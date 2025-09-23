Отправьтесь на охоту за голубыми марлинами, поймайте удачу за хвост: на этой экскурсии вы сможете порыбачить в Индийском океане на Маврикии! Здесь рыбалка популярна круглый год, а разнообразие рыб велико, поэтому это лучшее решение для рыбаков и всех, кто хочет попробовать себя в таком интересном занятии.
Описание водной прогулки
Рай для ценителей морской рыбалки Азарт и романтика, борьба и охота, удовольствие и отдых — всё это вы испытаете на Маврикии, если отправитесь здесь на рыбалку! Воды Маврикия изобилуют огромным разнообразием рыб: акулы, дорады, жёлтый тунец, рыбы-моряки, бонит и барракуда. Но настоящая удача рыболова — голубой марлин! Рыбалка на Маврикии популярна круглый год, ведь удача не зависит от сезона. Для ловли марлинов наиболее благоприятным временем считается период с ноября по май. Лучшие места для рыбалки вы найдёте на юго-западном, северном и восточном побережьях. Мы предлагаем только лучшие катера, оснащённые самым современным оборудованием, и опытных шкиперов. Испытайте удачу, ощутите восхитительное чувство азарта, запишите своё имя в историю морской рыбалки на Маврикии, поймав самого большого марлина. Важная информация:
Стоимость услуг зависит от размера катера и длительности рыбалки.
По договорённости.
Ответы на вопросы
Что включено
- Рыбалка
- Снасти и необходимое оборудование
- Услуги персонала
Что не входит в цену
- Изготовление чучела пойманной рыбы (за доп. плату)
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Важная информация
