Лучший Новый год в Марокко. Только с нами. Только в Сахаре.
Вместо снега — звёзды.
Вместо скучных салатов — ужин у костра, барабаны под ночным небом.
Добро пожаловать в Новый год по-настоящему — среди золотых дюн, живого огня и магии.
Это активный и насыщенный тур — не про релакс, а про яркие впечатления, в котором вы увидите лучшее в Марокко и встретите Новый 2026 год в пустыне Сахара.
---------------------------------------------------------------------------------------
Ежедневные переезды — часть нашего приключения: с утра выезжаем из отеля, любуемся достопримечательностями по пути, наслаждаемся вкусной едой и к вечеру прибываем в следующий отель.
---------------------------------------------------------------------------------------
Важно: Тур состоится в любом случае — даже если группа будет небольшой. Количество мест на сайте — это доступные слоты для бронирования, а не итоговый состав группы. Хотите узнать, сколько человек уже едет? Просто напишите нам — мы с радостью расскажем.
---------------------------------------------------------------------------------------
У данного тура есть вариант на 9 дней с началом 28.12.2025.
В чём разница между новогодними турами?
Стоимость туров отличается, так как программы разные, а также различается набор включённых опций — входные билеты, обеды и ужины.
Тур на 10 дней — активный и насыщенный.
1 новогодняя ночь в Сахаре
9 городов (Танжер, Эссауэира)
Ночь на берегу океана, Гибралтар.
Проживание: с завтраками
Питание: 2 ужина
Транспорт: автобус и верблюд.
Тур на 9 дней — насыщенный, но неспешный
2 ночи в Сахаре (Новогодняя)
7 городов (без Танжер, Эссауэира)
Исследование пустыни: знакомство с кочевниками, обед в берберской семье
Посещение киностудии
Проживание: с завтраками
Питание: 2 ужина и 2 обеда
Транспорт: автобус, верблюд, квадроциклы
.
Включены входные билеты в Марракеш (сад Мажорель и дворец Бария).
Создавая эти туры, я будто растила двух близнецов. Выросли оба — интересные, красивые и совершенно разные! Выбирайте сердцем!
---------------------------------------------------------------------------------------
Мы проводим групповые и индивидуальные туры по Марокко круглый год — от экспресс-программ на 7 ночей до насыщенных путешествий на 10-14 дней.
Гастрономические и фото-туры, а также индивидуальные маршруты, разрабатываемые с нуля под ваши вкусы, интересы и ритм путешествия.
Основные:
1. Мароканское лето: колорит и океан. Хит лета.
Лето без жары пустыни: исследуем главные города Марокко, наслаждаясь океаном, пляжами и красотой страны.
2. Зимние солнечные сказки Марокко
Хит сезона ранних закатов. Зима в волшебном ритме: погружаемся в колорит марокканских городов и чарующую атмосферу страны.
3. 2. Весна и ранняя осень.
Хит сезона поздних закатов. На выбор 9 или 7 ярких дней — и вы точно поймёте, почему Марокко остаётся в сердце надолго.
4. Частные туры:
Для тех, кто хочет путешествовать индивидуально, с семьёй или со своей компанией друзей.
---------------------------------------------------------------------------------------
Программа тура по дням
Новогодние приключения начинаются
Ваше новогоднее путешествие в Марокко начинается!
Первый день — это не просто прилёт, трансфер и заселение в отель. Это ваш портал в удивительный мир Марокко, полный вкусов, красок, аромата специй и шумных базаров. Уже с трапа самолёта вы попадёте в атмосферу яркой, гостеприимной страны, где начинается история вашего путешествия.
Рекомендуем планировать прибытие до 12:30, чтобы успеть на первую экскурсию.
Если ваш рейс позже — не волнуйтесь, мы обязательно встретим вас в аэропорту. Некоторые пункты дня могут пройти мимо, но по секрету — это скорее приятный бонус, чем обязательная часть. Если вы прилетаете раньше, мы поможем организовать трансфер в отель и заберём вас в первый день тура прямо из Касабланки.
В программе дня:
Комфортабельный групповой трансфер из аэропорта.
При раннем прилёте (до 13:00) — экскурсия по Касабланке: посещение мечети Хасана Ii с её величественной архитектурой и видом на океан, а также фотостоп на набережной La Corniche.
Переезд в столицу — Рабат.
Заселение в отель.
