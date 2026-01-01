Пленительный Маврикий: наслаждение и экстрим в одном флаконе
Изучить пляжи острова, поплавать с китами и пролететь на гидроплане над водопадом
Начало: Порт-Луи, аэропорт, 9:30
«Вас ждут сафари в национальном парке, треккинг, подводный мир, релакс на белоснежных пляжах и потрясающая островная кухня»
21 сен в 09:30
5 окт в 09:30
214 575 ₽ за человека
Приключения на Маврикие с комфортом: морская прогулка, сафари и пляжный отдых
Услышать песнь китов, побывать на чайной плантации и искупаться в открытых водах океана
Начало: Аэропорт Порт-Луи, 19:00
«Ещё понежитесь на пляже, отдохнёте в тишине вдали от толп людей, погуляете по Порт-Луи и в ботаническом саду»
8 авг в 19:00
12 сен в 19:00
€3450 за человека
На яхте по побережью Маврикия: пляжный отдых и знаковые локации
Поплавать с черепахами, увидеть Кристальную скалу и отправиться на поиски китов и дельфинов
Начало: Около ТЦ «L’Estuaire» (La Balise Marina), 13:00
«Отдохнём на знаменитом пляже Ле Морн и посетим Черепашью бухту, попробуем стритфуд в Порт-Луи, покатаемся на сапах и даже успеем заглянуть в ночной клуб»
7 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
210 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Порт-Луи в категории «Пляжи»
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