Мои заказы

Все краски Марокко

Королевство Марокко располагается на пересечении Европы и Африки
Все краски МароккоФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Все краски МароккоФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Все краски МароккоФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Королевство Марокко располагается на пересечении Европы и Африки, граница между которыми разделяется водами Гибралтарского пролива: здесь сохранилось лучшее от двух соседствующих культур.

Марокко это сказочные дворцы, чарующий восточный дух, разнообразные природные пейзажи и пёстрые улицы городов. Гранд Тур по Марокко это великолепная возможность совершить увлекательное путешествие по стране, города которой хранят великие памятники и культурные объекты, многие из которых включены в список всемирного наследия Юнеско.

Программа тура по дням

1 день

Касабланка

По прилете вас прямо у дверей в аэропорту встречаем (по авиабилетам консультация при бронировании). Трансфер в отель в Касабланку. Заселение.
В зависимости от времени вашего прилета у вас будет свободное время на самостоятельную прогулку по городу и набережной океана. Можно вкусно поесть на берегу и встретить закат.

КасабланкаКасабланка
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Касабланка - Рабат - Шефшаун

Завтрак. Выезд в 8:30 в столицу Марокко-Рабат.
По пути мы посетим самую известную и крупнейшую мечеть Марокко Хасана Ii. Мечеть имеет самый высокий минарет в Мире! (210 метров). С экскурсией зайдем внутрь. (Единственная мечеть страны, в которую можно зайти не мусульманину) и посетим монументальный католический собор, спроектированный британцами.
Далее выезд в Рабат-столицу королевства и мимо мавзолей Мухаммеда V, башни Хасана и посетим с вами прекрасную маленькую Андалузю места называется Касбы Удайя, андалузские сады. Пение птиц, цветение деревьев и умиротворяющая атмосфера.
Далее-обед. И выезд в город Шефшауэн. К вечеру приезжаем в гостиницу, заселение.

Касабланка - Рабат - ШефшаунКасабланка - Рабат - Шефшаун
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Шефшаун - Фес

Наш город расположенный в Рифские горы, это скрытый драгоценный камень это яркий оазис, который очаровывает посетителей своими потрясающими зданиями, окрашенными в синий цвет, и колоритный пейзажи. Известен своей богатой культурой и Instagram достойные улицы, Шавен стал популярным местом для путешественники, ищущие уникальные и захватывающие впечатления в Северной Африке. Это необходимо упоминается и прогуляемся в нашем туре, это незабываемая остановка, наполненная цветом, очарованием и культурной глубиной.

Начинаем нашу прогулку. Ярко-голубые улицы города-идеальное место для фотосессии. Советуем вам взять с собой контрастный наряд для фото (желтый, красный и оранжевый-подойдут идеально). После экскурсии у вас как раз будет свободное время для фотосессии и покупок. Далее обед и выезд в город Фес. Заселение, Свободное время.

Шефшаун - ФесШефшаун - ФесШефшаун - Фес
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Фес

После завтрака — экскурсия по Фесу (осн. в Viii в.). Экскурсия предусматривает осмотр основных достопримечательностей Медины: мечети-университета Карауин (Ix—Xii вв.), мечеть-усыпальницу султана Мулай-Идриса Ii, медресе Бу-Инания, дворца Дар эль-Махзен, а также мастерских по выделке кожи, фабрики по производству керамики, рынков. Обед и свободное время, ночь в отеле.

ФесФесФес
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Фес - Ифран - Пустыня Мерзуга

После завтрака отъезд в выезжаем в сторону пустыни Сахара по живописной дороге в окружении берберских деревушек и кедровых лесов. Вы проедете мимо известного в Марокко, горнолыжного курорта Ифран со специфической архитектурой, которая напомнит вам о Европе. Пейзажи за окном заскучать не позволят. Вы увидите как сменяются ландшафты за окном. Развитые северные города постепенно сменят засушливые регионы великой пустыни Сахары. В самых красивых местах мы сделаем остановки, чтобы у вас была возможность запечатлеть всю красоту на память. Уже этим вечером мы сменим привычный транспорт и пересядем на верблюдов, которые отвезут к песчаным барханам вглубь пустыни.

Сегодня вас ждет ночевка в лагере кочевников (всё есть, горячая вода, туалет, очень комфортно).

Фес - Ифран - Пустыня МерзугаФес - Ифран - Пустыня МерзугаФес - Ифран - Пустыня Мерзуга
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Мерзуга - Ущелья Тодра - Ущелья Дадес

Встретить рассвет на дюнах — это первое, что обязательно надо сделать попав в Сахару. Вы увидите игру теней, как меняется подсветка барханов с появлением солнца и насладитесь тишиной, которой никогда не бывает в крупных городах. Переезд в каньоне дадес с остановкой в ущелье Тодра с высокими живописными красными скалами. Вечером размещение в отеле.

Мерзуга - Ущелья Тодра - Ущелья ДадесМерзуга - Ущелья Тодра - Ущелья ДадесМерзуга - Ущелья Тодра - Ущелья Дадес
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Дадес - ситуацию атлас - Марракеш

после завтрака едем на запад, к варзазату в киностудии атлас. Именно здесь снимали Иисуса из Назарета, Лоуренса Аравийского и Жемчужины Нила, потом обед и далее к сторону Красном городе Марракешь, вечером заселяемся в отель и свободное время.

