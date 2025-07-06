Мои заказы

Новый год в Сахаре: 10 дней, всё самое интересное в Марокко

Встречаем Новый год в Сахаре
Описание тура

Лучший Новый год в Марокко. Только с нами. Только в Сахаре.

Вместо снега — звёзды.

Вместо скучных салатов — ужин у костра, барабаны под ночным небом.

Добро пожаловать в Новый год по-настоящему — среди золотых дюн, живого огня и магии.

Это активный и насыщенный тур — не про релакс, а про яркие впечатления, в котором вы увидите лучшее в Марокко и встретите Новый 2026 год в пустыне Сахара.

Ежедневные переезды — часть нашего приключения: с утра выезжаем из отеля, любуемся достопримечательностями по пути, наслаждаемся вкусной едой и к вечеру прибываем в следующий отель.

Важно: Тур состоится в любом случае — даже если группа будет небольшой. Количество мест на сайте — это доступные слоты для бронирования, а не итоговый состав группы. Хотите узнать, сколько человек уже едет? Просто напишите нам — мы с радостью расскажем.

У данного тура есть вариант на 9 дней с началом 28.12.2025.

В чём разница между новогодними турами?

Стоимость туров отличается, так как программы разные, а также различается набор включённых опций — входные билеты, обеды и ужины.

Тур на 10 дней — активный и насыщенный.

  • 1 новогодняя ночь в Сахаре

  • 9 городов (Танжер, Эссауэира)

  • Ночь на берегу океана, Гибралтар.

  • Проживание: с завтраками

  • Питание: 2 ужина

  • Транспорт: автобус и верблюд.

Тур на 9 дней — насыщенный, но неспешный

  • 2 ночи в Сахаре (Новогодняя)

  • 7 городов (без Танжер, Эссауэира)

  • Исследование пустыни: знакомство с кочевниками, обед в берберской семье

  • Посещение киностудии

  • Проживание: с завтраками

  • Питание: 2 ужина и 2 обеда

  • Транспорт: автобус, верблюд, квадроциклы

  • Включены входные билеты в Марракеш (сад Мажорель и дворец Бария).

Создавая эти туры, я будто растила двух близнецов. Выросли оба — интересные, красивые и совершенно разные! Выбирайте сердцем!

Мы проводим групповые и индивидуальные туры по Марокко круглый год — от экспресс-программ на 7 ночей до насыщенных путешествий на 10-14 дней.

Гастрономические и фото-туры, а также индивидуальные маршруты, разрабатываемые с нуля под ваши вкусы, интересы и ритм путешествия.

Основные:

1. Мароканское лето: колорит и океан. Хит лета.

Лето без жары пустыни: исследуем главные города Марокко, наслаждаясь океаном, пляжами и красотой страны.

2. Зимние солнечные сказки Марокко

Хит сезона ранних закатов. Зима в волшебном ритме: погружаемся в колорит марокканских городов и чарующую атмосферу страны.

3. 2. Весна и ранняя осень.

Хит сезона поздних закатов. На выбор 9 или 7 ярких дней — и вы точно поймёте, почему Марокко остаётся в сердце надолго.

4. Частные туры:

Для тех, кто хочет путешествовать индивидуально, с семьёй или со своей компанией друзей.

Программа тура по дням

1 день

Новогодние приключения начинаются

Ваше новогоднее путешествие в Марокко начинается!

Первый день — это не просто прилёт, трансфер и заселение в отель. Это ваш портал в удивительный мир Марокко, полный вкусов, красок, аромата специй и шумных базаров. Уже с трапа самолёта вы попадёте в атмосферу яркой, гостеприимной страны, где начинается история вашего путешествия.

Рекомендуем планировать прибытие до 12:30, чтобы успеть на первую экскурсию.

Если ваш рейс позже — не волнуйтесь, мы обязательно встретим вас в аэропорту. Некоторые пункты дня могут пройти мимо, но по секрету — это скорее приятный бонус, чем обязательная часть. Если вы прилетаете раньше, мы поможем организовать трансфер в отель и заберём вас в первый день тура прямо из Касабланки.

