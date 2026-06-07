Я познакомлю вас с жизнью и разными гранями Рабата.
Покажу главные достопримечательности: от древних крепостей и медины до набережных и современных кварталов.
Мы поговорим об архитектуре, королевской семье и местном укладе, а также малоизвестных фактах и легендах.
Покажу главные достопримечательности: от древних крепостей и медины до набережных и современных кварталов.
Мы поговорим об архитектуре, королевской семье и местном укладе, а также малоизвестных фактах и легендах.
Описание экскурсии
- Башня Хасана и Мавзолей Мохаммеда V — исторические символы города. Вы узнаете об их строительстве и значении для Марокко.
- Медина Рабата. Прогуляемся по узким улочкам с сувенирными лавками, ремесленными мастерскими и традиционными рынками.
- Касба Удайя. Пройдём по крепостному району с цветущими двориками, полюбуемся Атлантическим океаном и заглянем в Андалузский сад, где получаются яркие фото. Я расскажу легенды, которых нет в путеводителях.
Мы поговорим:
- о прошлом и настоящем столицы.
- роли королевской семьи и архитектурных символах власти.
- влиянии андалусской и арабской традиций на марокканскую архитектуру.
- быте жителей медины и современных районов.
Организационные детали
- Большую часть маршрута пройдём пешком, но до некоторых мест доедем на комфортабельном автомобиле с кондиционером.
- Вход в мавзолей Мохаммеда V и касбу Удайя, остановка на кофе или прохладительные напитки включены в стоимость.
- Дополнительно оплачивается обед (по желанию).
- Экскурсия подходит для людей с нормальной физической подготовкой.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Рабате
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мехди — ваш гид в Рабате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я местный житель Марокко и хорошо знаю страну, её города, дороги и интересные места. Живу здесь всю жизнь, поэтому могу показать настоящее Марокко — не только популярные туристические места, но и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Большое спасибо Ольге и Мехди за интересную, содержательную и живую экскурсию - они сумели за ограниченное время грамотно и с юмором познакомить меня со всеми знаковыми местами Рабата. Спасибо!
Мехди
Ответ организатора:
Большое спасибо за такой тёплый отзыв! От себя еще добавлю, что нам было приятно с Вами лично познакомиться и пообщаться
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A
великолепная организация, спасибо Мехди, экскурсия на самом высшем уровне, спасибо Екатерина. Очень продуманный маршрут, что бы увидеть и почувствовать город во всем его многообразии. Екатерина отлично сплетает в рассказе, историю,
Мехди
Ответ организатора:
Спасибо вам большое за такие тёплые слова! Нам было очень приятно провести для вас эту экскурсию. Вы тоже великолепные гости:
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