Отправьтесь в незабываемое морское путешествие на яхте или катамаране вдоль побережья Маврикия.
Насладитесь уединением на необитаемых островках, искупайтесь на белоснежных пляжах и насладитесь закатом. Опытный экипаж приготовит для вас обед на борту или устроит пикник на пляже. Возможность увидеть дельфинов и другие природные красоты делает это путешествие уникальным. Прекрасные виды, тишина и гармония ждут вас
Насладитесь уединением на необитаемых островках, искупайтесь на белоснежных пляжах и насладитесь закатом. Опытный экипаж приготовит для вас обед на борту или устроит пикник на пляже. Возможность увидеть дельфинов и другие природные красоты делает это путешествие уникальным. Прекрасные виды, тишина и гармония ждут вас
5 причин купить этот билет на круиз
- 🌅 Уединение на необитаемых островах
- 🐬 Возможность увидеть дельфинов
- 🍽 Обед на борту или пикник на пляже
- 🏝 Белоснежные пляжи и голубая лагуна
- 🌄 Шикарные закаты и виды
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для круиза - с мая по октябрь, когда погода сухая и комфортная. В эти месяцы море спокойное, а природа особенно красива. С ноября по апрель возможны дожди, но это не мешает наслаждаться красотой острова. В остальное время года тоже можно отправиться в круиз, но стоит учитывать погодные условия.
Сейчас сентябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Хрустальная скала
- Горный хребет Рампар
- Чёрная река
Описание круизаЧто вас ждёт? Путешествие на яхте или катамаране – лучший способ избавиться от стресса, вызванного шумом города, восстановить душевное равновесие и обрести гармонию с окружающим миром. Маврикий славится множеством маленьких необитаемых островков, многие из которых являются природными заповедниками и находятся под защитой фонда охраны природы. Провести целый день на борту роскошной яхты или катамарана вдали от суетного мира, посетить живописные уединённые островки, искупаться на совершенно безлюдных белоснежных пляжах, насладиться шикарным закатом – представьте себе это удовольствие! Опытный экипаж приготовит обед на борту или устроит для вас пикник с барбекю прямо на пляже с роскошным видом на голубую лагуну. А вечером вы сможете полюбоваться вечерними красками Маврикия, подержать в руках солнечный диск, погружающийся прямо в океан, искупаться в ласковых лучах уходящего дня и вернуться домой умиротворёнными и в гармонии с самими собой. Вы сможете отправиться в путешествие вдоль западного или северного побережья. Вам откроются прекрасные виды Маврикия, по пути могут встретиться дельфины. В ходе морской прогулки вы отправитесь к Хрустальной скале, увидите горный хребет Рампар и знаменитую Чёрную реку.
По договорённости.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги экипажа
- Обед
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Порт-Луи
Похожие экскурсии из Порт-Луи
Индивидуальная
до 13 чел.
Прогулки по дну морскому
Окунитесь в мир подводных приключений, где можно кормить рыбок и гулять по морскому дну, не умея плавать. Это безопасно и увлекательно
Начало: По договорённости
Расписание: По договорённости.
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
$350 за всё до 13 чел.
Круиз
Маврикийская песнь кита: круиз к кашалотам
Понаблюдать за удивительными созданиями в их естественной среде обитания
25 сен в 06:30
26 сен в 06:30
$290 за человека
Индивидуальная
Купание с дельфинами в океане
Начало: По договорённости
Расписание: По договорённости.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за человека