Дадес - ситуацию атлас - МарракешДадес - ситуацию атлас - МарракешДадес - ситуацию атлас - Марракеш
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Марракеш

С утра идем в роскошный дворец Бахия, поражающий своей архитектурой и мозаикой. Затем посетим экзотические сады Мажорель и дом Ив Сен Лорана. После вернемся в Медину гулять по узким улочкам, смотреть старинные мечети, дворы, ворота, фонтаны, а главное, магазины и лавки и самый главныйэто берберская аптека, где узнаем много о народная медицина, спецы, шафран, восточных дух, и обед в старом городе. Шопинг в Марокко, а особенно в Марракеше - это отдельная тема! Мастера здесь обладают врожденным чувством стиля, у вас создаются впечатление, что почти в каждую лавку заходил тот самый Ив Сен Лоран и давал уроки хорошего вкуса.

МарракешМарракешМарракеш
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
9 день

Марракеш - Эссауеира

Мы едем в самый романтичный город Марокко Эссуэйру. Этот город не похож на другие города в этой стране. Здесь особенная атмосфера, очень спокойная и умиротворяющая.

Посмотрим производство арганового масла и восхитительного Амлу в прекрасно организованном кооперативе между Эс-Сувейрой и Марракешем. Мастерская открыта для посетителей, так что вы можете наблюдать за женщинами, добывающими аргановое масло. Эссуэйра — это микс Запада и Востока, бывшее пристанище мечтателей и хиппи. Мы будем фотографироваться в порту со знаменитыми синими лодочками, гулять по бело-голубой медине, есть морепродукты. А также пройдем по крепостным стенам где снимали Игра престолов насладимся старого города, далее обед.

Заселение и свободное время.

Марракеш - ЭссауеираМарракеш - Эссауеира
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
10 день

Эссауеира - Касабланка

Утром завтрак в отеле и Домой у нас групповой трансфер в аэропорту мохамед 5 касабланка

Эссауеира - КасабланкаЭссауеира - Касабланка
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповой трансфер
  • Транспорт с кондиционером и всеми расходами
  • Проживание в отелях 3
  • Ночёвка в камп в Сахаре
  • Все туристических налоги
  • Ужин в пустыне
  • Катания на верблюде
  • Завтраки в отелях
  • Сопровождение гидом в течение всего пути
Что не входит в цену
  • Перелет
  • Входные билеты (65 евро)
  • Обеды и ужины
  • Одноместное размещение
  • Чаевые (гид и водитель)
Пожелания к путешественнику

Гражданам России виза не требуется

обратный билет после 16:00

Одиноки мужчин не берём

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
ХАЛИЛЬ
ХАЛИЛЬ — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Меня зовут Халиль родился и вырос в Марокко, Эта страна удивит вас, подарит новые впечатления, яркие и незабываемые эмоции, оставит прекрасные воспоминания, которые будут согревать и дарить теплую надежду на
читать дальшеуменьшить

новые встречу. здесь каждый найдет для себя что то привлекательное, страна с древнейшей историей и атласкии горы одни из самых красивых гор в мире, их не описать словами, их надо видеть, и конечно марраканская кухня это рай для гурманов. Быть гостем в Марокко это подарок судьбы, я открою для вас нашу теплую, уютную, красивую и заботливую страну. Добро пожаловать!

Похожие туры на «Все краски Марокко»

Путешествие по краю золотого заката: Марокко с запада на восток
На машине
На верблюдах
8 дней
3 отзыва
Путешествие по краю золотого заката: Марокко с запада на восток
Покататься на верблюдах, побывать в арабской Швейцарии и побродить по пёстрым базарам
Начало: Касабланка, аэропорт, время встречи зависит от вре...
6 авг в 08:00
4 сен в 08:00
$1360 за человека
8 городов Марокко
На машине
9 дней
2 отзыва
8 городов Марокко
Погулять по древним улочкам, провести ночь в пустыне и побывать на устричной ферме
Начало: Касабланка, аэропорт, время - по договорённости
4 сен в 08:00
16 сен в 08:00
140 000 ₽ за человека
Все краски Марокко: колоритные города, Сахара и просторы Атлантического океана
10 дней
2 отзыва
Все краски Марокко: колоритные города, Сахара и просторы Атлантического океана
Посетить «синий сад» Марракеша, заглянуть в гости к племени Гнау и попробовать местные морепродукты
Начало: Аэропорт Касабланки, около 11:40
25 сен в 08:00
15 окт в 08:00
€1550 за человека
Шарм городов, знакомство с берберами и 2 ночи в Сахаре: душевный тур в Марокко
На машине
9 дней
Шарм городов, знакомство с берберами и 2 ночи в Сахаре: душевный тур в Марокко
Погрузиться в быт кочевников, освоить марокканскую кухню и погулять по древним улочкам
Начало: Касабланка, аэропорт, 17:00
5 сен в 12:00
19 сен в 12:00
€1890 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Касабланке
Все туры из Касабланки
от 114 088 ₽ за человека