Чистый адреналин: индивидуальная экскурсия на квадроциклах

Погрузитесь в захватывающее приключение на квадроциклах в парке Долина Цвета. Откройте для себя живописные водопады и озёра с опытным гидом
Парк Долина Цвета предлагает уникальную возможность отправиться на индивидуальную экскурсию на квадроциклах. Здесь можно увидеть потрясающие пейзажи и цветную землю с 23 оттенками.

В сопровождении опытного гида, гости смогут исследовать самые интересные уголки парка, насладиться видами водопадов и искупаться в кристально чистом озере.

Это приключение подходит как для активных путешественников, так и для семей с детьми, обеспечивая незабываемые впечатления

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚴‍♂️ Захватывающая поездка на квадроциклах
  • 🌈 Уникальная цветная земля с 23 оттенками
  • 🏞 Живописные водопады и озёра
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей с детьми
  • 🗺 Опытный гид и интересные маршруты

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с мая по октябрь, когда погода наиболее комфортная и сухая. В это время парк особенно красив, а маршруты доступны. С ноября по апрель возможны дожди, но это не мешает насладиться красотой природы. В остальные месяцы экскурсия также доступна, но стоит учитывать возможные погодные изменения.
Сейчас сентябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть

  • Долина Цвета
  • Водопады
  • Горные озёра

Описание экскурсии

Природный парк La Vallee De Coleurs, или «‎Долина Цвета» — это заповедный уголок, где вы насладитесь потрясающими пейзажами, дикой природой и полной неожиданных приключений прогулкой на квадроциклах (четырёхколесных мотоциклах). Долиной Цвета этот парк называется из-за цветной земли, как в Шамарель, но здесь у неё не 7 цветов, а 23! Что вас ждёт?
  • Трёхчасовое сафари под руководством опытного гида, который проведёт вас по самым интересным местам парка, расскажет о местной фауне и флоре.
  • Водные велосипеды, тропинки для пеших прогулок, а также купание в кристально чистых водах одного из горных озёр и живописные горные водопады.

• Парк предлагает самые разнообразные развлечения для активных путешественников и семей. Важная информация:

Если планируете искупаться, возьмите с собой купальники, полотенца.

По договорённости.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида-инструктора
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Важная информация
  • Если планируете искупаться
  • Возьмите с собой купальники
  • Полотенца
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

