Эта поездка — исключительная возможность увидеть величественных китов, кашалотов и дельфинов в тёплых водах Индийского океана. Вы больше узнаете о морских обитателях и их привычках, насладитесь морской прогулкой. Оцените удивительную красоту природы — и почувствуете себя её частью.
Время начала: 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30
Описание круиза
- Вы сможете понаблюдать за кашалотами в глубинах Индийского океана
- В сезон — увидите величественных горбатых китов
- Насладитесь невероятными пейзажами
- А ещё — полюбуетесь весёлыми дельфинами и даже сможете поплавать с ними
Путешествие проходит на современных скоростных лодках — они абсолютно бесшумны для китов и не доставят им ни малейшего вреда.
Организационные детали
Важно знать до бронирования
- На сайте вы вносите предоплату, остаток оплаты нужно внести минимум за сутки до начала поездки
- При бронировании вы можете выбрать время старта — в 6–7 утра и в 11 утра
- Продолжительность поездки — от 4 до 4,5 ч
- Возраст детей — от 6 лет
- С вами будет опытная англоязычная команда, на борту есть все необходимое оборудование
Что входит в стоимость, а что — нет
- В стоимость входят напитки, лёгкие снеки или фрукты, всё необходимое оборудование
- Дополнительно по желанию оплачивается видеосъёмка, сопровождение русскоязычного гида, трансфер от отеля
- Также желанию за доплату можно продлить время поездки, добавить обед и посещение островов — детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость круиза
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€320
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даша — ваш гид в Порт-Луи
Провёл экскурсии для 425 туристов
Я живу и работаю в туризме на Маврикии с 2011 года, поэтому очень хорошо знакома с местными особенностями, жизнью, бытом и скрытыми от глаз тайнами острова. Мой муж — местныйЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
9 ноя 2025
Это невероятная экскурсия. Столько эмоций и восторга мы не испытывали с детства. Мы радовались как дети дельфинам, китам и черепахам. Огромное спасибо нашему гиду Маше, это невероятный человек открытый, искренний,
В
Вячеслав
9 ноя 2025
Кашалотов нашли) с ними поплавали) видео сняли… - и это самое главное! Хотелось бы чуть-чуть подольше с ними поплавать, но тут уж как получилось… кашалотам мы не указ (ну, и некоторые туристы были слишком с ними агрессивны и кашалоты уходили на глубину).
Поскольку в команде лодки русскоговорящих нет - это доставляло определенное недопонимание)) но ребята очень дружелюбные и им спасибо!!!
Входит в следующие категории Порт-Луи
