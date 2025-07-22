Д Динара Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов читать дальше и присутствии маленького ребенка. Спасибо что дали нам возможность посмотреть волшебный город со всем его колором и красками, а также учли все наши пожелания и сделали экскурсию комфортной! Иссам прекрасный человек и интересный собеседник! По запросу подобрал интересную программу, передвижение на минивене было отличной идеей с учетом жары

П Полина Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов Потрясающий гид и интересный человек!!! Брали индивидуальную экскурсию по Марракешу, остались очень довольны. Знание города, истории, интересных локаций на высоте.

А Анастасия Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов читать дальше вежливыми и доброжелательными, а поездка проходила в комфортабельной машине.



Поездка в горы порадовала живописными пейзажами. Особенно понравилось ребёнку — большую часть маршрута мы проехали на мулах. Спокойное, надёжное животное, с ним всё было безопасно и интересно.



Обед в деревне был особенно запоминающимся: очень вкусная, аутентичная еда и уютная атмосфера. Рассказ гида оказался интересным не только для взрослых, но и для детей — информация подавалась живо и увлекательно.



Спасибо за прекрасное приключение и отличную организацию! Экскурсия оставила самые приятные впечатления! Нас встретили прямо в аэропорту — всё было организовано чётко. Гид и водитель были очень

Н Наталья Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов С огромной благодарностью за чудесно проведённый день и блестящую организацию путешествия!

А Андрей Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов Очень интересная, отлично организованная экскурсия. Спасибо Иссаму!

О Ольга Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов читать дальше горам - это удовольствие, но прокатиться на муле - это совсем другое впечатление! Не надо смотреть под ноги, а только на горы!

Иссам работает не просто по шаблону, расширяет программу, далеко выходя за стандартные. И любая интересующая точка или история может быть включена в тур.

Здорово, что этот гид работает по всей стране, и теперь с ним можно узнать интересные истории или стать их свидетелями и в других городах! Ни одна фотография не передаст впечатления от экскурсии с Иссамом! Лучшие виды на горы, водопады и местные традиции! Побегать по

А Андрей Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов Иссам оказался великолепным рассказчиком. Хорошие знания истории,великолепный русский язык, всё на позитиве.

Удобный автомобиль,аккуратный водитель,послушные мулы на прогулке и вкусная еда в гостях у берберской семьи.

Огромное спасибо за Путешествие!

Иссаму всех благ!

О Ольга Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов Интересное и необычное путешествие. Да, там везде можно пройти пешком, но мулы, конечно, лучше. Сначала немного страшновато, но потом привыкаешь. Прекрасные пейзажи и еда:)

А Арина Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов Огромная благодарность Иссаму! Вот действительно профессионал в своем деле. Все продумано, грамотно, интересно, познавательно. День пролетел как один миг! Браво!!!! Если доведется побывать в Марракеше еще раз - за экскурсией буду обращаться только к нему 👍🏼

М Михаил Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов Всё прошло супер. Исам отличный гид. День был активным, увлекательным и поучительным.

100% рекомендую

И Ирина Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов читать дальше и безопасность - все на высшем уровне! После нескольких дней, проведенных вместе (кроме Атласских гор мы также поехали в г. Эссуэйра), захотелось вернуться в Марокко и продолжить исследовать эту прекрасную страну.

Иссам ответил на миллион моих вопросов, помог с билетами для дальнейшего путешествия и с организацией кулинарного мастер-класса, в общем, кроме отличного гида вы также можете быть уверены, что у вас появится настоящий друг =)

Что касается самой экскурсии в горы - тут тоже все здорово, очень аутентично, невероятные пейзажи, особенно понравилось прокатиться на муле и, конечно, обед в семье.

Однозначно рекомендую Иссама и данную экскурсию! Огромное спасибо Иссаму за проведенные экскурсии и помощь с организацией моего путешествия по Марокко! Пунктуальность и организованность, содержание экскурсий, комфорт

A Anna Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов читать дальше Поездка с очень красивыми видами, даже зимой, без напряжения от долгой езды на машине. Иссам очень деликатный человек, безусловно приятный собеседник, с шикарным знанием языка. Ощущение что после суеты Марркаеша мы сьездили не спеша в поездку с друзьями, надышались свежим воздухом. Мулы которые нас везли тоже были ухоженные и чистые - это отдельное приключение, упражнение на доверие к миру и гибкокопытным животным. Очень рекоммендуем. Мы ездили вдвоем с подругой, и нам очень понравилось и содержание и волшебный кускус и люди, с которыми Иссам сотрудничает.

Н Надежда Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов читать дальше было невероятно комфортным, красивым и интересным! Иссам показал нам страну изнутри, помог прикоснуться к ее истории и традициям! Мы влюбились в эту страну! ❤️ Обязательно вернемся в эту сказку! Иссам, лучший гид из всех, кто когда-либо встречался мне в путешествиях! Внимательный, пунктуальный, вежливый! Организация на высшем уровне! Наше путешествие

О Олеся Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов читать дальше русском языке. Узнали много нового, познакомились с местными людьми, кухней и традициями. Иссам доброжелательный и открытый человек, ответил на все наши 1000 и 1 вопрос:). Очень внимательный человек с невероятным чувством юмора. Непременно посоветуем гида друзьям. Спасибо Иссаму. Очень понравилась экскурсия. Иссам отличный рассказчик, мы влюбились в эту страну. Экскурсия была увлекательной и познавательной на хорошем

Я Яна Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов Нам очень понравилась экскурсия! Мы обязательно вернёмся еще! Иссам прекрасный. Рассказчик, очень внимателен.

J Julija Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов Замечательная авторская программа! Живописнейшие места, вкуснейшая домашняя еда, отличный размеренный темп экскурсии. Гид- профессионал. Уже посоветовали Исаама знакомым, а сами заказали у него следующую экскурсию!

О Олег Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов читать дальше рекомендую трехчасовую по Марракешу чтобы глубже окунуться в жизнь Медины. Иссам отлично знает русский язык, любит и уважает свою стану и историю. Спасибо Иссаму! Пунктуально, отлично организованно, оптимально по времени и содержанию. Благодаря Иссаму мы познакомились с культурой марокканцев и берберов. Также

И Ирина Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов читать дальше вежливость, желание оказать помощь и «правильное» реагирование на все наши капризы. Гид хорошо знает русский язык, но по нашей просьбе подготовился и так же провёл экскурсию на английском языке. Раскрывать все секреты экскурсии не буду, но природа, горы, прогулка на мулах, и гостеприимство берберов точно никого не оставят равнодушными! Ездили с Иссамом на экскурсию в Атласские горы. Экскурсия действительно авторская для маленькой группы. Нас было три человека. Высоко оценили

Н Наталья Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов Иссам - пунктуальный, вежливый, заботливый, предусмотрительный человек, невероятно интересный гид и рассказчик. Благодаря таким людям хочется возвращаться в страну снова и снова! Рекомендую от всего сердца.

Спасибо, Иссам!

Наталья и Маргарита