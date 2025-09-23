Парк Долина Цвета предлагает уникальную возможность отправиться на индивидуальную экскурсию на квадроциклах. Здесь можно увидеть потрясающие пейзажи и цветную землю с 23 оттенками.



В сопровождении опытного гида, гости смогут исследовать самые интересные уголки парка, насладиться видами водопадов и искупаться в кристально чистом озере.



Это приключение подходит как для активных путешественников, так и для семей с детьми, обеспечивая незабываемые впечатления

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по октябрь, когда погода наиболее комфортная и сухая. В это время парк особенно красив, а маршруты доступны. С ноября по апрель возможны дожди, но это не мешает насладиться красотой природы. В остальные месяцы экскурсия также доступна, но стоит учитывать возможные погодные изменения.

Сейчас сентябрь — это идеальное время.