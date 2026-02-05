Описание тура
Королевство Марокко располагается на пересечении Европы и Африки, граница между которыми разделяется водами Гибралтарского пролива: здесь сохранилось лучшее от двух соседствующих культур.
Марокко это сказочные дворцы, чарующий восточный дух, разнообразные природные пейзажи и пёстрые улицы городов. Гранд Тур по Марокко это великолепная возможность совершить увлекательное путешествие по стране, города которой хранят великие памятники и культурные объекты, многие из которых включены в список всемирного наследия Юнеско.
Программа тура по дням
Касабланка
По прилете вас прямо у дверей в аэропорту встречаем (по авиабилетам консультация при бронировании). Трансфер в отель в Касабланку. Заселение.
В зависимости от времени вашего прилета у вас будет свободное время на самостоятельную прогулку по городу и набережной океана. Можно вкусно поесть на берегу и встретить закат.
Касабланка - Рабат - Шефшаун
Завтрак. Выезд в 8:30 в столицу Марокко-Рабат.
По пути мы посетим самую известную и крупнейшую мечеть Марокко Хасана Ii. Мечеть имеет самый высокий минарет в Мире! (210 метров). С экскурсией зайдем внутрь. (Единственная мечеть страны, в которую можно зайти не мусульманину) и посетим монументальный католический собор, спроектированный британцами.
Далее выезд в Рабат-столицу королевства и мимо мавзолей Мухаммеда V, башни Хасана и посетим с вами прекрасную маленькую Андалузю места называется Касбы Удайя, андалузские сады. Пение птиц, цветение деревьев и умиротворяющая атмосфера.
Далее-обед. И выезд в город Шефшауэн. К вечеру приезжаем в гостиницу, заселение.
Шефшаун - Фес
Наш город расположенный в Рифские горы, это скрытый драгоценный камень это яркий оазис, который очаровывает посетителей своими потрясающими зданиями, окрашенными в синий цвет, и колоритный пейзажи. Известен своей богатой культурой и Instagram достойные улицы, Шавен стал популярным местом для путешественники, ищущие уникальные и захватывающие впечатления в Северной Африке. Это необходимо упоминается и прогуляемся в нашем туре, это незабываемая остановка, наполненная цветом, очарованием и культурной глубиной.
Начинаем нашу прогулку. Ярко-голубые улицы города-идеальное место для фотосессии. Советуем вам взять с собой контрастный наряд для фото (желтый, красный и оранжевый-подойдут идеально). После экскурсии у вас как раз будет свободное время для фотосессии и покупок. Далее обед и выезд в город Фес. Заселение, Свободное время.
Фес
После завтрака — экскурсия по Фесу (осн. в Viii в.). Экскурсия предусматривает осмотр основных достопримечательностей Медины: мечети-университета Карауин (Ix—Xii вв.), мечеть-усыпальницу султана Мулай-Идриса Ii, медресе Бу-Инания, дворца Дар эль-Махзен, а также мастерских по выделке кожи, фабрики по производству керамики, рынков. Обед и свободное время, ночь в отеле.
Фес - Ифран - Пустыня Мерзуга
После завтрака отъезд в выезжаем в сторону пустыни Сахара по живописной дороге в окружении берберских деревушек и кедровых лесов. Вы проедете мимо известного в Марокко, горнолыжного курорта Ифран со специфической архитектурой, которая напомнит вам о Европе. Пейзажи за окном заскучать не позволят. Вы увидите как сменяются ландшафты за окном. Развитые северные города постепенно сменят засушливые регионы великой пустыни Сахары. В самых красивых местах мы сделаем остановки, чтобы у вас была возможность запечатлеть всю красоту на память. Уже этим вечером мы сменим привычный транспорт и пересядем на верблюдов, которые отвезут к песчаным барханам вглубь пустыни.
Сегодня вас ждет ночевка в лагере кочевников (всё есть, горячая вода, туалет, очень комфортно).
Мерзуга - Ущелья Тодра - Ущелья Дадес
Встретить рассвет на дюнах — это первое, что обязательно надо сделать попав в Сахару. Вы увидите игру теней, как меняется подсветка барханов с появлением солнца и насладитесь тишиной, которой никогда не бывает в крупных городах. Переезд в каньоне дадес с остановкой в ущелье Тодра с высокими живописными красными скалами. Вечером размещение в отеле.
Дадес - ситуацию атлас - Марракеш
после завтрака едем на запад, к варзазату в киностудии атлас. Именно здесь снимали Иисуса из Назарета, Лоуренса Аравийского и Жемчужины Нила, потом обед и далее к сторону Красном городе Марракешь, вечером заселяемся в отель и свободное время.
Марракеш
С утра идем в роскошный дворец Бахия, поражающий своей архитектурой и мозаикой. Затем посетим экзотические сады Мажорель и дом Ив Сен Лорана. После вернемся в Медину гулять по узким улочкам, смотреть старинные мечети, дворы, ворота, фонтаны, а главное, магазины и лавки и самый главныйэто берберская аптека, где узнаем много о народная медицина, спецы, шафран, восточных дух, и обед в старом городе. Шопинг в Марокко, а особенно в Марракеше - это отдельная тема! Мастера здесь обладают врожденным чувством стиля, у вас создаются впечатление, что почти в каждую лавку заходил тот самый Ив Сен Лоран и давал уроки хорошего вкуса.
Марракеш - Эссауеира
Мы едем в самый романтичный город Марокко Эссуэйру. Этот город не похож на другие города в этой стране. Здесь особенная атмосфера, очень спокойная и умиротворяющая.
Посмотрим производство арганового масла и восхитительного Амлу в прекрасно организованном кооперативе между Эс-Сувейрой и Марракешем. Мастерская открыта для посетителей, так что вы можете наблюдать за женщинами, добывающими аргановое масло. Эссуэйра — это микс Запада и Востока, бывшее пристанище мечтателей и хиппи. Мы будем фотографироваться в порту со знаменитыми синими лодочками, гулять по бело-голубой медине, есть морепродукты. А также пройдем по крепостным стенам где снимали Игра престолов насладимся старого города, далее обед.
Заселение и свободное время.
Эссауеира - Касабланка
Утром завтрак в отеле и Домой у нас групповой трансфер в аэропорту мохамед 5 касабланка
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер
- Транспорт с кондиционером и всеми расходами
- Проживание в отелях 3
- Ночёвка в камп в Сахаре
- Все туристических налоги
- Ужин в пустыне
- Катания на верблюде
- Завтраки в отелях
- Сопровождение гидом в течение всего пути
Что не входит в цену
- Перелет
- Входные билеты (65 евро)
- Обеды и ужины
- Одноместное размещение
- Чаевые (гид и водитель)
Пожелания к путешественнику
Гражданам России виза не требуется
обратный билет после 16:00
Одиноки мужчин не берём