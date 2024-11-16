Разные грани Марокко: города и пустыня, горы и океан

Проехать по стране с местным гидом, переночевать среди песков Сахары, узнать характер каждого города
Каждый город, в котором мы побываем, уникален.

Вас ждут синие улочки Шефшауэна и яркие краски оживлённого Марракеша, шум прибоя и запах океана Касабланки и атмосфера прошлого в древнем Фесе. Одну ночь
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мы проведём в пустыне, в уютных шатрах под звёздным небом.

Вы полюбуетесь разнообразной природой и архитектурой, мозаикой и резными каменными стенами, насыщенными цветами на базарах и рынках. Побываете в традиционных риадах, попробуете местную кухню и прогуляетесь по живописным паркам.

Разные грани Марокко: города и пустыня, горы и океан
Разные грани Марокко: города и пустыня, горы и океан
Разные грани Марокко: города и пустыня, горы и океан
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем собираться как в поход. Понадобятся: куртка непромокаемая, штаны спортивные, худи или флис, футболка, шорты, носки и обязательно запасные. Удобная треккинговая или спортивная обувь.

Проживание. В отелях, риадах, пустынном глэмпинге в двухместных номерах.

Питание. Включены завтраки и ужины по программе. Остальное питание — за доплату.

Виза. Не нужна.

Уровень сложности. До всех достопримечательностей доезжаем на машине. В день проходим около 4 км пешком. Программа подходит для любого человека без серьезных заболеваний.

Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и переезд в Марракеш, ужин-знакомство

Встречаемся в Касабланке и сразу отправляемся в Марракеш. В пути — около 3 часов. По приезде разместимся в гостинице и пойдём в национальный ресторан — поужинаем и познакомимся поближе.

Встреча и переезд в Марракеш, ужин-знакомствоВстреча и переезд в Марракеш, ужин-знакомствоВстреча и переезд в Марракеш, ужин-знакомствоВстреча и переезд в Марракеш, ужин-знакомство
2 день

Знакомство с Марракешем

После завтрака прогуляемся по Марракешу. Заглянем в музей французского модельера Ива Сен-Лорана и пройдёмся по ботаническому саду, созданному художником Жаком Мажорелем. Побываем в исторической части города, где увидим мечеть Кутубия, площадь Джамаа-эль-Фна, дворец Дар-эль-Бача и большой базар. Осмотрим старинные минареты и дворы, ворота и фонтаны.

Вечером — свободное время.

Знакомство с МарракешемЗнакомство с МарракешемЗнакомство с МарракешемЗнакомство с Марракешем
3 день

Крепость Айт-Бен-Хадду, киностудии «Атлас», Уарзазат и ночь в ущелье Дадес

Сегодня едем в живописное ущелье Дадес. По пути увидим Атласские горы, отделяющие Сахару от Средиземного моря и Атлантического океана. Посетим традиционный берберский город-крепость Айт-Бен-Хадду в пустыне в долине реки Варзазат. Побываем на знаменитой площадке декораций киностудии «Атлас», где снимали многие известные фильмы, и песчаный город Уарзазат. Вечером разместимся в отеле в ущелье Дадес.

Крепость Айт-Бен-Хадду, киностудии «Атлас», Уарзазат и ночь в ущелье ДадесКрепость Айт-Бен-Хадду, киностудии «Атлас», Уарзазат и ночь в ущелье ДадесКрепость Айт-Бен-Хадду, киностудии «Атлас», Уарзазат и ночь в ущелье ДадесКрепость Айт-Бен-Хадду, киностудии «Атлас», Уарзазат и ночь в ущелье Дадес
4 день

Путь в Сахару, ночь в шатрах под звёздами

После завтрака отправляемся в Сахару, где останемся на ночь. Сделаем остановку на обед, а по приезде разместимся в шатрах со всеми удобствами. Вас ждёт необычный и запоминающийся вечер: устроим сафари по барханам, проводим красочный закат, послушаем звуки барабанов племени кочевников. Поужинаем, полюбуемся звёздным небом и насладимся непривычной тишиной.

Путь в Сахару, ночь в шатрах под звёздамиПуть в Сахару, ночь в шатрах под звёздамиПуть в Сахару, ночь в шатрах под звёздамиПуть в Сахару, ночь в шатрах под звёздами
5 день

Дорога в Фес, марокканский обед, размещение в риаде

В этот день переезжаем в древний город Фес. По пути в окрестностях Атласа навестим маготов — редких бесхвостых обезьян с милыми мордами. Полюбуемся атласскими кедрами и живописными пейзажами, заедем на обед марокканскими блюдами. По прибытии в Фес разместимся в колоритном риаде — традиционном марокканском доме с внутренним двориком, поужинаем и отдохнём.

Дорога в Фес, марокканский обед, размещение в риадеДорога в Фес, марокканский обед, размещение в риадеДорога в Фес, марокканский обед, размещение в риаде
6 день

Экскурсия по Фесу, переезд в Шефшауэн

Сегодня будем гулять по Фесу. Пройдёмся по древней медине, где сможем ощутить дух прошлого. Посетим знаменитые красильни Шуара, где увидим как красят и выделывают кожу. Побываем на заводе по изготовлению ручной мозаики и зайдём в магазин за сувенирами. После переезжаем в сине-голубой Шефшауэн. (В пути — около 4 часов с остановкой на обед.) По приезде разместимся в аутентичном риаде и поужинаем в местном ресторане.

Экскурсия по Фесу, переезд в ШефшауэнЭкскурсия по Фесу, переезд в ШефшауэнЭкскурсия по Фесу, переезд в ШефшауэнЭкскурсия по Фесу, переезд в Шефшауэн
7 день

Сине-голубой Шефшауэн, переезд в Касабланку

После завтрака вас ждёт прогулка по ярким улочкам Шефшауэна. Будем устраивать фотосессии, заглянем в лавки и пройдёмся по торговым рядам. После обеда переезжаем в Касабланку. Дорога займёт около 5 часов: по пути остановимся на плантациях знаменитых марокканских апельсинов и в других интересных локациях. По прибытии в город — размещение в отеле, отдых.

Сине-голубой Шефшауэн, переезд в КасабланкуСине-голубой Шефшауэн, переезд в КасабланкуСине-голубой Шефшауэн, переезд в КасабланкуСине-голубой Шефшауэн, переезд в КасабланкуСине-голубой Шефшауэн, переезд в Касабланку
8 день

Прогулка по Касабланке, отъезд

Первую половину дня проведём в Касабланке. Прогуляемся вдоль Атлантического океана и подышим солёным воздухом. Посетим главную достопримечательность города — мечеть Хасана II, построенную в конце прошлого века, минарет которой считается самым высоким в мире. Заглянем на рыбный рынок и отведаем устриц. После обеда — трансфер в аэропорт.

Прогулка по Касабланке, отъездПрогулка по Касабланке, отъездПрогулка по Касабланке, отъездПрогулка по Касабланке, отъезд

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 500
Билет при одноместном размещении$1 950
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание по программе: завтраки и ужины
  • Встреча и проводы в аэропорту, все перемещения по маршруту
  • Экскурсии и ежедневные поездки по достопримечательностям с местными гидами
  • Ежедневные фотосессии в красивых местах
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Касабланки и обратно
  • Обеды и другое питание вне программы
  • Стоимость тура при одноместном размещении составит 1950 долларов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Касабланка, аэропорт, утро
Завершение: Касабланка, аэропорт, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Касабланки

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе турыНа 8 днейПрирода и пейзажиГоры

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