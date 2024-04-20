Эта экскурсия для тех, кто впервые приехал в город и хочет прочувствовать его атмосферу.
Мы посетим самые интересные места Марракеша: дворец Бахия, сад Мажорель, восточный базар и многое другое. Я расскажу о стране, её религиозных понятиях, образовании и культурных особенностях. После нашей экскурсии вы полюбите Марракеш так же, как люблю его я!
Мы посетим самые интересные места Марракеша: дворец Бахия, сад Мажорель, восточный базар и многое другое. Я расскажу о стране, её религиозных понятиях, образовании и культурных особенностях. После нашей экскурсии вы полюбите Марракеш так же, как люблю его я!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Прогулка по Старому городу
Моя цель не только показать вам красивые места, но и дать представление о стране. В дворце Бахия я расскажу вам о традициях знакомств и свадеб. В медресе Бен Юсуфа — об учёбе, а в мечети — об исламе в Марокко. Для меня важно, чтобы рассказ не был тяжёлым, как урок. Атмосфера будет расслабленной, с юмором.
Местное своеобразие
Мы дойдём до восточного базара, где обязательно поторгуемся с продавцами. Вы увидите, как местные жители любят торг! А ещё зайдём в берберскую аптеку — здесь вам расскажут про аргановое масло, лечебные крема, специи. Попьём марокканский королевский чай с мятой и шафраном.
Вы увидите:
- Мечеть Аль-Кутубия
- Дворец Бахия
- Сад Мажорель
- Музей Ива Сен-Лорана
- Площадь Джамаа-эль-Фна
- И многое другое
Организационные детали
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: медресе Бен Юсуфа — €5, дворец Бахия — €7, сад Мажорель и музей Ива Сен-Лорана — €30
- Билеты в сад Мажорель необходимо купить заранее на официальном сайте, так как при входе нет касс. Если у вас возникнут сложности с покупкой — напишите мне.
- По запросу организую трансфер из отеля либо из аэропорта. Детали и цены уточняйте в переписке.
- Во время прогулки по базару нужно быть особенно внимательными к своим вещам и содержимому карманов
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карим — ваш гид в Марракеше
Меня зовут Карим, я лицензированный гид по Марокко. Работаю в туризме с 2012 года, провожу туры и экскурсии как с индивидуальными путешественниками, так и с небольшими группами. Со мной вы посмотрите места, в которые не добираются большие туристические автобусы и не ходят большие группы. Приглашаю вас увидеть красоту и достопримечательности многоликого Марокко!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
20 апр 2024
Карим очень понравился, Отлично подобрана информация, основанная на фактах из истории Марокко и самого города Марракеш, логически выстроенное повествование, прекрасные знания русского. Узнали много интересных реалий из повседневной жизни марокканцев. Рекомендуем!
Ирина
19 апр 2024
Благодарим Карима за экскурсию! Интересно и не спеша! Очень рекомендуем!
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