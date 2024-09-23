Сказочное Марокко: мечети, базары, верблюды и разноцветье городов

Побывать в местах съёмок «Клона», прокатиться по барханам и покормить лесных обезьян
Приглашаем в страну, известную самой большой жаркой пустыней, самым синим городом и колоритными средневековыми мединами.

Вас ждут андалузские сады Рабата, живописный порт Эс-Сувейры, шумные базары Феса и тусовочный Марракеш.

Всех впечатлений не перечесть: вы проедетесь по живописным каньонам, прогуляетесь по киностудии «Атлас» с опытным оператором, а ночь в шатрах под звёздами Сахары погрузит вас в восточную сказку, из которой не захочется уезжать!
5
1 отзыв
Сказочное Марокко: мечети, базары, верблюды и разноцветье городов
Сказочное Марокко: мечети, базары, верблюды и разноцветье городов
Сказочное Марокко: мечети, базары, верблюды и разноцветье городов
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 10 лет.

Проживание. Двухместное в отелях категории 4* и в люкс-шатрах в пустыне.

Питание. Включены завтраки в отелях и ужин в пустыне, остальное — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство

Мы встретим вас в аэропорту Касабланки, познакомимся и поедем в отель. В зависимости от времени прилёта у вас будет свободное время на самостоятельную прогулку по городу и изучение местных ресторанов. Мы подскажем, куда сходить и на что посмотреть.

2 день

Самый высокий минарет и экскурсия по столице

Позавтракав, выезжаем в столицу королевства Марокко — Рабат. По пути посетим крупнейшую в Марокко мечеть Хасана II — она имеет самый высокий минарет в мире!

По прибытии вы увидите монументальный католический собор святого Петра, мавзолей Мухаммеда V и минарет Хасана, окружённый столпами из песчаника. Также заглянем в Андалузские сады и старинную цитадель Касба Удая.

После обеда — выезд в город Шефшауэн и заселение в гостиницу.

Самый высокий минарет и экскурсия по столицеСамый высокий минарет и экскурсия по столицеСамый высокий минарет и экскурсия по столицеСамый высокий минарет и экскурсия по столицеСамый высокий минарет и экскурсия по столицеСамый высокий минарет и экскурсия по столицеСамый высокий минарет и экскурсия по столицеСамый высокий минарет и экскурсия по столице
3 день

Синий Шефшауэн

Позавтракав, начнём прогулку по колоритным синим улицам — полюбуемся архитектурой, и вы узнаете историю города. После экскурсии у вас будет свободное время для фотосессии и покупок. Советуем взять с собой наряд жёлтого, красного или оранжевого цвета — для ярких снимков они подойдут идеально!

Далее — обед и выезд в Волюбилис. От когда-то могущественного римского города остались живописные руины: вы увидите городские ворота, арки, базилику, форум.

Осмотревшись, продолжим путь до Феса, где заселимся в гостиницу и отдохнём.

Синий ШефшауэнСиний ШефшауэнСиний ШефшауэнСиний ШефшауэнСиний ШефшауэнСиний ШефшауэнСиний Шефшауэн
4 день

Фес - лабиринты медин

В первой половине дня посетим смотровую площадку и заедем на производство мозаики: увидим изготовление мозаичных плит и изделий из глины.

Далее — экскурсия с местным жителем по медине — старинным узким улочкам и базарам Феса. Именно здесь выбирала платки, украшения и специи героиня популярного сериала «Клон» — Жади. Мы также заглянем на знаменитые красильни, мелькавшие в кинокартине — здесь в огромных чанах вымачивают и окрашивают кожу.

После пообедаем в кафе с видом на город. Во второй половине дня — свободное время.

Фес - лабиринты мединФес - лабиринты мединФес - лабиринты мединФес - лабиринты мединФес - лабиринты мединФес - лабиринты мединФес - лабиринты медин
5 день

Великая Сахара

Сегодня встанем рано — вам предстоит дальняя дорога в «неполезное Марокко». Так местные жители называют часть страны, где заканчиваются поля и начинаются пески. По пути будем проезжать национальный парк — мы остановимся, чтобы вы могли покормить обезьян в их естественной среде обитания.

К 17:00 часам приедем в Сахару, оставим вещи и поедем кататься на верблюдах. Вас ждёт двухчасовая прогулка по барханам пустыни — встретим закат на вечных песках! К вечеру вернёмся в лагерь и заселимся в комфортные шатры.

Далее — ужин под звёздным небом и отдых.

Великая СахараВеликая СахараВеликая СахараВеликая СахараВеликая СахараВеликая Сахара
6 день

Переезд через ущелья и каньон Дадес

Позавтракав, выезжаем в сторону гор Атласа. Сегодня вас ждёт переезд через самый
высокогорный перевал Марокко высотой 2205 метров — в пути вы также увидите живописное ущелье Тодра.

Ближе к вечеру доберёмся до каньона Дадес — красный цвет его скал связан с высокой концентрацией железа в породе. Сделаем красивые фото и отправимся в отель.

Свободное время, ужин.