В программе дня:

  • Комфортабельный групповой трансфер из аэропорта.

  • При раннем прилёте (до 13:00) — экскурсия по Касабланке: посещение мечети Хасана Ii с её величественной архитектурой и видом на океан, а также фотостоп на набережной La Corniche.

  • Переезд в столицу — Рабат.

  • Заселение в отель.

И вот здесь обычно пишут - свободное время и отдых, но мы перечеркнём этот пункт:)

Для тех, у кого останутся силы после дороги — поделимся идеями для самостоятельной прогулки:

  • бульвар Мохаммеда V с уютными кафе,

  • атмосферные улочки старого города,

  • набережная океана.

  • отдых, по желанию.

Кто-то выберет вечернюю прогулку, кто-то — уют и тишину в номере. Главное, чтобы вам было комфортно и приятно.

А уже с завтрашнего дня — в путь! Вперёд к яркому и вкусному, праздничному Марокко!

2 день

Сердце Марокко

Планы: Рабат, Танжер.

250 км / Приблизительно 3 часа в дороге.

Сегодня у нас особенный день — мы откроем для себя два удивительных города Марокко: элегантный Рабат и загадочный Танжер. Это путешествие — как прогулка сквозь века, где история, культура и праздничное настроение переплетаются в яркую мозаику впечатлений.

В наших планах — увлекательная прогулка по Рабату, столице Марокко, окутанной новогодней магией. Этот город словно приглашает нас пройтись по живописным улочкам, чтобы услышать шёпот древней истории и почувствовать радостную энергию современности. В преддверии праздника Рабат сияет огнями, а каждый уголок наполняется духом Нового года.

Город славится своей элегантной архитектурой и зелёными оазисами. Нас ждут бело-голубые улочки, захватывающие виды на город и Атлантический океан, панорама дельты реки Бурегрег и величественная башня Хасана — минарет, который должен был стать частью самой большой мечети в мире.

После этого нас ждёт переезд в Танжер (приблизительно 3 часа).

Экскурсия по Танжеру.

Танжер - город, где встречаются воды двух великих вод — Атлантического океана и Средиземного моря. Здесь, вы сможете окунуть ноги в воды Гибралтарского пролива, почувствовать величие этого уникального места, где переплелись история и легенды.

Мы прогуляемся по старинной медине, из Африканского берега рассмотрим берега Испании, исследуем узкие улочки касбы.

Танжер — город тайн и легенд, которые хочется открыть каждому путешественнику.

Насладившись городом, счастливые и довольные идем в отель, отдыхать после насыщенного дня.

3 день

Синяя сказка

Планы: Танжер, Шефшауэн.

115 км за день / Приблизительно 2 часа + время остановок.

Раннее утро, завтрак и вперед к новым открытиям!:)))

Мы в насыщенном туре и хотим, чтобы вы увидели всё самое лучшее.

Отдохнувшие и вдохновлённые новогодними приключениями, мы отправляемся в волшебный синий город.

Признавайтесь, разве не грезили вы когда-нибудь о синих лабиринтах Шефшауэна? Я так и знала! Мечты сбываются — мы едем в самое сердце этой сказки!

Путь из Танжера в Шефшауэн подарит вам прекрасные пейзажи и возможность расслабиться.

Синий город встретит калейдоскопом красок: стены, словно сотканные из самого неба, пестрые цветочные горшки и украшенные мощёные улочки.

Здесь мы гуляем, растворяемся в этой небесно-синей атмосфере и делаем лучшие фотографии. Советую продумать одежду — контрастные цвета, такие как белый, красный, жёлтый или зелёный, будут смотреться просто фантастически!

В новогодние праздники Шефшауэн раскрывает весь свой волшебный потенциал: уличные гулянья под светом фонарей, традиционная кухня и тёплая праздничная атмосфера создадут незабываемые воспоминания.

Синие и счастливые, мы отправляемся в отель, чтобы набраться сил для новых приключений.

