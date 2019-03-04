Хотите знать где находится страна Маврикий на карте мира, на каком острове она расположена, какие виды отдыха, какой океан омывает и большие ли цены на туры и товар, тогда прочитайте нашу статью, мы ответим на многие вопросы о Маврикии по пунктам.

Аэрофотоснимок острова Маврикий

Гиптонотическое сочетание индийского, африканского и европейского влияния, Маврикий часто используют как синоним роскошного пляжного отдыха, но поверьте это место поразит даже самого взыскательного путешественника с его превосходными пешими прогулками, альпинизмом и дайвингом мирового класса.

Пляжи на острове действительно шикарные

Окружая остров, они именно такие как на красивых картинках в брошурах о путешествиях. Но если вырваться за пределы знаменитых пляжей, вы обнаружите естественные леса, которые являются местом обидания редких растений и животных, таких как например, летучая лисица Маврикия, которых больше нет нигде на планете.

На побережье находится огромный коралловый риф, который окружает почти весь остров и благодаря своей обильной морской живности он превратился в Мекку для дайверов. Обязательно стоит познакомиться с местной культурой, которая сосредоточена вдоль восточного побережья, где находятся прекрасные пляжи и рыбацкие деревушки. Такие деревни, как Маленькая Джули и Королева Виктория, демонстрируют смешанное англо-французкое наследие страны и именно в этих краях можно услышать музыку сега, исполняемую в ее наиболее традиционной форме.

Северные районы славятся лучшим сочетанием пляжей, кухни и ночной жизни. Если двигаться дальше на запад, то тут вы наткнётесь на столицу Порт-Луи, которая знаменита лучшими ресторанами, магазинами и казино Caudan Waterfront, а также центральным рынком колониальной эпохи и площадью Оружия (Place d'Armes).

Прогулка с дельфинами, ликёро-водочные заводы и песчаные дюны ещё больше усиливают привлекательность западной части Маврикия, хотя для многих путешественников главная достопримечательность здесь — гора Ле Морн, которая когда-то была убежищем сбежавшим рабам. Это место внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и стало синонимом борьбы за свободу.

Дружелюбный, гостеприимный и неизменно красивый, Маврикий предлагает не только превосходную погоду и изысканные пляжи, но и особую культурную самобытность, которую стоит изучить!

Где находится Маврикий на карте мира

Остров Маврикий на карте мира (Google)

Расположение островной Республики Маврикий

Расположен Маврикий в Индийском океане, образовался остров благодаря извержению вулкана, поэтому местность гористая. Остров находится в 2000 километра юго-восточнее Африки к востоку от острова Мадакаскар. Островное государство известно тем, что когда-то было сухопутным мостом между Азией и Африкой и назывался архипелагом Маскарен. Поднимаясь с берега, земля переходит в широкую плодотворную равнину, на которой отлично произрастает сахарный тростник. Края кратера образуют горную цепь и прибрежные горы.

о. Маврикий на карте мира (такой крошечный)

Соседние острова

Приблизительно в 500 км. к востоку от Маврикия расположился остров Родригес, на северо-востоке — отмели островов Каргадос-Карахос, а если двигаться на север в 900 км. находится Агалега.

Общая информация о Маврикии

Численность населения

1 265 946 человек (на 2017 год)

Местные жители

мужчина — маврикиец, женщина — маврикийка

Валюта

Маврикийская рупия (примерный курс на 29.01.2019: 1 маврикийская рупия = 0,029$, 1 маврикийская рупия = 1,93 ₽

Форма управления

Парламенская Республика

Религия

52% — индуизм; 31% — христиане (в основном каталики); 15% — мусульмане; 2% — другие религии

Язык

На Маврикии два официальных языка, это английский и французский (доминирующим является французский). Также, на улице вы можете услышать следующие языки: креольский, хинди, бходжпури, урду и даже китайский. Но радует то, что все люди без исключения знают английский и французский.

Телефонный код страны

+230

Важные номера для туристов

Туристическая полиция — +(230) 210 38 94, +(230) 213 78 78 (короткий номер 112);

скорая помощь — 114;

пожарная служба — 115;

спасение на воде — 170;

дорожная полиция — 166;

посольство России — (230) 696-1545; (230) 696-5533; (230) 696-5027.

Чаевые (совет)

Чаевые на Маврикии не являются обязательными. В топовых отелях и ресторанах иногда взимается плата за обслуживание в размере от 10% до 15%.

В большинстве курортных отелей чаевые приветствуются, но большинство предпочитает, чтобы вы вносили их в общий ящик с пожеланиями, который обычно находится на стойке регистрации, а не раздавали чаевые отдельным сотрудникам.

Климат, когда лучше ехать

Маврикий благословлен тёплой тропической погодой круглый год. Лучшее время для посещения — с мая по начало декабря. Январь-март является периодом пика циклонов, и это время года лучше избегать.

Города и курорты

Города и курорты Маврикия

Планируете отпуск на Маврикий? Поиск подходящего места для отдыха может быть чертовски трудоемким. Но вам не нужно выполнять кропотливую работу. ХорошоТАМ здесь, чтобы предоставить вам список лучших мест для проживания и размещения во время вашего отпуска на Маврикии!

