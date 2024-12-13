Это путешествие оставит незабываемые впечатления и подарит уникальные моменты в окружении великолепной природы острова
6 причин купить эту экскурсию
- 🦁 Уникальные животные в парке Касела
- 🌈 Цветные пески Шамарель
- 🚵♂️ Экстремальные приключения на квадроциклах
- 🦜 Разнообразие экзотических птиц
- 🌄 Виды на горы и сахарные поля
- 🏞 Прогулки по живописным местам
Что можно увидеть
- Парк Касела
- Цветные пески Шамарель
- Водопады Шамарель
Описание экскурсии
Частный островной заповедник
В восточной части острова, всего в трёх километрах от знаменитого туристического района Flic en Flac, находится частный заповедник Casela Nature and Leisure Park. Если вы любите птиц и экзотических животных, это место для вас!
Парк расположен в живописной местности, окружённой полями сахарного тростника и величественной горой Rempart. На территории площадью 25 гектаров обитает более двух с половиной тысяч птиц, представляющих 140 различных видов со всего мира. Главной достопримечательностью парка является розовый голубь — уникальный вид, который можно встретить только на этом острове.
Кроме пернатых, заповедник также населяют колоритные представители животного мира, такие как:
- львы
- гепарды
- лемуры
- обезьяны
- газели
- черепахи
В специальных водоёмах можно увидеть китайских карпов. После увлекательной прогулки вас ждёт чашка ароматного кофе на террасе ресторана с великолепным видом на горный пейзаж.
Для любителей экстрима и активного отдыха
Casela Nature and Leisure Park предлагает множество активных развлечений. Любители экстрима могут отправиться на сафари на горных квадроциклах, чтобы увидеть оленей, зебр, страусов и даже львов в их естественной среде обитания. Вы сможете:
- совершить прогулку по парку
- полетать на зиплайнах в горах
- поездить на квадроциклах
- воспользоваться специально оборудованным автобусом
Деревня Шамарель
На юго-западе Маврикия расположена деревня Шамарель, родина двух природных чудес — великолепных водопадов и цветных земель. Разноцветная земля, созданная вулканическими породами, радует глаз оттенками радуги. Небольшой холм, окружённый густыми зарослями кустарника, выглядит как застывшие многоцветные волны — синие, розовые, лиловые.
Когда подует ветер или налетит циклон, пески перемешиваются, создавая цветной хаос. Но стоит природе успокоиться, как всё вновь становится на свои места, и цветные волны застывают в прежнем порядке — синие, розовые, лиловые. Кто управляет этим чудом, остаётся загадкой, но оно действительно существует.
По договорённости.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк-заповедник природы и отдыха Касела
- Деревня Шамарель
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы