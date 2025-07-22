Мои заказы

Познавательные экскурсии на природе в Марракеше

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Марракеше на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Все богатства Марракеша
Пешая
4 часа
65 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Все богатства Марракеша
Погрузитесь в атмосферу Марракеша, посетив его главные достопримечательности с опытным гидом. Узнайте историю города и почувствуйте его уникальную культуру
Начало: По договорённости
«Это настоящий маленький рай, где вы увидите богатейшую коллекцию африканских, азиатских и американских растений, ощутите приятное умиротворение и рассмотрите ухоженные аллеи, живописные дворики и яркую виллу Жака Мажореля»
Завтра в 10:00
24 янв в 10:00
€160 за всё до 4 чел.
От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу
Пешая
4 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу
Эта экскурсия для тех, кто впервые приехал в Марракеш и хочет прочувствовать его атмосферу. Посетим дворец Бахия, сад Мажорель, восточный базар и многое другое
«Входные билеты оплачиваются дополнительно: медресе Бен Юсуфа — €5, дворец Бахия — €7, сад Мажорель и музей Ива Сен-Лорана — €30»
29 янв в 09:30
30 янв в 09:30
€150 за всё до 5 чел.
Марокко для своих: лунные пейзажи пустыни Агафай
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Марокко для своих: лунные пейзажи пустыни Агафай
Начало: По договоренности
«Здесь в полной мере ощущаешь величие природы»
Расписание: Ежедневно в 15:00.
€250 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Динара
    22 июля 2025
    Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов
    Иссам прекрасный человек и интересный собеседник! По запросу подобрал интересную программу, передвижение на минивене было отличной идеей с учетом жары
    читать дальше

    и присутствии маленького ребенка. Спасибо что дали нам возможность посмотреть волшебный город со всем его колором и красками, а также учли все наши пожелания и сделали экскурсию комфортной!

    Иссам прекрасный человек и интересный собеседник! По запросу подобрал интересную программу, передвижение на минивене было отличнойИссам прекрасный человек и интересный собеседник! По запросу подобрал интересную программу, передвижение на минивене было отличной
  • П
    Полина
    13 июня 2025
    Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов
    Потрясающий гид и интересный человек!!! Брали индивидуальную экскурсию по Марракешу, остались очень довольны. Знание города, истории, интересных локаций на высоте.
  • А
    Анастасия
    13 мая 2025
    Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов
    Экскурсия оставила самые приятные впечатления! Нас встретили прямо в аэропорту — всё было организовано чётко. Гид и водитель были очень
    читать дальше

    вежливыми и доброжелательными, а поездка проходила в комфортабельной машине.

    Поездка в горы порадовала живописными пейзажами. Особенно понравилось ребёнку — большую часть маршрута мы проехали на мулах. Спокойное, надёжное животное, с ним всё было безопасно и интересно.

    Обед в деревне был особенно запоминающимся: очень вкусная, аутентичная еда и уютная атмосфера. Рассказ гида оказался интересным не только для взрослых, но и для детей — информация подавалась живо и увлекательно.

    Спасибо за прекрасное приключение и отличную организацию!

  • Н
    Наталья
    20 апреля 2025
    Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов
    С огромной благодарностью за чудесно проведённый день и блестящую организацию путешествия!
    С огромной благодарностью за чудесно проведённый день и блестящую организацию путешествия!
  • А
    Андрей
    20 февраля 2025
    Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов
    Очень интересная, отлично организованная экскурсия. Спасибо Иссаму!
  • О
    Ольга
    22 января 2025
    Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов
    Ни одна фотография не передаст впечатления от экскурсии с Иссамом! Лучшие виды на горы, водопады и местные традиции! Побегать по
    читать дальше

    горам - это удовольствие, но прокатиться на муле - это совсем другое впечатление! Не надо смотреть под ноги, а только на горы!
    Иссам работает не просто по шаблону, расширяет программу, далеко выходя за стандартные. И любая интересующая точка или история может быть включена в тур.
    Здорово, что этот гид работает по всей стране, и теперь с ним можно узнать интересные истории или стать их свидетелями и в других городах!

