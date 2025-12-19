Посетим Рабат с цитаделью Касба Удая и Андалузским садом, а потом окажемся в Танжере — на границе
Описание тура
Организационные детали
Подселение организуется по гендерному принципу (участники одного пола); при отсутствии пары — предупреждение и предложение доплаты за 1-местное размещение.
Программа тура по дням
Прибытие, размещение в отеле, свободное время
В течение дня вы прибудете в Касабланку и заселитесь в заранее забронированный на ваше имя номер. Тем, кто прилетит накануне, порекомендуем, куда сходить, что посмотреть и в каком ресторанчике поужинать.
Мечеть Хасана II, достопримечательности Рабата
Сегодня встретимся за завтраком в отеле и в 9:00 отправимся в большое путешествие на комфортабельном автобусе, которое завершится уже в новом городе. Обзорную экскурсию проведёт русскоговорящий лицензированный гид.
Мы начнём с главной мечети Касабланки — знакового шедевра арабо-андалузской архитектуры. Затем отправимся в Рабат — столицу Магриба (дорога займёт около 1,5 часов). По прибытии пообедаем в атмосферном ресторанчике. После погуляем по парку у Королевского дворца — официальной резиденции короля Мухаммеда VI. Каждый день ровно в полдень гвардия устраивает здесь торжественную смену караула.
Посетим старинную крепость Касба Удая. Снаружи это мощный форт, возвышающийся над океаном, а внутри — лабиринт узких улочек с бело-голубыми домиками, яркой зеленью в горшках и панорамой Атлантики, которая открывается с обзорной площадки. Пройдёмся также по Андалузскому саду, который в Марокко называют «зелёным оазисом жизни».
Увидим контрастный Вилль Нувель — район французского колониального периода с широкими проспектами и монументальными зданиями. После прогулки заселимся в отель и проведём вечер в свободном режиме.
Танжер, мыс Спартель, Шефшауэн
Позавтракав, направимся в сторону Танжера, чтобы оказаться на мысе Спартель — точке, где встречаются воды Атлантического океана и Средиземного моря. Отсюда виден другой континент — впечатление удивительное и немного магическое.
Затем продолжим путь в Шефшауэн (около 3-4 часов) — город, получивший прозвище Голубая жемчужина. Его дома окрашены во множество оттенков синего, и каждая улочка будто создана для фотосессий.
Поужинаем и отправимся отдыхать в риад — традиционный марокканский дом с внутренним двориком. Снаружи такие особняки незаметны, но внутри скрывают роскошные интерьеры и атмосферу настоящей восточной сказки.
Прогулка по Шефшауэну, переезд в Фес
В этот день прогуляемся по Шефшауэну: поднимемся на смотровую площадку, выпьем мятного чая или свежего сока и насладимся панорамой города, раскинувшегося среди гор. Узкие улочки, декоративные двери, яркие переулки и лавки мастеров подарят праздничное настроение.
Пообедав, отправимся в Фес (примерно 4 часа пути) — старейший из 4 имперских городов Марокко, огромный средневековый музей под открытым небом. К вечеру заселимся в отель и отдохнём.
Фес: медина, ремёсла и легендарные красильни
Сегодня мы погрузимся в хаотичную сеть улиц медины Феса — одной из самых запутанных в мире. Здесь около 9600 улиц, и ни одна карта не способна отразить их точно. Медина входит в список ЮНЕСКО и считается крупнейшей пешеходной зоной планеты.
Фес — город мастеров. Здесь делают всё: от керамики до украшений, от тканей до серебряных изделий и знаменитого кактусового шёлка. Особое место занимают кожевенные красильни — старинные, работающие по средневековым технологиям. С высоты смотровой площадки они похожи на огромную палитру художника.
Во второй половине дня будет свободное время для самостоятельных покупок, прогулок по медине или выбора изделий из натуральной кожи.
Через горы Среднего Атласа в Сахару, ночь в пустыне
После раннего завтрака отправимся по живописному маршруту в сторону пустыни Сахара. Первая остановка — Ифран, марокканская Швейцария. Прогуляемся в кедровых лесах, встретим макак маготов, понаблюдаем за ними в природной среде, увидим легендарный кедр Гуро — один из древнейших в мире.
После обеда в небольшом городке продолжим путь к Мерзуге — местности у подножия гигантских дюн. Здесь пересядем на верблюдов или джипы и поедем сквозь пески (около 30 минут пути). Остановимся, чтобы встретить закат — невероятной красоты, багряный и золотистый.
