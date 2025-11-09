Мои заказы

Маврикийская песнь кита: круиз к кашалотам

Понаблюдать за удивительными созданиями в их естественной среде обитания
Эта поездка — исключительная возможность увидеть величественных китов, кашалотов и дельфинов в тёплых водах Индийского океана. Вы больше узнаете о морских обитателях и их привычках, насладитесь морской прогулкой. Оцените удивительную красоту природы — и почувствуете себя её частью.
5
2 отзыва
Маврикийская песнь кита: круиз к кашалотам© Даша
Маврикийская песнь кита: круиз к кашалотам© Даша
Маврикийская песнь кита: круиз к кашалотам© Даша
Ближайшие даты:
13
ноя15
ноя17
ноя19
ноя20
ноя21
ноя22
ноя
Время начала: 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30

Описание круиза

  • Вы сможете понаблюдать за кашалотами в глубинах Индийского океана
  • В сезон — увидите величественных горбатых китов
  • Насладитесь невероятными пейзажами
  • А ещё — полюбуетесь весёлыми дельфинами и даже сможете поплавать с ними

Путешествие проходит на современных скоростных лодках — они абсолютно бесшумны для китов и не доставят им ни малейшего вреда.

Организационные детали

Важно знать до бронирования

  • На сайте вы вносите предоплату, остаток оплаты нужно внести минимум за сутки до начала поездки
  • При бронировании вы можете выбрать время старта — в 6–7 утра и в 11 утра
  • Продолжительность поездки — от 4 до 4,5 ч
  • Возраст детей — от 6 лет
  • С вами будет опытная англоязычная команда, на борту есть все необходимое оборудование

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость входят напитки, лёгкие снеки или фрукты, всё необходимое оборудование
  • Дополнительно по желанию оплачивается видеосъёмка, сопровождение русскоязычного гида, трансфер от отеля
  • Также желанию за доплату можно продлить время поездки, добавить обед и посещение островов — детали уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость круиза

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€320
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даша
Даша — ваш гид в Порт-Луи
Провёл экскурсии для 425 туристов
Я живу и работаю в туризме на Маврикии с 2011 года, поэтому очень хорошо знакома с местными особенностями, жизнью, бытом и скрытыми от глаз тайнами острова. Мой муж — местный
читать дальше

житель, поэтому я не понаслышке знаю, что такое маврикийский менталитет. Приехав сюда, я детально изучила историю острова, его обычаи и культуру, познакомилась с различными религиями, узнала, что такое креольская кухня, а также посвятила долгие годы своего пребывания здесь нашим туристам, с которыми я с радостью готова делиться всеми своими знаниями и опытом. Мы с вами откроем Маврикий с абсолютно новой для вас стороны, которая не оставит вас равнодушными!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ольга
Ольга
9 ноя 2025
Это невероятная экскурсия. Столько эмоций и восторга мы не испытывали с детства. Мы радовались как дети дельфинам, китам и черепахам. Огромное спасибо нашему гиду Маше, это невероятный человек открытый, искренний,
читать дальше

эрудированный и ответственный. Капитану и его помощнику отдельная Благодарность от нас. Очень внимательные и чуткие ребята, хотя не говорят по русски, но считывают эмоции и желания. Сделали все чтобы мы увидели этих замечательных обитателей океана и как можно больше получили положительных эмоций. Маша спасибо тебе огромное, за твою хоризму, яркость и доброту ❤️❤️❤️

В
Вячеслав
9 ноя 2025
Кашалотов нашли) с ними поплавали) видео сняли… - и это самое главное! Хотелось бы чуть-чуть подольше с ними поплавать, но тут уж как получилось… кашалотам мы не указ (ну, и некоторые туристы были слишком с ними агрессивны и кашалоты уходили на глубину).
Поскольку в команде лодки русскоговорящих нет - это доставляло определенное недопонимание)) но ребята очень дружелюбные и им спасибо!!!

Входит в следующие категории Порт-Луи

Похожие экскурсии из Порт-Луи

Приключение на Маврикии: киты и релакс
4.5 часа
22 отзыва
Водная прогулка
Приключение на Маврикии: остров, киты и релакс
Погрузитесь в мир океана, наблюдая за китами на Маврикии. Безопасное плавание с кашалотами и горбатыми китами в сопровождении опытного инструктора
Начало: В яхт-клубе в заливе Тамарин
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 05:00
12 ноя в 05:00
13 ноя в 05:00
€255 за человека
Зелёное сердце Маврикия
На машине
7 часов
37 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Зелёное сердце Маврикия
Кратер вулкана, чайные плантации, смотровые площадки, гигантские черепахи и многое другое
24 ноя в 09:00
28 ноя в 09:00
€321 за всё до 4 чел.
Маврикий навсегда: авторская экскурсия с любовью к острову
На машине
8 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Маврикий навсегда: авторская экскурсия с любовью к острову
Проехать нетуристическим маршрутом к колоритным природным красотам
24 ноя в 09:30
28 ноя в 09:30
€385 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Порт-Луи. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Порт-Луи