Религиозные экскурсии по святым местам Марракеша

Найдено 3 экскурсии в категории «Святые места» в Марракеше на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Добро пожаловать в Марракеш
Пешая
4 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Марракеш - город с богатой историей и культурой. Прогуляйтесь по Медине, посетите дворцы и наслаждайтесь атмосферой площади Джама-эль-Фна
Начало: Около Кафе Кутубия
«Марракеш — древний и невероятно колоритный город, наполненный историческими, религиозными и архитектурными достопримечательностями»
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
€250 за всё до 8 чел.
Все богатства Марракеша
Пешая
4 часа
61 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Уникальная прогулка по Марракешу: Джамаа-эль-Фна и сады Мажорель
Погрузитесь в атмосферу Марракеша, посетив его главные достопримечательности с опытным гидом. Узнайте историю города и почувствуйте его уникальную культуру
Начало: По договорённости
«Следом я покажу легендарную мечеть Кутубия и расскажу, почему в процессе ее возведения султан приказал отрубить голову архитектору»
Завтра в 10:30
11 дек в 10:00
€160 за всё до 4 чел.
От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу
Пешая
4 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Эта экскурсия для тех, кто впервые приехал в Марракеш и хочет прочувствовать его атмосферу. Посетим дворец Бахия, сад Мажорель, восточный базар и многое другое
«Я расскажу о стране, её религиозных понятиях, образовании и культурных особенностях»
8 янв в 09:30
9 янв в 09:30
€150 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    MALTSEV
    17 сентября 2025
    От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу
    Дата посещения: 16 сентября 2025
    Экскурсия очень понравилась: интересный рассказ, насыщенная программа, было очень интересно. Большое спасибо.
  • Л
    Лариса
    6 декабря 2025
    Добро пожаловать в Марракеш
    Отличная экскурсия и прекрасный гид Аззетдин. Очень интересно и незаметно прошли четыре часа экскурсии. Понравилось все! Советуем всем.
  • П
    Павел
    17 ноября 2025
    Добро пожаловать в Марракеш
    Большая благодарность Татьяне!!! Путешествовали с супругой. В планах было посещение Касабланка и Марракеш! Таятьяна не только провела прекрасную экскурсию по
    читать дальше

    Марракеш, где посетили Старый город Медину, прошлись по интересным улочкам, посмотрели галлереи с антиквариатом, побывали в местах, недоступные взгляду туристу, посетили сад Можарель и тд, но и отдельное спасибо за помощь в организации трансфера и много чего еще) прекрасное путешествие благодаря Татьяне! Большое спасибо! Всем рекомендуем

  • И
    Ирина
    16 ноября 2025
    Добро пожаловать в Марракеш
    Познакомились с Марракешем благодаря Бадеру, прониклись атмосферой города, узнали новое о прошлом и настоящем. Экскурсия прошла в приятной атмосфере, Бадер показал много интересных мест, благодаря придуманному маршруту. Спасибо организатору и гиду.
  • Е
    Елена
    30 октября 2025
    Добро пожаловать в Марракеш
    Экскурсия отличная, Рэда очень интересно всё рассказывал, показывал интересные места, не заезженные с точки зрения туристов, показал настоящий Марракеш, помогал торговаться, определенно рекомендую. Отдельное огромное спасибо за прекрасные фотки, очень красиво получилось!
  • А
    Алена
    20 октября 2025
    От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу
    Отличный гид, интересные локации. Было интересно, весело и комфортно.
  • А
    Алексей
    7 октября 2025
    Добро пожаловать в Марракеш
    Прекрасный гид, благодарим за экскурсию и приятную прогулку. Бадер встретил нас в нашем риаде, мы через главную площадь отправились в
    читать дальше

    прохладный парк Arset El Bilk,затем в музей Dar El Bacha - Musee des Confluences, при этом Бадер уточнил наши пожелания и узнав, что мы бывали в Узбекистане, долго времени там не проводили, далее прогулялись по не туристическим улицам, увидели чистый город, с другим темпом. Зашли в медресе, далее в глубину медины, увидели ремесло, производство, узнали ответы на свои вопросы, заглянули в пекарню (попробовали горячий хлеб из печи), в хамам, в котельную где топят опилками (отдельный респект), попробовали вкусное мясо на рынке.
    В целом очень приятная прогулка, рекомендации. Единственно, жаль не успели в еврейский квартал.

  • А
    Алексей
    11 сентября 2025
    Добро пожаловать в Марракеш
    Отличная экскурсия! Попросил Татьяну добавить в программу посещение сада Мажорель, она пошла навстречу и добавила! Конечно, стоимость увеличилась, но это
    читать дальше

    того стоило! Да, цена, конечно, намного выше, чем даже в Европе (были в Порто и отдали в 3 раза меньше)), но, возможно, связано с налогами или ещё с чем. Гид был из местных, что сначала насторожило, но потом, после встречи с Бадером и первых 30 минут сразу все сомнения отпали! К нам никто не приставал на рынке, никто не тревожил! Он провел нас в такие места, которые доступны только местным, он многих знал и нас пускали в скрытые "сокровища" Марракеша! Бадер - очень внимательный гид, отлично говорит на русском языке! Мы шли в нашем комфортном темпе, Бадер был очень деликатным, не забалтывал) Подсказывал, где можно купить дешевле, где можно поторговаться. Экскурсия была 6!! часов, но прошла незаметно! В конце привел в отличный ресторан, куда принесли обалденно приготовленного барашка…. Супер, рекомендую!

