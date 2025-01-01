Описание тура
Увидим Атлантический океан.
Заедем в Касабланку и в столицу Рабат, погуляем по старому городу в Фесе.
Съедим тажин в Марракеше.
Сфотографируемся в голубом городе Шефшаун, проведём ночь в пустыне.
Программа тура по дням
Прилет В Касабланку
Рейс Москва - Касабланка.
Пообедаем в еврейском клубе, обсудим фильм Касабланка.
Посмотрим современную Мечеть Хассана Ii (одна из крупнейших в мире).
Едем в столицу Марокко - Рабат (90 км).
Рабат
Встаем ранним утром и идем гулять по старому городу и сделаем классные фотографии.
Утром проведем время на пляже:
тренировка по серфингу (1,5 часа) или наблюдение за волнами.
Да, и, думаю, все искупаемся;)
Погуляем по классному и спокойному белому городу Рабат.
Увидим памятник мавританской архитектуры - крепость Касба Удая (Юнеско).
Заскочим в Мавзолей короля Мохаммеда V и сфотографируемся на площади недостроенного минарета Хассана (Юнеско).
Едем в голубой город Шефшаун (260 км).
Голубой Город Шефшаун
Зайдем в Крепость Касбах.
Зайдем в Крепость Касбах.
После обеда поедем в Фес (200 км).
Фес
Погуляем по старому городу (охраняется Юнеско), увидим самый старый университет Карауин (в Книге рекордов Гиннесса и списке Юнеско).
В Королевский дворец нам не зайти, но мы сходим в один секретный и аутентичный дворец Феса, владеет которым марокканский художник.
После обеда отправимся в город Ифран, который находится на нашем пути в пустыню (200 км).
Пустыня
Ранний подъем и выезд в пустыню (500 км).
Пустыня ночью - это счастье, костёр, звёзды.
Уарзазат И Красное Ущелье
Едем в Уарзазат (400 км) - кино-столица Марокко (киностудия Atlas Studios).
Здесь снимали сцены для фильмов Игра Престолов, Алладин, Мумия.
Увидим Касба Таурит - глиняный дворец берберов;
и красное ущельем Тодра.
Крепость Айт-Бен Хадду И Марракеш
Утром погуляем по крепости Айт-Бен Хадду (Юнеско) и сделаем классные фото.
Выезжаем в Маррекеш (200 км).
К обеду уже будем в Марракеше.
Зайдем во дворец Бахия и мечеть Кутубия.
Марракеш
Сделаем сочные фотографии в саду Мажорель, музее Ив Сен Лорана.
Увидим современный Марракеш, съездим на обед за морепродуктами в район Гелиз.
Вечер в Марракеше в старом городе.
Купим аргановое масло и специи.
Эс-Суэйра
Сегодня едем (200 км) к океану в хипстерскую деревню к чайкам:)
Тут мы будем два дня.
Эс-Суэйра
В последний день утро мы проведем у океана, но к вечеру мы едем в аэропорт Касабланки (370 км).
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (классные гестхаусы, отели)
- Транспорт (авто, бензин, парковки, водители)
- Завтраки
- Встретим вас в аэропорту и отвезем по окончанию поездки обратно
- Входные билеты по программе
- Помощь в поиске дешевого авиаперелета
- Страховка
- Мы будем с вами на протяжении всего маршрута
- Сим-карта с оплаченными 5Гб
Что не входит в цену
- Авиабилеты Москва - Касабланка - Москва (Royal Air Maroc 50000 руб.)
- Обеды и ужины (25 в день)
О чём нужно знать до поездки
- Загранпаспорт, срок действия которого 6+ месяцев от даты вылета из Марокко.
- Свитер и ветровку для вечеров в пустынных городах.
- Кроссовки, которые не скользят.
- Головной убор для защиты от солнца.
- Солнцезащитный крем.
- Солнечные очки.
- Купальный костюм.
- Наличные доллары, поменяем их на местную валюту.
Для девушек - во время прогулок по старым частям городов рекомендуется подобрать одежду, которая закрывает плечи, грудь, колени.
Пожелания к путешественнику
Загранпаспорт должен действовать не менее 6 месяцев после окончания нашей поездки.