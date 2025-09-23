Прогулка по морскому дну в Порт-Луи предлагает уникальную возможность встретиться с морскими обитателями лицом к лицу. Подводное путешествие доступно каждому, независимо от навыков плавания.



Воспользуйтесь шансом покормить разноцветных рыбок прямо с ладони и насладиться невероятными видами подводного мира. Это мероприятие подходит для всех, кто хочет испытать нечто необычное и незабываемое

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для прогулки по морскому дну - с мая по октябрь, когда вода теплая и прозрачная. В этот период условия наиболее комфортные для подводных прогулок. С ноября по апрель также можно насладиться подводным миром, но возможны кратковременные дожди. В остальное время года экскурсия возможна, но стоит учитывать погодные условия.

Сейчас сентябрь — это идеальное время.