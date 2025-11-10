Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

В Агафай приезжают за уединением и вдохновением. Или чтобы вырваться из суеты, рутины, калейдоскопа событий и дать себе небольшой отдых. А ещё за тем, чтобы погонять по дюнам на квадроциклах или степенно прокатиться на верблюде.



Большинство же, чтобы полюбоваться красками пустыни, пламенеющим золото-оранжево-пурпурным закатом и вкусно поужинать под звездным небом в хорошей компании. И почувствовать себя счастливыми.