Ruslan проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Культовая Чичен-Ица: наследие Мезоамерики

На территории священного комплекса вы откроете бесценное культурно-историческое богатство, которое оставили потомкам древние цивилизации. Я расскажу, что означает Чичен-Ица для всей Мезоамерики; как переплелись истории 📖 майя и тольтектов; что происходило на Юкатане в эпоху Майяпанской лиги. Возле знаменитой пирамиды Кукулькан, храмов Воинов и Ягуара вы прикоснетесь к миру богатой мифологии и древних тайн. Также поговорим о символике древних ритуалов — спортивных игр, жертвоприношений — и способах познавать природу окружающего мира.

Коба — один из старейших и крупнейших городов майя

В поездке вы посетите еще одну важную археологическую зону, где сможете подняться на одно из самых высоких древних сооружений на Юкатане, пирамиду Нооч Муль. Здесь вы узнаете об одном из культурно-религиозных очагов древности, значимом социально-политическом центре региона и загадках, которые оставила разветвленная сеть дорог с руинами величественных построек.

Фабрика текилы и купание в сеноте

Приятным дополнением к программе станет посещение фабрики, где вы познакомитесь с производством традиционного алкогольного напитка Мексики. Кроме того, вы откроете один из самых красивых 🤩 сенотов полуострова, где сможете полюбоваться неземными оттенками его пейзажей и искупаться в прозрачном водоеме, где не будет толп других путешественников, жаждущих юкатанской экзотики.

🥘 В середине дня будет остановка на обед в одном из приятных местных заведений.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Мы встретим вас в отелях Ривьеры Майя и Канкуна и после экскурсии 🧭 отвезем обратно

Начало сбора в 06:00 — 07:00 в зависимости от расположения отеля. Тур проходит с 8:30 до 19:00 и заканчивается приблизительно в 20:00 — 20:30.

Необходимо иметь с собой: средство от комаров, солнцезащитный крем, головной убор, комплект сухой одежды, удобную обувь, полотенце, фото/видео камеру, деньги на сувениры 🎁 и чаевые

Использование солнцезащитного крема в сеноте, а также курение и съемка дронами в археологических зонах запрещены

Дети до 5 лет, а также люди, находящиеся под действием алкоголя или психотропных препаратов, к туру не допускаются

Что включено в стоимость

Трансфер

Все входные билеты

Традиционный обед и безалкогольные напитки, вода

Использование велосипедов в зоне «Коба»

Дополнительно оплачивается специальный сбор за видеосъемку

Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды