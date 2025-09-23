Мои заказы

Глубоководная рыбалка

Отправьтесь на охоту за голубыми марлинами, поймайте удачу за хвост: на этой экскурсии вы сможете порыбачить в Индийском океане на Маврикии! Здесь рыбалка популярна круглый год, а разнообразие рыб велико, поэтому это лучшее решение для рыбаков и всех, кто хочет попробовать себя в таком интересном занятии.
Глубоководная рыбалка
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

Описание водной прогулки

Рай для ценителей морской рыбалки Азарт и романтика, борьба и охота, удовольствие и отдых — всё это вы испытаете на Маврикии, если отправитесь здесь на рыбалку! Воды Маврикия изобилуют огромным разнообразием рыб: акулы, дорады, жёлтый тунец, рыбы-моряки, бонит и барракуда. Но настоящая удача рыболова — голубой марлин! Рыбалка на Маврикии популярна круглый год, ведь удача не зависит от сезона. Для ловли марлинов наиболее благоприятным временем считается период с ноября по май. Лучшие места для рыбалки вы найдёте на юго-западном, северном и восточном побережьях. Мы предлагаем только лучшие катера, оснащённые самым современным оборудованием, и опытных шкиперов. Испытайте удачу, ощутите восхитительное чувство азарта, запишите своё имя в историю морской рыбалки на Маврикии, поймав самого большого марлина. Важная информация:
Стоимость услуг зависит от размера катера и длительности рыбалки.

По договорённости.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Рыбалка
  • Снасти и необходимое оборудование
  • Услуги персонала
Что не входит в цену
  • Изготовление чучела пойманной рыбы (за доп. плату)
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Важная информация
  • Стоимость услуг зависит от размера катера и длительности рыбалки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

