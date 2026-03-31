Описание тура
За 8 дней мы проедем круговым маршрутом по Марокко. Пересечем страну от Атлантического океана до пустыни Сахары. Побываем в самых интересных городах - Фес, Касабланка, Марракеш, Шефшауэн и пустыня Сахара!
Важно: мы берём участников от 10 до 60 лет — программа очень насыщенная. В редких случаях (примерно 1%) из-за погоды мы можем скорректировать маршрут. Это делается для вашей безопасности. Это редко, но такое бывает — мы говорим честно.
Этот тур для тебя, если ты:
Любишь активные путешествия Ты увидишь всё Марокко: океан, пустыню Сахару и снежные вершины Атласа. Не по карте, а своими глазами.
Хочешь ярких эмоций каждый день Закат в пустыне, шумные базары, лабиринты старых городов и мятный чай с берберами. Каждый день — как маленькое кино.
Мечтаешь о красивых фото Синий Шефшауэн, рассвет в пустыне, кадры как из сериала Клон. Ты привезешь снимки, которые захочется пересматривать.
Почему выбрать нас:
Мы работаем 10 лет. Более 7200 туристов уже съездили с нами. Мы дорожим каждым.
Своя команда гидов. Никаких случайных людей. Только те, кому мы доверяем.
С нами за границей спокойно. С 2021 года возим в Кыргызстан, Армению, Турцию, Шри-Ланку. Организуем так, чтобы ты наслаждался, а не переживал.
Программа тура по дням
Касабланка и купание в Атлантическом океане
Место встречи (на выбор, где вам удобнее):
аэропорт Касабланки в 12:30
в гостинице, где мы будем проживать в 13:30
Если ваш самолет прибывает в другое время, сообщите нам об этом, мы поможем найти лучшее решение или помочь с выбором отеля, если прилетаете раньше или позже.
На трансфере едем в гостиницу. Оставляем вещи и идем на обед, где можно отведать блюда местной кухни! Там мы ближе познакомимся, а гид расскажет о предстоящем путешествии и ответит на ваши вопросы.
После мы предлагаем отдохнуть в волнах Атлантического океана на пляже! А после прогуляемся по набережной и дойдем до маяка к закату. Мы понимаем, что после сложного перелета захочется отдохнуть, поэтому прогулка после пляжа по желанию. Вы можете остаться отдохнуть в отеле или побыть больше на океане.
Колоритный и яркий Маракеш
После завтрака выдвигаемся в Марракеш. Это один из древних городов Марокко, расположенная у подножия Атласских гор. Сегодня мы посетим дворец Бахия, в переводе дворец Красавицы. Он был построен для одной из четырех жен правителя Мулай-Хасана. Но в последствии здесь жили все жены визиря и наложницы. Поэтому дворец все время расширялся. Он хорошо сохранился и занимает площадь в восемь гектаров.
Вечером нас ждет прогулка по старой части города - медине и рынку. Медина Марракеша — это город с нескончаемым лабиринтом улиц. Вы увидите знаменитую площадь — Джемма Эль-Фна и мечеть аль-Кутубия, чей 69-метровый минарет является памятником архитектуры. Марракеш поразит вас своим ритмом и харизмой, хотя после размеренных океанских пейзажей он покажется полным суеты и хаоса. Но его восточный колорит никого не оставит равнодушным!
По местам съемок фильмов Гладиатор и Мумия
После традиционного завтрака в нашем риаде, мы отправимся в парк Мажорель это ботанический сад, который был создан в 1923 году. В 1980 году парк был приобретён французским модельером Ивом Сен-Лораном. Впоследствии он часто оставался на вилле неподалеку от сада и черпал вдохновение для новых коллекций.
После прогуляемся по сувенирным лавочкам и магазинам. Местные сувениры удивят своим разнообразием. Из еды можно выбрать в подарок специи, сухофрукты и орехи, печенье и сладости, чай с мятой или кофе. Из косметики присмотритесь к натуральному аргановую маслу, подходит для ухода за кожей и волосами. Девушек можно порадовать такими интересными сувенирами, как твердые духи или берберская помада, интересная тем, что она сухая и серого цвета. Её нужно наносить смоченным водой пальцем, чтобы проявился красный цвет. Из одежды можно посмотреть куртки, сумки и ремни, платки и палантины. А так же бабуши традиционные туфли-тапочки с заостренными носами. Помимо этого из Марокко привозят: серебряные украшения, посуду, светильники и лампы.
После мы садимся в наш автобус и едем около 4 часов по серпантинам Атласских гор. Впереди у нас город-крепость Айт-Бен-Хаддоу, который был основан в 11 веке для охраны караванного пути. А на сегодняшний день Хаддоу знаменит съемками многих голливудских фильмов, таких как Мумия, Игра Престолов, Гладиатор и других.
На верблюдах в пустыню Сахара
Сегодня после завтрака мы отправляемся в незабываемое путешествие в самое сердце пустыни Сахары! По мере приближения к пустыне, пейзажи будут меняться, открывая нам удивительные виды.
