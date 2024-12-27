Описание тура
Организационные детали
Если вы летите из Москвы, рекомендуем приобретать билеты:
— в Касабланку — Royal Air Maroc в 07:35 в пятницу (4.10).
— из Касабланки — Royal Air Maroc в 22:15 в воскресенье (13.10).
Можем подобрать другие рейсы.
Возьмите с собой:
Загранпаспорт, срок действия которого 6+ месяцев от даты вылета из Марокко.
Свитер и ветровку для вечеров в пустынных городах.
Кроссовки, которые не скользят.
Головной убор для защиты от солнца.
Солнцезащитный крем.
Солнечные очки.
Купальный костюм.
Наличные доллары, поменяем их на местную валюту.
Для девушек — во время прогулок по старым частям городов рекомендуется подобрать одежду, которая закрывает плечи, грудь, колени.
Проживание. Будем жить в классных гестхаусах и отелях. Примеры отелей (возможны аналогичные): ArtHouse Cinema Hotel, Tin Joseph, Riad El Pacha, La Perle de La Medina, Dounia Luxury Camp.
2-местное размещение: 2 кровати, для пар — одна большая кровать. 3-местный номер возможен по запросу, 1-местное размещение за доплату.
*Фото отелей взяты с сайта booking.com и представлены для примера в программе 1-го дня
Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Комфортный микроавтобус Hyundai H1 или Fiat Scudo (в зависимости от количества человек в группе) с кондиционером.
Дети. Возможно участие в туре с 16 лет.
Уровень сложности. Марокко богато культурными и природными объектами, но они находятся на большом расстоянии друг от друга, поэтому будут длительные переезды на авто между населенными пунктами. Но их компенсируют красивые виды за окном.
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Программа тура по дням
Встреча, мечеть Хасана II, переезд в Рабат
Встречаемся и отправляемся обедать в еврейском клубе: познакомимся поближе и обсудим фильм «Касабланка». Затем полюбуемся современной бело-голубой мечетью Хасана II на фоне океанских волн, минарет которой считается самым высоким в мире. А после переедем в столицу Марокко — Рабат (90 км).
Экскурсия по Рабату, переезд в Шефшауэн
Сегодня погуляем по Рабату, где царит атмосфера спокойствия. Полюбуемся его архитектурой, преимущественно белого цвета. Посмотрим на старинную крепость Касба Удайя, заглянем в мавзолей короля Мохаммеда V, образующий мемориальный ансамбль вместе с башней Хасана. Пофотографируемся на фоне минарета, который должен был стать самым высоким зданием исламского мира, но так и не был достроен.
После переедем в Шефшауэн (260 км).
Прогулка по Шефшауэну, переезд в Фес
Утром, пока все ещё спят, погуляем по сине-голубому городу и сделаем классные кадры — фотографироваться здесь хочется на каждом шагу! Побываем в крепости Касбах, вокруг которой и вырос Шефшауэн.
Пообедав, переедем в Фес (200 км).
Знакомство с Фесом, переезд в Ифран
В этот день исследуем древний Фес. Погуляем по старой части города, посмотрим на один из старейших университетов мира Аль-Карауин, занесённый в Книгу рекордов Гиннесса и список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Заглянем в секретный и аутентичный дворец, которым владеет марокканский художник.
После обеда отправимся в Ифран (около 200 км).
Переезд в пустыню, вечер и новогодняя ночь среди барханов
Встанем рано — нам предстоит длительный переезд в пустыню ~500 км. К вечеру доберёмся до места назначения. Полюбуемся песчаными ландшафтами, послушаем треск костра в звенящей тишине, понаблюдаем за звёздами и встретим Новый год.
Ущелье Тодра, Уарзазат и Касба Таурирт
В этот день отправимся в Уарзазат — киностолицу Марокко. Стены города послужили декорациями к фильмам «Мумия», «Алладин», «Игра Престолов» и многим другим. Проедем около 400 км. По пути остановимся в ущелье Тодра с живописными красноватыми скалами. А по прибытии осмотрим Касбу Таурирт — жилой комплекс берберов, сохранившийся с древних времён, представляющий собой глиняный дворец.
Крепость Айт-Бен-Хадду, переезд в Марракеш, знакомство с достопримечательностями
Утром пройдёмся по традиционному берберскому городу-крепости Айт-Бен-Хадду, расположенному в долине реки Варзазат. Здесь же устроим фотосессию и сделаем классные фотографии.
После отправимся в колоритный Маррекеш. Проедем около 200 км и к обеду окажемся на месте. Во второй половине дня побываем в роскошном дворце Бахия, украшенном мозаикой, и заглянем в самую большую мечеть города Аль-Кутубия, известную высоким минаретом, послужившим прототипом башни Хасана II в Рабате.
День в Мараккеше
Сегодня никуда не едем! Будем гулять по оживлённому Мараккешу, погружаться в его атмосферу и делать красочные кадры. Пройдёмся по ботаническому саду Мажорель, созданному французским художником, и заглянем в музей знаменитого французского модельера Ива Сен-Лорана.
Посмотрим и на современную часть Мараккеша, съездим за морепродуктами в район Гелиз. Вечер проведём в старом городе, желающие смогут купить аргановое масло и специи на местных рынках.
Переезд в Эс-Сувейру, прогулка по городу
Сегодня переедем к океану — в бело-голубую Эс-Сувейру — излюбленное место творческих натур. Всего проедем 200 км. По прибытии прогуляемся по прибрежным улочкам под крики чаек и рассмотрим неординарную архитектуру городка.
Утро в Эс-Сувейре, возвращение в Касабланку
Насладимся утренними часами, любуясь океаном и вдыхая солёный воздух. А затем отправимся обратно в Касабланку, чтобы оттуда разлететься по домам. Всего проедем 370 км.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2190
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Транспорт (авто, бензин, парковки, водители)
- Встреча в аэропорту и трансфер в аэропорт в заключительный день
- Входные билеты по программе
- Помощь в поиске дешёвого авиаперелёта
- Страховка
- Сопровождение на протяжении всего маршрута
- Сим-карта с оплаченными 5 Гб
Что не входит в цену
- Авиабилеты (Москва - Касабланка - Москва, Royal Air Maroc ~ 50 000 ₽)
- Обеды и ужины, в том числе новогодний ~ $25 в день
- 1-местное размещение - $300