команде. Неделя была очень насыщена эмоциями, мы побывали в красивейших местах, жили в уютных отелях прямо в центре Маракеша и даже ночевали читать дальшеуменьшить
в палатках в Сахаре! Особенно запомнился гид на киностудии, где снимались фильмы, и классные моменты у костра с барабанами - эти воспоминания точно останутся со мной надолго. Ребята помогли быстро с выбором билетов и всегда решали все вопросы на ходу. Очень благодарна и с нетерпением жду новых путешествий!
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