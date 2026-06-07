Мои заказы

Главное в Рабате - с местным жителем

Погружение в столицу Марокко - история, культура, легенды и современность
Я познакомлю вас с жизнью и разными гранями Рабата.

Покажу главные достопримечательности: от древних крепостей и медины до набережных и современных кварталов.

Мы поговорим об архитектуре, королевской семье и местном укладе, а также малоизвестных фактах и легендах.
5
2 отзыва
Главное в Рабате - с местным жителем
Главное в Рабате - с местным жителем
Главное в Рабате - с местным жителем

Описание экскурсии

  • Башня Хасана и Мавзолей Мохаммеда V — исторические символы города. Вы узнаете об их строительстве и значении для Марокко.
  • Медина Рабата. Прогуляемся по узким улочкам с сувенирными лавками, ремесленными мастерскими и традиционными рынками.
  • Касба Удайя. Пройдём по крепостному району с цветущими двориками, полюбуемся Атлантическим океаном и заглянем в Андалузский сад, где получаются яркие фото. Я расскажу легенды, которых нет в путеводителях.

Мы поговорим:

  • о прошлом и настоящем столицы.
  • роли королевской семьи и архитектурных символах власти.
  • влиянии андалусской и арабской традиций на марокканскую архитектуру.
  • быте жителей медины и современных районов.

Организационные детали

  • Большую часть маршрута пройдём пешком, но до некоторых мест доедем на комфортабельном автомобиле с кондиционером.
  • Вход в мавзолей Мохаммеда V и касбу Удайя, остановка на кофе или прохладительные напитки включены в стоимость.
  • Дополнительно оплачивается обед (по желанию).
  • Экскурсия подходит для людей с нормальной физической подготовкой.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Рабате
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мехди
Мехди — ваш гид в Рабате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я местный житель Марокко и хорошо знаю страну, её города, дороги и интересные места. Живу здесь всю жизнь, поэтому могу показать настоящее Марокко — не только популярные туристические места, но и
читать дальшеуменьшить

атмосферу, культуру, кухню и красивые локации, которые знают в основном местные. Больше всего я разбираюсь в трансферах между городами, поездках к океану, в горы и по туристическим маршрутам. Мне нравится общаться с людьми из разных стран, помогать комфортно передвигаться по стране и делиться советами, чтобы поездки проходили безопасно и интересно. Поэтому я решил помогать открывать Марокко с настоящей стороны.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Константин
Большое спасибо Ольге и Мехди за интересную, содержательную и живую экскурсию - они сумели за ограниченное время грамотно и с юмором познакомить меня со всеми знаковыми местами Рабата. Спасибо!
Мехди
Мехди
Ответ организатора:
Большое спасибо за такой тёплый отзыв! От себя еще добавлю, что нам было приятно с Вами лично познакомиться и пообщаться
читать дальшеуменьшить

и что экскурсия по Рабату оставила у вас хорошие впечатления. Мы рады, что смогли познакомить вас с главными достопримечательностями города и сделать прогулку интересной и лёгкой. Будем рады снова увидеть вас в Марокко и показать ещё много удивительных мест. С наилучшими пожеланиями, Ольга и Мехди! 😊

Вам был полезен этот отзыв?
A
великолепная организация, спасибо Мехди, экскурсия на самом высшем уровне, спасибо Екатерина. Очень продуманный маршрут, что бы увидеть и почувствовать город во всем его многообразии. Екатерина отлично сплетает в рассказе, историю,
читать дальшеуменьшить

факты, легенды, бытовые особенности, культуру, шутки. именно это даёт ощущение живого знакомства как с Рабатом так и с мароканцами. 4 часа пролетели незаметно. Нам помогли найти к ужину чудесный мароканский ресторан, заказали трансфер в отель. Спасибо огромное.

Мехди
Мехди
Ответ организатора:
Спасибо вам большое за такие тёплые слова! Нам было очень приятно провести для вас эту экскурсию. Вы тоже великолепные гости:
читать дальшеуменьшить

открытые, внимательные и с искренним интересом к Марокко. Благодаря таким людям экскурсия становится ещё более живой и душевной. Будем рады снова увидеть вас!

Вам был полезен этот отзыв?

Похожие экскурсии на «Главное в Рабате - с местным жителем»

Знакомьтесь, Рабат
На машине
3.5 часа
76 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Знакомьтесь, Рабат
Оценить визитные карточки города, прикоснуться к его истории и понаблюдать за современной жизнью
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
18 июн в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Рабат древний, элегантный, малоизвестный
На машине
6 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Рабат древний, элегантный, малоизвестный
Понять столицу Марокко через белоснежные улочки, андалузские сады и недосказанность руин
18 июл в 10:00
1 авг в 10:00
€296 за всё до 3 чел.
Выгодный трансфер в Рабате
На машине
Трансфер в/из аэропорта
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Рабате
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
18 июн в 00:00
$27 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Рабате. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Рабате
от $300 за экскурсию