    Ни одна фотография не передаст впечатления от экскурсии с Иссамом! Лучшие виды на горы, водопады иНи одна фотография не передаст впечатления от экскурсии с Иссамом! Лучшие виды на горы, водопады иНи одна фотография не передаст впечатления от экскурсии с Иссамом! Лучшие виды на горы, водопады иНи одна фотография не передаст впечатления от экскурсии с Иссамом! Лучшие виды на горы, водопады иНи одна фотография не передаст впечатления от экскурсии с Иссамом! Лучшие виды на горы, водопады иНи одна фотография не передаст впечатления от экскурсии с Иссамом! Лучшие виды на горы, водопады иНи одна фотография не передаст впечатления от экскурсии с Иссамом! Лучшие виды на горы, водопады иНи одна фотография не передаст впечатления от экскурсии с Иссамом! Лучшие виды на горы, водопады и
  • А
    Андрей
    26 февраля 2024
    Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов
    Иссам оказался великолепным рассказчиком. Хорошие знания истории,великолепный русский язык, всё на позитиве.
    Удобный автомобиль,аккуратный водитель,послушные мулы на прогулке и вкусная еда в гостях у берберской семьи.
    Огромное спасибо за Путешествие!
    Иссаму всех благ!
  • О
    Ольга
    9 января 2024
    Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов
    Интересное и необычное путешествие. Да, там везде можно пройти пешком, но мулы, конечно, лучше. Сначала немного страшновато, но потом привыкаешь. Прекрасные пейзажи и еда:)
  • А
    Арина
    21 ноября 2023
    Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов
    Огромная благодарность Иссаму! Вот действительно профессионал в своем деле. Все продумано, грамотно, интересно, познавательно. День пролетел как один миг! Браво!!!! Если доведется побывать в Марракеше еще раз - за экскурсией буду обращаться только к нему 👍🏼
    Огромная благодарность Иссаму! Вот действительно профессионал в своем деле. Все продумано, грамотно, интересно, познавательно. День пролетел
  • М
    Михаил
    23 января 2023
    Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов
    Всё прошло супер. Исам отличный гид. День был активным, увлекательным и поучительным.
    100% рекомендую
  • И
    Ирина
    12 января 2023
    Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов
    Огромное спасибо Иссаму за проведенные экскурсии и помощь с организацией моего путешествия по Марокко! Пунктуальность и организованность, содержание экскурсий, комфорт
    читать дальше

    и безопасность - все на высшем уровне! После нескольких дней, проведенных вместе (кроме Атласских гор мы также поехали в г. Эссуэйра), захотелось вернуться в Марокко и продолжить исследовать эту прекрасную страну.
    Иссам ответил на миллион моих вопросов, помог с билетами для дальнейшего путешествия и с организацией кулинарного мастер-класса, в общем, кроме отличного гида вы также можете быть уверены, что у вас появится настоящий друг =)
    Что касается самой экскурсии в горы - тут тоже все здорово, очень аутентично, невероятные пейзажи, особенно понравилось прокатиться на муле и, конечно, обед в семье.
    Однозначно рекомендую Иссама и данную экскурсию!

    Огромное спасибо Иссаму за проведенные экскурсии и помощь с организацией моего путешествия по Марокко! Пунктуальность иОгромное спасибо Иссаму за проведенные экскурсии и помощь с организацией моего путешествия по Марокко! Пунктуальность иОгромное спасибо Иссаму за проведенные экскурсии и помощь с организацией моего путешествия по Марокко! Пунктуальность иОгромное спасибо Иссаму за проведенные экскурсии и помощь с организацией моего путешествия по Марокко! Пунктуальность иОгромное спасибо Иссаму за проведенные экскурсии и помощь с организацией моего путешествия по Марокко! Пунктуальность и
  • A
    Anna
    8 января 2023
    Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов
    Мы ездили вдвоем с подругой, и нам очень понравилось и содержание и волшебный кускус и люди, с которыми Иссам сотрудничает.
    читать дальше

    Поездка с очень красивыми видами, даже зимой, без напряжения от долгой езды на машине. Иссам очень деликатный человек, безусловно приятный собеседник, с шикарным знанием языка. Ощущение что после суеты Марркаеша мы сьездили не спеша в поездку с друзьями, надышались свежим воздухом. Мулы которые нас везли тоже были ухоженные и чистые - это отдельное приключение, упражнение на доверие к миру и гибкокопытным животным. Очень рекоммендуем.

    Мы ездили вдвоем с подругой, и нам очень понравилось и содержание и волшебный кускус и людиМы ездили вдвоем с подругой, и нам очень понравилось и содержание и волшебный кускус и людиМы ездили вдвоем с подругой, и нам очень понравилось и содержание и волшебный кускус и людиМы ездили вдвоем с подругой, и нам очень понравилось и содержание и волшебный кускус и люди
  • Н
    Надежда
    13 декабря 2022
    Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов
    Иссам, лучший гид из всех, кто когда-либо встречался мне в путешествиях! Внимательный, пунктуальный, вежливый! Организация на высшем уровне! Наше путешествие
    читать дальше

    было невероятно комфортным, красивым и интересным! Иссам показал нам страну изнутри, помог прикоснуться к ее истории и традициям! Мы влюбились в эту страну! ❤️ Обязательно вернемся в эту сказку!