Столица Маврикия, Порт-Луи

Порт-Луи, космополитическая столица Маврикия, была основана в 1735 году французским мореплавателем и губернатором Бертраном-Франсуа Маэ де Ла Бурдоннэ. Порт-Луи, находится на северо-западном побережье и представляет собой административную и деловую столицу острова.

Город очень оживлён днём, он полон культурных и исторических сокровищ, мимо которых нельзя пройти просто так. Помимо центрального рынка, который является центром внимания для тех, кто хочет лучше познать дух Маврикия, находятся многие исторические места, включая Марсово Поле— старейший ипподром в южном полушарии.

Крупнейшие города Маврикия

К крупным городам и поселениям можно отнести: Кватре Борнес, Роза Хилл, Кьюрпайп (Кюрпип), Маебург.

Самые популярные туристические и курортные города острова

А теперь давайте более подробнее рассмотрим самые знаменитые города и курорты Маврикия:

Кьюрпайп (Кюрпип)

Кьюрпайп (Кюрпип), Маврикий

Если следовать по диагонали от Порт-Луи, проезжая через Бо-Бассен, Роуз-Хилл, Куатр-Борн, Вакоас и Феникс вы обязательно попадёте в Кьюрпайп. Город стал популярным жилым районом в прошлом веке, по-видимому, после того, как жители бежали от эпидемии малярии которая бушевала на западном побережье.

На сегодняшний день Кьюрпайп — это красивый жилой город с прекрасными колониальными домами, изящными скверами и очень современным овощным рынком! На небольшом расстоянии от Кьюрпайпа вы увидите знаменитый потухший вулкан Тру-о-Сёрф. Это один из самых неприступных видов острова с плантациями зелёного чая.

Кьюрпайп, Маврикий

Маэбур

Маэбур, Маврикий

Город Маэбур назван в честь одного из пионеров в истории Маврикия, французского губернатора Маэ де Ла Бурдоннэ. Чтобы узнать больше об истории города, посещение военно-морского музея Маэбура является обязательным. Это место было портом, где когда-то высадились голландские поселенцы, это также первый крупный порт Маврикия и поле битвы единственной победы наполеоновского флота над англичанами. Это событие было удостоено гравюры Триумфальной арки в Париже.

Маэбур, Маврикий

Гранд Бэй

Гранд-Бэй, Маврикий

Своей известностью Гранд-Бей обязан удивительному качеству и красоте вод, а также развлечениям днём ​​и ночью. Курорт предлагает отличные возможности для плавания, виндсерфинга и катания на водных лыжах. В Гранд-Бэй также существует широкий выбор модных и ремёсленных магазинов, отелей, ресторанов и ночных клубов. Это отправная точка для вертолётных приключений, также тут имеется возможность для глубоководной рыбалки и поездок на лодке к островам на севере Маврикия, включая остров Плейт, остров Раунд и остров Змей.

Гранд-Бей, Маврикий

Альбион

Маяк в Альбионе, Маврикий

Альбион— прибрежная деревня на северо-западе острова, расположенная между столицей Порт-Луи и курортным городком Флик-Ан-Флак. Пляж Альбион довольно приятный и тихий — без большого количества построек по соседству. В Альбионе также есть маяк, который стоит посетить — так как недавно вышедший фильм "Море соблазна" был снят в основном в этом районе.

Альбион, Маврикий

Кап-Малере

Кап-Малере, Маврикий

Кап-Малере расположена на севере острова, после деревни Перейбер. Кап-Малере с его маленькой часовней с красной крышей, часто изображаемой на почтовых открытках, предлагает великолепную панораму некоторых небольших островов, которые находятся недалеко от побережья: остров Флэт с его знаменитым маяком, Иль Ронд и Куэн-де-Мир, огромная доисторическая скала.

Кап-Малере, Маврикий

Ла Пренеус

Ла Пренеус, Маврикий

Ла Пренеус, небольшая деревня с видом на Ле-Морн, типична для прибрежных деревень на юго-западе Маврикия.

Ла Пренеус, Маврикий

Перейбер

Перейбер, Маврикий

Перейбер находится в нескольких километрах от Гран-Бей. Очень популярный город благодаря своему общественному пляжу, великолепной лагуне и типичным ресторанам.

Перейбер, Маврикий

Пуэнт Десни

Пуэнт Десни, Маврикий

Пуэнт Десни расположен в Пуэнт-Жером на юго-востоке Маврикия. Пуэнт Десни известен своими белоснежными песчаными пляжами и широкой бирюзовой лагуной с видом на Иль-де-Кокос. Определенно прекрасное место для купания и приятного времяпровождения на пляже. Рядом находится город Маэбур. Пуэнт Десни — это жилой посёлок.

Пуэнт Десни, Маврикий

Пуэнт-о-Каноньер

Пуэнт-о-Каноньер, Маврикий

Пуэнт-о-Каноньер — это небольшая деревня, расположенная вдоль побережья между Гранд-Бэй и Мон-Шуази. Он находится в 55 км от аэропорта, в 20 км от столицы Порт-Луи и всего в 2 км от Гранд-Бей. Эта небольшая деревушка полна небольших магазинов, ресторанов и баров.

