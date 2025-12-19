Мои заказы

7 городов, ночь в Сахаре и солёный бриз: большое путешествие по Марокко

Посетить главные достопримечательности, провести ночь в берберском глэмпинге и отдохнуть у океана
Мы начнём знакомство с Марокко с океанского побережья Касабланки со знаменитой мечетью Хасана II.

Посетим Рабат с цитаделью Касба Удая и Андалузским садом, а потом окажемся в Танжере — на границе
морей, где с мыса Спартель посмотрим на Гибралтарский пролив и другой континент.

Голубая сказка Шефшауэна встретит бесконечными оттенками синего, а старинный Фес поразит лабиринтами медины и легендарными красильнями.

Вас ждут горные кедровые леса Ифрана, встреча с макаками, бескрайние дюны Сахары и ночёвка под звёздным небом пустыни.

Мы побываем в киностудии Уарзазата и средневековом ксаре Айт-Бен-Хадду, а затем окунёмся в атмосферу Марракеша. В финале ощутим свободу Эс-Сувейры, в которую влюблялись музыканты всего мира.

Это путешествие, где древность, природа, культура и магия Востока сплетаются в один большой, яркий и живой восторг.

Описание тура

Организационные детали

Подселение организуется по гендерному принципу (участники одного пола); при отсутствии пары — предупреждение и предложение доплаты за 1-местное размещение.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, размещение в отеле, свободное время

В течение дня вы прибудете в Касабланку и заселитесь в заранее забронированный на ваше имя номер. Тем, кто прилетит накануне, порекомендуем, куда сходить, что посмотреть и в каком ресторанчике поужинать.

2 день

Мечеть Хасана II, достопримечательности Рабата

Сегодня встретимся за завтраком в отеле и в 9:00 отправимся в большое путешествие на комфортабельном автобусе, которое завершится уже в новом городе. Обзорную экскурсию проведёт русскоговорящий лицензированный гид.

Мы начнём с главной мечети Касабланки — знакового шедевра арабо-андалузской архитектуры. Затем отправимся в Рабат — столицу Магриба (дорога займёт около 1,5 часов). По прибытии пообедаем в атмосферном ресторанчике. После погуляем по парку у Королевского дворца — официальной резиденции короля Мухаммеда VI. Каждый день ровно в полдень гвардия устраивает здесь торжественную смену караула.

Посетим старинную крепость Касба Удая. Снаружи это мощный форт, возвышающийся над океаном, а внутри — лабиринт узких улочек с бело-голубыми домиками, яркой зеленью в горшках и панорамой Атлантики, которая открывается с обзорной площадки. Пройдёмся также по Андалузскому саду, который в Марокко называют «зелёным оазисом жизни».

Увидим контрастный Вилль Нувель — район французского колониального периода с широкими проспектами и монументальными зданиями. После прогулки заселимся в отель и проведём вечер в свободном режиме.

3 день

Танжер, мыс Спартель, Шефшауэн

Позавтракав, направимся в сторону Танжера, чтобы оказаться на мысе Спартель — точке, где встречаются воды Атлантического океана и Средиземного моря. Отсюда виден другой континент — впечатление удивительное и немного магическое.

Затем продолжим путь в Шефшауэн (около 3-4 часов) — город, получивший прозвище Голубая жемчужина. Его дома окрашены во множество оттенков синего, и каждая улочка будто создана для фотосессий.

Поужинаем и отправимся отдыхать в риад — традиционный марокканский дом с внутренним двориком. Снаружи такие особняки незаметны, но внутри скрывают роскошные интерьеры и атмосферу настоящей восточной сказки.

4 день

Прогулка по Шефшауэну, переезд в Фес

В этот день прогуляемся по Шефшауэну: поднимемся на смотровую площадку, выпьем мятного чая или свежего сока и насладимся панорамой города, раскинувшегося среди гор. Узкие улочки, декоративные двери, яркие переулки и лавки мастеров подарят праздничное настроение.

Пообедав, отправимся в Фес (примерно 4 часа пути) — старейший из 4 имперских городов Марокко, огромный средневековый музей под открытым небом. К вечеру заселимся в отель и отдохнём.

5 день

Фес: медина, ремёсла и легендарные красильни

Сегодня мы погрузимся в хаотичную сеть улиц медины Феса — одной из самых запутанных в мире. Здесь около 9600 улиц, и ни одна карта не способна отразить их точно. Медина входит в список ЮНЕСКО и считается крупнейшей пешеходной зоной планеты.

Фес — город мастеров. Здесь делают всё: от керамики до украшений, от тканей до серебряных изделий и знаменитого кактусового шёлка. Особое место занимают кожевенные красильни — старинные, работающие по средневековым технологиям. С высоты смотровой площадки они похожи на огромную палитру художника.

Во второй половине дня будет свободное время для самостоятельных покупок, прогулок по медине или выбора изделий из натуральной кожи.

6 день

Через горы Среднего Атласа в Сахару, ночь в пустыне

После раннего завтрака отправимся по живописному маршруту в сторону пустыни Сахара. Первая остановка — Ифран, марокканская Швейцария. Прогуляемся в кедровых лесах, встретим макак маготов, понаблюдаем за ними в природной среде, увидим легендарный кедр Гуро — один из древнейших в мире.

После обеда в небольшом городке продолжим путь к Мерзуге — местности у подножия гигантских дюн. Здесь пересядем на верблюдов или джипы и поедем сквозь пески (около 30 минут пути). Остановимся, чтобы встретить закат — невероятной красоты, багряный и золотистый.

