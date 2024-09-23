Вас ждут андалузские сады Рабата, живописный порт Эс-Сувейры, шумные базары Феса и тусовочный Марракеш.
Всех впечатлений не перечесть: вы проедетесь по живописным каньонам, прогуляетесь по киностудии «Атлас» с опытным оператором, а ночь в шатрах под звёздами Сахары погрузит вас в восточную сказку, из которой не захочется уезжать!
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 10 лет.
Проживание. Двухместное в отелях категории 4* и в люкс-шатрах в пустыне.
Питание. Включены завтраки в отелях и ужин в пустыне, остальное — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.
Программа тура по дням
Знакомство
Мы встретим вас в аэропорту Касабланки, познакомимся и поедем в отель. В зависимости от времени прилёта у вас будет свободное время на самостоятельную прогулку по городу и изучение местных ресторанов. Мы подскажем, куда сходить и на что посмотреть.
Самый высокий минарет и экскурсия по столице
Позавтракав, выезжаем в столицу королевства Марокко — Рабат. По пути посетим крупнейшую в Марокко мечеть Хасана II — она имеет самый высокий минарет в мире!
По прибытии вы увидите монументальный католический собор святого Петра, мавзолей Мухаммеда V и минарет Хасана, окружённый столпами из песчаника. Также заглянем в Андалузские сады и старинную цитадель Касба Удая.
После обеда — выезд в город Шефшауэн и заселение в гостиницу.
Синий Шефшауэн
Позавтракав, начнём прогулку по колоритным синим улицам — полюбуемся архитектурой, и вы узнаете историю города. После экскурсии у вас будет свободное время для фотосессии и покупок. Советуем взять с собой наряд жёлтого, красного или оранжевого цвета — для ярких снимков они подойдут идеально!
Далее — обед и выезд в Волюбилис. От когда-то могущественного римского города остались живописные руины: вы увидите городские ворота, арки, базилику, форум.
Осмотревшись, продолжим путь до Феса, где заселимся в гостиницу и отдохнём.
Фес - лабиринты медин
В первой половине дня посетим смотровую площадку и заедем на производство мозаики: увидим изготовление мозаичных плит и изделий из глины.
Далее — экскурсия с местным жителем по медине — старинным узким улочкам и базарам Феса. Именно здесь выбирала платки, украшения и специи героиня популярного сериала «Клон» — Жади. Мы также заглянем на знаменитые красильни, мелькавшие в кинокартине — здесь в огромных чанах вымачивают и окрашивают кожу.
После пообедаем в кафе с видом на город. Во второй половине дня — свободное время.
Великая Сахара
Сегодня встанем рано — вам предстоит дальняя дорога в «неполезное Марокко». Так местные жители называют часть страны, где заканчиваются поля и начинаются пески. По пути будем проезжать национальный парк — мы остановимся, чтобы вы могли покормить обезьян в их естественной среде обитания.
К 17:00 часам приедем в Сахару, оставим вещи и поедем кататься на верблюдах. Вас ждёт двухчасовая прогулка по барханам пустыни — встретим закат на вечных песках! К вечеру вернёмся в лагерь и заселимся в комфортные шатры.
Далее — ужин под звёздным небом и отдых.
Переезд через ущелья и каньон Дадес
Позавтракав, выезжаем в сторону гор Атласа. Сегодня вас ждёт переезд через самый
высокогорный перевал Марокко высотой 2205 метров — в пути вы также увидите живописное ущелье Тодра.
Ближе к вечеру доберёмся до каньона Дадес — красный цвет его скал связан с высокой концентрацией железа в породе. Сделаем красивые фото и отправимся в отель.
Свободное время, ужин.
День на киностудии
Утром посетим главную киностудию африканского континента — «Атлас», где снимались фильмы «Гладиатор», «Бен-Гур», «Мумия», «Алладин» и другие. Экскурсию по декорациям для вас проведёт профессиональный оператор, которые раскажет о тонкостях ремесла и интересных съёмках.
После восстановим силы за обедом и к вечеру доедем до самого популярного и тусовочного города Марокко — Марракеша. После заселения у вас свободное время.
Роскошный Марракеш
Позавтракав, идём на экскурсию в сад Мажорель и музей Ив Сен-Лорана. Вы посетите места, где творил и жил знаменитый модельер. Кстати, именно владелец виллы — Мажорель — собрал внушительную коллекцию кактусов и растений в саду.
После полюбуемся роскошными интерьерами дворца Махкама дю Паша и заглянем в «Bacha 1910». Это легендарная кофейня, где собраны 280 сортов кофе — официант лично для каждого подберёт сорт на ваш вкус. Далее прогуляемся по площади Марракеша, узким улочкам старой части города и погрузимся в суету пёстрых базаров.
Пообедаем в местном кафе, где вы отведаете коронное блюдо — баранину с шафраном из тандыра, томлёную более 12 часов. После — свободное время в городе.
Портовый Эс-Сувейра
Сегодня едем в Эс-Сувейру. По дороге в город увидим марокканских «летающих коз». Животные ловко забираются на аргановые деревья, чтобы полакомиться листвой — отсюда и необычное название феномена. Мы также заедем на производство арганового масла и увидим, как местные женщины вручную сортируют и очищают плоды арганий до обжарки.
Наконец, прибываем в Эс-Сувейру! Город основан португальцами, поэтому его архитектура разительно отличается от того, что вы видели в предыдущих локациях. Мы прогуляемся по улицам, посетим уютные лавочки и тихие переулки.
Закат можно встретить на берегу океана или на крыше нашей гостиницы в кафе. Вечер проведём за душевными посиделками.
Прощание
Этот день будет зависеть от времени вашего вылета — если вылет утренний или обеденный, то утром отправим вас в аэропорт Касабланки. Если же ночной, советуем искупаться в океане, посёрфить, сходить в хамам или успеть купить недостающие сувениры на рынке в Эс-Сувейре — а после обеда мы отвезём вас в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 890
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отелях и ужин в пустыне
- Трансфер из аэропорта и обратно
- Все переезды по программе на Mercedes-Benz Sprinter 2023 года
- Двухчасовая прогулка на верблюдах
- Услуги гида-сопровождающего
- Экскурсии от местных гидов в городах
- Входные билеты на достопримечательности
- Фирменные «летящие» платья для фотосессий от гида
- Инстаграмные ракурсы от гида
- Помощь в покупке авиабилетов
- Памятные сувениры
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Обеды и ужины - стоимость составит примерно 20-30 $ за один приём пищи
- Доплата за одноместное проживание составит 325 $
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Но когда увидела тур, ни капельки не раздумывая, сразу же записалась. Была