Пуэнт-о-Каноньер, Маврикий

Пост Лафайет

Пост Лафайет, Маврикий

Пост Лафайет находится на тихом и спокойном побережье. Это отражение подлинного Маврикия. Место для спокойного отдыха и незабываемых воспоминаний.

Пост Лафайет, Маврикий

Округ Чёрная река (Блэк-Ривер)

Водопад Тамарин, Маврикий

Округ Чёрной реки находится на западной стороне, включая известные места, такие как Шамарель, земли семи цветов и водопад Тамарин. Город также известен своими тропическими лесами: ущельями Чёрной реки. Округ считается самым засушливым на острове. Но именно в этом месте, вы познаете Маврикий таким, какой он есть на самом деле.

Округ Чёрной реки, Маврикий

Рош Нуар

Рош Нуар, Маврикий

Рош Нуар, небольшая деревня на северо-восточном побережье Маврикия, славится своей большой и красочной лагуной. Нетронутое побережье является идеальным местом для отдыха, где вода просто чистейшая. Климат тут мягкий и солнечный. Рош Нуар находится на расстоянии 76 км от аэропорта и 55 км от столицы Порт-Луи.

Рош Нуар, Маврикий

Тамарин

Общественный пляж Тамарин, Маврикий

Тамарин расположен на западном побережье Маврикия и популярен среди любителей серфинга. Маленькая мирная прибрежная деревня, где время останавливается, чтобы вы могли заново открыть для себя удовольствия от отдыха.

Тамарин, Маврикий

Тру-о-Биш

Тру-о-Биш, Маврикий

Тру-о-Биш является одним из самых популярных мест у любителей Маврикия. В этом месте находятся длинные белые песчаные пляжи и бирюзовая лагуна. Непринужденная атмосфера делает его привилегированным местом. Тру-о-Биш находится в 10 минутах от Гранд-Бэй и в 20 минутах от столицы Маврикия.

Тру-о Биш, Маврикий

Тру-д'О-Дус

Тру-д'О-Дус, Маврикий

Тру-д'О-Дус расположен на восточном побережье Маврикия. Популярный морской курорт из-за своей близости к Иль-о-Серфу. Рыбацкая деревня с несколькими виллами вдоль побережья. Вдали от шумных городов, побережье предлагает множество тихих уголков, чтобы расслабиться и отдохнуть.

Тру-д'О-Дус, Маврикий

История и культура Маврикия

История Маврикия

Из-за своей удаленности Маврикий был полностью необитаем до 16-го века, хотя в средние века его посещали арабские торговые суда.

Португальские моряки были первыми современными европейцами, которые ступили на остров, основав тут центр торговли примерно в 1510 году. В конце концов он был колонизирован небольшой голландской армией, которая вошла в Большой порт в 1638 году. Они назвали остров в честь принца Мориса Нассауского, который был членом голландкой королевской семьи, он стремился воспользоваться тем, что природные ресурсы были доступны, в том числе чёрное дерево и сахарный тростник.

Из-за того, что голландцы не смогли добиться успеха в колонии, Маврикий снова остался необитаемым в 1710 году, но через пять лет его вновь колонизировали французы, которые доставляли африканских рабов для работы на сахарных плантациях. Маврикий был захвачен англичанами во время наполеоновских войн (1803-1815). Остров стал частью Британской империи в1814 году, сохранив при этом многие из своих французских влияний, включая язык и законы.

После отмены рабства в 1830-х годах на остров были привезены индийские рабочие, а теперь их потомки составляют более две трети населения, что ещё больше способствует сегодняшнему впечатляющему этническому разнообразию.

Маврикий оставался Британской колонией до 1957 года, в этот момент ему было предоставлено внутреннее самоуправление с избирательной системой, основанной на Вестминстерской модели. Королева Елизавета II оставалась главой государства. Первые выборы, основанные на принципах всеобщего избирательного права, состоялись в 1959 году и были выиграны лейбористской партией. Несмотря на то, что в течение почти 150 лет он был британским, влияние Франции с начала 19-го века продолжало доминировать в культуре острова.

Полная независимость Маврикию была предоставлена в 1968 году, когда движение за независимость, возглавляемое сэром Сивусагуром Рамгуламом, наконец победило, хотя королева Елизавета II оставалась главой государства до 1992 года. В политике Маврикия после приобретения независимости доминировала семья Рамгулам (Навин Рамгулам, премьер-министр с 1995 года — сын сэра Сивусагура, а также две основные фигуры Маврикия, Поль Беренгер и сэр Анеруд Джагнаут.

Вы знали:

Боксёр Бруно Джули завоевал для страны первую олимпийскую медаль на Пекинских играх в 2008 году.

Из-за своего небольшого размера Маврикий является самой густонаселённой страной в Африке.

Несмотря на то, что Додо вымер ещё в 17-м веке, он до сих пор является национальной птицей острова.

Социальные нормы страны

Рукопожатие — это обычная форма приветствия. Если вы посещаете частный дом, вы должны уважать традиции конкретной семьи. Тип гостеприимства, которое получает гость, определяется религиозными и социальными обычаями семьи, которые тесно связаны межу собой. Будет уместно сделать небольшой подарок, в качестве знака внимания, если вдруг вас пригласили на обед. В одежде принят неформальный стиль, хотя мужчинам на особо важные мероприятия всё же стоит одеть костюм.

