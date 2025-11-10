В Агафай приезжают за уединением и вдохновением. Или чтобы вырваться из суеты, рутины, калейдоскопа событий и дать себе небольшой отдых. А ещё за тем, чтобы погонять по дюнам на квадроциклах или степенно прокатиться на верблюде.
Большинство же, чтобы полюбоваться красками пустыни, пламенеющим золото-оранжево-пурпурным закатом и вкусно поужинать под звездным небом в хорошей компании. И почувствовать себя счастливыми.
Описание трансферПоездка в пустыню Агафай из яркого, красочного, шумного Марракеша за полчаса перенесёт вас совершенно в другой мир — царство тишины и спокойствия и фантастических пейзажей. Песчаных барханов, как в Сахаре, здесь нет. Но есть совершенно неземной пустынный ландшафт, возвышающиеся над ним вершины Атласских гор, роскошные закаты и необъятное густо усыпанное звёздами южное небо. Здесь в полной мере ощущаешь величие природы. Но оно не подавляет. Потому что рядом уютно потрескивает костёр, из шатра доносятся ароматы готовящегося специально для нас с вами ужина, еле слышно звучит музыка пустыни, а рядом — близкие и родные. Кажется, время вдруг остановилось и подарило нам этот долгий волшебный и счастливый вечер, который останется с нами навсегда. Что вас ждёт? Мы сделали туры в пустыню Агафай, чтобы разделить счастье с вами. Приезжайте! Всего в получасе езды от Марракеша нас ждут приключения:
- Завораживающие лунные пейзажи пустыни Агафай и заснеженные величественные вершины гор Атласа на горизонте. Помните, именно там наказанный древнегреческими богами титан приговорён вечно держать на своих плечах небесный свод?
- Поездка на квадроциклах по пустыне Агафай продолжительностью один час (по вашему желанию). Вы сможете насладиться полной свободой, скоростью и воздухом пустыни. А выброс адреналина мы вам определённо обещаем. А можно обойтись и без экстрима и просто с удовольствием прокатиться на невысокой скорости. Всё зависит только от ваших желаний.
- Получасовая поездка на верблюдах (по вашему желанию) даст возможность почувствовать себя настоящим кочевником. Возможно, вы даже успеете ощутить, что время в пустыне течёт совсем по-иному.
- Настоящий марокканский ужин, приготовленный ровно к нашему приезду, познакомит вас со вкусами местной кухни.
- Небольшое шоу сделает вашу поездку праздничной.
• Роскошный закат и фантастическое звёздное небо (если погода будет благоприятной) завершат этот прекрасный вечер. Важная информация:
- Наш водитель заберёт вас из вашего отеля в 15:00. Пожалуйста, сообщите нам заранее, на каком языке — английском, французском или немецком — вам будет комфортнее с ним общаться.
- Поездка не предусматривает сопровождения гида. Но если вы хотите, чтобы с вами поехал гид, это возможно. Стоимость сопровождения гида — €320 дополнительно.
Ежедневно в 15:00.
Что включено
- Трансфер из вашего отеля в Марракеше и обратно (до 5 человек)
Что не входит в цену
- Сопровождение гида - €320
- Поездка на квадроциклах (1 час) - €72/чел.
- Сафари на верблюдах (30 минут) - €48/чел.
- Ужин с мини-шоу - €72/чел. (бесплатно для детей до 7-ми лет включительно)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15:00.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Наш водитель заберёт вас из вашего отеля в 15:00. Пожалуйста, сообщите нам заранее, на каком языке - английском, французском или немецком - вам будет комфортнее с ним общаться
- Поездка не предусматривает сопровождения гида. Но если вы хотите, чтобы с вами поехал гид, это возможно. Стоимость сопровождения гида - €320 дополнительно
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
