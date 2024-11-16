Рекомендуем собираться как в поход. Понадобятся: куртка непромокаемая, штаны спортивные, худи или флис, футболка, шорты, носки и обязательно запасные. Удобная треккинговая или спортивная обувь.

Проживание. В отелях, риадах, пустынном глэмпинге в двухместных номерах.

Питание. Включены завтраки и ужины по программе. Остальное питание — за доплату.

Виза. Не нужна.

Уровень сложности. До всех достопримечательностей доезжаем на машине. В день проходим около 4 км пешком. Программа подходит для любого человека без серьезных заболеваний.

Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.