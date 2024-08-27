8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Мистический юг и сердце Маврикия
Проникнуться свободолюбивым духом острова, забраться на вулкан и оценить величие Индийского океана
Начало: У вашего отеля
«Вы полюбуетесь видами на волны Индийского океана и ощутите мощь природы»
9 сен в 10:00
10 сен в 10:00
$450 за всё до 5 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Влюбиться в Маврикий за один день
Национальный парк Блэк-Ривер, семицветные пески Шамарель, священный Гран-Бассен и чайная плантация
««Ущелье Черной реки» и бесподобная природа Маврикия»
10 сен в 09:00
11 сен в 09:00
$1 000 за всё до 5 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Северный Маврикий и столица острова Порт-Луи
Ботанический сад, шикарные пляжи, сахарный завод и гастрономические открытия за 1 день
Начало: По договорённости
«Посетите колониальный дом 19 века: осмотрите старинные интерьеры, прогуляетесь по великолепному саду к водопаду и отдохнёте на веранде с видом на горную цепь Мокка»
10 сен в 10:00
11 сен в 10:00
$400 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья27 августа 2024Совершенно не зря экскурсия так называется! Я была на Маврикии не впервые, но, кажется, по-настоящему смогла его прочувствовать только после
- ООльга21 августа 2024Это было наше первое знакомство с Маврикием, а как известно, от первого впечатления зависит очень многое! Экскурсия, организованная Дашей, а
- ИИгорь,15 августа 2024Все супер!!!!
- ААлександр6 июля 2024Великолепная экскурсия и удивительно позитивный и влюбленный в Маврикий организатор!!! Человек глубочайших познаний и профессионал своего дела!!! Даша, огромное Вам спасибо!!! Все прошло на одном дыхании!!! Было очень здорово и интересно!!! Рекомендую всем!!!
- ООксана8 мая 2024Хотелось бы поблагодарить Елену за прекрасную экскурсию по югу острова! Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия
- ААнастасия29 февраля 2024Очень хорошая поездка! Интересные беседы, Елена действительно любит и горит освоим делом! Бодро, увлекательно, познавательно) рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Порт-Луи в категории «Природа и пейзажи»
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