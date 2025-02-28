Отправляйтесь на незабываемое морское приключение, чтобы поплавать с дельфинами в их естественной среде обитания у залива Тамарин. Эти дружелюбные существа каждое утро приплывают сюда, и у вас будет шанс увидеть
5 причин купить эту экскурсию
- 🐬 Плавание с дельфинами
- 🌊 Быстроходный катер
- 🍽 Обед на острове
- 🐋 Возможность увидеть китов
- 🏝 Лазурные воды лагуны
Что можно увидеть
- Залив Тамарин
Описание экскурсии
Морские друзья У вас будет уникальная возможность поплавать с дельфинами в их естественной среде обитания, и даже увидеть китов (опционально). На западном побережье Маврикия около залива Тамарин находится редкое место, куда дельфины приплывают каждое утро, как к себе домой. Воспользуйтесь возможностью поплавать недалеко от этих фантастических морских обитателей! Экскурсия проходит на быстроходном катере, который отходит из Black River в поисках дельфинов и сопровождается купанием в лазурных водах лагуны. И ещё множество незабываемых впечатлений ждёт вас, если вы решитесь пойти дальше в море в поисках китов! Важная информация:
Экскурсии проводятся полдня или целый день с обедом на острове.
По договорённости.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Прогулка на катере
- Купание с дельфинами
- Обед
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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