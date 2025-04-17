Шкатулка с королевскими сокровищами: главные достопримечательности Марокко

Пожить в роскошных риадах, погулять по синему городу и покататься по дюнам на джипах и верблюдах
Сплетение культур и разнообразные природные ландшафты, красочные рынки, дворцы и мечети, украшенные мозаикой, пряная кухня и бескрайние пески пустыни — вас ждёт неповторимый облик Марокко! Мы погуляем по уютным улицам
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медин, устроим фотосессию в знаменитом Шефшауэне, дома которого окрашены в оттенки синего и голубого. Насладимся видами ущелья Тодра и долины Роз. Заглянем в интересные музеи и отдохнём в живописных местах за чашечкой кофе. Вы побываете в Касабланке и Фесе, Марракеше, Ифране и Уарзазате.

Останавливаться мы будем в риадах — традиционных домах с внутренними двориками, посреди которых расположены фонтаны — именно в таких жили купцы, придворные и прочая знать. А ещё проведём ночь в люксовых шатрах в пустыне под звёздным небом.

Шкатулка с королевскими сокровищами: главные достопримечательности Марокко
Шкатулка с королевскими сокровищами: главные достопримечательности Марокко
Шкатулка с королевскими сокровищами: главные достопримечательности Марокко
Ближайшие даты:
17
апр
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

После оплаты указанной суммы на сайте необходимо внести предоплату в размере 700€. К сожалению, мы не возвращаем эту сумму, если по каким-то причинам вы откажетесь от поездки, так как мы заранее бронируем проживание в отеле, трансферы и экскурсии. Всю сумму необходимо внести за неделю до поездки.
Программа может меняться из-за погодных условий.
При желании вы всегда можете приехать заранее или остаться ещё после окончания тура.

Проживание. 2-местное размещение в отелях: Suite Diamond, Dar Echaoen, Riad al assala, Serai luxury camp, Dar blues, 2ciels.

Питание. В стоимость включены завтраки, ужин в пустыне и Дадесе, приветственный напиток, вода в машине. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. 2 Mercedes Benz Vito, по 8 мест в каждом.

Дети. Без детей.

Виза. Для граждан РФ не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Касабланке, переезд в Шефшауэн

Рекомендуем прилететь накануне, чтобы отдохнуть перед началом тура в уютном отеле.

Утром после завтрака отправимся знакомиться с Касабланкой. Посетим современную бело-голубую мечеть Хасана II — красивое сооружение на берегу Атлантического океана. Кроме завораживающей архитектуры и украшенных фасадов мечеть может удивить подогреваемым полом, раздвижной крышей и лучом лазера, направленным на Мекку.

Пообедав в ресторане с видом на океан, отправимся в знаменитый Шефшауэн с белыми и синими домами. По приезде поужинаем и отдохнём в аутентичном риаде.

Экскурсия по Касабланке, переезд в ШефшауэнЭкскурсия по Касабланке, переезд в ШефшауэнЭкскурсия по Касабланке, переезд в ШефшауэнЭкскурсия по Касабланке, переезд в Шефшауэн
2 день

Шефшауэн и Фес

Начнём день с прогулки по узким улочкам Шефшауэна. Пройдёмся по медине, останавливаясь, чтобы пофотографировать, и поднимемся на гору, чтобы посмотреть на город с высоты.

Затем переедем в Фес, где после обеда нас ждёт 3-часовое знакомство со старейшим городом Марокко. Здесь же останемся на ночь в уютном риаде.

Шефшауэн и ФесШефшауэн и ФесШефшауэн и ФесШефшауэн и Фес
3 день

Знакомство с достопримечательностями Феса

Сегодня целый день проведём в Фесе. Осмотрим древние мечети и медресе, заглянем на красочные базары и мастерские традиционных ремёсел и насладимся атмосферой старинного города, который является одним из культурных и исторических центров Марокко.

Знакомство с достопримечательностями ФесаЗнакомство с достопримечательностями ФесаЗнакомство с достопримечательностями ФесаЗнакомство с достопримечательностями ФесаЗнакомство с достопримечательностями Феса
4 день

Ифран, прогулка по лесу с обезьянами, путь на верблюдах до кемпинга, ночь в пустыне

Позавтракав, направимся в сторону Сахары. По пути заедем в Ифран, который за живописность называют местной Швейцарией. Выпьем кофе, купим орехи и фрукты при желании. Затем остановимся в местечке Азру: прогуляемся по лесу и покормим обитающих тут обезьян.

