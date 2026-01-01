Найдено 3 тура в категории « Природа и пейзажи » в Порт-Луи на русском языке, цены от €1845. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

10 дней 3 отзыва Многоликий Маврикий, или Каникулы на чудо-острове Поплавать с кашалотами и полетать на зиплайне, увидеть разноцветные дюны и насладиться океаном Начало: Маврикий, аэропорт, время встречи зависит от време... «Бирюзовая вода лагун и яркие коралловые рифы, белоснежный мягкий песок и тропические леса, уникальная природа и невероятные закаты — всё это Маврикий» €1845 за человека На яхте 8 дней На яхте по побережью Маврикия: пляжный отдых и знаковые локации Поплавать с черепахами, увидеть Кристальную скалу и отправиться на поиски китов и дельфинов Начало: Около ТЦ «L’Estuaire» (La Balise Marina), 13:00 «Вас ждут тотальный релакс, много солнца и невероятные пейзажи» 220 000 ₽ за человека 11 дней Пленительный Маврикий: наслаждение и экстрим в одном флаконе Изучить пляжи острова, поплавать с китами и пролететь на гидроплане над водопадом Начало: Порт-Луи, аэропорт, 9:30 «Тур с насыщенной программой позволит вам полностью переключиться и получить яркие впечатления от роскошной природы» 214 575 ₽ за человека Все туры Порт-Луи

Ответы на вопросы от путешественников по Порт-Луи в категории «Природа и пейзажи» Самые популярные туры этой рубрики в Порт-Луи Многоликий Маврикий, или Каникулы на чудо-острове; На яхте по побережью Маврикия: пляжный отдых и знаковые локации; Пленительный Маврикий: наслаждение и экстрим в одном флаконе. В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3: Сколько стоит тур в Порт-Луи в январе 2026 Сейчас в Порт-Луи в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 тура от 1845 до 220 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

Туры на русском языке в Порт-Луи (Маврикий 🇲🇺) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Природа и пейзажи», 3 ⭐ отзыва, цены от €1845. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Маврикия. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март