И вот здесь обычно пишут - свободное время и отдых, но мы перечеркнём этот пункт:)
Для тех, у кого останутся силы после дороги — поделимся идеями для самостоятельной прогулки:
бульвар Мохаммеда V с уютными кафе,
атмосферные улочки старого города,
набережная океана.
отдых, по желанию.
Кто-то выберет вечернюю прогулку, кто-то — уют и тишину в номере. Главное, чтобы вам было комфортно и приятно.
А уже с завтрашнего дня — в путь! Вперёд к яркому и вкусному, праздничному Марокко!
Сердце Марокко
Планы: Рабат, Танжер.
250 км / Приблизительно 3 часа в дороге.
Сегодня у нас особенный день — мы откроем для себя два удивительных города Марокко: элегантный Рабат и загадочный Танжер. Это путешествие — как прогулка сквозь века, где история, культура и праздничное настроение переплетаются в яркую мозаику впечатлений.
В наших планах — увлекательная прогулка по Рабату, столице Марокко, окутанной новогодней магией. Этот город словно приглашает нас пройтись по живописным улочкам, чтобы услышать шёпот древней истории и почувствовать радостную энергию современности. В преддверии праздника Рабат сияет огнями, а каждый уголок наполняется духом Нового года.
Город славится своей элегантной архитектурой и зелёными оазисами. Нас ждут бело-голубые улочки, захватывающие виды на город и Атлантический океан, панорама дельты реки Бурегрег и величественная башня Хасана — минарет, который должен был стать частью самой большой мечети в мире.
После этого нас ждёт переезд в Танжер (приблизительно 3 часа).
Экскурсия по Танжеру.
Танжер - город, где встречаются воды двух великих вод — Атлантического океана и Средиземного моря. Здесь, вы сможете окунуть ноги в воды Гибралтарского пролива, почувствовать величие этого уникального места, где переплелись история и легенды.
Мы прогуляемся по старинной медине, из Африканского берега рассмотрим берега Испании, исследуем узкие улочки касбы.
Танжер — город тайн и легенд, которые хочется открыть каждому путешественнику.
Насладившись городом, счастливые и довольные идем в отель, отдыхать после насыщенного дня.
Синяя сказка
Планы: Танжер, Шефшауэн.
115 км за день / Приблизительно 2 часа + время остановок.
Раннее утро, завтрак и вперед к новым открытиям!:)))
Мы в насыщенном туре и хотим, чтобы вы увидели всё самое лучшее.
Отдохнувшие и вдохновлённые новогодними приключениями, мы отправляемся в волшебный синий город.
Признавайтесь, разве не грезили вы когда-нибудь о синих лабиринтах Шефшауэна? Я так и знала! Мечты сбываются — мы едем в самое сердце этой сказки!
Путь из Танжера в Шефшауэн подарит вам прекрасные пейзажи и возможность расслабиться.
Синий город встретит калейдоскопом красок: стены, словно сотканные из самого неба, пестрые цветочные горшки и украшенные мощёные улочки.
Здесь мы гуляем, растворяемся в этой небесно-синей атмосфере и делаем лучшие фотографии. Советую продумать одежду — контрастные цвета, такие как белый, красный, жёлтый или зелёный, будут смотреться просто фантастически!
В новогодние праздники Шефшауэн раскрывает весь свой волшебный потенциал: уличные гулянья под светом фонарей, традиционная кухня и тёплая праздничная атмосфера создадут незабываемые воспоминания.
Синие и счастливые, мы отправляемся в отель, чтобы набраться сил для новых приключений.
Путешествие сквозь время
Планы: Фес.
200 км за день / Приблизительно 3.5 часа + время остановок.
Сегодня мы просыпаемся лениво, но не слишком поздно — ведь впереди очень интересный день.
Нас ждёт Фес, где погрузимся в атмосферу одного из самых удивительных городов Марокко.
Экскурсия по Фесу — это настоящее путешествие сквозь века, в самое сердце марокканской культуры.
Фес — старейший из имперских городов Марокко, основанный вскоре после арабского завоевания, быстро ставший религиозным и культурным центром страны.
Старинный, исторический, контрастный, мистический, ужасный, многогранный, лабиринтный, шумный, узкий, впечатляющий, традиционный - так отзываются о Фесе.
В наших планах:
Посещение фабрики, где вы откроете секреты создания чарующих узоров изразцов.
Знакомство с мастерскими ремесленников — здесь вы увидите искусно выкованные изделия, яркие ковры и изящные керамические творения.
Знаменитые красильни кожи.
Улицы из сериала Клон.