Вечером прибудем в берберский глэмпинг. Нас ждут шатры со всеми удобствами, вкусный ужин и песни у костра. А небо будет усыпано миллиардами звёзд.
Рассвет в пустыне, Уарзазат и ущелье Дадес
Восход в пустыне — событие, ради которого стоит проснуться очень рано. После завтрака по желанию можно попробовать джиппинг, квадроциклы, сэндборд, прогулку на верблюдах или подняться пешком на одну из дюн (за доплату).
Затем отправимся обратно через пустыню к автобусам и поедем в Уарзазат — город-киностудию, место съёмок множества известных фильмов. Здесь и сейчас строятся новые декорации, хотя названия студий держатся в секрете.
Далее нас ждёт дорога к ущелью Дадес — природному чуду, поражающему скальными стенами высотой до 500 метров. Вечером прибудем в отель и поужинаем.
Киностудия «Атлас», крепость Айт-Бен-Хадду, переезд в Марракеш
Сегодня отправимся в крупнейшую киностудию Африки, где снимали «Гладиатора», «Игру престолов», «Астерикса и Обеликса», «Мумию» и десятки других лент. Чтобы впечатления были ярче, рекомендуем пересмотреть фильмы заранее.
После поедем в Марракеш по одной из красивейших горных дорог мира, сделаем остановку для обеда в живописном месте. По пути посетим Айт-Бен-Хадду — берберскую крепость (ксар), почти не изменившуюся с 11 века. Люди здесь живут до сих пор в глиняных домах красно-коричневых оттенков. Место невероятно аутентичное и тоже неоднократно становилось съёмочной площадкой.
К вечеру прибудем в Марракеш и заселимся в отель.
Марракеш: сад Мажорель, вилла Ив Сен-Лорана, дворец Бахия, Старый город
Сегодня нас ждёт насыщенный день в духе восточных сказок. Начнём с прогулки по саду Мажорель, созданному художником Жаком Мажорелем, затем посетим виллу Ив Сен-Лорана с личными коллекциями.
Продолжим путешествие по Старому городу — лабиринту улочек, медресе, караван-сараев и базаров. Заглянем во дворец Бахия («Дворец Красавицы»), построенный для жены правителя Мулай-Хасана и позднее расширенный для других его жён и наложниц. Территория достигает 8 гектаров.
Пройдём через площадь Джемаа-эль-Фна — сердце Марракеша, где выступают заклинатели змей, музыканты, танцоры, сказители и фокусники. Вторая половина дня свободна: можно посетить хаммам, погулять по паркам или базару и площади, которая вечером превращается в настоящий городской театр под открытым небом.
Эс-Сувейра: океан, медина и рыбацкий порт
Утром отправимся к океану в Эс-Сувейру — город художников, музыкантов и морского ветра. По дороге посетим ферму арганового масла и узнаем, как добывают одно из самых ценных масел мира.
Здесь, в Эс-Сувейре, жизнь течёт неспешно. Мы будем гулять по белоснежной медине, широкому пляжу, рыбацкому порту, где можно попробовать свежевыловленные морепродукты. Желающие смогут взять урок сёрфинга, покататься на квадроциклах по песчаным дюнам или отправиться на прогулку верхом (за доплату).
Эс-Сувейра известна тем, что здесь жили и творили Джимми Хендрикс и Боб Марли, а также снятыми тут сцены «Игры престолов». Атмосфера города идеальна для отдыха после насыщенного путешествия. Вечером можно встретить закат на пляже или полюбоваться океаном с террасы отеля.
Свободное утро, возвращение в Марракеш, завершение тура
Заключительное утро можно провести в свободном режиме: прогуляться, насладиться кофе с видом на океан или заглянуть на рынок за сувенирами. Наше приключение подходит к концу. К 17:00 мы прибудем в Марракеш. Вы сможете улететь домой отсюда или отправиться поездом в Касабланку. Мы поможем с покупкой билетов. А если отпуск позволяет, стоит задержаться в Эс-Сувейре ещё на несколько дней — город отпускает не сразу.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|158 600 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Все трансферы по маршруту
- Большая обзорная экскурсия по Марракешу, Рабату и Касабланке с русскоговорящими лицензированными гидами
- Посещение виллы Ив Сен-Лорана
- Посещение мечети в Касабланке
- Сопровождение гидом на протяжении тура
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Касабланки и обратно из Марракеша
- Обеды и ужины
- Страховка для выезда за границу
- 1-местное проживание - €320