По прибытии в Сахару мы меняем транспорт на верблюдов. Мы проведем около часа в увлекательной поездке по волнистым дюнам, наслаждаясь ощущением свободы и красоты окружающего мира.
Наш путь будет до берберских шатров посреди дюн. Мы быть жить в комфортных шатрах с душем и туалетом в номере. На вечер у нас запланирован ужин, а после мы соберемся у костра, чтобы насладиться звуками барабанов.
Тысячи звезд будут светить над нами, создавая самую незабываемую атмосферу. Местные берберы поделятся с нами своими песнями и историями, погружая нас в культуру и традиции этого удивительного региона.
По дороге в самый древний город Марокко - Фес
Сегодня встаем рано, чтобы запечатлеть рассвет в пустыне! Устроим фотосессию с верблюдами и ярким солнцем на фоне золотых песков. Возвращаемся нашим караваном.
После выдвигаемся в самый древний город Марокко Фес! Преодолеем около 500 км и приедем к вечеру в город. По пути заедем в сосновый лес, где обитают маголы единственная обезьяна, живущая в диком виде на территории Европы. Кроме того, магот — единственная макака, живущая не в Азии.
Погружение в мир красилен Феса
Фес, как всем известно это город гильдий и мастеров. Тут производят все, что только может пожелать ваша душа. Изделия из кожи, любые ткани, золото, серебро, медь, бронза, украшения, керамика можно купить изделие любого размера, от стопочки, до фонтана. Медина города также делиться на сектора по тематике производства. Есть районы где можно купить всё из кожи, дальше район с магазинами украшений и так далее. А районов здесь очень много! В старой медине насчитывают около 6 000 улиц.
Еще одно национальное ремесло, с которым непременно стоит познакомиться в Фесе кожевенное дело. В течение многих веков, от отца к сыну передаются секреты это древнего занятия. Чтобы это увидеть нужно подняться на любую смотровую. Перед выходом на смотровую дается пучок мяты, чтобы не ощущать едкий запах кожи и красителей. Вечером собираемся в нашем риаде и делимся впечатлениями.
После обеда выдвигаемся в синий город Шефшауэн, куда приедем к вечеру. По пути будут остановки на смотровых площадках и в красивых местах.
Влюбляемся в синий город Шефшауэн
Завтракаем традиционным завтраком и идем гулять по синему городу Шефшауэн. Сегодня у нас достаточно времени, чтобы потеряться среди узких лабиринтов медины голубого города. Насладимся красотой и расслабленной атмосферой этого легендарного места. И конечно сделаем очень много синих фото. Так же этот город знаменит художниками и картинными выставками, которые здесь на каждом шагу.
После обеда выезжаем в Касабланку. Ехать около 350 км с остановками на смотровых площадках и в красивых местах.
Мечеть Хасана 2 и прогулка по городу
Наше восточное путешествие подходит к концу. После завтрака мы посетим крупнейшую мечеть в Марокко, которая также является самым высоким религиозным сооружением в мире. Великая мечеть Хасана Ii находится на берегу Атлантического океана. После мы отправимся в центр города Касабланки, где посетим парк Арабской лиги и увидим Кафедральный собор. Все эти сооружения и объекты были построены еще Францией в 1920-1930 годах.
После трансфер отвезет нас до аэропорта. Прощаемся с колоритной и уникальной страной Марокко и возвращаемся домой.
Обратные билеты выбирайте на рейсы с вылетом позже 16:30.
По желанию вы можете продлить свое пребывание в Марокко. Мы поделимся рекомендациями по интересным местам, которые стоит посетить, и поможем с организацией экскурсий и бронированием гостиницы. До встречи в будущих путешествиях!
Что включено
- Групповой трансфер из аэропорта и в аэропорт (в первый и последний день)
- Весь трансфер на комфортном микроавтобусе по программе тура
- Проживание в комфортных гостиницах и риадах (6 ночей), 1 ночь в шатре в пустыне Сахара
- Все завтраки и ужин в пустыне
- Сопровождение, услуги гида
- Трансфер на верблюдах в пустыню и обратно, включая работу погонщиков
- Входные билеты по программе (дворец Бахия, сады Мажорель, мечеть Хасана Ii, крепость в Айт-Бен-Хаддоу, медресе в Фесе и Марракеше)
- Авторская экскурсия по Марракешу и Фесу с местным русскоговорящим гидом
- Информационное сопровождение до, во время и после путешествия
- Помощь в выборе авиабилетов
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Касабланки и обратно
- Индивидуальный трансфер от аэропорта (если время прилета отличается от времени группового трансфера)
- Обеды и ужины, кроме ужина в пустыне
- Дополнительные переезды, не включенные в программу
Визы
Для въезда в Марокко виза россиянам не нужна. Всё, что нужно - заграничный паспорт. Важно, чтобы срок его действия заканчивался не раньше, чем через 6 месяцев после возвращения домой.