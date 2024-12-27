Если вы летите из Москвы, рекомендуем приобретать билеты:

— в Касабланку — Royal Air Maroc в 07:35 в пятницу (4.10).

— из Касабланки — Royal Air Maroc в 22:15 в воскресенье (13.10).

Можем подобрать другие рейсы.

Возьмите с собой:

Загранпаспорт, срок действия которого 6+ месяцев от даты вылета из Марокко.

Свитер и ветровку для вечеров в пустынных городах.

Кроссовки, которые не скользят.

Головной убор для защиты от солнца.

Солнцезащитный крем.

Солнечные очки.

Купальный костюм.

Наличные доллары, поменяем их на местную валюту.

Для девушек — во время прогулок по старым частям городов рекомендуется подобрать одежду, которая закрывает плечи, грудь, колени.

Проживание. Будем жить в классных гестхаусах и отелях. Примеры отелей (возможны аналогичные): ArtHouse Cinema Hotel, Tin Joseph, Riad El Pacha, La Perle de La Medina, Dounia Luxury Camp.

2-местное размещение: 2 кровати, для пар — одна большая кровать. 3-местный номер возможен по запросу, 1-местное размещение за доплату.

*Фото отелей взяты с сайта booking.com и представлены для примера в программе 1-го дня

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Комфортный микроавтобус Hyundai H1 или Fiat Scudo (в зависимости от количества человек в группе) с кондиционером.

Дети. Возможно участие в туре с 16 лет.

Уровень сложности. Марокко богато культурными и природными объектами, но они находятся на большом расстоянии друг от друга, поэтому будут длительные переезды на авто между населенными пунктами. Но их компенсируют красивые виды за окном.

Виза. Не нужна для граждан РФ.