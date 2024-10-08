2 часа
Водная прогулка
Глубоководная рыбалка
Начало: По договорённости
«Рай для ценителей морской рыбалки Азарт и романтика, борьба и охота, удовольствие и отдых — всё это вы испытаете на Маврикии, если отправитесь здесь на рыбалку»
Расписание: По договорённости.
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от $350 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 13 чел.
Купание с дельфинами в океане
Начало: По договорённости
Расписание: По договорённости.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $350 за всё до 4 чел.
скидка
35%
4.5 часа
Водная прогулка
Приключение на Маврикии: остров, киты и релакс
Погрузитесь в мир океана, наблюдая за китами на Маврикии. Безопасное плавание с кашалотами и горбатыми китами в сопровождении опытного инструктора
Начало: В яхт-клубе в заливе Тамарин
«Вы узнаете, к примеру, что в водах Маврикия круглый год можно увидеть мам-китов и их детёнышей, а вот папы-киты находятся тут недолго»
Расписание: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 04:45
11 окт в 04:45
12 окт в 04:45
350$228 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Порт-Луи в категории «Животные»
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