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Описание тура
Организационные детали
После оплаты указанной суммы на сайте необходимо внести предоплату в размере 700€. К сожалению, мы не возвращаем эту сумму, если по каким-то причинам вы откажетесь от поездки, так как мы заранее бронируем проживание в отеле, трансферы и экскурсии. Всю сумму необходимо внести за неделю до поездки.
Программа может меняться из-за погодных условий.
При желании вы всегда можете приехать заранее или остаться ещё после окончания тура.
Проживание. 2-местное размещение в отелях: Suite Diamond, Dar Echaoen, Riad al assala, Serai luxury camp, Dar blues, 2ciels.
Питание. В стоимость включены завтраки, ужин в пустыне и Дадесе, приветственный напиток, вода в машине. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. 2 Mercedes Benz Vito, по 8 мест в каждом.
Дети. Без детей.
Виза. Для граждан РФ не нужна.
Программа тура по дням
Экскурсия по Касабланке, переезд в Шефшауэн
Рекомендуем прилететь накануне, чтобы отдохнуть перед началом тура в уютном отеле.
Утром после завтрака отправимся знакомиться с Касабланкой. Посетим современную бело-голубую мечеть Хасана II — красивое сооружение на берегу Атлантического океана. Кроме завораживающей архитектуры и украшенных фасадов мечеть может удивить подогреваемым полом, раздвижной крышей и лучом лазера, направленным на Мекку.
Пообедав в ресторане с видом на океан, отправимся в знаменитый Шефшауэн с белыми и синими домами. По приезде поужинаем и отдохнём в аутентичном риаде.
Шефшауэн и Фес
Начнём день с прогулки по узким улочкам Шефшауэна. Пройдёмся по медине, останавливаясь, чтобы пофотографировать, и поднимемся на гору, чтобы посмотреть на город с высоты.
Затем переедем в Фес, где после обеда нас ждёт 3-часовое знакомство со старейшим городом Марокко. Здесь же останемся на ночь в уютном риаде.
Знакомство с достопримечательностями Феса
Сегодня целый день проведём в Фесе. Осмотрим древние мечети и медресе, заглянем на красочные базары и мастерские традиционных ремёсел и насладимся атмосферой старинного города, который является одним из культурных и исторических центров Марокко.
Ифран, прогулка по лесу с обезьянами, путь на верблюдах до кемпинга, ночь в пустыне
Позавтракав, направимся в сторону Сахары. По пути заедем в Ифран, который за живописность называют местной Швейцарией. Выпьем кофе, купим орехи и фрукты при желании. Затем остановимся в местечке Азру: прогуляемся по лесу и покормим обитающих тут обезьян.
Вечером прибудем в Мерзугу. Переоденемся в красивые традиционные наряды и пересядем на верблюдов, чтобы доехать до люксовых кемпингов прямо посреди пустыни. Здесь вас ждёт ужин в сопровождении живой музыки и ночь под звёздами.
Ущелье Тодра, долина Роз, Уарзазат
Утром зарядимся энергией и яркими эмоциями, прокатившись на джипах по дюнам. Затем отправимся в Уарзазат — киностолицу Марокко. Стены города послужили декорациями ко многим знаменитым фильмам. По пути посетим ущелье Тодра с живописными красноватыми скалами и прогуляемся по каньонам.
После обеда заедем в долину Роз, где продают продукцию из этих цветов — розовую воду, мыло, крема и др. Ночь проведём в риаде Уарзазата.
Город-крепость Айт-Бен-Хадду, Марракеш
В этот день едем в Марракеш. Заглянем в традиционный берберский город-крепость Айт-Бен-Хадду, расположенный в долине реки. Погуляем, пофотографируемся и пообедаем.
Затем проедем через Атласские горы и сделаем остановку в кооперативе, где вы увидите, как местные женщины изготавливают аргановое масло. Сделаем ещё несколько остановок, чтобы полюбоваться видами.
По приезде в Марракеш разместимся в риаде и отдохнём. А вечером прогуляемся по знаменитой площади города Джамаа-эль-Фна. Жизнь здесь кипит: фокусники и заклинатели змей демонстрируют своё мастерство, гадалки и всевозможные торговцы стараются заработать. После поужинаем в ресторане и вернёмся в риад.
Экскурсия по Марракешу, отъезд в аэропорт
После завтрака в сопровождении местного гида отправимся знакомиться с достопримечательностями Марракеша. Снова прогуляемся по площади Джемаа-эль-Фна, посетим дворец Бахия, украшенный мозаикой, и самую большую мечеть города Аль-Кутубия.
Заглянем на базар и сможем выпить кофе в живописном музее Дар-эль-Баша. При желании побываем в музее Ива Сен-Лорана, посвящённом жизни и творчеству знаменитого дизайнера, Музее берберского искусства и саду Мажорель.
Затем — отъезд в аэропорт Касабланки.
Возвращение
Обратный перелёт домой.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1690
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях и ночь в глэмпинге посреди Сахары
- Завтраки, ужин в пустыне и Дадесе, приветственный напиток
- Трансферы по всей программе
- Вода в машине
- Экскурсии по программе с гидом
- Топливо, водитель, парковки
- Поход на верблюдах
- Сопровождение и забота организатора
- Круглосуточная поддержка по всем вопросам
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Питание вне программы
- Билеты в музеи: YSL - €30, мечеть - €14
- Страховка (по желанию)
- Стоимость тура при брони до 1 декабря - €1450, после - €1690
- После оплаты указанной суммы на сайте необходимо внести предоплату в размере €700