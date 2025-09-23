Отправьтесь в незабываемое морское путешествие на яхте или катамаране вдоль побережья Маврикия.



Насладитесь уединением на необитаемых островках, искупайтесь на белоснежных пляжах и насладитесь закатом. Опытный экипаж приготовит для вас обед на борту или устроит пикник на пляже. Возможность увидеть дельфинов и другие природные красоты делает это путешествие уникальным. Прекрасные виды, тишина и гармония ждут вас

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для круиза - с мая по октябрь, когда погода сухая и комфортная. В эти месяцы море спокойное, а природа особенно красива. С ноября по апрель возможны дожди, но это не мешает наслаждаться красотой острова. В остальное время года тоже можно отправиться в круиз, но стоит учитывать погодные условия.

Сейчас сентябрь — это идеальное время.