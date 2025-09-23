Рай для ценителей морской рыбалки Азарт и романтика, борьба и охота, удовольствие и отдых — всё это вы испытаете на Маврикии, если отправитесь здесь на рыбалку! Воды Маврикия изобилуют огромным разнообразием рыб: акулы, дорады, жёлтый тунец, рыбы-моряки, бонит и барракуда. Но настоящая удача рыболова — голубой марлин! Рыбалка на Маврикии популярна круглый год, ведь удача не зависит от сезона. Для ловли марлинов наиболее благоприятным временем считается период с ноября по май. Лучшие места для рыбалки вы найдёте на юго-западном, северном и восточном побережьях. Мы предлагаем только лучшие катера, оснащённые самым современным оборудованием, и опытных шкиперов. Испытайте удачу, ощутите восхитительное чувство азарта, запишите своё имя в историю морской рыбалки на Маврикии, поймав самого большого марлина. Важная информация:

Стоимость услуг зависит от размера катера и длительности рыбалки.