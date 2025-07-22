Индивидуальная
до 4 чел.
Все богатства Марракеша
Погрузитесь в атмосферу Марракеша, посетив его главные достопримечательности с опытным гидом. Узнайте историю города и почувствуйте его уникальную культуру
Начало: По договорённости
«Это настоящий маленький рай, где вы увидите богатейшую коллекцию африканских, азиатских и американских растений, ощутите приятное умиротворение и рассмотрите ухоженные аллеи, живописные дворики и яркую виллу Жака Мажореля»
Завтра в 10:00
24 янв в 10:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу
Эта экскурсия для тех, кто впервые приехал в Марракеш и хочет прочувствовать его атмосферу. Посетим дворец Бахия, сад Мажорель, восточный базар и многое другое
«Входные билеты оплачиваются дополнительно: медресе Бен Юсуфа — €5, дворец Бахия — €7, сад Мажорель и музей Ива Сен-Лорана — €30»
29 янв в 09:30
30 янв в 09:30
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Марокко для своих: лунные пейзажи пустыни Агафай
Начало: По договоренности
«Здесь в полной мере ощущаешь величие природы»
Расписание: Ежедневно в 15:00.
€250 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДинара22 июля 2025Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберовИссам прекрасный человек и интересный собеседник! По запросу подобрал интересную программу, передвижение на минивене было отличной идеей с учетом жары
- ППолина13 июня 2025Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберовПотрясающий гид и интересный человек!!! Брали индивидуальную экскурсию по Марракешу, остались очень довольны. Знание города, истории, интересных локаций на высоте.
- ААнастасия13 мая 2025Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберовЭкскурсия оставила самые приятные впечатления! Нас встретили прямо в аэропорту — всё было организовано чётко. Гид и водитель были очень
- ННаталья20 апреля 2025Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберовС огромной благодарностью за чудесно проведённый день и блестящую организацию путешествия!
- ААндрей20 февраля 2025Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберовОчень интересная, отлично организованная экскурсия. Спасибо Иссаму!
- ООльга22 января 2025Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберовНи одна фотография не передаст впечатления от экскурсии с Иссамом! Лучшие виды на горы, водопады и местные традиции! Побегать по
- ААндрей26 февраля 2024Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберовИссам оказался великолепным рассказчиком. Хорошие знания истории,великолепный русский язык, всё на позитиве.
Удобный автомобиль,аккуратный водитель,послушные мулы на прогулке и вкусная еда в гостях у берберской семьи.
Огромное спасибо за Путешествие!
Иссаму всех благ!
- ООльга9 января 2024Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберовИнтересное и необычное путешествие. Да, там везде можно пройти пешком, но мулы, конечно, лучше. Сначала немного страшновато, но потом привыкаешь. Прекрасные пейзажи и еда:)
- ААрина21 ноября 2023Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберовОгромная благодарность Иссаму! Вот действительно профессионал в своем деле. Все продумано, грамотно, интересно, познавательно. День пролетел как один миг! Браво!!!! Если доведется побывать в Марракеше еще раз - за экскурсией буду обращаться только к нему 👍🏼
- ММихаил23 января 2023Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберовВсё прошло супер. Исам отличный гид. День был активным, увлекательным и поучительным.
100% рекомендую
- ИИрина12 января 2023Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберовОгромное спасибо Иссаму за проведенные экскурсии и помощь с организацией моего путешествия по Марокко! Пунктуальность и организованность, содержание экскурсий, комфорт
- AAnna8 января 2023Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберовМы ездили вдвоем с подругой, и нам очень понравилось и содержание и волшебный кускус и люди, с которыми Иссам сотрудничает.
- ННадежда13 декабря 2022Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберовИссам, лучший гид из всех, кто когда-либо встречался мне в путешествиях! Внимательный, пунктуальный, вежливый! Организация на высшем уровне! Наше путешествие
- ООлеся9 декабря 2022Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберовСпасибо Иссаму. Очень понравилась экскурсия. Иссам отличный рассказчик, мы влюбились в эту страну. Экскурсия была увлекательной и познавательной на хорошем
- ЯЯна26 ноября 2022Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберовНам очень понравилась экскурсия! Мы обязательно вернёмся еще! Иссам прекрасный. Рассказчик, очень внимателен.
- JJulija15 ноября 2022Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберовЗамечательная авторская программа! Живописнейшие места, вкуснейшая домашняя еда, отличный размеренный темп экскурсии. Гид- профессионал. Уже посоветовали Исаама знакомым, а сами заказали у него следующую экскурсию!
- ООлег13 ноября 2022Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберовСпасибо Иссаму! Пунктуально, отлично организованно, оптимально по времени и содержанию. Благодаря Иссаму мы познакомились с культурой марокканцев и берберов. Также
- ИИрина15 сентября 2022Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберовЕздили с Иссамом на экскурсию в Атласские горы. Экскурсия действительно авторская для маленькой группы. Нас было три человека. Высоко оценили
- ННаталья1 июля 2022Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберовИссам - пунктуальный, вежливый, заботливый, предусмотрительный человек, невероятно интересный гид и рассказчик. Благодаря таким людям хочется возвращаться в страну снова и снова! Рекомендую от всего сердца.
Спасибо, Иссам!
Наталья и Маргарита
- ООксана11 сентября 2021Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберовПровели с Исаамом два дня. Один день погуляли в старом Марракеше, а на следующий поехали к берберам. Это было захватывающее
