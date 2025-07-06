Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Лучший Новый год в Марокко. Только с нами. Только в Сахаре.

Вместо снега — звёзды.

Вместо скучных салатов — ужин у костра, барабаны под ночным небом.

Добро пожаловать в Новый год по-настоящему — среди золотых дюн, живого огня и магии.

Это активный и насыщенный тур — не про релакс, а про яркие впечатления, в котором вы увидите лучшее в Марокко и встретите Новый 2026 год в пустыне Сахара.

Ежедневные переезды — часть нашего приключения: с утра выезжаем из отеля, любуемся достопримечательностями по пути, наслаждаемся вкусной едой и к вечеру прибываем в следующий отель.

Важно: Тур состоится в любом случае — даже если группа будет небольшой. Количество мест на сайте — это доступные слоты для бронирования, а не итоговый состав группы. Хотите узнать, сколько человек уже едет? Просто напишите нам — мы с радостью расскажем.

У данного тура есть вариант на 9 дней с началом 28.12.2025.

В чём разница между новогодними турами?

Стоимость туров отличается, так как программы разные, а также различается набор включённых опций — входные билеты, обеды и ужины.

Тур на 10 дней — активный и насыщенный.

1 новогодняя ночь в Сахаре

9 городов (Танжер, Эссауэира)

Ночь на берегу океана, Гибралтар.

Проживание: с завтраками

Питание: 2 ужина

Транспорт: автобус и верблюд.

Тур на 9 дней — насыщенный, но неспешный

2 ночи в Сахаре ( Новогодняя )

7 городов (без Танжер, Эссауэира)

Исследование пустыни: знакомство с кочевниками, обед в берберской семье

Посещение киностудии

Проживание: с завтраками

Питание: 2 ужина и 2 обеда

Транспорт: автобус, верблюд, квадроциклы .

Включены входные билеты в Марракеш (сад Мажорель и дворец Бария).

Создавая эти туры, я будто растила двух близнецов. Выросли оба — интересные, красивые и совершенно разные! Выбирайте сердцем!

Мы проводим групповые и индивидуальные туры по Марокко круглый год — от экспресс-программ на 7 ночей до насыщенных путешествий на 10-14 дней.

Гастрономические и фото-туры, а также индивидуальные маршруты, разрабатываемые с нуля под ваши вкусы, интересы и ритм путешествия.

Основные:

1. Мароканское лето: колорит и океан. Хит лета.

Лето без жары пустыни: исследуем главные города Марокко, наслаждаясь океаном, пляжами и красотой страны.

2. Зимние солнечные сказки Марокко

Хит сезона ранних закатов. Зима в волшебном ритме: погружаемся в колорит марокканских городов и чарующую атмосферу страны.

3. 2. Весна и ранняя осень.

Хит сезона поздних закатов. На выбор 9 или 7 ярких дней — и вы точно поймёте, почему Марокко остаётся в сердце надолго.

4. Частные туры:

Для тех, кто хочет путешествовать индивидуально, с семьёй или со своей компанией друзей.

