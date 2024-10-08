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1 чел. По популярности 2 часа Водная прогулка Глубоководная рыбалка Начало: По договорённости «Рай для ценителей морской рыбалки Азарт и романтика, борьба и охота, удовольствие и отдых — всё это вы испытаете на Маврикии, если отправитесь здесь на рыбалку» Расписание: По договорённости. от $ 350 за всё до 4 чел. 6 часов Индивидуальная до 13 чел. Купание с дельфинами в океане Начало: По договорённости Расписание: По договорённости. от $ 350 за всё до 4 чел. 35% скидка 4.5 часа Водная прогулка Приключение на Маврикии: остров, киты и релакс Погрузитесь в мир океана, наблюдая за китами на Маврикии. Безопасное плавание с кашалотами и горбатыми китами в сопровождении опытного инструктора Начало: В яхт-клубе в заливе Тамарин «Вы узнаете, к примеру, что в водах Маврикия круглый год можно увидеть мам-китов и их детёнышей, а вот папы-киты находятся тут недолго» Расписание: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 04:45 350 $ 228 за человека Другие экскурсии Порт-Луи

Ответы на вопросы от путешественников по Порт-Луи в категории «Животные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Порт-Луи Глубоководная рыбалка Купание с дельфинами в океане Приключение на Маврикии: остров, киты и релакс В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Порт-Луи в октябре 2024 Сейчас в Порт-Луи в категории "Животные" можно забронировать 3 экскурсии от 228 до 350 со скидкой до 35%.

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