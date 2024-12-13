Красочный остров: чудеса Маврикия

Путешествие в сердце Маврикия: уникальные животные, красочные ландшафты и активный отдых ждут вас в парке Касела и деревне Шамарель
Прикосновение к дикой природе Маврикия - это путешествие в парк Касела, где можно увидеть редких птиц, львов и гепардов. Уникальная возможность прокатиться на квадроциклах и зиплайнах добавит адреналина. Не упустите шанс посетить деревню Шамарель с её знаменитыми цветными песками и водопадами.

Это путешествие оставит незабываемые впечатления и подарит уникальные моменты в окружении великолепной природы острова
5
1 оценка

6 причин купить эту экскурсию

  • 🦁 Уникальные животные в парке Касела
  • 🌈 Цветные пески Шамарель
  • 🚵‍♂️ Экстремальные приключения на квадроциклах
  • 🦜 Разнообразие экзотических птиц
  • 🌄 Виды на горы и сахарные поля
  • 🏞 Прогулки по живописным местам
Красочный остров: чудеса Маврикия
Красочный остров: чудеса Маврикия
Ближайшие даты:
22
фев24
фев25
фев26
фев27
фев28
фев1
мар
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

Что можно увидеть

  • Парк Касела
  • Цветные пески Шамарель
  • Водопады Шамарель

Описание экскурсии

Частный островной заповедник

В восточной части острова, всего в трёх километрах от знаменитого туристического района Flic en Flac, находится частный заповедник Casela Nature and Leisure Park. Если вы любите птиц и экзотических животных, это место для вас!

Парк расположен в живописной местности, окружённой полями сахарного тростника и величественной горой Rempart. На территории площадью 25 гектаров обитает более двух с половиной тысяч птиц, представляющих 140 различных видов со всего мира. Главной достопримечательностью парка является розовый голубь — уникальный вид, который можно встретить только на этом острове.

Кроме пернатых, заповедник также населяют колоритные представители животного мира, такие как:

  • львы
  • гепарды
  • лемуры
  • обезьяны
  • газели
  • черепахи

В специальных водоёмах можно увидеть китайских карпов. После увлекательной прогулки вас ждёт чашка ароматного кофе на террасе ресторана с великолепным видом на горный пейзаж.

Для любителей экстрима и активного отдыха

Casela Nature and Leisure Park предлагает множество активных развлечений. Любители экстрима могут отправиться на сафари на горных квадроциклах, чтобы увидеть оленей, зебр, страусов и даже львов в их естественной среде обитания. Вы сможете:

  • совершить прогулку по парку
  • полетать на зиплайнах в горах
  • поездить на квадроциклах
  • воспользоваться специально оборудованным автобусом

Деревня Шамарель

На юго-западе Маврикия расположена деревня Шамарель, родина двух природных чудес — великолепных водопадов и цветных земель. Разноцветная земля, созданная вулканическими породами, радует глаз оттенками радуги. Небольшой холм, окружённый густыми зарослями кустарника, выглядит как застывшие многоцветные волны — синие, розовые, лиловые.

Когда подует ветер или налетит циклон, пески перемешиваются, создавая цветной хаос. Но стоит природе успокоиться, как всё вновь становится на свои места, и цветные волны застывают в прежнем порядке — синие, розовые, лиловые. Кто управляет этим чудом, остаётся загадкой, но оно действительно существует.

По договорённости.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Парк-заповедник природы и отдыха Касела
  • Деревня Шамарель
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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13 дек 2024

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