4 день

Путешествие сквозь время

Планы: Фес.

200 км за день / Приблизительно 3.5 часа + время остановок.

Сегодня мы просыпаемся лениво, но не слишком поздно — ведь впереди очень интересный день.

Нас ждёт Фес, где погрузимся в атмосферу одного из самых удивительных городов Марокко.

Экскурсия по Фесу — это настоящее путешествие сквозь века, в самое сердце марокканской культуры.

Фес — старейший из имперских городов Марокко, основанный вскоре после арабского завоевания, быстро ставший религиозным и культурным центром страны.

Старинный, исторический, контрастный, мистический, ужасный, многогранный, лабиринтный, шумный, узкий, впечатляющий, традиционный - так отзываются о Фесе.

В наших планах:

  • Посещение фабрики, где вы откроете секреты создания чарующих узоров изразцов.

  • Знакомство с мастерскими ремесленников — здесь вы увидите искусно выкованные изделия, яркие ковры и изящные керамические творения.

  • Знаменитые красильни кожи.

  • Улицы из сериала Клон.

  • Погружение в медину — крупнейший средневековый мусульманский район в мире.

После насыщенного дня мы заселимся в уютный риад — традиционный марокканский дом, превращённый в отель с внутренним двором, где можно отдохнуть и восстановить силы.

Кстати, заметили, что я почти не говорю о еде? Марокканская кухня — одна из лучших в мире, и мы обязательно насладимся её вкусами и ароматами. Обед и ужин — по желанию, с рекомендациями нашего гида и выбором блюд на месте.

Мы обедаем каждый день вместе, выбирая проверенные места, где вкусно и комфортно для бюджета. На ужин даём рекомендации, и каждый может выбрать кафе или ресторан по вкусу, интересам и ценовой политике.

5 день

Новогодняя ночь в пустыне Сахара

Планы: Средний Атлас, Ифран, кедровый лес, Сахара.

Новый Год В Сахаре!

470 км за день / В общем, в дороге примерно 7,5 часов в + время остановок.

Готовы провести самую незабываемую новогоднюю ночь?

Пришло время, друзья — мы едем в пустыню Сахара!

Путь будет захватывающим и полным впечатлений. По дороге, окружённые величественными горами Атлас, мы можем встретить очаровательных макак — редких бесхвостых обезьян, полюбуемся на старинные атласские кедры и живописные пейзажи.

Затем заедем на фото паузу в горный Ифран, известный как Марокканская Швейцария. Здесь нас ждет очень неожиданная Африка…

Волнующее приключение — впереди!

Путешествие в самую жаркую пустыню на Земле — Сахару.

Температура сейчас идеальна, а наш опытный погонщик верблюдов — настоящий старший по песчаным барханам, фотограф и знаток лучших фото-мест — сделает этот путь незабываемым.

Оставив комфортный автобус, мы пересаживаемся на верблюдов и отправляемся в поход. Нас ждёт закат в пустыне — в объятиях золотистых дюн, под бездонным звездным небом мы встретим Новый год.

Поскольку новогодняя ночь — особенный момент, мы позаботились о вашем максимальном комфорте и безопасности. Хотя праздник и вся атмосфера Сахары ждут нас у песчаных дюн, ночь мы проведём не в лагере, а в уютном и комфортном отеле неподалёку.

Опыт предыдущих лет показал, что даже с подогревом палаток в пустыне может быть прохладно, а ночи в Сахаре иногда бывают достаточно холодными. Отель же обеспечит нам тепло и комфорт, чтобы мы смогли полностью расслабиться, восстановить силы после ярких впечатлений дня и красиво отпраздновать Новый год!

Таким образом, праздник и веселье пройдут среди песчаных барханов у костра, а ночлег — в комфортном отеле.

В эту ночь звёзды сияют ярче любой новогодней гирлянды, создавая по-настоящему сказочную атмосферу!!!

Местные музыканты и танцоры развеселят нас у костра под небом. Веселья, праздничного настроения и сюрпризов будет много.

