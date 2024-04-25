Водная прогулка
Мексика: захватывающий дайвинг в пещерах
Погружение в сеноты Плайи-дель-Кармен для сертифицированных дайверов. Откройте для себя подводные пещеры, сталактиты и сталагмиты. Включены трансфер и ланч
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
Сегодня в 08:00
5 мар в 08:00
$260 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Насыщенное путешествие по полуострову Юкатан
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Юкатану! Посетите Чичен-Ицу, Кобу и Тулум, насладитесь Вальядолидом, искупайтесь в сеноте и попробуйте текилу
Начало: У вашего отеля
8 мар в 08:00
5 апр в 08:00
$249 за человека
Водная прогулка
Дайвинг в сенотах Плайи-дель-Кармен
В них кажется, что ты летишь по воздуху, а не плывёшь
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
$230 за человека
- AAnikin25 апреля 2024Это бессмысленно описывать, это надо видеть. Кучу описаний, видео и фото можно найти в интернете, но только оказавшись там можно
