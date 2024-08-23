8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Интересная экскурсия по Порт-Луи
Индивидуальная экскурсия по югу и центру Маврикия. Священное озеро, потухший вулкан, гигантские черепахи и разноцветные пески ждут вас
Начало: У вашего отеля
6 окт в 10:00
7 окт в 10:00
$450 за всё до 5 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Порт-Луи и Северный Маврикий
Откройте для себя Порт-Луи и Северный Маврикий: колониальный дом, ботанический сад, сахарный музей и дегустация рома. Уникальные впечатления и виды с цитадели
Начало: У вашего отеля
14 окт в 09:00
15 окт в 09:00
$650 за всё до 5 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 13 чел.
Мистический Юг, или Сердце Маврикия
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
5 окт в 08:00
от $350 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 13 чел.
Чайное великолепие
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
5 окт в 08:00
от $350 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 13 чел.
Маврикий: Остров двух кокосов
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
5 окт в 08:00
от $350 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 13 чел.
Красочный остров: чудеса Маврикия
Начало: Ваш отель
Расписание: По договорённости.
Завтра в 08:00
5 окт в 08:00
от $350 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 13 чел.
Чистый адреналин: индивидуальная экскурсия на квадроциклах
Начало: Ваш отель
Расписание: По договорённости.
Завтра в 08:00
5 окт в 08:00
от $350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга23 августа 2024Замечательная экскурсия!!! Анна большой профессионал и просто приятный в общении человек. Увлекательная история Маврикия, неповторимая самобытность этого островного государства, уникальные места, новые вкусовые ощущения - всё это вас ждёт в путешествии с Анной!
- ООльга21 августа 2024Это было наше первое знакомство с Маврикием, а как известно, от первого впечатления зависит очень многое! Экскурсия, организованная Дашей, а
- ИИгорь,15 августа 2024Все супер!!!!
- ААлександр6 июля 2024Великолепная экскурсия и удивительно позитивный и влюбленный в Маврикий организатор!!! Человек глубочайших познаний и профессионал своего дела!!! Даша, огромное Вам спасибо!!! Все прошло на одном дыхании!!! Было очень здорово и интересно!!! Рекомендую всем!!!
- ИИнна22 июня 2024Провели прекрасный насыщенный день на севере острова с Анной Анна смогла учесть то, что присутствовал 7-летний ребенок, и построила программу так,
- РРоман23 апреля 2024Спасибо огромное за интересную и увлекательную экскурсию! Получили массу положительных впечатлений! ☺️
Ответы на вопросы от путешественников по Порт-Луи в категории «От вашего отеля»
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Сколько стоит экскурсия по Порт-Луи в октябре 2024
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