Загаданные желания обязательно сбудутся — ведь им сопутствует мощная энергия Сахары, самой большой и загадочной пустыни планеты.

Новогодний ужин включен в стоимость тура.

6 день

Идеальное начало Нового года

Планы: каньон Тодра, долина Дадес.

360 км за день / В общем, в дороге примерно 6 часов + время остановок.

Доброе утро и С Новым Годом, дорогие путешественники!

Сегодняшний день обещает быть особенным.

После незабываемой новогодней ночи мы не спешим, наслаждаемся медленным наступлением рассвета и завтраком.

Кто вчера не испытал наслаждение, вдоволь катаясь по песчаным дюнам Сахары? Кто не реализовал все идеи для фотосессии?

У нас будет время на это утром.

Здесь, среди песчаных дюн, кажется, время останавливается, позволяя нам наслаждаться этим мгновением беззаботности и волшебства новогодних праздников.

В этой безмятежности и беззаботности хочется забыться. Но зачем Вам я? Чтобы напомнить о наших великих планах. Нас ждет Марракеш (через день), и по дороге столько всего интересного. Поэтому придется уезжать.

Ночь сегодня мы проведем в долине Дадес. А между пустыней и долиной сделаем фото-остановки на безумно красивых смотровых площадках и у колоритных деревушек.

Готовьтесь: грандиозный каньон Тодра, пальмовые оазисы, деревни кочевников.

И, наконец, к вечеру, попадем в наш уютный отель в сердце гор, где проведем ночь.

Хозяин не позволит нам лечь спать, не насладившись вкусным ужином.

Ужин включен в стоимость тура.

7 день

Марокканский Голливуд

Планы: Долина роз, Дорога тысячи песчаных замков, киностудия, город Xii века, Марракеш

330 км за день / В общем, в дороге примерно 5 часов в пути + время остановок.

Каждый день в этом туре — настоящее новогоднее приключение!

Уровень счастья и эмоции зашкаливают! Всё красиво, колоритно, очень вкусно, интересно и весело.

Сегодня выезжаем в Марракеш!

По традиции — никаких скучных переездов! В Марракеш приедем к вечеру.

В течение дня нас ждут:

  • Смотровая площадка у входа в киностудию Атлас, где снимались многие знаменитые фильмы (киностудию посещаем в других турах);

  • Ксар Айт-Бен-Хадду — восхитительный образец марокканской глинобитной архитектуры, известный благодаря голливудским фильмов. Здесь снимали Гладиатора, Принца Персии, Мумию и даже Игру престолов. Легко представить себя кинозвездой или героем любимого фильма!

  • Проедем через самый высокий перевал Северной Африки — Тизи-Н-Тишка, чтобы насладиться великолепными видами Атласских гор.

К вечеру, счастливо уставшие, прибудем в Марракеш.

Перед тем как отправиться в наш отель в Марракеше, мы сделаем остановку на главной городской площади.

Веками эта площадь живёт своей неповторимой жизнью: здесь происходит уникальное представление, наполненное красками, звуками и эмоциями.

Что именно вы увидите — пусть останется маленькой тайной, которую вы откроете сами!

8 день

Волшебный Марракеш

Планы: Марракеш.

Переездов нет.

Этот день мы проведём в Марракеше, чтобы окончательно и бесповоротно влюбиться в Марокко.

Пешеходная экскурсия по историческому центру города обещает стать настоящим волшебным приключением, наполненным праздничной атмосферой!

После вкусного завтрака в отеле, как и все предыдущие дни, мы отправимся покорять сердце Марракеша в сопровождении опытного местного гида — настоящего знатока города. Мы окунёмся в атмосферу старого города, который покорит вас яркими красками, манящими ароматами, архитектурными шедеврами и искренним гостеприимством.

Стоит лишь сделать шаг на узкие улочки медины, как вас окружит калейдоскоп звуков и цветов, смешанный с ароматами специй и сладостей. На каждом повороте — уголки, словно сошедшие с новогодней открытки: великолепные дворцы с мозаиками, шумные рынки, где каждый продавец с радостью расскажет свою историю.

