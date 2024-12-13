Прикосновение к дикой природе Маврикия - это путешествие в парк Касела, где можно увидеть редких птиц, львов и гепардов. Уникальная возможность прокатиться на квадроциклах и зиплайнах добавит адреналина. Не упустите шанс посетить деревню Шамарель с её знаменитыми цветными песками и водопадами. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и подарит уникальные моменты в окружении великолепной природы острова

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Описание экскурсии

Частный островной заповедник

В восточной части острова, всего в трёх километрах от знаменитого туристического района Flic en Flac, находится частный заповедник Casela Nature and Leisure Park. Если вы любите птиц и экзотических животных, это место для вас!

Парк расположен в живописной местности, окружённой полями сахарного тростника и величественной горой Rempart. На территории площадью 25 гектаров обитает более двух с половиной тысяч птиц, представляющих 140 различных видов со всего мира. Главной достопримечательностью парка является розовый голубь — уникальный вид, который можно встретить только на этом острове.

Кроме пернатых, заповедник также населяют колоритные представители животного мира, такие как:

львы

гепарды

лемуры

обезьяны

газели

черепахи

В специальных водоёмах можно увидеть китайских карпов. После увлекательной прогулки вас ждёт чашка ароматного кофе на террасе ресторана с великолепным видом на горный пейзаж.

Для любителей экстрима и активного отдыха

Casela Nature and Leisure Park предлагает множество активных развлечений. Любители экстрима могут отправиться на сафари на горных квадроциклах, чтобы увидеть оленей, зебр, страусов и даже львов в их естественной среде обитания. Вы сможете:

совершить прогулку по парку

полетать на зиплайнах в горах

поездить на квадроциклах

воспользоваться специально оборудованным автобусом

Деревня Шамарель

На юго-западе Маврикия расположена деревня Шамарель, родина двух природных чудес — великолепных водопадов и цветных земель. Разноцветная земля, созданная вулканическими породами, радует глаз оттенками радуги. Небольшой холм, окружённый густыми зарослями кустарника, выглядит как застывшие многоцветные волны — синие, розовые, лиловые.

Когда подует ветер или налетит циклон, пески перемешиваются, создавая цветной хаос. Но стоит природе успокоиться, как всё вновь становится на свои места, и цветные волны застывают в прежнем порядке — синие, розовые, лиловые. Кто управляет этим чудом, остаётся загадкой, но оно действительно существует.