Погружение в медину — крупнейший средневековый мусульманский район в мире.
После насыщенного дня мы заселимся в уютный риад — традиционный марокканский дом, превращённый в отель с внутренним двором, где можно отдохнуть и восстановить силы.
Кстати, заметили, что я почти не говорю о еде? Марокканская кухня — одна из лучших в мире, и мы обязательно насладимся её вкусами и ароматами. Обед и ужин — по желанию, с рекомендациями нашего гида и выбором блюд на месте.
Мы обедаем каждый день вместе, выбирая проверенные места, где вкусно и комфортно для бюджета. На ужин даём рекомендации, и каждый может выбрать кафе или ресторан по вкусу, интересам и ценовой политике.
Новогодняя ночь в пустыне Сахара
Планы: Средний Атлас, Ифран, кедровый лес, Сахара.
Новый Год В Сахаре!
470 км за день / В общем, в дороге примерно 7,5 часов в + время остановок.
Готовы провести самую незабываемую новогоднюю ночь?
Пришло время, друзья — мы едем в пустыню Сахара!
Путь будет захватывающим и полным впечатлений. По дороге, окружённые величественными горами Атлас, мы можем встретить очаровательных макак — редких бесхвостых обезьян, полюбуемся на старинные атласские кедры и живописные пейзажи.
Затем заедем на фото паузу в горный Ифран, известный как Марокканская Швейцария. Здесь нас ждет очень неожиданная Африка…
Волнующее приключение — впереди!
Путешествие в самую жаркую пустыню на Земле — Сахару.
Температура сейчас идеальна, а наш опытный погонщик верблюдов — настоящий старший по песчаным барханам, фотограф и знаток лучших фото-мест — сделает этот путь незабываемым.
Оставив комфортный автобус, мы пересаживаемся на верблюдов и отправляемся в поход. Нас ждёт закат в пустыне — в объятиях золотистых дюн, под бездонным звездным небом мы встретим Новый год.
Поскольку новогодняя ночь — особенный момент, мы позаботились о вашем максимальном комфорте и безопасности. Хотя праздник и вся атмосфера Сахары ждут нас у песчаных дюн, ночь мы проведём не в лагере, а в уютном и комфортном отеле неподалёку.
Опыт предыдущих лет показал, что даже с подогревом палаток в пустыне может быть прохладно, а ночи в Сахаре иногда бывают достаточно холодными. Отель же обеспечит нам тепло и комфорт, чтобы мы смогли полностью расслабиться, восстановить силы после ярких впечатлений дня и красиво отпраздновать Новый год!
Таким образом, праздник и веселье пройдут среди песчаных барханов у костра, а ночлег — в комфортном отеле.
В эту ночь звёзды сияют ярче любой новогодней гирлянды, создавая по-настоящему сказочную атмосферу!!!
Местные музыканты и танцоры развеселят нас у костра под небом. Веселья, праздничного настроения и сюрпризов будет много.
Загаданные желания обязательно сбудутся — ведь им сопутствует мощная энергия Сахары, самой большой и загадочной пустыни планеты.
Новогодний ужин включен в стоимость тура.
Идеальное начало Нового года
Планы: каньон Тодра, долина Дадес.
360 км за день / В общем, в дороге примерно 6 часов + время остановок.
Доброе утро и С Новым Годом, дорогие путешественники!
Сегодняшний день обещает быть особенным.
После незабываемой новогодней ночи мы не спешим, наслаждаемся медленным наступлением рассвета и завтраком.
Кто вчера не испытал наслаждение, вдоволь катаясь по песчаным дюнам Сахары? Кто не реализовал все идеи для фотосессии?
У нас будет время на это утром.
Здесь, среди песчаных дюн, кажется, время останавливается, позволяя нам наслаждаться этим мгновением беззаботности и волшебства новогодних праздников.
В этой безмятежности и беззаботности хочется забыться. Но зачем Вам я? Чтобы напомнить о наших великих планах. Нас ждет Марракеш (через день), и по дороге столько всего интересного. Поэтому придется уезжать.
Ночь сегодня мы проведем в долине Дадес. А между пустыней и долиной сделаем фото-остановки на безумно красивых смотровых площадках и у колоритных деревушек.
Готовьтесь: грандиозный каньон Тодра, пальмовые оазисы, деревни кочевников.
И, наконец, к вечеру, попадем в наш уютный отель в сердце гор, где проведем ночь.
Хозяин не позволит нам лечь спать, не насладившись вкусным ужином.
Ужин включен в стоимость тура.