  • А
    Андрей
    27 июля 2025
    От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу
    Мы ездили на экскурсию на полдня на поезде из Касабланки. Заранее договорились с Каримом, попросили его купить нам билеты в
    читать дальше

    сад Мажорель и музей Ив Сен Лорана. (билеты покупаются на определенное время входа). Но поезд из Касабланки опоздал на час. Карим - молодец, подождал нас, договорился с охраной, что нас пропустят позже чем время в билете, и провел хорошую экскурсию, рассказывал про историю и отвечал на наши вопросы. Карим, спасибо большое!

  • Ю
    Юрий
    28 июня 2025
    Добро пожаловать в Марракеш
    Запланированная экскурсия прошла замечательно. Узнали много интересного о стране и городе. Исполнялись все пожелания. Спасибо большое организатору Татьяне и нашему гиду Аз-еддину. Будем рекомендовать своим друзьям однозначно!
  • Ю
    Юлия
    28 июня 2025
    Добро пожаловать в Марракеш
    Вчера, были на экскурсии в Марракеше с Бадером. Было классно несмотря на +42 в тени. Бадер провел нас по закоулкам
    читать дальше

    медины. Рассказал об обычаях марроканцев, угостил лепешками, показал много нового и рассказал много интересного о повседневной жизни жителей медины. Спасибо громадное

  • Е
    Елена
    17 июня 2025
    Добро пожаловать в Марракеш
    Экскурсии на высшем уровне. Понравилось все!!! Очень интересно, гид Азеддин показал нам Марракеш, провел даже не по туристическим местам, заходили
    читать дальше

    в исторические кафе, красивые видовые веранды!!! Много познавательной информации! Очень важно это предоставление автомобиля Mercedes!!! Перемещались по городу с комфортом. Гид говорит на идеальном чистом русском языке!! Вернусь в Марокко обязательно, много еще можно посмотреть!! Организация, сервис на высшем уровне!! Спасибо большое, так приятно получить столько положительных эмоций!

  • П
    Пётр
    12 июня 2025
    Добро пожаловать в Марракеш
    Фати - бесконечно приятный в общении человек. Очень помогла совершить покупки, показала интересные места. К сожалению, ей не хватило знаний
    читать дальше

    русского языка (иногда не могла объяснить то, что хотела, иногда - понять вопрос, из-за чего некоторые вопросы так и остались без пояснений). Маршрут не очень структурирован и связан логически

  • Е
    Екатерина
    8 июня 2025
    Добро пожаловать в Марракеш
    Экскурсия хорошая. Насыщенная, интересная. Для первого знакомства с Марракешем- прекрасно. Её лучше брать с захватом вечернего времени, чтобы посмотреть шоу
    читать дальше

    на площади.
    Нашим гидом был Бадер- человек, который жил много лет в самом центре и знает душу города.
    Нам не хватило времени просто погулять и немного не хватило энергетики гида. Экскурсию однозначно рекомендую!

  • А
    Алла
    15 мая 2025
    Добро пожаловать в Марракеш
    Прекрасные экскурсии, отличный гид Фати. Всем рекомендую!)
  • Д
    Джулия
    21 апреля 2025
    Добро пожаловать в Марракеш
    Спасибо огромные Фати за экскурсию по Маракешу. Это было волшебно. Мы погрузились в философию жизни Марокко. Прошли главные достопримечательности,увидели секретные
    читать дальше

    места. Все было без спешки,с учетом наших настроений. Гид ловила любой наш интерес и умело погружала нас в историю. Особенно меня поразило как со скромных улиц можно было зайти в дверь и оказаться во дворце. Поразила мультикультурность города. Были в еврейском квартале,на главное площади Маракеша,спускались в печи,греющие хамам,видели как изготовляются деревянные изделия,одно из которы

  • Е
    Екатерина
    13 апреля 2025
    Добро пожаловать в Марракеш
    Огромное спасибо, провели прекрасный день!
  • С
    Сергей
    1 апреля 2025
    Добро пожаловать в Марракеш
    Отличная экскурсия. Рекомендую. Гид Бадер.
  • е
    елена
    31 марта 2025
    Добро пожаловать в Марракеш
    Чтобы почувствовать местный колорит, надо обязательно побывать в Марракеше,в Медине. Благодаря Бадеру,нашему экскурсоводу, мы отлично провели день и много узнали интересного и познавательного. Спасибо
  • К
    Кроун
    25 марта 2025
    Добро пожаловать в Марракеш
    Прекрасный гид. Погрузила в атмосферу этого города, рассказ был душевный и очень атмосферный. Спасибо большое гиду!

