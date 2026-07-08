Квест-экскурсия по Рабату и Сале в смартфоне: быт, султаны и пираты

Погрузитесь в захватывающую историю Рабата и Сале. Это самостоятельная экскурсия, где роль гида играет приложение в вашем телефоне. Вы подниметесь к старинному форту, пройдёте сквозь ворота Касбы Удайя и заглянете к мечети. Переберётесь по реке на лодочке и полюбуетесь медресе Абу аль-Хасана. На точках вы получите небольшие задания на внимательность и не только.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

Вы пройдёте по обоим берегам реки Бу-Регрег. С одной стороны вырос Рабат — парадная столица, с другой — древний, гордый и куда более суровый город Сале. Их связывает почти 1000 лет общей, но при этом очень разной истории, о которой вы и узнаете.

Заглянете в крепость, которая почти 40 лет не повиновалась султану, подняв свой флаг вольного государства.

Переправитесь через реку на аутентичной деревянной лодочке — флуке.

Увидите мечеть, которую назвали в честь правителя другой страны.

Выполните небольшие задания на логику или внимательность. Например, будете искать основателя здания на табличке.

И узнаете:

почему целый ремесленный квартал специально вынесли на самый край города

за что грозную прибрежную крепость назвали Бастионом слёз

какой знаменитый герой мировой литературы попадал в плен к местным корсарам

Как работает квест

После бронирования вы навсегда получаете доступ к квесту

Откройте его дома или в отеле, пока есть Wi-Fi: квест загрузится на смартфон и станет доступным без интернета

Приходите к точке старта в любой день и любое время

Приложение будет вести вас по маршруту, рассказывать о локациях и давать задания

Организационные детали

Дополнительные расходы: лодочная переправа — ~200 ₽ за чел., входной билет в медресе (по желанию) — ~1700 ₽ за чел.