Марокко — это не просто страна, а целый калейдоскоп ощущений, который меняется каждый день. Сегодня вы стоите у Атлантического океана, слушаете шум волн и чувствуете соленый ветер, а уже завтра — идете по теплому песку Сахары, где вокруг только бескрайние дюны и тишина, от которой перехватывает дыхание.

Это путешествие — как погружение в восточную сказку, только настоящую. Узкие улочки медин, где легко потеряться и не хочется возвращаться, рынки с ароматом специй, шум Марракеша, спокойствие голубого Шефшауэна, старинные крепости среди гор и дороги, которые ведут через Атлас прямо в сердце пустыни. За 12 дней вы увидите Марокко таким, каким его редко показывают — живым, контрастным, многослойным.

А главное — это история про ощущения. Про закаты, которые окрашивают песок в золотой цвет. Про чай с мятой, который вдруг становится самым вкусным в жизни. Про момент, когда ночью в Сахаре вы поднимаете глаза вверх и понимаете: таких звезд вы еще не видели никогда.

Маршрут тура: Касабланка — Эль-Джадида — Эс-Сувейра — Марракеш — Айт-Бен-Хадду — Мерзуга (пустыня Сахара) — Фес — Шефшауэн — Танжер — Асила — Рабат — Касабланка

Тур пройдёт в мини-группе до 12 человек с проживанием в комфортабельных отелях 35 без ночных переездов.

10 самых красивых городов страны

Атлантический океан + пустыня Сахара в одном туре

Продуманная логистика (без хаоса и переутомления)

Программа созданная профессиональными фотографами

Комфортный формат

Этот тур для вас, если:

— вы хотите увидеть Марокко полностью, от Гибралтара до Сахары

— любите яркие, контрастные страны

— цените комфорт и внимание к деталям

— хотите атмосферу, а не поток туристов

Количество мест ограничено и группы обычно заполняются заранее лучше уточнить наличие мест сейчас. Напишите нам — расскажем детали и поможем понять, подойдёт ли вам этот маршрут.