Вечером прибудем в берберский глэмпинг. Нас ждут шатры со всеми удобствами, вкусный ужин и песни у костра. А небо будет усыпано миллиардами звёзд.

7 день

Рассвет в пустыне, Уарзазат и ущелье Дадес

Восход в пустыне — событие, ради которого стоит проснуться очень рано. После завтрака по желанию можно попробовать джиппинг, квадроциклы, сэндборд, прогулку на верблюдах или подняться пешком на одну из дюн (за доплату).

Затем отправимся обратно через пустыню к автобусам и поедем в Уарзазат — город-киностудию, место съёмок множества известных фильмов. Здесь и сейчас строятся новые декорации, хотя названия студий держатся в секрете.

Далее нас ждёт дорога к ущелью Дадес — природному чуду, поражающему скальными стенами высотой до 500 метров. Вечером прибудем в отель и поужинаем.

8 день

Киностудия «Атлас», крепость Айт-Бен-Хадду, переезд в Марракеш

Сегодня отправимся в крупнейшую киностудию Африки, где снимали «Гладиатора», «Игру престолов», «Астерикса и Обеликса», «Мумию» и десятки других лент. Чтобы впечатления были ярче, рекомендуем пересмотреть фильмы заранее.

После поедем в Марракеш по одной из красивейших горных дорог мира, сделаем остановку для обеда в живописном месте. По пути посетим Айт-Бен-Хадду — берберскую крепость (ксар), почти не изменившуюся с 11 века. Люди здесь живут до сих пор в глиняных домах красно-коричневых оттенков. Место невероятно аутентичное и тоже неоднократно становилось съёмочной площадкой.

К вечеру прибудем в Марракеш и заселимся в отель.

9 день

Марракеш: сад Мажорель, вилла Ив Сен-Лорана, дворец Бахия, Старый город

Сегодня нас ждёт насыщенный день в духе восточных сказок. Начнём с прогулки по саду Мажорель, созданному художником Жаком Мажорелем, затем посетим виллу Ив Сен-Лорана с личными коллекциями.

Продолжим путешествие по Старому городу — лабиринту улочек, медресе, караван-сараев и базаров. Заглянем во дворец Бахия («Дворец Красавицы»), построенный для жены правителя Мулай-Хасана и позднее расширенный для других его жён и наложниц. Территория достигает 8 гектаров.

Пройдём через площадь Джемаа-эль-Фна — сердце Марракеша, где выступают заклинатели змей, музыканты, танцоры, сказители и фокусники. Вторая половина дня свободна: можно посетить хаммам, погулять по паркам или базару и площади, которая вечером превращается в настоящий городской театр под открытым небом.

10 день

Эс-Сувейра: океан, медина и рыбацкий порт

Утром отправимся к океану в Эс-Сувейру — город художников, музыкантов и морского ветра. По дороге посетим ферму арганового масла и узнаем, как добывают одно из самых ценных масел мира.

Здесь, в Эс-Сувейре, жизнь течёт неспешно. Мы будем гулять по белоснежной медине, широкому пляжу, рыбацкому порту, где можно попробовать свежевыловленные морепродукты. Желающие смогут взять урок сёрфинга, покататься на квадроциклах по песчаным дюнам или отправиться на прогулку верхом (за доплату).

Эс-Сувейра известна тем, что здесь жили и творили Джимми Хендрикс и Боб Марли, а также снятыми тут сцены «Игры престолов». Атмосфера города идеальна для отдыха после насыщенного путешествия. Вечером можно встретить закат на пляже или полюбоваться океаном с террасы отеля.

11 день

Свободное утро, возвращение в Марракеш, завершение тура

Заключительное утро можно провести в свободном режиме: прогуляться, насладиться кофе с видом на океан или заглянуть на рынок за сувенирами. Наше приключение подходит к концу. К 17:00 мы прибудем в Марракеш. Вы сможете улететь домой отсюда или отправиться поездом в Касабланку. Мы поможем с покупкой билетов. А если отпуск позволяет, стоит задержаться в Эс-Сувейре ещё на несколько дней — город отпускает не сразу.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет158 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все трансферы по маршруту
  • Большая обзорная экскурсия по Марракешу, Рабату и Касабланке с русскоговорящими лицензированными гидами
  • Посещение виллы Ив Сен-Лорана
  • Посещение мечети в Касабланке
  • Сопровождение гидом на протяжении тура
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Касабланки и обратно из Марракеша
  • Обеды и ужины
  • Страховка для выезда за границу
  • 1-местное проживание - €320
Где начинаем и завершаем?
Начало: Касабланка, 19:00
Завершение: Марракеш, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваша команда гидов в Касабланке
Занимаюсь коммерческим туризмом с 2018 года. Занимаюсь пешим и водным туризмом, а также экскурсионными маршрутами повышенной комфортности и маршрутами с автосопровождением. Являюсь действующим инструктором по фитнесу (преподаю более 12 лет). Горжусь
тем, что побывала на вершине Эльбруса и прошла гребной марафон в 70 км. Люблю природу, тихие, не очень туристические места. Моё желание — сделать так, чтоб наше приключение стало запоминающимся событием, и хотелось отправиться в дорогу снова и снова, потому что в пути человек не стареет! Я создала свои авторские маршруты и пригласила в команду опытных гидов-проводников, и теперь мы вместе организовываем путешествия в разных уголках мира. В команде 14 действующих гидов и инструкторов по экскурсионному и пешему туризму и команда организаторов. Формат: треккинги, историко-культурные путешествия, маршруты с автосопровождением, комбинированные маршруты. Регионы: Турция, Грузия, Узбекистан, Марокко, Вьетнам, Кольский полуостров, Карелия!

