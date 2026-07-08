Квест-экскурсия по Рабату и Сале в смартфоне: быт, султаны и пираты

Погрузитесь в захватывающую историю Рабата и Сале. Это самостоятельная экскурсия, где роль гида играет приложение в вашем телефоне. Вы подниметесь к старинному форту, пройдёте сквозь ворота Касбы Удайя и заглянете к мечети. Переберётесь по реке на лодочке и полюбуетесь медресе Абу аль-Хасана. На точках вы получите небольшие задания на внимательность и не только.
Описание квеста
Вы пройдёте по обоим берегам реки Бу-Регрег. С одной стороны вырос Рабат — парадная столица, с другой — древний, гордый и куда более суровый город Сале. Их связывает почти 1000 лет общей, но при этом очень разной истории, о которой вы и узнаете.
Заглянете в крепость, которая почти 40 лет не повиновалась султану, подняв свой флаг вольного государства.
Переправитесь через реку на аутентичной деревянной лодочке — флуке.
Увидите мечеть, которую назвали в честь правителя другой страны.
Выполните небольшие задания на логику или внимательность. Например, будете искать основателя здания на табличке.
И узнаете:
- почему целый ремесленный квартал специально вынесли на самый край города
- за что грозную прибрежную крепость назвали Бастионом слёз
- какой знаменитый герой мировой литературы попадал в плен к местным корсарам
Как работает квест
- После бронирования вы навсегда получаете доступ к квесту
- Откройте его дома или в отеле, пока есть Wi-Fi: квест загрузится на смартфон и станет доступным без интернета
- Приходите к точке старта в любой день и любое время
- Приложение будет вести вас по маршруту, рассказывать о локациях и давать задания
Организационные детали
Дополнительные расходы: лодочная переправа — ~200 ₽ за чел., входной билет в медресе (по желанию) — ~1700 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У форта «Роттенбург»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — Организатор в Рабате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Мы предлагаем индивидуальные интерактивные пешие квест-экскурсии по разным локациям для тех, кто хочет город глубже и интереснее, чем с обычной экскурсией. На каждой точке маршрута вы получаете подробную информацию о месте,
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