Мы не просто смотрим — мы вдыхаем, пробуем, примеряем, ощущаем. Наблюдаем за ловкими ремесленниками, которые на глазах создают настоящие шедевры.

Здесь вы сможете выбрать новогодние подарки и сувениры для себя и близких.

Марракеш в новогодние праздники — волшебный город, сверкающий гирляндами и праздничными огнями.

А ещё нас ждёт настоящий рай для глаз и души: парк Мажорель, источник вдохновения Ив Сен-Лорана. После его ухода в саду был рассеян прах великого модельера и это придаёт месту особую духовную значимость.

После такого насыщенного и вдохновляющего дня мы вернёмся в отель счастливыми и довольными.

9 день

Кристальные волны Атлантики

Планы: Океан и Эссуэйра.

200 км за день / Примерно 3 часа в пути + время остановок

Представьте себе город, где волны Атлантики нежно ласкают белоснежные пляжи, а шум прибоя смешивается с криками наглых чаек, которые, кажется, знают все ваши новогодние секреты. Город, где история умело переплетается с праздничной атмосферой, а воздух наполнен свободой и ожиданием чудес.

Это — Эссуэйра, жемчужина Атлантики и главный борец за расслабленное настроение в нашем туре!

По дороге мы проедем мимо леса аргановых деревьев — уникального дара Марокко. Аргановое масло здесь в цене, как золотишко, только жидкое. Обязательно увидим процесс производства ценного арганового масла своими глазами.

В Эссуэйре нас ждет прогулка по городу, который побывал и европейским форпостом, и пристанищем пиратов, и портом — словом, у города есть что рассказать. Сейчас он покоряет своей свободой и расслабленностью, идеально подходящими для новогоднего настроения.

Пляжи — словно созданы для праздника: длинные, песчаные, с кристально чистыми волнами.

А кто устоит перед свежей рыбой и морепродуктами? Особенно если это заключительный обед тура!

За столом — дары океана, в бокалах — веселье, а разговоры — о приключениях и планах на следующий год.

Полные энергии Атлантики и новогодних надежд, отправляемся в отель — отдыхать и готовиться к новым открытиям, которые ждут впереди!

10 день

Идеальные каникулы

Вот он — день, который я не очень люблю. Все разъезжаются, и в воздухе становится немного грустно.

Ведь 10 дней тура — это не просто цифра. Это настоящая маленькая жизнь, наполненная новыми впечатлениями, яркими эмоциями и незабываемыми моментами.

Эти десять дней новогоднего путешествия будут согревать вашу душу гораздо дольше, чем 90 рабочих дней! Согласны? Даже если вы обожаете свою работу:)

Полные впечатлений и вдохновения, мы возвращаемся домой, чтобы встретить новый год с новыми мечтами и планами. А если вы решили продолжить отдых на побережье — напишите мне, и мы вместе организуем комфортный переезд к морю.

Сегодня наша группа расходится:

Для тех, кто уезжает из Касабланки - групповой трансфер готов к выезду.

Расстояние от Эссуэйры до Касабланки — 400 км, около 4,5 часов + время остановок.

Выезд приблизительно в 13:30, прибытие в аэропорт около 19:00

Пожалуйста, планируйте покупку авиабилетов с вылетом не ранее 21:00.

А кто планирует задержаться в каком-либо из городов после тура, пожалуйста, сообщите мне заранее — мы поможем организовать индивидуальный трансфер и при необходимости забронируем транспорт на дополнительные дни.

