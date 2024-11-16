Вас ждут синие улочки Шефшауэна и яркие краски оживлённого Марракеша, шум прибоя и запах океана Касабланки и атмосфера прошлого в древнем Фесе. Одну ночь
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем собираться как в поход. Понадобятся: куртка непромокаемая, штаны спортивные, худи или флис, футболка, шорты, носки и обязательно запасные. Удобная треккинговая или спортивная обувь.
Проживание. В отелях, риадах, пустынном глэмпинге в двухместных номерах.
Питание. Включены завтраки и ужины по программе. Остальное питание — за доплату.
Виза. Не нужна.
Уровень сложности. До всех достопримечательностей доезжаем на машине. В день проходим около 4 км пешком. Программа подходит для любого человека без серьезных заболеваний.
Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.
Программа тура по дням
Встреча и переезд в Марракеш, ужин-знакомство
Встречаемся в Касабланке и сразу отправляемся в Марракеш. В пути — около 3 часов. По приезде разместимся в гостинице и пойдём в национальный ресторан — поужинаем и познакомимся поближе.
Знакомство с Марракешем
После завтрака прогуляемся по Марракешу. Заглянем в музей французского модельера Ива Сен-Лорана и пройдёмся по ботаническому саду, созданному художником Жаком Мажорелем. Побываем в исторической части города, где увидим мечеть Кутубия, площадь Джамаа-эль-Фна, дворец Дар-эль-Бача и большой базар. Осмотрим старинные минареты и дворы, ворота и фонтаны.
Вечером — свободное время.
Крепость Айт-Бен-Хадду, киностудии «Атлас», Уарзазат и ночь в ущелье Дадес
Сегодня едем в живописное ущелье Дадес. По пути увидим Атласские горы, отделяющие Сахару от Средиземного моря и Атлантического океана. Посетим традиционный берберский город-крепость Айт-Бен-Хадду в пустыне в долине реки Варзазат. Побываем на знаменитой площадке декораций киностудии «Атлас», где снимали многие известные фильмы, и песчаный город Уарзазат. Вечером разместимся в отеле в ущелье Дадес.
Путь в Сахару, ночь в шатрах под звёздами
После завтрака отправляемся в Сахару, где останемся на ночь. Сделаем остановку на обед, а по приезде разместимся в шатрах со всеми удобствами. Вас ждёт необычный и запоминающийся вечер: устроим сафари по барханам, проводим красочный закат, послушаем звуки барабанов племени кочевников. Поужинаем, полюбуемся звёздным небом и насладимся непривычной тишиной.
Дорога в Фес, марокканский обед, размещение в риаде
В этот день переезжаем в древний город Фес. По пути в окрестностях Атласа навестим маготов — редких бесхвостых обезьян с милыми мордами. Полюбуемся атласскими кедрами и живописными пейзажами, заедем на обед марокканскими блюдами. По прибытии в Фес разместимся в колоритном риаде — традиционном марокканском доме с внутренним двориком, поужинаем и отдохнём.
Экскурсия по Фесу, переезд в Шефшауэн
Сегодня будем гулять по Фесу. Пройдёмся по древней медине, где сможем ощутить дух прошлого. Посетим знаменитые красильни Шуара, где увидим как красят и выделывают кожу. Побываем на заводе по изготовлению ручной мозаики и зайдём в магазин за сувенирами. После переезжаем в сине-голубой Шефшауэн. (В пути — около 4 часов с остановкой на обед.) По приезде разместимся в аутентичном риаде и поужинаем в местном ресторане.
Сине-голубой Шефшауэн, переезд в Касабланку
После завтрака вас ждёт прогулка по ярким улочкам Шефшауэна. Будем устраивать фотосессии, заглянем в лавки и пройдёмся по торговым рядам. После обеда переезжаем в Касабланку. Дорога займёт около 5 часов: по пути остановимся на плантациях знаменитых марокканских апельсинов и в других интересных локациях. По прибытии в город — размещение в отеле, отдых.
Прогулка по Касабланке, отъезд
Первую половину дня проведём в Касабланке. Прогуляемся вдоль Атлантического океана и подышим солёным воздухом. Посетим главную достопримечательность города — мечеть Хасана II, построенную в конце прошлого века, минарет которой считается самым высоким в мире. Заглянем на рыбный рынок и отведаем устриц. После обеда — трансфер в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 500
|Билет при одноместном размещении
|$1 950
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Что включено
- Проживание
- Питание по программе: завтраки и ужины
- Встреча и проводы в аэропорту, все перемещения по маршруту
- Экскурсии и ежедневные поездки по достопримечательностям с местными гидами
- Ежедневные фотосессии в красивых местах
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Касабланки и обратно
- Обеды и другое питание вне программы
- Стоимость тура при одноместном размещении составит 1950 долларов