Местный этикет:

Одевайтесь соответствующим образом при входе в религиозный храм.

Снимайте обувь при входе в мечети и храмы.

Женщины обязаны прикрывать головы в мечети.

Не загорайте топлес на любом из пляжей. Это незаконно.

Уважайте местные обычаи и традиции.

Экономика

Исторически сахар доминировал в аграрной экономике Маврикия, и сегодня на его долю приходится 25% экспортной выручки. После обретения независимости в 1968 году правительство сознательно стремилось к деверсификации путём развития промышленных и сервисных компонентов экономики.

Экономика обслуживания основана на туризме и финансовых услугах, а также на растущих телекоммуникационных услугах, которые привлекли более 9000 оффшорных компаний. Туризм хорошо развит и сейчас приносит стране более 500 миллионов долларов США. Инвестиции в банковское дело более 1 миллиарда долларов США.

Основной экспорт : одежда и текстиль, сахар, живые цветы, консервированный тунец и патока.

: одежда и текстиль, сахар, живые цветы, консервированный тунец и патока. Основной импорт : промышленные товары, продукты питания, нефтепродукты, химикаты.

: промышленные товары, продукты питания, нефтепродукты, химикаты. Основные торговые партнеры: Франция, Великобритания, Германия, Финляндия и другие страны ЕС.

Уровень безопасности в стране

Как и в любой другой стране распространены мелкие кражи. Будьте внимательны, следите за своими сумками и ценными вещами, особенно в популярных туристистических районах, включая Порт-Луи, Гранд-Бэй и Флик-ан-Флак. В отеле пользуйтесь сейфом, где это возможно конечно. Обязательно храните копии документов, особенно паспортов, что не мало важно отдельно от оригиналов. Иногда сообщали о кражах на виллах, где останавливались туристы. Так, что заранее убедитесь, что жильё и гостиничные номера безопасны для проживания. Старайтесь избегать аренды жилья, которое не зарегистрировано Управлением по туризму Маврикия. Также бывали случаи уличных ограблений возле банкоматов, будьте острожны при снятии наличных. Старайтесь не гулять ночью по пляжам или в плохо освещенных местах.

Виды отдыха на Маврикии

Катание на квадроциклах, Маврикий

Пляжный отдых — не будет преувеличением сказать, что пляжи на Маврикии есть везде. Наши любимые находятся на северном побережье, это Тру-о-Биш, Мон Шуази и Перейбер.

За порцией адреналина отправляйтесь на Гранд Бэй — Гранд Бэй, приморская деревня с изумрудными водами и прекрасным пляжем, стала центром индустрии водного спорта острова. Здесь можно полетать на парашуте, отправиться в подводную экскурсию, покататься на водных лыжах или заняться виндсёрфенгом.

— Гранд Бэй, приморская деревня с изумрудными водами и прекрасным пляжем, стала центром индустрии водного спорта острова. Здесь можно полетать на парашуте, отправиться в подводную экскурсию, покататься на водных лыжах или заняться виндсёрфенгом. Займитесь дайвингом — дайвинг-центры расположены по всему побережью Маврикия, к западу от Флик-ан-Флака, на севере в Тру-о-Биш и это лишь несколько мест. Хорошая подводная видимость, тёплое море и богатый подводный мир, делают это место одним из лучших в мире для занятия дайвингом.

— дайвинг-центры расположены по всему побережью Маврикия, к западу от Флик-ан-Флака, на севере в Тру-о-Биш и это лишь несколько мест. Хорошая подводная видимость, тёплое море и богатый подводный мир, делают это место одним из лучших в мире для занятия дайвингом. Экстремальные развлечения — тут для вас приготовлен длинный список мероприятий: прыжки с парашютом, кайтсёрфинг, катание на горных велосипедах, зиплайнинг, картинг, катание на квадроциклах, полёт на флайборде и т.д;

— тут для вас приготовлен длинный список мероприятий: прыжки с парашютом, кайтсёрфинг, катание на горных велосипедах, зиплайнинг, картинг, катание на квадроциклах, полёт на флайборде и т.д; Экскурсии по достопримечательностям — откройте для себя Маврикий с помощью множества замечательных экскурсий. Что бы вы ни искали: обзорный тур, шоппинг тур, исторический тур или любой другой, на Маврикии вы найдёте всё!

— откройте для себя Маврикий с помощью множества замечательных экскурсий. Что бы вы ни искали: обзорный тур, шоппинг тур, исторический тур или любой другой, на Маврикии вы найдёте всё! Глубокоподводная рыбалка — если вы хотите выброса адреналина, отправляйтесь на глубоководную рыбалку, также известную как Big Game Fishing.

— если вы хотите выброса адреналина, отправляйтесь на глубоководную рыбалку, также известную как Big Game Fishing. Пешие прогулки и треккинг — Маврикий славится своей захватывающей дух природой с её прекрасной растительностью, горами, реками, водопадами, поэтому для любителей природы, тут просто рай!

Маврикий предлагает самый широкий спектр развлечений и видов отдыха, от бюджетных до роскошных, индивидуальных и групповых, от стандартного до полностью индивидуального пакета, вы непременно насладитесь отдыхом своей мечты в соответствии с любым вашим желанием.