Марокканский Голливуд
Планы: Долина роз, Дорога тысячи песчаных замков, киностудия, город Xii века, Марракеш
330 км за день / В общем, в дороге примерно 5 часов в пути + время остановок.
Каждый день в этом туре — настоящее новогоднее приключение!
Уровень счастья и эмоции зашкаливают! Всё красиво, колоритно, очень вкусно, интересно и весело.
Сегодня выезжаем в Марракеш!
По традиции — никаких скучных переездов! В Марракеш приедем к вечеру.
В течение дня нас ждут:
Смотровая площадка у входа в киностудию Атлас, где снимались многие знаменитые фильмы (киностудию посещаем в других турах);
Ксар Айт-Бен-Хадду — восхитительный образец марокканской глинобитной архитектуры, известный благодаря голливудским фильмов. Здесь снимали Гладиатора, Принца Персии, Мумию и даже Игру престолов. Легко представить себя кинозвездой или героем любимого фильма!
Проедем через самый высокий перевал Северной Африки — Тизи-Н-Тишка, чтобы насладиться великолепными видами Атласских гор.
К вечеру, счастливо уставшие, прибудем в Марракеш.
Перед тем как отправиться в наш отель в Марракеше, мы сделаем остановку на главной городской площади.
Веками эта площадь живёт своей неповторимой жизнью: здесь происходит уникальное представление, наполненное красками, звуками и эмоциями.
Что именно вы увидите — пусть останется маленькой тайной, которую вы откроете сами!
Волшебный Марракеш
Планы: Марракеш.
Переездов нет.
Этот день мы проведём в Марракеше, чтобы окончательно и бесповоротно влюбиться в Марокко.
Пешеходная экскурсия по историческому центру города обещает стать настоящим волшебным приключением, наполненным праздничной атмосферой!
После вкусного завтрака в отеле, как и все предыдущие дни, мы отправимся покорять сердце Марракеша в сопровождении опытного местного гида — настоящего знатока города. Мы окунёмся в атмосферу старого города, который покорит вас яркими красками, манящими ароматами, архитектурными шедеврами и искренним гостеприимством.
Стоит лишь сделать шаг на узкие улочки медины, как вас окружит калейдоскоп звуков и цветов, смешанный с ароматами специй и сладостей. На каждом повороте — уголки, словно сошедшие с новогодней открытки: великолепные дворцы с мозаиками, шумные рынки, где каждый продавец с радостью расскажет свою историю.
Мы не просто смотрим — мы вдыхаем, пробуем, примеряем, ощущаем. Наблюдаем за ловкими ремесленниками, которые на глазах создают настоящие шедевры.
Здесь вы сможете выбрать новогодние подарки и сувениры для себя и близких.
Марракеш в новогодние праздники — волшебный город, сверкающий гирляндами и праздничными огнями.
А ещё нас ждёт настоящий рай для глаз и души: парк Мажорель, источник вдохновения Ив Сен-Лорана. После его ухода в саду был рассеян прах великого модельера и это придаёт месту особую духовную значимость.
После такого насыщенного и вдохновляющего дня мы вернёмся в отель счастливыми и довольными.
Кристальные волны Атлантики
Планы: Океан и Эссуэйра.
200 км за день / Примерно 3 часа в пути + время остановок
Представьте себе город, где волны Атлантики нежно ласкают белоснежные пляжи, а шум прибоя смешивается с криками наглых чаек, которые, кажется, знают все ваши новогодние секреты. Город, где история умело переплетается с праздничной атмосферой, а воздух наполнен свободой и ожиданием чудес.
Это — Эссуэйра, жемчужина Атлантики и главный борец за расслабленное настроение в нашем туре!
По дороге мы проедем мимо леса аргановых деревьев — уникального дара Марокко. Аргановое масло здесь в цене, как золотишко, только жидкое. Обязательно увидим процесс производства ценного арганового масла своими глазами.
В Эссуэйре нас ждет прогулка по городу, который побывал и европейским форпостом, и пристанищем пиратов, и портом — словом, у города есть что рассказать. Сейчас он покоряет своей свободой и расслабленностью, идеально подходящими для новогоднего настроения.
Пляжи — словно созданы для праздника: длинные, песчаные, с кристально чистыми волнами.
А кто устоит перед свежей рыбой и морепродуктами? Особенно если это заключительный обед тура!
За столом — дары океана, в бокалах — веселье, а разговоры — о приключениях и планах на следующий год.