Вечером прибудем в Мерзугу. Переоденемся в красивые традиционные наряды и пересядем на верблюдов, чтобы доехать до люксовых кемпингов прямо посреди пустыни. Здесь вас ждёт ужин в сопровождении живой музыки и ночь под звёздами.

Ифран, прогулка по лесу с обезьянами, путь на верблюдах до кемпинга, ночь в пустынеИфран, прогулка по лесу с обезьянами, путь на верблюдах до кемпинга, ночь в пустынеИфран, прогулка по лесу с обезьянами, путь на верблюдах до кемпинга, ночь в пустынеИфран, прогулка по лесу с обезьянами, путь на верблюдах до кемпинга, ночь в пустынеИфран, прогулка по лесу с обезьянами, путь на верблюдах до кемпинга, ночь в пустыне
5 день

Ущелье Тодра, долина Роз, Уарзазат

Утром зарядимся энергией и яркими эмоциями, прокатившись на джипах по дюнам. Затем отправимся в Уарзазат — киностолицу Марокко. Стены города послужили декорациями ко многим знаменитым фильмам. По пути посетим ущелье Тодра с живописными красноватыми скалами и прогуляемся по каньонам.

После обеда заедем в долину Роз, где продают продукцию из этих цветов — розовую воду, мыло, крема и др. Ночь проведём в риаде Уарзазата.

Ущелье Тодра, долина Роз, УарзазатУщелье Тодра, долина Роз, УарзазатУщелье Тодра, долина Роз, УарзазатУщелье Тодра, долина Роз, Уарзазат
6 день

Город-крепость Айт-Бен-Хадду, Марракеш

В этот день едем в Марракеш. Заглянем в традиционный берберский город-крепость Айт-Бен-Хадду, расположенный в долине реки. Погуляем, пофотографируемся и пообедаем.

Затем проедем через Атласские горы и сделаем остановку в кооперативе, где вы увидите, как местные женщины изготавливают аргановое масло. Сделаем ещё несколько остановок, чтобы полюбоваться видами.

По приезде в Марракеш разместимся в риаде и отдохнём. А вечером прогуляемся по знаменитой площади города Джамаа-эль-Фна. Жизнь здесь кипит: фокусники и заклинатели змей демонстрируют своё мастерство, гадалки и всевозможные торговцы стараются заработать. После поужинаем в ресторане и вернёмся в риад.

Город-крепость Айт-Бен-Хадду, МарракешГород-крепость Айт-Бен-Хадду, МарракешГород-крепость Айт-Бен-Хадду, МарракешГород-крепость Айт-Бен-Хадду, Марракеш
7 день

Экскурсия по Марракешу, отъезд в аэропорт

После завтрака в сопровождении местного гида отправимся знакомиться с достопримечательностями Марракеша. Снова прогуляемся по площади Джемаа-эль-Фна, посетим дворец Бахия, украшенный мозаикой, и самую большую мечеть города Аль-Кутубия.

Заглянем на базар и сможем выпить кофе в живописном музее Дар-эль-Баша. При желании побываем в музее Ива Сен-Лорана, посвящённом жизни и творчеству знаменитого дизайнера, Музее берберского искусства и саду Мажорель.

Затем — отъезд в аэропорт Касабланки.

Экскурсия по Марракешу, отъезд в аэропортЭкскурсия по Марракешу, отъезд в аэропортЭкскурсия по Марракешу, отъезд в аэропортЭкскурсия по Марракешу, отъезд в аэропортЭкскурсия по Марракешу, отъезд в аэропортЭкскурсия по Марракешу, отъезд в аэропортЭкскурсия по Марракешу, отъезд в аэропортЭкскурсия по Марракешу, отъезд в аэропорт
8 день

Возвращение

Обратный перелёт домой.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1690
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях и ночь в глэмпинге посреди Сахары
  • Завтраки, ужин в пустыне и Дадесе, приветственный напиток
  • Трансферы по всей программе
  • Вода в машине
  • Экскурсии по программе с гидом
  • Топливо, водитель, парковки
  • Поход на верблюдах
  • Сопровождение и забота организатора
  • Круглосуточная поддержка по всем вопросам
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Питание вне программы
  • Билеты в музеи: YSL - €30, мечеть - €14
  • Страховка (по желанию)
  • Стоимость тура при брони до 1 декабря - €1450, после - €1690
  • После оплаты указанной суммы на сайте необходимо внести предоплату в размере €700
Где начинаем и завершаем?
Начало: Касабланка, утро. Рекомендуем прилететь за день накануне старта тура
Завершение: Касабланка, аэропорт, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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