Праздники

Фестиваль Дивали на Маврикии

Община Маврикия придерживается различных вероисповеданий, и в течение года проводятся различные индуистские, мусульманские, буддийские и христианские праздники. Вы можете посмотреть пасхальный парад в Порт-Луи или, ближе к концу сентября, присоединиться к празднику Ид-аль-Фитр, который празднует окончание Рамадана.

В марте жители деревень, собираются вместе, чтобы бросаться в друг друга яркими порошками, зажигать костры и петь народные песни, чтобы отметить Холи, индуистский фестиваль, который традиционно отмечает приход весны.

В ноябре на ежегодном фестивале International Kreol в Порт-Луи, демонстрируется креольская культура с местной музыкой, искусством и кухней. Вы можете посетить креольские джазовые концерты, потанцевать под сега-бит или посмотреть выставки живописи. А из порта можно понаблюдать за яркими парусами проходящей мимо регаты, а также дегустировать блюда креольской кухни.

В ноябре здания и пляжи, освещенны диями (глиняными масляными лампами), это время празднования индуистского фестиваля огней Дивали.

Ниже перечисленны государственные праздники Маврикия:

1 января — Новый год;

1 февраля — День отмены рабства;

12 марта — День независимости;

1 мая — День труда;

1 ноября — День всех святых;

2 ноября — Годовщина прибытия наёмных работников;

25 декабря — Рождество.

Традиционная кухня Маврикия

Жареная лапша с маврикийским соусом

Местная еда и напитки

Маврикий, райский остров — страна разнообразных культур и идеального сочетания различных кухонь, предлагает вам уникальный кулинарный опыт и тёплое креольское гостеприимство.

Население потребляет в основном индийские блюда, такие как карри, чатни, ругайл (томатная паста, приготовленная в креольском стиле) и солёные огурцы, приготовленные из местных ингредиентов. Маврикийские версии этих блюд имеют местный колорит и порой значительно отличаются от оригинальных индийских рецептов.

Кроме того, на индийский стиль оказывают влияние блюда китайской кухни, которые не преминули смешать с креольской кухней. Стоит уточнить, что в конце XIX-го века на Маврикий прибыли китайские мигранты из юго-восточной части Китая. Сегодня они составляют 2% всего населения. Первоначально они потребляли только традиционные китайские блюда, но в конце концов адаптировались к другим кухням. Вы можете найти несколько китайских ресторанов на Маврикии, предлагающих действительно вкусные жареные и приготовленные на пару блюда, такие как лапша и бульеты (пельмени).

Кроме того,европейские вкусы повлияли на маврикийскую кухню, но в основном на французскую кухню, которая смешивалась с другими существующими кухнями на острове на протяжении веков. Французские блюда стали более популярными на острове, особенно такие блюдами, как бульон, салат из тунца, блинчики с начинкой, цивет де ливр или кок дю вин, поданные с хорошим вином. Особенно французское влияние хорошо просматривается в маврикийской выпечке, такой как слоеные пирожки, кармашки, поповеры (поповер — это легкий полый рулет, сделанный из жидкого теста), эклеры и ракушки.

Будучи одной из известных стран, которые производят свой собственный ром, производство маврикийского рома восходит к колониальному периоду. А именно в 1638 году сахарный тростник с Явы был впервые превезен на Маврикий голландцами. Сахарный тростник в основном выращивался для производства «арака», предшественника рома. Сегодня на Маврикии производится как промышленный, так и сельскохозяйственный ром. Сельскохозяйственный ром — это высококачественный ром, известный своим ценным ароматом и вкусом. Другим напитком местного производства является пиво Phoenix Beer, которое имеет легкий вкус и в большей степени предпочитается местными жителями и туристами, посещающими Маврикий.

Ром Шамарель, считается лучшим ромом Маврикия

Ниже приведен список некоторых маврикийских деликатесов и напитков:

Роти/Дхол-Пури/Фарата — закажите индийские лепёшки в виде блинов со специями и фаршированные индийским карри. Роти или дхол-пури происходит из Бихара, что находится в северной части Индии. Обычно карри, приправляют куркумой, тмином и кориандром, что придаёт ему вкусный аромат. Вы можете заказать карри с овощами, рыбой или курицей. Если вам не нравится чили, заранее попросите убрать его из блюда. Вы можете легко найти продавцов роти или дхол-пури в каждом торговом уголке или магазине закусок.

— закажите индийские лепёшки в виде блинов со специями и фаршированные индийским карри. Роти или дхол-пури происходит из Бихара, что находится в северной части Индии. Обычно карри, приправляют куркумой, тмином и кориандром, что придаёт ему вкусный аромат. Вы можете заказать карри с овощами, рыбой или курицей. Если вам не нравится чили, заранее попросите убрать его из блюда. Вы можете легко найти продавцов роти или дхол-пури в каждом торговом уголке или магазине закусок. Самоса — ещё одно маврикийское угощение, привезенное из Индии. Оно очень ценится местными жителями и иностранцами. Данное блюдо может быть подано на завтрак или полдник, просто окуните этот пикантный треугольник в мятную или кориандровую чатни и ублажите свои вкусовые рецепторы. Самосу фаршируют отварным картофелем, тунцом или мясным фаршем, специями, травами и порошком карри, а затем жарят во фритюре до светло-коричневого цвета.

