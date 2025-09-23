Прогулка по морскому дну в Порт-Луи предлагает уникальную возможность встретиться с морскими обитателями лицом к лицу. Подводное путешествие доступно каждому, независимо от навыков плавания.
Воспользуйтесь шансом покормить разноцветных рыбок прямо с ладони и насладиться невероятными видами подводного мира. Это мероприятие подходит для всех, кто хочет испытать нечто необычное и незабываемое
5 причин купить эту экскурсию
- 🐠 Возможность кормить рыбок с ладошек
- 🌊 Прогулка по морскому дну без навыков плавания
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🦑 Уникальный опыт общения с морскими обитателями
- 🏝 Незабываемые впечатления и фото
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для прогулки по морскому дну - с мая по октябрь, когда вода теплая и прозрачная. В этот период условия наиболее комфортные для подводных прогулок. С ноября по апрель также можно насладиться подводным миром, но возможны кратковременные дожди. В остальное время года экскурсия возможна, но стоит учитывать погодные условия.
Сейчас сентябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Морское дно
Описание экскурсииПешком по морскому дну Если вы захотите не только посмотреть, но ещё и покормить с ладошек маленьких, забавных разноцветных обитателей подводного мира, тогда прогулка по морскому дну именно для вас. Да, вы не ослышались — именно прогулка! Она доступна абсолютно всем, вне зависимости от того, умеете ли вы плавать. Главное быть смелее: ничего не бойтесь, почувствуйте себя уверенно — как рыба в воде, и шагните в подводный мир!
По договорённости.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Прогулка по морскому дну
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Порт-Луи
