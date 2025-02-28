Морские друзья У вас будет уникальная возможность поплавать с дельфинами в их естественной среде обитания, и даже увидеть китов (опционально). На западном побережье Маврикия около залива Тамарин находится редкое место, куда дельфины приплывают каждое утро, как к себе домой. Воспользуйтесь возможностью поплавать недалеко от этих фантастических морских обитателей! Экскурсия проходит на быстроходном катере, который отходит из Black River в поисках дельфинов и сопровождается купанием в лазурных водах лагуны. И ещё множество незабываемых впечатлений ждёт вас, если вы решитесь пойти дальше в море в поисках китов! Важная информация:

Экскурсии проводятся полдня или целый день с обедом на острове.