Полные энергии Атлантики и новогодних надежд, отправляемся в отель — отдыхать и готовиться к новым открытиям, которые ждут впереди!
Идеальные каникулы
Вот он — день, который я не очень люблю. Все разъезжаются, и в воздухе становится немного грустно.
Ведь 10 дней тура — это не просто цифра. Это настоящая маленькая жизнь, наполненная новыми впечатлениями, яркими эмоциями и незабываемыми моментами.
Эти десять дней новогоднего путешествия будут согревать вашу душу гораздо дольше, чем 90 рабочих дней! Согласны? Даже если вы обожаете свою работу:)
Полные впечатлений и вдохновения, мы возвращаемся домой, чтобы встретить новый год с новыми мечтами и планами. А если вы решили продолжить отдых на побережье — напишите мне, и мы вместе организуем комфортный переезд к морю.
Сегодня наша группа расходится:
Для тех, кто уезжает из Касабланки - групповой трансфер готов к выезду.
Расстояние от Эссуэйры до Касабланки — 400 км, около 4,5 часов + время остановок.
Выезд приблизительно в 13:30, прибытие в аэропорт около 19:00
Пожалуйста, планируйте покупку авиабилетов с вылетом не ранее 21:00.
А кто планирует задержаться в каком-либо из городов после тура, пожалуйста, сообщите мне заранее — мы поможем организовать индивидуальный трансфер и при необходимости забронируем транспорт на дополнительные дни.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Лучшая стоимость! Если до бронирования вы найдёте аналогичную программу дешевле - мы компенсируем разницу
- Все туристические налоги в городах и отелях
- Первый день тура - групповой трансфер из аэропорта Касабланки в город
- Трансфер из отеля Касабланки к группе, для тех кто прилетает раньше дня начала тура
- Заключительный день тура - групповой трансфер в аэропорт Касабланки (не в город Касабланка). Индивидуальные трансферы - по запросу, с радостью обсудим
- Услуги лицензированных гидов
- Два ужина (в долине Дадес и Новогодний ужин в Сахаре)
- Проживание в двухместных номерах с завтраками, в Сахаре в 3-х местных номерах, кто путешествует самостоятельно. Одноместное размещение возможно за доплату
- Сопровождение на протяжении всего тура: лично мной или проверенным русскоговорящим марокканским гидом, которому я доверяю своих туристов, как себе. Экскурсионная программа
- Постоянное сопровождение марокканского гида-водителя
- Транспорт по всей программе: комфортабельный автобус и верблюд:
- Музыка в пустыне
- !!! Порядок экскурсий может меняться в зависимости от ситуации на дорогах и других обстоятельств - всё ради вашего комфорта. При этом программа остаётся полной, насыщенной и включает все ключевые точки
Что не входит в цену
- Авиа перелет
- Входные билеты в монументы, по желанию (около 50 евро на весь тур)
- Личные расходы
- Питание не входящее в программу
- Обеды = приблизительно 15 евро - с человека. Для обедов мы выбираем рестораны с вкусной кухней и разумными ценами. Вечером - свободное время для выбора по вашему вкусу и бюджету, с нашими рекомендациями
- Если вы путешествуете один и не против разделить комнату со спутником - мы будем искать для вас соседа для подселения в номер. Если пару найти не удастся, необходимо будет оплатить одноместное размещение
- Индивидуальные трансферы. Если вы прилетаете в день начала тура, желательно выбрать рейс с прибытием не позже 13:00, чтобы успеть на первую экскурсию. Обратный билет - лучше не раньше 21:00. Перед покупкой обсудите со мной время вылета, чтобы попасть на групповой трансфер, уже включённый в стоимость тура, и не заказывать дополнительно индивидуальный (хотя такая возможность, конечно, тоже есть)
О чём нужно знать до поездки
Собирайте вещи - я и Марокко ждём.
- Завершите все дела, чтобы полностью погрузиться в марокканскую сказку.
- Проверьте все необходимые документы
- Соберите чемодан (если нужно - я могу помочь спланировать гардероб).
- Расскажите мне об аллергиях и особых предпочтениях в еде.
Пожелания к путешественнику
Позитив и хорошее настроение.
Любовь к архитектуре, истории, традициям, вкусной еде и напиткам.
Любовь к интенсивным программам, переездам и изменениям отелей.
Желание узнавать всё самое интересное за короткий период времени.
Готовность к взаимодействию с другими участниками группы и местными жителями.
Открытость к познанию новых культурных аспектов и расширению своего кругозора.