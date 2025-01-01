4 день

Фес

Погуляем по старому городу (охраняется Юнеско), увидим самый старый университет Карауин (в Книге рекордов Гиннесса и списке Юнеско).

В Королевский дворец нам не зайти, но мы сходим в один секретный и аутентичный дворец Феса, владеет которым марокканский художник.

После обеда отправимся в город Ифран, который находится на нашем пути в пустыню (200 км).

