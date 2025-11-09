Это невероятная экскурсия. Столько эмоций и восторга мы не испытывали с детства. Мы радовались как дети дельфинам, китам и черепахам. Огромное спасибо нашему гиду Маше, это невероятный человек открытый, искренний,

эрудированный и ответственный. Капитану и его помощнику отдельная Благодарность от нас. Очень внимательные и чуткие ребята, хотя не говорят по русски, но считывают эмоции и желания. Сделали все чтобы мы увидели этих замечательных обитателей океана и как можно больше получили положительных эмоций. Маша спасибо тебе огромное, за твою хоризму, яркость и доброту ❤️❤️❤️

В Вячеслав

Кашалотов нашли) с ними поплавали) видео сняли… - и это самое главное! Хотелось бы чуть-чуть подольше с ними поплавать, но тут уж как получилось… кашалотам мы не указ (ну, и некоторые туристы были слишком с ними агрессивны и кашалоты уходили на глубину).

Поскольку в команде лодки русскоговорящих нет - это доставляло определенное недопонимание)) но ребята очень дружелюбные и им спасибо!!!