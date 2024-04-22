Экскурсионные туры на 10 дней по Касабланке

Найдено 3 тура в категории «Туры на 10 дней» в Касабланке на русском языке, цены от €1 180, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Точка притяжения - Марокко: пёстрые города, пески Сахары и восточное обаяние
На машине
1 отзыв
10 дней
Лучший выбор
Точка притяжения - Марокко: пёстрые города, пески Сахары и восточное обаяние
Переночевать в лагере кочевников, побывать в знаменитом Шефшауэне и прикоснуться к древности
Начало: Касабланка, аэропорт, время встречи зависит от вре...
1 окт в 10:00
23 окт в 10:00
1 180 за человека
Молодёжный роуд-трип в Марокко: более 10 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
На машине
скидка
10%
3 отзыва
10 дней
Молодёжный роуд-трип в Марокко: более 10 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
Провести ночь в Сахаре, побывать в винодельческом регионе и отдохнуть на берегу океана
Начало: Аэропорт Касабланки, 10:00
1 сен в 12:00
13 сен в 12:00
1799$1 620 за человека
Марокканские приключения: путешествие с ночёвкой в пустыне и сафари
10 дней
Марокканские приключения: путешествие с ночёвкой в пустыне и сафари
Побывать в гостях у кочевников, встретить рассвет в пустыне и посетить киностудию «Атлас»
Начало: Аэропорт Касабланки, время зависит от времени ваше...
21 авг в 10:00
31 авг в 10:00
149 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дарья
    22 апреля 2024
    Молодёжный роуд-трип в Марокко: более 10 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
    Очень насыщенный тур и прекрасно продуманный маршрут. Организация тура на очень высоком уровне и прекрасно подобранная компания оставили только приятные воспоминания.
  • E
    Evgeniia
    2 октября 2023
    Точка притяжения - Марокко: пёстрые города, пески Сахары и восточное обаяние
    Это было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но и прекрасный человек. Деликатный, порядочный,
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    очень вежливый и всегда улыбается. Очень много рассказывал про местные обычаи и традиции. Каждый день завозил в местные места на обед, и каждый день это было новое блюдо. Он всегда позаботится, спросит как дела, не нужно ли чего. У нас в группе заболел один человек и он ночью ездил за лекарствами. Сам тур очень насыщенный! Каждый день это будет новое место и новые впечатления и фотографии. Сахара поражает всех) и даже там в пустыне все было организовано на высшем уровне, с комфортом и развлечениями. Рассказывать можно долго, но лучше попробовать. Поистине рекомендую, это была незабываемая поездка, и я завидую тем людям, у которых она впереди)))

    Это было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но иЭто было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но иЭто было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но иЭто было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но иЭто было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но иЭто было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но иЭто было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но иЭто было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но иЭто было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но иЭто было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но и
  • А
    Андрей
    31 мая 2023
    Молодёжный роуд-трип в Марокко: более 10 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
    Всем привет! Женя как гид очень круто умеет делать авторские трипы, которые раскрывают города и страны с необычнх сторон. Для
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    меня было открытием, что можно проводить время и получать впечатления вот так, в стороне от проторенных и захоженных туристических троп. Каждый день был продуман и мы были в восторге от необычного формата отдыха, спасибо!

  • м
    мария
    31 мая 2023
    Молодёжный роуд-трип в Марокко: более 10 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
    Все понравилось, спасибо большое организатору! Было интересно и познавательно, а главное весело и ненапряжно:) все отлично организовано, никаких проблем. Всем советую, если хотите увидеть страну.

Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «Туры на 10 дней»

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Сколько стоит тур в Касабланке в июле 2024
Сейчас в Касабланке в категории "Туры на 10 дней" можно забронировать 3 тура от 1 180 до 149 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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