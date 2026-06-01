Индивидуальная
до 10 чел.
Танжер - город на краю света
Увидеть главные места и погрузиться в атмосферу города на стыке двух морей
Начало: Удобное для вас место в городе
18 июн в 10:00
19 июн в 10:00
€340 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Волшебный город между Африкой и Европой - Танжер
Проехать от самой восточной точки до самой западной и осмотреть главные достопримечательности
18 июн в 10:00
19 июн в 10:00
$550 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Знакомство с Танжером: городом шпионов, писателей и художников
Увидеть главные достопримечательности и почувствовать характер города
Начало: В порту
30 июн в 10:00
28 июл в 10:00
от $250 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Танжеру в категории «Летние»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Танжере
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Танжеру в июне 2026
Сейчас в Танжере в категории "Летние" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 550. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Танжере (Марокко 🇲🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Летние», 4 ⭐ отзыва, цены от €250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Марокко. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август