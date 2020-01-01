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Хорошие фотографии Маврикия в высоком разрешении
Фотографии Маврикия — хорошая подборка фото с достопримечательностями, интересными местами, парками, домами, жителями, национальной едой, пейзажами, природой и городами страны Республика Маврикий
Блэк-Ривер-Горджес - национальный парк
Тру-о-Сёрф - потухший вулкан (на дне кратера находится озеро Гран-Бассен)
Крокодилы в парке Ла Ваниль
Львицы в национальном парке Казела
Розовый голубь, который обитает только на острове Маврикий
Фламинго в парке Казела
Парк Казела
Семицветные пески
Водопады Шарамель
Поля для гольфа
Райский остров Ile aux Cerfs
Ботанический сад Памплемус
Водяные лилии в саду Памплемус
Форт Аделаида
Музей Голубого Пенни
Порт-Луи, столица Маврикия
Рочестер Фолс, Маврикий
Остров Маврикий
Живописный рынок Порт-Луи в Республике Маврикий
Итак, стоит ли ехать на Маврикий или нет?
Маврикийский Ром, наверное лучший сувенир👌🥃
Air Маврикий, национальная авиакомпания
Отель Bubble Lodge Bois Chéri, Маврикий
Ром Шамарель, считается лучшим ромом Маврикия
Жареная лапша с маврикийским соусом
Фестиваль Дивали на Маврикии
Катание на квадроциклах, Маврикий
Тру-д'О-Дус, Маврикий
Тру-о-Биш, Маврикий
Общественный пляж Тамарин, Маврикий
Рош Нуар, Маврикий
Водопад Тамарин, Маврикий
Пост Лафайет, Маврикий
Пуэнт-о-Каноньер, Маврикий
Пуэнт Десни, Маврикий
Перейбер, Маврикий
Ла Пренеус, Маврикий
Кап-Малере, Маврикий
Маяк в Альбионе, Маврикий
Гранд-Бэй, Маврикий
Маэбур, Маврикий
Кьюрпайп (Кюрпип), Маврикий
Города и курорты Маврикия
о. Маврикий на карте мира (такой крошечный)
Аэрофотоснимок острова Маврикий