— ещё одно маврикийское угощение, привезенное из Индии. Оно очень ценится местными жителями и иностранцами. Данное блюдо может быть подано на завтрак или полдник, просто окуните этот пикантный треугольник в мятную или кориандровую чатни и ублажите свои вкусовые рецепторы. Самосу фаршируют отварным картофелем, тунцом или мясным фаршем, специями, травами и порошком карри, а затем жарят во фритюре до светло-коричневого цвета. Маврикийское Бириани — одно из фирменных индийских блюд, привезенных на Маврикий, маврикийское бириани (известное в Индии как бирьяни) — очень вкусное блюдо, приготовленное из риса басмати, множества трав и специй, картофеля и говядины, курицы или морепродуктов. Ароматные бириани очень хорошо известны мусульманской общине Маврикия, которая специализируется на его приготовлении. Вы обязательно увидите это восхитительное блюдо на столе, особенно когда на Маврикии проходят фестивали, такие как Ид уль фитр.

— одно из фирменных индийских блюд, привезенных на Маврикий, маврикийское бириани (известное в Индии как бирьяни) — очень вкусное блюдо, приготовленное из риса басмати, множества трав и специй, картофеля и говядины, курицы или морепродуктов. Ароматные бириани очень хорошо известны мусульманской общине Маврикия, которая специализируется на его приготовлении. Вы обязательно увидите это восхитительное блюдо на столе, особенно когда на Маврикии проходят фестивали, такие как Ид уль фитр. Гато пиментс — это типичная маврикийская закуска, готовится она из желтого гороха и приправлена ​​перцем чили и кориандром. Эта закуска очень популярна на Маврикии и её легко найти практически во всех точках питания.

— это типичная маврикийская закуска, готовится она из желтого гороха и приправлена ​​перцем чили и кориандром. Эта закуска очень популярна на Маврикии и её легко найти практически во всех точках питания. Буле (Boulette) — маврикийский вариант пельменей. Буле — это приготовленные на пару шарики из мяса, курицы, тофу, креветок или овощей, которые подаются в бульоне, украшенном свежим луком. Они происходят из китайской кухни, иногда их едят с жареной или вареной лапшой. Вы можете найти их повсюду на Маврикии, но, безусловно, те из «Ti couloirs» или закусочной «Fabrice» в Гранд Бэй имеют лучший вкус!

(Boulette) — маврикийский вариант пельменей. Буле — это приготовленные на пару шарики из мяса, курицы, тофу, креветок или овощей, которые подаются в бульоне, украшенном свежим луком. Они происходят из китайской кухни, иногда их едят с жареной или вареной лапшой. Вы можете найти их повсюду на Маврикии, но, безусловно, те из «Ti couloirs» или закусочной «Fabrice» в Гранд Бэй имеют лучший вкус! Жареная лапша — на местный лад, блюдо известно как «Майн Фритес», оно состоит из жареной лапши, приготовленной в маврикийском стиле, обычно с курицей, овощами, говядиной или креветками. Это блюдо также из китайской кухни и очень доступно. Если вы хотите, чтобы блюдо было острым, вы можете добавить чесночный соус или пасту из чили.

— на местный лад, блюдо известно как «Майн Фритес», оно состоит из жареной лапши, приготовленной в маврикийском стиле, обычно с курицей, овощами, говядиной или креветками. Это блюдо также из китайской кухни и очень доступно. Если вы хотите, чтобы блюдо было острым, вы можете добавить чесночный соус или пасту из чили. Rougaile — это типичное маврикийское блюдо готовится из помидоров, лука, чеснока, специй и трав, таких как тимьян и кориандр. Едят этот соус с горохом, соей, рыбой, мясом.

— это типичное маврикийское блюдо готовится из помидоров, лука, чеснока, специй и трав, таких как тимьян и кориандр. Едят этот соус с горохом, соей, рыбой, мясом. Фруктовый салат с перцем чили — этот своеобразный фруктовый салат состоит из нарезанных фруктов, таких как ананасы, манго, красная гуава, которые подаются с чили и соусом из тамаринда. Этот салат очень популярен среди местных жителей. Вы всегда можете заказать его без перца чили.

— этот своеобразный фруктовый салат состоит из нарезанных фруктов, таких как ананасы, манго, красная гуава, которые подаются с чили и соусом из тамаринда. Этот салат очень популярен среди местных жителей. Вы всегда можете заказать его без перца чили. Alouda — один из популярных напитков на Маврикии. Alouda — розовый сладкий молочный напиток с шариками тапиоки, приправленный сиропом, иногда в него добавляют мороженое. Лучшее место, где стоит его попробовать это центральный рынок Порт-Луи.

— один из популярных напитков на Маврикии. Alouda — розовый сладкий молочный напиток с шариками тапиоки, приправленный сиропом, иногда в него добавляют мороженое. Лучшее место, где стоит его попробовать это центральный рынок Порт-Луи. Кокосовая вода — маврикий полон кокосовых пальм, и поэтому не стоит покидать остров, не выпив освежающей кокосовой воды, которую можно найти на большинстве пляжей. Выпив её, попросите продавца разрезать кокос пополам, чтобы вы могли съесть мякоть.

