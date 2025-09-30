Позавтракаем, сделаем стильные фотографии. Каждый уголок риада — настоящая фотозона! Погуляем по улочкам Марракеша, пройдёмся по шумным базарным рядам, увидим лавки ремесленников, многочисленные кафе и хаммамы. На обед заглянем в ресторан Le Jardin, где очень советуем попробовать салат из жареной моркови. А ещё зайдём в бутик Norya Ayron прямо над кафе.

Побываем на главной площади города Джамаа-эль-Фна. Прогуляемся по старинным базарам и ремесленным лавкам, а затем отправимся в музей Ив Сен-Лорана. А заодно увидим, как преображается Марракеш с наступлением темноты.