Переезд через ущелья и каньон ДадесПереезд через ущелья и каньон ДадесПереезд через ущелья и каньон ДадесПереезд через ущелья и каньон ДадесПереезд через ущелья и каньон ДадесПереезд через ущелья и каньон Дадес
7 день

День на киностудии

Утром посетим главную киностудию африканского континента — «Атлас», где снимались фильмы «Гладиатор», «Бен-Гур», «Мумия», «Алладин» и другие. Экскурсию по декорациям для вас проведёт профессиональный оператор, которые раскажет о тонкостях ремесла и интересных съёмках.

После восстановим силы за обедом и к вечеру доедем до самого популярного и тусовочного города Марокко — Марракеша. После заселения у вас свободное время.

День на киностудииДень на киностудииДень на киностудииДень на киностудииДень на киностудииДень на киностудии
8 день

Роскошный Марракеш

Позавтракав, идём на экскурсию в сад Мажорель и музей Ив Сен-Лорана. Вы посетите места, где творил и жил знаменитый модельер. Кстати, именно владелец виллы — Мажорель — собрал внушительную коллекцию кактусов и растений в саду.

После полюбуемся роскошными интерьерами дворца Махкама дю Паша и заглянем в «Bacha 1910». Это легендарная кофейня, где собраны 280 сортов кофе — официант лично для каждого подберёт сорт на ваш вкус. Далее прогуляемся по площади Марракеша, узким улочкам старой части города и погрузимся в суету пёстрых базаров.

Пообедаем в местном кафе, где вы отведаете коронное блюдо — баранину с шафраном из тандыра, томлёную более 12 часов. После — свободное время в городе.

Роскошный МарракешРоскошный МарракешРоскошный МарракешРоскошный Марракеш
9 день

Портовый Эс-Сувейра

Сегодня едем в Эс-Сувейру. По дороге в город увидим марокканских «летающих коз». Животные ловко забираются на аргановые деревья, чтобы полакомиться листвой — отсюда и необычное название феномена. Мы также заедем на производство арганового масла и увидим, как местные женщины вручную сортируют и очищают плоды арганий до обжарки.

Наконец, прибываем в Эс-Сувейру! Город основан португальцами, поэтому его архитектура разительно отличается от того, что вы видели в предыдущих локациях. Мы прогуляемся по улицам, посетим уютные лавочки и тихие переулки.

Закат можно встретить на берегу океана или на крыше нашей гостиницы в кафе. Вечер проведём за душевными посиделками.

Портовый Эс-СувейраПортовый Эс-СувейраПортовый Эс-СувейраПортовый Эс-СувейраПортовый Эс-СувейраПортовый Эс-Сувейра
10 день

Прощание

Этот день будет зависеть от времени вашего вылета — если вылет утренний или обеденный, то утром отправим вас в аэропорт Касабланки. Если же ночной, советуем искупаться в океане, посёрфить, сходить в хамам или успеть купить недостающие сувениры на рынке в Эс-Сувейре — а после обеда мы отвезём вас в аэропорт.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 890
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отелях и ужин в пустыне
  • Трансфер из аэропорта и обратно
  • Все переезды по программе на Mercedes-Benz Sprinter 2023 года
  • Двухчасовая прогулка на верблюдах
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Экскурсии от местных гидов в городах
  • Входные билеты на достопримечательности
  • Фирменные «летящие» платья для фотосессий от гида
  • Инстаграмные ракурсы от гида
  • Помощь в покупке авиабилетов
  • Памятные сувениры
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Обеды и ужины - стоимость составит примерно 20-30 $ за один приём пищи
  • Доплата за одноместное проживание составит 325 $
Место начала и завершения?
Касабланка, аэропорт, любое время
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
23 сен 2024
Всегда мечтала посетить Марокко, но всерьёз никогда не рассматривала, так как почему-то казалось это чем-то недосягаемым и даже опасным.
Но когда увидела тур, ни капельки не раздумывая, сразу же записалась. Была
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уверена, что все будет замечательно, так как уже ездила в таком формате в Иран.
Были ли у меня ожидания? Да!
Оправдались ли они? Нет!
Всё оказалось во много раз лучше! Я была поражена разнообразием мест, которые мы посетили. Впечатлений за этот тур столько, как будто дома не была два
Mecaua
Даже сложно выделить что понравилось больше всего, так как все прекрасно по-своему и пусть каждый составит свое собственное впечатление. Но это точно моя самая насыщенная и красивая поездка.
В формате таких Туров я путешествую часто, так как это невероятно удобно. Не надо тратить время на организацию путешествия, не надо ждать компанию, а здесь всегда подбирается классная группа единомышленников, не надо вообще ни о чем париться, просто наслаждайся путешествием и получай чистое удовольствие.
Самостоятельное путешествие - это как искать рецепт, самим готовить и есть. А тур
- это как прийти в самый лучший ресторан
Варя, огромное тебе спасибо за организацию и атмосферу в туре.
И огромное спасибо гиду Халилю за профессионализм, неиссякаемый позитив и энтузиазм, комфорт и безопасность.
Это было супер классно!

Тур входит в следующие категории Касабланки

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