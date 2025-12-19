Сегодня встретимся за завтраком в отеле и в 9:00 отправимся в большое путешествие на комфортабельном автобусе, которое завершится уже в новом городе. Обзорную экскурсию проведёт русскоговорящий лицензированный гид.

Мы начнём с главной мечети Касабланки — знакового шедевра арабо-андалузской архитектуры. Затем отправимся в Рабат — столицу Магриба (дорога займёт около 1,5 часов). По прибытии пообедаем в атмосферном ресторанчике. После погуляем по парку у Королевского дворца — официальной резиденции короля Мухаммеда VI. Каждый день ровно в полдень гвардия устраивает здесь торжественную смену караула.

Посетим старинную крепость Касба Удая. Снаружи это мощный форт, возвышающийся над океаном, а внутри — лабиринт узких улочек с бело-голубыми домиками, яркой зеленью в горшках и панорамой Атлантики, которая открывается с обзорной площадки. Пройдёмся также по Андалузскому саду, который в Марокко называют «зелёным оазисом жизни».

Увидим контрастный Вилль Нувель — район французского колониального периода с широкими проспектами и монументальными зданиями. После прогулки заселимся в отель и проведём вечер в свободном режиме.