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Лучшая стоимость! Если до бронирования вы найдёте аналогичную программу дешевле - мы компенсируем разницу
  • Все туристические налоги в городах и отелях
  • Первый день тура - групповой трансфер из аэропорта Касабланки в город
  • Трансфер из отеля Касабланки к группе, для тех кто прилетает раньше дня начала тура
  • Заключительный день тура - групповой трансфер в аэропорт Касабланки (не в город Касабланка). Индивидуальные трансферы - по запросу, с радостью обсудим
  • Услуги лицензированных гидов
  • Два ужина (в долине Дадес и Новогодний ужин в Сахаре)
  • Проживание в двухместных номерах с завтраками, в Сахаре в 3-х местных номерах, кто путешествует самостоятельно. Одноместное размещение возможно за доплату
  • Сопровождение на протяжении всего тура: лично мной или проверенным русскоговорящим марокканским гидом, которому я доверяю своих туристов, как себе. Экскурсионная программа
  • Постоянное сопровождение марокканского гида-водителя
  • Транспорт по всей программе: комфортабельный автобус и верблюд:
  • Музыка в пустыне
  • !!! Порядок экскурсий может меняться в зависимости от ситуации на дорогах и других обстоятельств - всё ради вашего комфорта. При этом программа остаётся полной, насыщенной и включает все ключевые точки
Что не входит в цену
  • Авиа перелет
  • Входные билеты в монументы, по желанию (около 50 евро на весь тур)
  • Личные расходы
  • Питание не входящее в программу
  • Обеды = приблизительно 15 евро - с человека. Для обедов мы выбираем рестораны с вкусной кухней и разумными ценами. Вечером - свободное время для выбора по вашему вкусу и бюджету, с нашими рекомендациями
  • Если вы путешествуете один и не против разделить комнату со спутником - мы будем искать для вас соседа для подселения в номер. Если пару найти не удастся, необходимо будет оплатить одноместное размещение
  • Индивидуальные трансферы. Если вы прилетаете в день начала тура, желательно выбрать рейс с прибытием не позже 13:00, чтобы успеть на первую экскурсию. Обратный билет - лучше не раньше 21:00. Перед покупкой обсудите со мной время вылета, чтобы попасть на групповой трансфер, уже включённый в стоимость тура, и не заказывать дополнительно индивидуальный (хотя такая возможность, конечно, тоже есть)
О чём нужно знать до поездки

Собирайте вещи - я и Марокко ждём.

  • Завершите все дела, чтобы полностью погрузиться в марокканскую сказку.
  • Проверьте все необходимые документы
  • Соберите чемодан (если нужно - я могу помочь спланировать гардероб).
  • Расскажите мне об аллергиях и особых предпочтениях в еде.
Пожелания к путешественнику

  • Позитив и хорошее настроение.

  • Любовь к архитектуре, истории, традициям, вкусной еде и напиткам.

  • Любовь к интенсивным программам, переездам и изменениям отелей.

  • Желание узнавать всё самое интересное за короткий период времени.

  • Готовность к взаимодействию с другими участниками группы и местными жителями.

  • Открытость к познанию новых культурных аспектов и расширению своего кругозора.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Юлия
Юлия — Тревел-эксперт
Приветствую! Меня зовут Юлия! С момента начала своей карьеры в туризме в 2007 году я занимаюсь организацией групповых и индивидуальных туров. Профессионально влюбляю в традиции, историю, вкусную еду… Уже более 20 лет я постоянно
живу в Португалии. Являюсь официальным лицензированным гидом с медалью, между прочим:)))) Об этом я расскажу при личной встрече. Мои направления - Португалия и Марокко. Почему? Португалия и Марокко имеют глубокие исторические связи, а их культуры, несмотря на расстояние, имеют много общего. Мы делимся множеством архитектурных, кулинарных и культурных элементов. И, признаюсь, Португалия и Марокко - моя любовь. Как я могу не поделиться этой любовью с вами? В турах я предлагаю не только посетить знаменитые достопримечательности, но также, интересные места, вдали от стандартных туристических дорог. Такие места помогают понять страну, по-настоящему. Погрузиться в атмосферу жизни почувствовать дух местного народа и проникнуться особым колоритом. В путешествиях со мной каждый момент станет незабываемым и вдохновляющим приключением. И это не просто стандартная фраза! Проверьте;)

Тур входит в следующие категории Касабланки

