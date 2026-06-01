Индивидуальная
до 10 чел.
Танжер - город на краю света
Увидеть главные места и погрузиться в атмосферу города на стыке двух морей
Начало: Удобное для вас место в городе
14 июн в 10:00
15 июн в 10:00
€340 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Волшебный город между Африкой и Европой - Танжер
Проехать от самой восточной точки до самой западной и осмотреть главные достопримечательности
6 июн в 11:00
7 июн в 11:00
$550 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Танжером: городом шпионов, писателей и художников
Увидеть главные достопримечательности и почувствовать характер города
Начало: В порту
10 июн в 10:00
11 июн в 10:00
$450 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Танжеру в категории «Популярные места»
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