— маврикий полон кокосовых пальм, и поэтому не стоит покидать остров, не выпив освежающей кокосовой воды, которую можно найти на большинстве пляжей. Выпив её, попросите продавца разрезать кокос пополам, чтобы вы могли съесть мякоть. Пиво Феникс — это пиво местного производства с приятным легким вкусом.

— это пиво местного производства с приятным легким вкусом. Маврикийский ром — вы всегда можете насладиться охлажденным ромом, приправленным фруктами, такими как личи, манго, маракуйя и ананас.

Еда на Маврикии фантастическая. Помните одно здесь вы можете найти всё, от свежей кокосовой воды до солёных огурцов в масляном хлебе.

Где лучше размещаться на Маврикии

Отель Bubble Lodge Bois Chéri, Маврикий

Маврикий предлагает широкий выбор вариантов размещения, вот некоторые варианты:

отели — граница между отелями и курортами на Маврикии может быть довольно размыта, но есть много крупных, автономных пляжных курортов, предлагающих все услуги от няни до виндсёрфинга. Большинство курортов разбросаны вдоль лучших пляжей страны — особенно вдоль южного и восточного побережья. По всему острову расположенно множество отелей, большиство из которых как бы обвивают побережье. Стандарты и сервис Маврикия, как известно, являются лучшими в Индийском океане. С июня по сентябрь, а также во время рождественских и пасхальных праздников номера следует бронировать заранее. На Маврикии находится самое большое скопление 5-ти звёздочных отелей, чем где-либо ещё в мире. Даже 3-х звёздочные отели, обеспечивают 5-ти звёздочный прием.

— граница между отелями и курортами на Маврикии может быть довольно размыта, но есть много крупных, автономных пляжных курортов, предлагающих все услуги от няни до виндсёрфинга. Большинство курортов разбросаны вдоль лучших пляжей страны — особенно вдоль южного и восточного побережья. По всему острову расположенно множество отелей, большиство из которых как бы обвивают побережье. Стандарты и сервис Маврикия, как известно, являются лучшими в Индийском океане. С июня по сентябрь, а также во время рождественских и пасхальных праздников номера следует бронировать заранее. На Маврикии находится самое большое скопление 5-ти звёздочных отелей, чем где-либо ещё в мире. Даже 3-х звёздочные отели, обеспечивают 5-ти звёздочный прием. шамбр дот (комната от хозяев), дома с самообслуживанием, пляжные бунгало, виллы и дома или даже колониальные надворные постройки во внутрених помещениях. Такие виды жилья можно найти по всему острову, хотя в основном в туристических центрах — на севере вокруг Гранд Бэя и на западе вокруг Флик-ан-Флака.

во внутрених помещениях. Такие виды жилья можно найти по всему острову, хотя в основном в туристических центрах — на севере вокруг Гранд Бэя и на западе вокруг Флик-ан-Флака. "кровать и завтрак" — так называемое проживание в стиле Chambre d'hote (на французкий лад "кровать и завтрак") явлется черезвычайно популярным и недорогим вариантом проживания. Номера, как правило, высокого качества. Многие хозяева любездно предлагают в пользование кухню, а иногда и щедрую домашнюю еду.

— так называемое проживание в стиле Chambre d'hote (на французкий лад "кровать и завтрак") явлется черезвычайно популярным и недорогим вариантом проживания. Номера, как правило, высокого качества. Многие хозяева любездно предлагают в пользование кухню, а иногда и щедрую домашнюю еду. кемпинг — кемпинг возможен, но нет специально оборудованных мест под него.

другие варианты размещения— например, квартиры и дома в аренду. В Флик-ан-Флаке и на северном побережье, вы найдете множество аппартаментов с собственой кухней. На Маврикии также есть уникальная возможность разместится в бамбуковых коттеджах высоко на холмах прекрасного охотничьего заповедника Домен дю Шассер, снять небольшую лоджию в имении колониальной эпохи Эврика недалеко от города Мока или остановится в роскошном отеле Le Touessrok, у которого есть собственный необитаемый остров, на котором вы сможете отдохнуть.

Как добраться до Маврикия

Air Маврикий, национальная авиакомпания

Так как Маврикий расположен вдали от материков, добраться сюда можно либо самолётом, либо морскими видами транспорта.

К сожалению прямых рейсов из России на Маврикий нет, но есть рейсы с пересадками, например: в Стамбуле, Дубае, Мюнхене, Париже, Амстердаме.

За какое время можно долететь?

Самое минимально время в пути, которое нам удавалось найти из Москвы на Маврикий составило 14 часов 20 минут (от авиакомпании Turkish Airlines).

Стоимость билетов

Самые дешёвые билеты предлагает авиакомпания Победа (из Москвы, с пересадкой в Стамбуле) от 13439 рублей.

Аэропорты и Авиалинии

Единственный аэропорт материкового Маврикия — международный аэропорт имени сэра Севусагура Рамгулама.

Air Mauritius является национальным перевозчиком. Он имеет хорошие показатели безопасности и приличную международную сеть.

Нужна ли виза для въезда на Маврикий?

