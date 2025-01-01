Мои заказы

Марокко: города, пустыня и океан

Увидим Атлантический океан, заедем в Касабланку и в столицу Рабат
Марокко: города, пустыня и океан
Марокко: города, пустыня и океан
Марокко: города, пустыня и океан

Описание тура

Увидим Атлантический океан.
Заедем в Касабланку и в столицу Рабат, погуляем по старому городу в Фесе.
Съедим тажин в Марракеше.
Сфотографируемся в голубом городе Шефшаун, проведём ночь в пустыне.

Программа тура по дням

1 день

Прилет В Касабланку

Рейс Москва - Касабланка.

Пообедаем в еврейском клубе, обсудим фильм Касабланка.

Посмотрим современную Мечеть Хассана Ii (одна из крупнейших в мире).

Едем в столицу Марокко - Рабат (90 км).

Прилет В КасабланкуПрилет В Касабланку

2 день

Рабат

Встаем ранним утром и идем гулять по старому городу и сделаем классные фотографии.

Утром проведем время на пляже:

тренировка по серфингу (1,5 часа) или наблюдение за волнами.

Да, и, думаю, все искупаемся;)

Погуляем по классному и спокойному белому городу Рабат.

Увидим памятник мавританской архитектуры - крепость Касба Удая (Юнеско).

Заскочим в Мавзолей короля Мохаммеда V и сфотографируемся на площади недостроенного минарета Хассана (Юнеско).

Едем в голубой город Шефшаун (260 км).

РабатРабатРабат

3 день

Голубой Город Шефшаун

Встаем ранним утром и идем гулять по старому городу и сделаем классные фотографии.

Зайдем в Крепость Касбах.

После обеда поедем в Фес (200 км).

Голубой Город ШефшаунГолубой Город ШефшаунГолубой Город Шефшаун

4 день

Фес

Погуляем по старому городу (охраняется Юнеско), увидим самый старый университет Карауин (в Книге рекордов Гиннесса и списке Юнеско).

В Королевский дворец нам не зайти, но мы сходим в один секретный и аутентичный дворец Феса, владеет которым марокканский художник.

После обеда отправимся в город Ифран, который находится на нашем пути в пустыню (200 км).

ФесФесФес

5 день

Пустыня

Ранний подъем и выезд в пустыню (500 км).

Пустыня ночью - это счастье, костёр, звёзды.

ПустыняПустыняПустыня

6 день

Уарзазат И Красное Ущелье

Едем в Уарзазат (400 км) - кино-столица Марокко (киностудия Atlas Studios).
Здесь снимали сцены для фильмов Игра Престолов, Алладин, Мумия.
Увидим Касба Таурит - глиняный дворец берберов;
и красное ущельем Тодра.

Уарзазат И Красное УщельеУарзазат И Красное УщельеУарзазат И Красное Ущелье

7 день

Крепость Айт-Бен Хадду И Марракеш

Утром погуляем по крепости Айт-Бен Хадду (Юнеско) и сделаем классные фото.

Выезжаем в Маррекеш (200 км).

К обеду уже будем в Марракеше.

Зайдем во дворец Бахия и мечеть Кутубия.

Крепость Айт-Бен Хадду И МарракешКрепость Айт-Бен Хадду И Марракеш

8 день

Марракеш

Сделаем сочные фотографии в саду Мажорель, музее Ив Сен Лорана.

Увидим современный Марракеш, съездим на обед за морепродуктами в район Гелиз.

Вечер в Марракеше в старом городе.

Купим аргановое масло и специи.

МарракешМарракеш

9 день

Эс-Суэйра

Сегодня едем (200 км) к океану в хипстерскую деревню к чайкам:)

Тут мы будем два дня.

Эс-Суэйра

10 день

Эс-Суэйра

В последний день утро мы проведем у океана, но к вечеру мы едем в аэропорт Касабланки (370 км).

Эс-Суэйра


Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (классные гестхаусы, отели)
  • Транспорт (авто, бензин, парковки, водители)
  • Завтраки
  • Встретим вас в аэропорту и отвезем по окончанию поездки обратно
  • Входные билеты по программе
  • Помощь в поиске дешевого авиаперелета
  • Страховка
  • Мы будем с вами на протяжении всего маршрута
  • Сим-карта с оплаченными 5Гб
Что не входит в цену
  • Авиабилеты Москва - Касабланка - Москва (Royal Air Maroc 50000 руб.)
  • Обеды и ужины (25 в день)
О чём нужно знать до поездки
  1. Загранпаспорт, срок действия которого 6+ месяцев от даты вылета из Марокко.
  2. Свитер и ветровку для вечеров в пустынных городах.
  3. Кроссовки, которые не скользят.
  4. Головной убор для защиты от солнца.
  5. Солнцезащитный крем.
  6. Солнечные очки.
  7. Купальный костюм.
  8. Наличные доллары, поменяем их на местную валюту.

Для девушек - во время прогулок по старым частям городов рекомендуется подобрать одежду, которая закрывает плечи, грудь, колени.

Пожелания к путешественнику

Загранпаспорт должен действовать не менее 6 месяцев после окончания нашей поездки.

Визы
Виза для граждан Рф не нужна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Stas
Stas — Тревел-эксперт
Люблю природу - Байкал, Алтай, Камчатку, Сахалин:)

