Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно

Описание тура

Лучший Новый год в Марокко. Только с нами. Только в Сахаре — месте особой энергетики и невероятной силы, способной превратить мечты в планы, а желания — в действия.

Я влюблена в Сахару. Это особенное место — по энергетике, по атмосфере, по ощущениям. Здесь, среди барханов и звёздного неба, словно приоткрывается портал для желаний и мечт. Именно сюда я везу своих друзей, когда они хотят загадать что-то важное — особенно на день рождения. А Новый год в Сахаре — это уже двойная магия. Начать год в таком месте — значит зарядиться на невероятные перемены.

---------------------------------------------------------------------------------------

В этом году у нас два тура со встречей Нового года в Сахаре! Оба — волшебные, атмосферные и очень марокканские. Но, немного отличаются по ритму и настроению.

---------------------------------------------------------------------------------------

Ежедневные переезды — часть нашего приключения: с утра выезжаем из отеля, любуемся достопримечательностями по пути, наслаждаемся вкусной едой и к вечеру прибываем в следующий отель.

---------------------------------------------------------------------------------------

Важно: Тур состоится в любом случае — даже если группа будет небольшой. Количество мест на сайте — это доступные слоты для бронирования, а не итоговый состав группы. Хотите узнать, сколько человек уже едет? Просто напишите нам — мы с радостью расскажем.

---------------------------------------------------------------------------------------

Мы проводим групповые и индивидуальные туры по Марокко круглый год — от экспресс-программ на 7 ночей до насыщенных путешествий на 10-14 дней.

Гастрономические и фото-туры, а также индивидуальные маршруты, разрабатываемые с нуля под ваши вкусы, интересы и ритм путешествия.

Основные:

1. Мароканское лето: колорит и океан. Хит лета.

ссылка

2. Зимние солнечные сказки Марокко

ссылка

3. 2. Весна и ранняя осень.

ссылка

4. Частные туры:

ссылка

---------------------------------------------------------------------------------------