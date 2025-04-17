Рекомендуем прилететь накануне, чтобы отдохнуть перед началом тура в уютном отеле.

Утром после завтрака отправимся знакомиться с Касабланкой. Посетим современную бело-голубую мечеть Хасана II — красивое сооружение на берегу Атлантического океана. Кроме завораживающей архитектуры и украшенных фасадов мечеть может удивить подогреваемым полом, раздвижной крышей и лучом лазера, направленным на Мекку.

Пообедав в ресторане с видом на океан, отправимся в знаменитый Шефшауэн с белыми и синими домами. По приезде поужинаем и отдохнём в аутентичном риаде.