читать дальше

того стоило! Да, цена, конечно, намного выше, чем даже в Европе (были в Порто и отдали в 3 раза меньше)), но, возможно, связано с налогами или ещё с чем. Гид был из местных, что сначала насторожило, но потом, после встречи с Бадером и первых 30 минут сразу все сомнения отпали! К нам никто не приставал на рынке, никто не тревожил! Он провел нас в такие места, которые доступны только местным, он многих знал и нас пускали в скрытые "сокровища" Марракеша! Бадер - очень внимательный гид, отлично говорит на русском языке! Мы шли в нашем комфортном темпе, Бадер был очень деликатным, не забалтывал) Подсказывал, где можно купить дешевле, где можно поторговаться. Экскурсия была 6!! часов, но прошла незаметно! В конце привел в отличный ресторан, куда принесли обалденно приготовленного барашка…. Супер, рекомендую!