Эта экскурсия для тех, кто впервые приехал в город и хочет прочувствовать его атмосферу. Мы посетим самые интересные места Марракеша: дворец Бахия, сад Мажорель, восточный базар и многое другое. Я расскажу о стране, её религиозных понятиях, образовании и культурных особенностях. После нашей экскурсии вы полюбите Марракеш так же, как люблю его я!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Прогулка по Старому городу

Моя цель не только показать вам красивые места, но и дать представление о стране. В дворце Бахия я расскажу вам о традициях знакомств и свадеб. В медресе Бен Юсуфа — об учёбе, а в мечети — об исламе в Марокко. Для меня важно, чтобы рассказ не был тяжёлым, как урок. Атмосфера будет расслабленной, с юмором.

Местное своеобразие

Мы дойдём до восточного базара, где обязательно поторгуемся с продавцами. Вы увидите, как местные жители любят торг! А ещё зайдём в берберскую аптеку — здесь вам расскажут про аргановое масло, лечебные крема, специи. Попьём марокканский королевский чай с мятой и шафраном.

Вы увидите:

Мечеть Аль-Кутубия

Дворец Бахия

Сад Мажорель

Музей Ива Сен-Лорана

Площадь Джамаа-эль-Фна

И многое другое

Организационные детали