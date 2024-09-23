Позавтракав, выезжаем в столицу королевства Марокко — Рабат. По пути посетим крупнейшую в Марокко мечеть Хасана II — она имеет самый высокий минарет в мире!

По прибытии вы увидите монументальный католический собор святого Петра, мавзолей Мухаммеда V и минарет Хасана, окружённый столпами из песчаника. Также заглянем в Андалузские сады и старинную цитадель Касба Удая.

После обеда — выезд в город Шефшауэн и заселение в гостиницу.