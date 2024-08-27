Познавательные экскурсии на природе в Порт-Луи

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Порт-Луи на русском языке, цены от $400. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Мистический юг и сердце Маврикия
На машине
22 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Мистический юг и сердце Маврикия
Проникнуться свободолюбивым духом острова, забраться на вулкан и оценить величие Индийского океана
Начало: У вашего отеля
«Вы полюбуетесь видами на волны Индийского океана и ощутите мощь природы»
9 сен в 10:00
10 сен в 10:00
$450 за всё до 5 чел.
Влюбиться в Маврикий за один день
На машине
10 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Влюбиться в Маврикий за один день
Национальный парк Блэк-Ривер, семицветные пески Шамарель, священный Гран-Бассен и чайная плантация
««Ущелье Черной реки» и бесподобная природа Маврикия»
10 сен в 09:00
11 сен в 09:00
$1 000 за всё до 5 чел.
Северный Маврикий и столица острова Порт-Луи
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Северный Маврикий и столица острова Порт-Луи
Ботанический сад, шикарные пляжи, сахарный завод и гастрономические открытия за 1 день
Начало: По договорённости
«Посетите колониальный дом 19 века: осмотрите старинные интерьеры, прогуляетесь по великолепному саду к водопаду и отдохнёте на веранде с видом на горную цепь Мокка»
10 сен в 10:00
11 сен в 10:00
$400 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    27 августа 2024
    Влюбиться в Маврикий за один день
    Совершенно не зря экскурсия так называется! Я была на Маврикии не впервые, но, кажется, по-настоящему смогла его прочувствовать только после
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    экскурсии с Еленой. Отмечу не только грамотно организованный маршрут, пунктуальность Елены, комфортный транспорт, но еще огромное личное обаяние Ленино, готовность поделиться личной историей жизни на Маврикии — все это было невероятно интересно! Спасибо Елене за этот проведенный вместе супер насыщенный день. Совершенно не устали, не было ощущения перегруза информацией. Все прошло настолько органично, гладко и идеально организованно⭐️

    Совершенно не зря экскурсия так называется! Я была на Маврикии не впервые, но, кажется, по-настоящему смоглаСовершенно не зря экскурсия так называется! Я была на Маврикии не впервые, но, кажется, по-настоящему смоглаСовершенно не зря экскурсия так называется! Я была на Маврикии не впервые, но, кажется, по-настоящему смоглаСовершенно не зря экскурсия так называется! Я была на Маврикии не впервые, но, кажется, по-настоящему смоглаСовершенно не зря экскурсия так называется! Я была на Маврикии не впервые, но, кажется, по-настоящему смоглаСовершенно не зря экскурсия так называется! Я была на Маврикии не впервые, но, кажется, по-настоящему смоглаСовершенно не зря экскурсия так называется! Я была на Маврикии не впервые, но, кажется, по-настоящему смоглаСовершенно не зря экскурсия так называется! Я была на Маврикии не впервые, но, кажется, по-настоящему смоглаСовершенно не зря экскурсия так называется! Я была на Маврикии не впервые, но, кажется, по-настоящему смогла
  • О
    Ольга
    21 августа 2024
    Мистический юг и сердце Маврикия
    Это было наше первое знакомство с Маврикием, а как известно, от первого впечатления зависит очень многое! Экскурсия, организованная Дашей, а
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    проведенная экскурсоводом Машей, пробудила в нас искренний интерес к этому удивительному райскому острову. Получили море незабываемых впечатлений и эмоций. Всем рекомендую!!!

  • И
    Игорь,
    15 августа 2024
    Мистический юг и сердце Маврикия
    Все супер!!!!
  • А
    Александр
    6 июля 2024
    Мистический юг и сердце Маврикия
    Великолепная экскурсия и удивительно позитивный и влюбленный в Маврикий организатор!!! Человек глубочайших познаний и профессионал своего дела!!! Даша, огромное Вам спасибо!!! Все прошло на одном дыхании!!! Было очень здорово и интересно!!! Рекомендую всем!!!
  • О
    Оксана
    8 мая 2024
    Влюбиться в Маврикий за один день
    Хотелось бы поблагодарить Елену за прекрасную экскурсию по югу острова! Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия
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    позволила узнать много интересного, увидеть места энергетического пространства,.... океан, история острова. Отдельно отмечу, комплимент от Елены- профессиональную фото сессию, ролик получился выше всяких похвал! Это навсегда останется в нашей памяти! Спасибо!!

    Хотелось бы поблагодарить Елену за прекрасную экскурсию по югу острова! Это был чудесный, насыщенный день, полныйХотелось бы поблагодарить Елену за прекрасную экскурсию по югу острова! Это был чудесный, насыщенный день, полныйХотелось бы поблагодарить Елену за прекрасную экскурсию по югу острова! Это был чудесный, насыщенный день, полныйХотелось бы поблагодарить Елену за прекрасную экскурсию по югу острова! Это был чудесный, насыщенный день, полныйХотелось бы поблагодарить Елену за прекрасную экскурсию по югу острова! Это был чудесный, насыщенный день, полный
  • А
    Анастасия
    29 февраля 2024
    Влюбиться в Маврикий за один день
    Очень хорошая поездка! Интересные беседы, Елена действительно любит и горит освоим делом! Бодро, увлекательно, познавательно) рекомендуем!
    Очень хорошая поездка! Интересные беседы, Елена действительно любит и горит освоим делом!Очень хорошая поездка! Интересные беседы, Елена действительно любит и горит освоим делом!Очень хорошая поездка! Интересные беседы, Елена действительно любит и горит освоим делом!Очень хорошая поездка! Интересные беседы, Елена действительно любит и горит освоим делом!Очень хорошая поездка! Интересные беседы, Елена действительно любит и горит освоим делом!

Ответы на вопросы от путешественников по Порт-Луи в категории «Природа и пейзажи»

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  3. Северный Маврикий и столица острова Порт-Луи
Сколько стоит экскурсия по Порт-Луи в сентябре 2024
Сейчас в Порт-Луи в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 400 до 1 000. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Порт-Луи (Маврикий 🇲🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 32 ⭐ отзыва, цены от $400. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Маврикия. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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