  • О
    Олеся
    9 декабря 2022
    Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов
    Спасибо Иссаму. Очень понравилась экскурсия. Иссам отличный рассказчик, мы влюбились в эту страну. Экскурсия была увлекательной и познавательной на хорошем
    читать дальше

    русском языке. Узнали много нового, познакомились с местными людьми, кухней и традициями. Иссам доброжелательный и открытый человек, ответил на все наши 1000 и 1 вопрос:). Очень внимательный человек с невероятным чувством юмора. Непременно посоветуем гида друзьям.

  • Я
    Яна
    26 ноября 2022
    Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов
    Нам очень понравилась экскурсия! Мы обязательно вернёмся еще! Иссам прекрасный. Рассказчик, очень внимателен.
  • J
    Julija
    15 ноября 2022
    Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов
    Замечательная авторская программа! Живописнейшие места, вкуснейшая домашняя еда, отличный размеренный темп экскурсии. Гид- профессионал. Уже посоветовали Исаама знакомым, а сами заказали у него следующую экскурсию!
    Замечательная авторская программа! Живописнейшие места, вкуснейшая домашняя еда, отличный размеренный темп экскурсии. Гид- профессионал. Уже посоветовалиЗамечательная авторская программа! Живописнейшие места, вкуснейшая домашняя еда, отличный размеренный темп экскурсии. Гид- профессионал. Уже посоветовалиЗамечательная авторская программа! Живописнейшие места, вкуснейшая домашняя еда, отличный размеренный темп экскурсии. Гид- профессионал. Уже посоветовали
  • О
    Олег
    13 ноября 2022
    Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов
    Спасибо Иссаму! Пунктуально, отлично организованно, оптимально по времени и содержанию. Благодаря Иссаму мы познакомились с культурой марокканцев и берберов. Также
    читать дальше

    рекомендую трехчасовую по Марракешу чтобы глубже окунуться в жизнь Медины. Иссам отлично знает русский язык, любит и уважает свою стану и историю.

  • И
    Ирина
    15 сентября 2022
    Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов
    Ездили с Иссамом на экскурсию в Атласские горы. Экскурсия действительно авторская для маленькой группы. Нас было три человека. Высоко оценили
    читать дальше

    вежливость, желание оказать помощь и «правильное» реагирование на все наши капризы. Гид хорошо знает русский язык, но по нашей просьбе подготовился и так же провёл экскурсию на английском языке. Раскрывать все секреты экскурсии не буду, но природа, горы, прогулка на мулах, и гостеприимство берберов точно никого не оставят равнодушными!

  • Н
    Наталья
    1 июля 2022
    Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов
    Иссам - пунктуальный, вежливый, заботливый, предусмотрительный человек, невероятно интересный гид и рассказчик. Благодаря таким людям хочется возвращаться в страну снова и снова! Рекомендую от всего сердца.
    Спасибо, Иссам!
    Наталья и Маргарита
  • О
    Оксана
    11 сентября 2021
    Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов
    Провели с Исаамом два дня. Один день погуляли в старом Марракеше, а на следующий поехали к берберам. Это было захватывающее
    читать дальше

    приключение. Красивейшие горы, поездка на мулах, посещение дома берберов, чайная церемония и очень вкусный шикарный обед. Исаам, мы благодарим Вас за душевный приём, помощь в организации нашего путешествия и за незабываемые эмоции и впечатления. Мы открыли для себя Марокко.

Ответы на вопросы от путешественников по Марракешу в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Марракеше
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Все богатства Марракеша;
  2. От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу;
  3. Марокко для своих: лунные пейзажи пустыни Агафай.
Какие места ещё посмотреть в Марракеше
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное;
  2. Площадь Джамаа-эль-Фна;
  3. Мечеть Аль-Кутубия;
  4. Берберский рынок;
  5. Медресе Бен Юсуфа;
  6. Сад «Мажорель»;
  7. Дворец Бахия;
  8. Старый город.
Сколько стоит экскурсия по Марракешу в январе 2026
Сейчас в Марракеше в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 250. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
Экскурсии на русском языке в Марракеше (Марокко 🇲🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Природа и пейзажи», 78 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Марокко. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март