Виза для Россиян не требуется, при условии проживания до трех месяцев. Безвизовый режим означает, что при въезде в страну на пограничном контроле вам просто поставят штамп о въезде и выезде. Сборы за это никакие не взымаются.

Тонкости передвижения по стране

Всё на Маврикии находится в двух часах езды. Обычно у каждого отеля уже стоит такси, а прокат автомобилей или скутеров стоит недорого. Экскурсии на микроавтобусах можно заказать из отелей, а на большинстве курортов есть велосипеды и велосипедные туры.

Общественный транспорт

Общественный транспорт предоставляется рядом автобусных компаний, которые работают по всему острову. Экспресс автобусы курсируют из Порт-Луи на север, юг и в основные города. В городских районах время работы общественного транспорта с 05:30 до 20:00. В сельской местности автобусы ходят с 06:30 до 18:30.

Прокат автомобилей / велосипедов / скутеров

Несколько компаний и местных туроператоров предлагают услуги проката автомобилей, велосипедов и скутеров по разумным ценам. Вы можете легко пересечь различные части острова на машине или на скутере.

Вертолётные услуги

Если вы хотите насладиться видом острова с высоты птичьего полета, почему бы не воспользоваться услугами вертолёта, которые предлагают Air Mauritius.

Что привезти на память с Маврикия?

Маврикийский Ром, наверное лучший сувенир👌🥃

Маврикий приготовил для вас несколько местных сувениров, которые помогут захватить немного Индийского океана домой.

Будучи одним из крупнейших экспортеров сахара в мире, Маврикий производит ром, что не может не радовать. В La Rhumerie de Chamarel, функцианирующем ромовом заводе и музее, есть собственный бренд рома высшего качества, но вы можете сэкономить свои деньги на бутылке или двух рома Arrangé, уникальной смеси рома и специй. Популярные ароматы включают кофе и ванильные бобы, апельсиновую цедру, гвоздику и другие пряные добавки.

Для любителей чая, рекомендуем приобрести, экзотические сахара — поверьте это то, что нужно. В магазине подарков L'Aventure du Sucre есть 15 различных сортов сахара. Более темные сорта особенно интригуют и привнесут поразительный вкус в ваш утренний кофе.

Однако основной сувенирной продукцией, является что-нибудь, украшенное додо. Теперь вымершая птица, когда-то обитающая на Маврикии, украшает всё: от футболок и игрушек до предметов домашнего обихода и ювелирных изделий.

Отправляйтесь на ремесленный рынок на набережной в районе Ле-Каудан в Порт-Луи, здесь действительно большой выбор всевозможных сувениров и не только. Пока вы там, приобретите ещё один легендарный и необычный подарок для себя или своих родных, потрясающе детализированные корабли в бутылке.

Что нельзя вывозить?

Запрещено:

ракушки и раковины со дна моря;

кораллы.

Ограниченный экспорт:

живые животные (в том числе птицы);

свежие и сушенные овощи;

муку;

сахар;

песок;

органы животных;

необработанные алмазы.

Плюсы и минусы отдыха на Маврикии

Итак, стоит ли ехать на Маврикий или нет?

Перед тем как отправится в путешествие на Маврикий, вы конечно же почитаете о нём в нескольких блогах. Большинство опишут Маврикий, как на красивой рекламной листовки туристического офиса. Это не совсем так! Есть у этого острова как плюсы, так минусы, давайте теперь рассмотрим их поподробнее.

Плюсы:

Красивые пляжи и множество развлечений;

культурное многоообразие;

безопастный и мирный остров;

интересные пешие маршруты.

Минусы:

очень густонаселенный остров;

слишком маленький национальный парк и недостаточно природных заповедников;

каралловые рифы мешают плавать;

здесь может быть очень ветрено и дождливо.

С чем вы обязательно должны познакомиться на Маврикии

погреться на прекрасных пляжах; исследовать изумительный хребет Мока; совершить поломнический маршрут в Гранд Бассен; словить адреналина на пляжах Гранд Бэя; отправиться в национальный парк "ущелье Чёрной реки"; заняться дайвингом в чистых водах; сфотографировать цветную землю; провести день в крокодиловом парке La Vanille Nature Park.

Чем заняться на Маврикии в первый и последний день

Живописный рынок Порт-Луи в Республике Маврикий

Начните свой первый день в Порт-Луи на центральном рынке, местном базаре, где вы можете найти разнообразные продукты питания, товары, специи и сувениры от местных торговцев по отличным ценам. Здесь вы увидите смесь креольских, мусульманских и китайских торговцев, продающих и покупающих всевозможные товары. Этническая смесь Порт-Луи также отражена в еде, поэтому обязательно пробуйте её.

Проведите свой последний день в Флик-ан-Флаке на западе Маврикия, тут вы можете наблюдать красивый закат прямо на пляже. Конечно здесь не самая чистая вода по сравнению с другими частями острова, но за то тут открывается потрясающий вид.

Как видите, Маврикий может предложить гораздо больше, чем просто пляж и море. Вы будите приятно удивлены, насколько разнообразен этот остров. Если вы когда-нибудь были на Маврикии, расскажите что больше всего впечатлило вас? Пожалуйста, дайте нам знать в комментариях ниже!